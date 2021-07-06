Скандал в приюте Ниноцминда в Грузии: всесильная церковь и буксующая реформа детских домов

Нина Ахметели

Русская служба Би-би-си

17 минут назад

Грузия более 15 лет назад отказалась от детских домов, сделав ставку на возвращение детей в биологические семьи или заменяя крупные госучреждения альтернативными формами опеки. Недавний скандал в детском пансионе при патриархии Грузии показал, что реформа не доведена до конца, и вызвал дискуссию о проблеме закрытости Грузинской православной церкви - одного из самых авторитетных институтов в стране.

Двери неприступного заведения для правозащитников - пансиона Патриархии в Ниноцминда, городе на юге Грузии - открылись для Народного защитника (омбудсмена) Грузии 28 июня. До этого его сотрудники безуспешно пытались попасть с проверкой в учреждение дважды.

Не пропускал их архиепископ Спиридон (Гоча Абуладзе) - тогдашний руководитель пансиона - и объяснял отказ тем, что проверяющие будто бы "требуют узаконивания однополых браков" в Грузии, и подпускать их к детям нельзя. До этого, ссылаясь на коронавирус, почти год в учреждение не пускали соцработников агентства госопеки.

Правозащитники подозревали, что на самом деле причиной закрытых дверей были нарушения и жестокие методы обращения с детьми, и обвиняли власти в бездействии и в попустительстве.

История Луки

"Колени были ободраны, шла кровь. Я не раз через это проходил", - рассказывает Би-би-си 19-летний Лука* свою историю. Он один из первых, кто рассказал журналистам о пережитом в Ниноцминде.

У ворот пансиона его оставила мама. Ему была всего неделя.

Он вспоминает, как к детям применялись разные методы наказания - избиения рейками, палками и другими предметами; детей заставляли делать метании - поклоны - или стоять на пшеничных и рисовых зернах весь день.

"Мне понадобилось около двух лет визитов к психиатрам и даже психотропные препараты после того, как я вышел оттуда, чтобы после всего этого успокоить нервы", - говорит Лука, покинувший пансион четыре года назад.

Теперь он борется за то, чтобы пансион покинули все воспитанники, а учреждение закрыли.

Наказания и расследования

О практике наказаний в Ниноцминде еще шесть лет назад заявляли правозащитники - в отчете Народного защитника говорилось, в частности, что детей могли в наказание оставить без ужина или заставить ползти на коленях по коридору с прижатыми к голове руками на глазах у сверстников.

В 2016 году, как стало известно только этим летом, началось расследование возможных фактов насилия в Ниноцминде. В июне грузинское МВД начало новое расследование по делу о насилии. Всего за эти годы было возбуждено пять уголовных дел, следствие по ним продолжается.

Архиепископ Спиридон написал заявление об уходе по собственному желанию, а в начале июня пансион покинула большая часть воспитанников.

Но правозащитники считают, что точку в этом деле ставить рано, и настаивают на том, что из Ниноцминда должны быть выведены все дети, в противном случае, убеждена исполнительный директор организации "Партнерство для прав человека" Анна Арганашвили, остается риск насилия.

"До завершения расследования воспитательная деятельность там должна быть остановлена. Детей должны незамедлительно вывести оттуда, пока не выяснится, что там происходило. Это безальтернативное решение в сфере защиты детей. Во всех странах поступили бы именно так", - говорит правозащитница.

Именно ее организация обратилась в суд с ходатайством о выводе детей. Тбилисский городской суд встал на сторону правозащитной организации и обязал госорганы вывести из пансиона детей с ограниченными возможностями (именно от их лица действовала организация).

В патриархии с решением суда не согласились, но при этом заявили, что всецело поддерживают реформу детских домов и деинституционализацию (принцип, при котором дети должны жить не в крупных детских домах, интернатах или приютах, а в семьях, с опекунами или в так называемых малых домах семейного типа).

