Ядовитые гусеницы пожирают парки Лондона и угрожают людям

час назад

Автор фото, PA Media

Сады и парки Лондона снова переживают нашествие ядовитых гусениц дубового походного шелкопряда. Жителей просят не трогать вредителей и не играть с детьми у пораженных деревьев.

Своими паутинными гнёздами они опутывают десятки деревьев и могут вызвать их массовую гибель в лесах и парках. Вредители пожирают не только листву дубов, но и кору, открывая стволы для других паразитов.

Волоски гусениц также вызывают воспаления кожи и спазмы дыхательных путей у людей и домашних животных.

Автор фото, Forestry Comission

В 2006 году это средиземноморское насекомое случайно завезли в лондонский район Ричмонд вместе с дубами. Теперь оно встречается во всех районах города, и властям приходится тратить миллионы фунтов на борьбу с ним.

Автор фото, Forestry Comission

Если в 2015-м дезинсекторы нашли 15 гнёзд гусениц в трёх парках, то спустя три года их было уже более двух тысяч.

С мая по конец июля дубовый походный шелкопряд до своего превращения в бабочку представляет наибольшую опасность.

К концу лета прошедшие метаморфозу невзрачные коричневые бабочки вылетают, чтобы спариться и прожить всего четыре дня, не представляя более угрозы здоровью людей и животных.