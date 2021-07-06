В поисках лейтенанта Шеклтона. Британцы снова ищут затонувший корабль исследователя Антарктики
- Джонатан Эймос
- Корреспондент Би-би-си по вопросам науки
Где-то на дне моря Уэдделла в Антарктике лежат обломки одного из самых знаменитых кораблей в мире. Трехмачтовая баркентина "Эндьюранс" была одним из двух судов печально известной экспедиции знаменитого исследователя Южного полюса Эрнеста Шеклтона. Его угораздило отправиться в плавание в самый неспокойный период начала ХХ века, с 1914-го по 1917-й годы.
С тех пор многие пытались определить место кораблекрушения баркентины, причем некоторые вели непосредственный поиск, однако даже в наши дни навигация в этих местах, где почти постоянно присутствует ледяной покров, весьма затруднена.
Но это не останавливает ученого Джона Ширса и его коллег. Во время последней экспедиции они потерпели неудачу, однако в 2022 году намерены вновь вернуться в Антарктику.
Хотя в прошлый раз они потеряли подводный аппарат, они хотят задействовать новый тип подводных лодок.
Если им удастся обнаружить "Эндьюранс", они нанесут место кораблекрушения на карту и сфотографируют останки судна, но ничего не будут поднимать на поверхность.
Дело в том, что последнее пристанище судна Шеклтона объявлено местом исторического значения в соответствии с международным Договором по Антарктике, и тревожить его нельзя.
"Этот корабль стал символом, а эпическая история спасения команды Шеклтона стала легендой, - поясняет Джон Ширс. - Из всех известных кораблекрушений это - самое знаменитое, к тому же его еще предстоит обнаружить, а это очень сложно сделать".
"Если мы найдем судно, мы осмотрим его и создадим трехмерную картинку с помощью лазерного сканирования, - рассказал ученый в интервью Би-би-си. - И мы надеемся траслировать весь этот процесс в реальном времени".
В самом деле, кто не слышал о знаменитой Имперской трансантарктической экспедиции Эрнеста Шеклтона, совершенной в 1914-1917 годах? (То есть, если вы не учились в британской школе, то, может быть, и не слышали о ней, но для любого британца это как экспедиция на "Челюскине" или путешествие папанинцев для советского пионера).
Судно "Эндьюранс" оказалось зажатым во льдах и 10 месяцев дрейфовало по морю Уэдделла, пока льды все же не раздавили его, и оно не пошло ко дну.
После этого Шеклтон и его команда совершили легендарный переход во льдах пешком и на утлых спасательных лодочках.
В принципе место, где судно ушло на трехкилометровую глубину, известно. Капитан баркентины Фрэнк Уорсли сделал точные замеры с помощью секстанта и теодолита.
Но вот добраться до этой части моря Уэдделла к востоку от ледника Ларсена чрезвычайно сложно даже для современных ледоколов.
В 2019 году Джону Ширсу и его коллегам удалось это сделать на исследовательском судне "Агульхас II". Там, над предположительным местом кораблекрушения, они задействовали автономный подводный аппарат, но через 20 часов работы роботизированная подлодка потеряла связь с поверхностью.
Спонсором новой миссии выступил Фонд морского наследия Фолклендских островов. Правда, свое одобрение еще должно дать министерство иностранных дел и международного развития, но команда "Эндьюранс-22" считает, что это практически решенный вопрос, и в феврале будущего года надеется уже быть в Антарктике.
Возглавит экспедицию Джон Ширс, а ответственным за сам поиск будет морской археолог Менсун Баунд, который, как и Ширс, всю жизнь мечтал найти корабль Шеклтона.
В поход они отправятся на проверенном судне "Агульхас", с командой которого они сработались и опыту которой доверяют.
В прошлый раз Ширс сотрудничал со специалистами по подводным аппаратам из британо-американской компании Ocean Infinity. Представители этой фирмы вновь включены в состав экспедиции, только на этот раз они намерены использовать другие аппараты - пару Saab Sabretooth.
Эти "Саблезубые Саабы" специально сконструированы для работы на большой глубине, могут передвигаться на значительные расстояния и способны работать в автономном режиме или же управляться с помощью оптоволоконного кабеля.
Как всегда, главную проблему будут представлять плавучие льды, которые одолели экспедицию Шеклтона и по сей день не позволяют отыскать останки его корабля.
Залогом успеха может стать постоянная радарная картинка, передаваемая со спутников. Команда "Эндьюранс-22" и на этот раз намерена получать карты ледяного покрова с модуля немецкого космического агентства TerraSAR-X.
Под большим вопросом остается и состояние самого корабля. Глубина, на которой он покоится, слишком велика, чтобы его мог раздавить проплывающий айсберг, и уровень донных осадков в этом месте невелик, так что останки корабля, скорее всего, видны на дне. Другое дело, что они могут быть разбросаны по большой территории. К тому же воды там богаты кислородом, а значит, значительную часть корабельной древесины могли съесть многочисленные микроорганизмы, стойкие к холоду.
"Дело в том, что мы и в самом деле не знаем, в каком состоянии обнаружим судно, - признался в интервью Би-би-си Джон Ширс. - Нам известно, что моллюски, обычно поедающие древесину затонувших кораблей, не живут в холодных водах Антарктики. Но древесина богата углеродом, так что не исключено, что мы обнаружим любопытные формы жизни на обломках корабля. Быть может, мы даже откроем новые виды!"
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