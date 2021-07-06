6 июля открывается Канн-2021. Теперь это почти нормальный фестиваль

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

40 минут назад

Автор фото, STEPHANE DE SAKUTIN/Getty Images Подпись к фото, Самое примечательное в открывающемся во вторник Каннском кинофестивале 2021 года состоит в том, что это уже почти нормальный фестиваль

Во вторник с опозданием почти на два месяца начинает работать очередной, 74-й по счету Каннский фестиваль - первый почти полноценный кинофестиваль с начала пандемии в марте прошлого года.

Самое примечательное в открывающемся во вторник Каннском кинофестивале 2021 года состоит в том, что это уже почти нормальный фестиваль.

После прошлогодней отмены, после практически полностью переведенного в онлайн Берлинского фестиваля в феврале Канн-2021 вновь, как и всегда, пройдет во Дворце фестивалей на легендарной каннской набережной Круазет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Каннский кинофестиваль возвращается к норме. Его неизменная примета - поспешно устанавливаемая с утра в день открытия красная дорожка

Вновь будет выстелена красная дорожка, вновь у пирса будут толкаться дорогие яхты, вновь слетаются звезды и вновь, как происходит вот уже три четверти века, с самого первого фестиваля в 1946 году Канн и показанные здесь фильмы будет барометром, индикатором состояния мирового кино. Раненого зловещей пандемией, понесшего серьезные потери, но выжившего.

Непреходящая тень пандемии

И все же я не случайно употребил слово "почти". Пандемия отступает, но еще не ушла. Фестиваль, традиционно проходящий в мае, перенесен на июль. Многие карантинные ограничения сняты, но некоторые еще остаются, и тень коронавируса все еще нависает над праздником.

Автор фото, Kate Green/Getty Images Подпись к фото, Председатель жюри Каннского кинофестиваля 2021 - американский режиссер Спайк Ли

Еще один признак непреходящих последствий пандемии - состав жюри. Объявленный его председателем на Канне-2020 афроамериканский режиссер Спайк Ли в прошлом году остался не у дел, и теперь возглавит жюри Канна-2021, где вместе с ним фильмы конкурса будут судить французские актеры Милен Фармер, Тахар Рахим, Мелани Лоран, американка Мэгги Джиленхолл, французско-сенегальский режиссер Матти Диоп, его коллеги из Австрии (Джессика Хауснер), Бразилии (Клебер Мендонса Фильо) и корейский актер Сан Кан Хо.

Фильм открытия

Автор фото, Daniele Venturelli/Getty Images Подпись к фото, Режиссер фильма "Аннет" Леос Каракс (в центре) с исполнителями двух главных ролей Марион Котийяр и Адамом Драйвером

В качестве фильма-открытия - тоже перенесенного с прошлого года выбран праздничный, веселый, карнавальный мюзикл "Аннет". Это первый экскурс в область музыкального фильма французского режиссера Леоса Каракса, известного автора таких нашумевших в свое время экспрессивных психодрам, как "Дурная кровь", "Любовники с Нового моста" и "Корпорация "Святые моторы".

Партнерами Каракса в "Аннет" в качестве авторов сценария и музыки выступили братья Рассел и Рон Мэйл из теперь почти забытой, но в 1980-е годы невероятно популярной рок-группы Sparks.

В главных ролях - американец Адам Драйвер в роли стэндап комика и француженка Марион Котийяр в роли его жены, оперной певицы. Стоит сказать, что Sparks в этом году переживают неожиданное возвращение на авансцену. Еще до фильма Каракса братья Мэйл стали предметом обстоятельного документального фильма "Братья Спаркс" режиссера Эдгара Райта.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Участники рок-группы Sparks - братья Рон и Рассел Мэйл, авторы сценария и музыки к фильму открытия "Аннет" - позируют перед фотографами в день открытия фестиваля

Конкурс

"Аннет" принимает участие в главном конкурсе, что не очень характерно для фильмов, выбранных для торжественного открытия, и в этом тоже отличие нынешнего фестиваля.