Сейчас в детском приюте круглосуточно дежурят соцработники, а реформирование заведения поручили Бодбийскому архиепископу Иакову. 59-летний епископ Иаков сменил у руля Спиридона.

Незадолго до своего назначения он говорил, что "нет ничего удивительного в том", что кто-то, "не сумев объяснить словом, пошел и применил силу", когда "нервов не хватает". Но отмечал при этом, что применение силы сам он не приветствует. Позднее уже в ранге директора епископ пообещал, что никто, к кому у детей есть претензии, в пансионе работать не останется.

Около половины воспитателей после прихода нового руководителя уже покинуло пансион - все они, как утверждал архимандрит, были отправлены во временный отпуск.

Такая прыть нового руководителя некоторым показалась подозрительной.

Теолог Звиад Цабадзе не исключает, что таким образом "владыка Иаков проводит "чистку": "Он уже уволил проблемный персонал, а теперь "обрабатывает" детей, чтобы те ничего такого они не сказали Народному защитнику".

Новый руководитель не сразу, но все же открыл двери омбудсмену Нино Ломджарии, в первый раз с 2018 года.

Еще до посещения она повторила свою рекомендацию перевести оставшихся 15 детей в альтернативные формы опеки.

"Я думаю, все-таки в их отношении осуществляется определенное давление в условиях тех воспитателей, с которыми они жили годами, и которые не хотят, чтобы они покидали эти стены", - сказала она.

Уже после визита Ломджария с удовлетворением отметила готовность руководителей пансиона сотрудничать и пообещала, что мониторинг продолжится.

"Конечно, была определенная отчужденность, ложные представления или страхи со стороны детей, поэтому главное назначение сегодняшнего визита было познакомиться, войти в контакт и поговорить с детьми", - рассказала Ломджария.

"Мы бы отреагировали"

В Патриархии говорят, что о расследованиях фактов насилия и том, что грузинская омбудсмен не могла попасть на территорию пансиона, узнали из СМИ, и посетовали, что та не обратилась к ним напрямую.

"Она должна была обратиться к нам, мы бы отреагировали, и она незамедлительно смогла бы войти [в пансионат]", - говорит юрист Патриархии Эдишер Карчава.

По его словам, Патриархия призвала правоохранительные органы к расследованию каждого факта возможного нарушения, для того, чтобы не осталось вопросов, на которые не будет ответов.

Невидимые дети

Несмотря на начавшуюся 15 лет деинституционализацию (отказ от больших детских домов), по словам правозащитников, около тысячи детей по-прежнему живут в крупных государственных учреждениях опеки.

Как говорит Анна Арганашвили, большинство таких детей не учитывается в официальных отчетах государства и попадает в учреждения в обход законным процедурам. "Это несет в себе риски трафикинга", - отмечает она.

Как говорится в отчете по выполнению Грузии Соглашения об Ассоциации с ЕС, остается два государственных крупных учреждения, где проживает около 80 детей с ограниченными возможностями. Более 900 детей живет в 38 нерегулируемых учреждениях, по большей части, муниципалитетов, ГПЦ и мусульманской общины.

Сколько именно детей находятся в религиозных школах-пансионах, точных данных у государства нет, говорится в докладе Народного защитника за 2019 год. Лицензии на работу были только у трех учреждений, в том числе и у пансионата Ниноцминда, но и в них почти отсутствовал мониторинг и контроль со стороны государства.

Грузинские власти говорят, что пансион в Ниноцминда - не единственное крупное учреждение, которое должно закрыться и откуда они будут переводить детей, и обещают, что прописанное в законодательстве обязательное закрытие подобных учреждений войдет в силу с апреля 2022 года.

"Не надо заострять внимание только на Ниноцминда. Больших институций быть не должно ни в Ниноцминда, ни в любом другом месте в Грузии", - сказала журналистам замминистра здравоохранения Тамар Баркалая после встречи с представителями международных организаций и церкви.

