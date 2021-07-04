Научный дайджест: могут ли седые волосы снова потемнеть и что дала пандемия домашним питомцам

Леонид Лунеев

Би-би-си

24 минуты назад

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Седина - это не навсегда?

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О том, что от сильных переживаний можно поседеть, причем порой буквально за одну ночь, известно давно. Особенно много таких случаев отмечается во время войн, природных катаклизмов и внезапных личных трагедий.

Седеют люди и вследствие естественных причин - с возрастом волосы теряют пигмент. С этим можно жить, можно, в конце концов, воспользоваться краской для волос, Но вот чтобы седина прошла сама собой, - о таком едва ли кто-то слышал. До тех пор, пока за дело не взялся доцент Колумбийского университета Мартин Пикард.

Он провел исследование, в котором приняли участие 14 добровольцев в возрасте от девяти до 65 лет, у которых наблюдались седеющие и совсем седые волосы.

Образцы этих волос были подвергнуты сканированию с высоким разрешением, чтобы с точностью определить, сколько именно пигмента они потеряли. При этом выяснилась интересная особенность: в некоторых случаях наблюдалось начало потери цвета волос, но потом этот процесс тормозился.

Сравнив цветовые вариации с дневниками участников эксперимента, в которых они в течение года записывали периоды спокойствия и стресса, ученые заметили определенную связь между циклами стресса и потерей пигментации волос.

"Один из этих людей отправился в отпуск, и за это время пять его волосков снова потемнели", - отмечает Пикард.

Проанализировав сотни белков внутри волос, ученые обнаружили связь между седеющими волосами и белковыми митохондриями - показателями расхода энергии на клеточном уровне и метаболического стресса.

Применив математическую модель, чтобы экстраполировать результаты своих исследований на большее число людей разных возрастов, ученые предположили, что седеющие и седые волосы в некоторых случаях в самом деле могут вернуть прежний цвет. И хотя это на первый взгляд противоречит исследованию, проводившемуся на мышах, такое расхождение можно объяснить разницей между волосяными фолликулами мышей и людей.

"Понимание механизмов, позволяющих седеющим волосам вернуть молодую пигментацию, может рассказать много нового о процессе человеческого старения и о том, как стресс влияет на этот процесс", - подчеркивает Мартин Пикард.

Впрочем, исследователи не спешат обнадеживать тех, кто переживает по поводу пробившейся седины. Они говорят, что частичное восстановление цвета волос возможно, но лишь до определенного возраста, так что поседеть раньше времени в результате стресса или иных биологических причин довольно просто, а вот вновь стать жгучим брюнетом на склоне лет без помощи краски едва ли удастся.

Ты - мне, я - тебе: как пандемия сблизила хозяев с домашними животными

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Домашние животные оказали нам, людям, неоценимую услугу во время пандемии. Результаты сразу нескольких исследований неоспоримо свидетельствуют о том, что они помогли нам справиться со стрессом и побороть чувство одиночества.

Но ведь и мы каким-то образом повлияли на своих питомцев?

Как выяснила группа исследователей из университетов Йорка и Линкольна, - и тут кошатники согласно покивают головами, а собачники недоверчиво нахмурятся, - за время локдауна кошки стали более любвеобильными по отношению к своим хозяевам.

Ученые разработали опросник для владельцев самых разных домашних животных, от лошадей и рептилий, до птичек и рыбок, и, конечно, не обошли вниманием хозяев собак и кошек, чтобы выяснить, как на них, животных, повлияла пандемия.

Из пяти с лишним тысяч человек, приславших ответы, свыше 65% отметили изменения в поведении своих питомцев во время первого локдауна в 2020 году.

Участникам опроса предлагалось рассказать о своих домашних животных, об отношениях с ними и о своем собственном психологическом состоянии.

В целом многие хозяева отметили, что отношения с питомцами улучшились, исключение составили лишь владельцы собак, обратившие внимание на перемены к худшему.

"Моя собака стала все время что-то требовать от меня и воет, когда я выхожу из дома, даже если я при этом нахожусь в саду и она видит меня, - написал один из участников опроса. - Не могу представить, что с ней будет, когда мне придется выйти на работу".

Около 10% владельцев собак, кошек и лошадей обратили внимание на то, что изменения нервируют их питомцев, при этом 30% сказали, что животные стали чувствовать себя более вольготно и расслабленно, а еще 15% и вовсе обнаружили прилив сил и энергии. И около трети всех опрошенных, в основном владельцы кошек и собак, сказали, что их любимцы стали ходить за ними по пятам.