Конкуренты в борьбе за "Золотую пальмовую ветвь" у нее в этом году более чем серьезные. Впрочем, кода в Канне было иначе?

Автор фото, Samir Hussein/Getty Images Подпись к фото, Дворец фестивалей готов к приему гостей

Американец Уэс Андерсон, несмотря на свою относительную молодость - ему едва перевалило за 50 - уже прочно утвердил себя в числе грандов мирового кино.

И если начинал он с психологических семейных драм ("Семейка Тененбаум") то постепенно стал сдвигаться в сторону изобретательной и остроумной киноэксцентрики - "Водная жизнь Стива Зиссу", "Отель "Гранд Будапешт" - и даже анимации: "Бесподобный мистер Фокс", "Остров собак".

В таком же эксцентричном ключе выдержана и новая, включенная в каннский конкурс картина режиссера с длинным, трудно запоминающимся названием "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас Ивнинг Сан". Фильм есть не что иное как любовно- пародийное воспроизведение жизни и работы столь любимого режиссером и невероятно уважаемого в мире американского еженедельника New Yorker.

Как всегда у Андерсона, следует ожидать искрометного юмора, тем более, что в картине задействовано целое созвездие блестящих актеров: Бенисио Дель Торо, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Билл Мюррей и Оуэн Уилсон.

Автор фото, Andreas Rentz/Getty Images Подпись к фото, В честь 74-го Каннского кинофестиваля на набережной Круазетт возведена монументальная скульптура "Вместе" итальянского художника Лоренцо Квина

С не меньшим нетерпением ожидают и новую работу голландца Пол Верховена. Застолбив себе репутацию успешного мастера голливудских блокбастеров ("Робокоп", "Основной инстинкт", "Шоугерлз") он вернулся к своим корням - европейскому арт-хаусу. Новый фильм называется "Непорочная дева" и рассказывает о жизни монахини-лесбиянки в католическом монастыре XVII века. В роли аббатиссы - нестареющая Шарлотта Рамплинг.

Таиландец Апичатпонг Вирасетакул уже получал в 2010 году "Золотую пальмовую ветвь" за картину "Дядюшка Бунми, вспоминающий свои прошлые жизни".

Участвующая в конкурсе этого года "Память" - его первый фильм на английском языке - рассказывает о сюрреалистическом, полном слуховых галлюцинаций путешествии одинокой женщины по джунглям Колумбии. В главной роли - Тильда Суинтон, что уже само по себе гарантия качества.

Не без трепета ожидают синефилы вторую картину француженки Джулии Дюкорно. Ее полнометражный дебют "Сырое" - боди-хоррор с элементами каннибализма - произвел фурор в 2016 году. Новая картина "Титан", о которой известно лишь что вынесенный в название металл вживляется в голову человека, обещает быть не менее шокирующей.

Российские любители кино особенно ожидают появления в конкурсе нового фильма Кирилла Серебрянникова. Его предыдущая картина "Лето" о Викторе Цое и жизни ленинградского рок-андерграунда начала 1980-х годов была в конкурсе Канн в 2018 году и даже была удостоена награды - правда, весьма второстепенной, за лучший саундтрек.

Автор фото, Andreas Rentz/Getty Images Подпись к фото, На показ фильма "Лето" на Каннском фестивале 2018 Кирилл Серебренников приехать не мог - он был под домашним арестом. Но двумя годами ранее на набережной Круазетт он представлял свой фильм "Ученик"

Новый фильм "Петровы в гриппе" - экранизация вышедшего в 2016 году и удостоенного нескольких крупных литературных премий (НОС и "Национальный бестселлер") романа екатеринбургского писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

Обычная бытовая ситуация - заболевание гриппом заурядного автослесаря с заурядной фамилией вскрывается сюрреалистическая, галлюцинаторная картина жизни постсоветского города.

Обладатели "Золотой пальмовой ветви" и других главных призов Каннского фестиваля-2021 будут объявлены в день его закрытия 17 июля.

Автор фото, Dominique Charriau/Getty Images Подпись к фото, Джоди Фостер - лауреат ""Золотую пальмовую ветвь за вклад в кинематограф"