В Патриархии против реформы не выступают, но совсем от пансиона в Ниноцминда отказываться не хотят: новое руководство уже анонсирует преобразования - строительство в Ниноцминда новых малых домов, рассчитанных предположительно на 6-10 детей, и открытие дневного центра на месте нынешнего пансиона. Весь процесс надеются завершить до апреля 2022 года.

"Государство в государстве"

Происходящее в Ниноцминда стало очередным показателем не только угрозы насилия в крупных детских домах, но и влиятельности Грузинской православной церкви, говорят аналитики.

В том, что власти долго не реагировали на то, что происходило в пансионате, эксперты-теологи видят доказательство того, что они хотели любой ценой избежать прямой конфликт с церковью.

Отказывая в доступе государственному институту, имеющем законное право проверить учреждение, церковь диктует свои условия и говорит государству, что оно - не единственный правитель и она второй, не менее сильный полюс правления, считает профессор университета Сулхан-Саба Орбелиани, теолог Гоча Барнови.

"История с Ниноцминда - и она не единственная, есть множество других эпизодов - показывает, что Грузинская православная церковь - это государство в государстве, а отношения между церковью и государством - это не правовые и основанные на секуляризме отношения, как это записано в нашей конституции", - добавляет профессор.

По его мнению, власти не идут на открытую конфронтацию с влиятельной Церковью, потому что нуждаются в ее поддержке на выборах: "У нас выборы почти каждый год, и, исходя из этого отношение - ты мне нужен, а я тебе - действует в постоянном режиме".

По словам Барнови, у церкви своя тактика - у нее хорошее отношение к новоизбранному правительству, и оно сохраняется, если рейтинг властей остается высоким ко второму сроку. В случае, если рейтинг снижается, и власти обречены, поддержка церкви переходит уже к будущим властям, что и произошло в 2012 году, говорит он.

В Грузии более 80% населения - православные христиане. Согласно опросу Международного республиканского института, 79 процентов населения положительно оценивают деятельность церкви, и в рейтинге институтов она уступает только армии.

А глава ГПЦ Патриарх Илия II - самый популярный человек - он пользуется поддержкой 89% населения, серьезно опережая политиков и других влиятельных лиц в стране.

Некоторые духовные лица и верующие убеждены, что скандал с пансионатом - часть целенаправленной кампании дискредитации Грузинской православной церкви, за которой стоят, по их мнению, "либералы" и "защитники ЛГБТ".

Теолог и член аналитической группы при Патриархии Леван Абашидзе не из тех, кто верит в существование некоего "заговора против церкви", но считает, что инцидент в Ниноцминда вызвал шквал громогласных обвинений и критики в адрес Патриархии, что в свою очередь не могло не вызвать ответную реакцию другой части общества.

"Когда этот конфликт начался, очень многие это подхватили - пресса, разные неправительственные организации и эксперты-теологи, которые не пропускают ни одного случая сказать что-то против Патриархии. И, конечно, у нас был перекос в эту сторону. Понимаете, когда обвиняют церковь, что они там убивают, насилуют, а оказывается, что нет - по крайней мере, нет доказательств тому - есть и обратная реакция в нашем обществе. (…) Не надо переходить черту, и обвинять в том, чего нет".

Скандал вокруг пансионата не только не пошатнет, но может даже повысить и без того высокий рейтинг церкви в Грузии, предполагает теолог Звиад Цабадзе, так как происходящее преподносится Патриархией как попытка омбудсмена использовать детей в борьбе с семейными и моральными ценностями, которые защищает и хранит Патриархия.

"Большинство прихода часто без анализа и слепо выполняет то, к чему призывают иерархи и Патриархия. Это недопустимо, исходя из христианского учения, но у нас в течении лет сформировалось и пока сохраняется такое искаженное понимание христианства", - считает Цабадзе.

Согласно исследованию, проведенному осенью прошлого года исследовательским центром CRRC Грузия, 80% согласны с тем, что ГПЦ способствует сохранению моральных ценностей в грузинском обществе, 79% считает ГПЦ основой грузинской идентичности, а 83% говорят, что она важна для их семьи.

*Имя изменено