Одна из главных проблем, которую отметили собачники, заключалась в изменении режима прогулок и общения.

"Моей собаке не хватает общения, она не понимает, что происходит, - пишет один из респондентов, - лабрадоры - общительные собаки, и мой пес не может взять в толк, почему все раньше стремились его погладить, а теперь переходят на другую сторону дороги".

Кому-то (кто плохо знаком с психологией этих животных) это может показаться странным, но кошки тоже жаждут общения.

"Мой кот - зарегистрированный терапевт, - жалуется другой респондент, - и нам очень не хватает регулярных визитов к нашим фанатам (прямо так и написано). Ждем не дождемся, когда снова сможем навещать их: он очень скучает по обожанию с их стороны".

Любопытно, что хозяева, у которых и до локдауна наблюдались психологические проблемы, реже отмечали перемены, которые произошли с их питомцами, нежели те люди, у которых проблемы стали возникать именно во время пандемии.

Исследователи подозревают, что повышенное чувство привязанности, отмеченное у 35,9% кошек их владельцами, может быть результатом изменения поведения самих хозяев, которые во время карантна чаще шли на физический контакт и проявляли к животным особое внимание. Это, в свою очередь, могло подтолкнуть кошек к тому, чтобы активнее выпрашивать вкусняшки и выбивать для себя иные привилегии.

Один из авторов исследования (его результаты опубликованы в International Journal of Environmental Research and Public Health), Эмили Шусмит из университета Йорка признает, что у опросника был ряд недостатков, в частности, на ответы людей могло влиять их психологическое состояние на тот момент, поэтому они могли быть не совсем объективными. К тому же в подавляющем большинстве респондентами оказались женщины, что может не совсем верно отражать общий настрой населения.

И тем не менее результаты исследования свидетельствуют о том, что изменение наших привычек сильно влияет на домашних питомцев, с которыми мы делим кров, и демонстрируют, что они готовы оценить то повышенное внимание, которое мы им уделяем.

Хронометр в вашей голове

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Каким образом события, происходящие с нами, не смешиваются в голове в одну кучу, а предстают в виде последовательной цепочки?

Как выяснила международная команда ученых из Франции и Нидерландов, все дело в так называемых "нейронах времени" - клетках гиппокампа, которые выполняет функцию кратковременной памяти и отвечает за последующий перевод информации в долговременную память. Именно они позволяют нам воспроизводить правильный порядок произошедших событий.

Собственно, как это часто бывает, такие клетки, отвечающие за последовательную расстановку событий в нашей памяти, сначала были обнаружены у крыс, однако о механизме кодировки эпизодической памяти (то есть памяти об автобиографических событиях, включающей время и место действия, а также всю сопутствующую этому информацию) у человека оставалось только догадываться.

Чтобы превратить догадки в факты, исследователи во главе с нейробиологом Лейлой Редди из французского центра исследований когнитивных способностей мозга провели исследования с участием 15 пациентов, страдающих эпилепсией, в гиппокамп которых уже были имплантированы микроэлектроды.

В ходе экспериментов участникам предлагали серии изображений в определенном порядке и предлагали запомнить этот порядок.

При этом электроды фиксировали ответную реакцию отдельных нейронов в гиппокампе во время показа изображений, в перерывах, когда на экране не возникало никаких картинок, и во время пауз, когда участникам предлагали угадать, каким будет следующее изображение.

По словам ученых, таким образом они выявили как нейроны, задействованные в процессе запоминания и воспроизведения картинок, так и те нейроны, которые активизировались в отсутствие изображения. Они-то и отвечали за кодировку времени даже в те моменты, когда ничего не происходило.

"Темпоральные модуляции во время этих пауз не могли быть инициированы внешними раздражителями, - пишут исследователи в своей работе, опубликованной в издании The Journal of Neuroscience. - Вместо этого они свидетельствовали о темпоральном сигнале в развитии в результате изменения восприятия участников эксперимента в ходе ожидания следующей дозы информации".

Иными словами, даже когда ничего не происходит, счетчик времени в нашей голове продолдает тикать.

Исследователи не исключают, что именно в такие моменты "нейроны времени" совершают многоуровневую работу, записывая "что, где и когда", касающиеся того или иного события, и создавая из разрозненных элементов четкую картинку памяти.