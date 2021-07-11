Научный дайджест: можно ли уберечься от ненужных покупок и зачем нужно зевать

Леонид Лунеев

Би-би-си

14 минут назад

Среди научных новостей недели:

Как уберечь себя от ненужных покупок

Зевая, мы спасаем мозг от перегрева

Откуда как нам прикатился культурный арбуз

Как убить в себе импульсивного покупателя (и нужно ли это делать)

Автор фото, Getty Images

Как часто вы заходили в магазин за какой-то конкретной покупкой, а возвращались с полными сумками вещей, которые вам в общем-то не так и нужны, но вы не могли устоять перед соблазном? Так можно ли побороть этот соблазн и перестать быть импульсивным покупателем?

Этим вопросом решили заняться ученые с кафедры психологии Вюрцбургского университета имени Юлиуса Максимилиана в Баварии во главе с доктором Анандом Кришной (их исследование опубликовано в PLOS One).

Иногда, пишут ученые, вы совершаете покупку из чистого любопытства - к примеру, берете деликатес, который раньше не пробовали. Или хотите побаловать себя чем-то необычным. Это может быть что угодно - плитка шоколада, украшение для комнаты или дизайнерские джинсы.

Порой вы получаете наслаждение от такой спонтанной покупки, а иной раз испытывает чувство жгучей вины за напрасно потраченные деньги. Большинство людей умеют подавить в себе этот внезапно возникающий порыв купить что-то не очень или совсем не нужное, но для этого они вначале должны осознать риск.

По словам доктора Кришны, невозможно выделить категорию людей, подверженных импульсивным покупкам, однако результаты исследований его команды дают инструмент защиты от таких поступков.

К примеру, у любителей получать от жизни удовольствие по определению спонтанный склад характера. Когда у них хорошее настроение, они нацелены на то, чтобы испытать радость и, не отдавая себе в этом отчета, тянутся к вещи, которая обещает эту радость усилить.

При этом относительно малого импульса в обратном направлении обычно достаточно, чтобы схватить себя за руку. Таким импульсом, по словам Кришны, может стать записка "Остановись!" в бумажнике или что-то подобное.

Но есть и люди, настроенные на безопасность, и вот для них одной записки в бумажнике будет мало, им нужно время на обдумывание. У них даже импульсивные покупки случаются не сразу.

"А на самом ли деле, это так вкусно, как выглядит?" - проносятся у них в голове мысли при виде деликатеса. И при этом процесс отказа тоже занимает больше времени. Для них скорее сработает обстоятельное послание-напоминание "Сегодня мне не стоит делать необдуманных покупок", которое они должны несколько раз повторить про себя, продвигаясь между полок с товарами.

Может показаться, что таким людям вообще не грозит спонтанный шопинг, но это не так. Если они пребывают в позитивном настроении, желание порадовать себя у них ничуть не меньше, чем у прирожденных искателей удовольствия. Просто процесс принятия решения у таких людей будет тянуться заметно дольше.

При этом авторы исследования признают, что им пока не понятно поведение осторожных покупателей в ситуациях, когда поджимает время.

Так что не удивляйтесь, если, встав утром на весы и обнаружив неприятную прибавку в весе, вы дали себе зарок не подходить к полке со сладостями, а потом в магазине вас непреодолимо потянуло схватить шоколадку перед самой кассой (а они там часто стратегически расставлены), когда времени на раздумья совсем не осталось.

Чем больше мозг, тем больше зеваешь

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зевок выполняет функцию терморегуляции

Ради чего вы обычно ходите в зоопарк? Конечно же, посмотреть на животных, желательно редких и необычных. А вот группа голландских исследователей совершила множество походов в зоопарки исключительно для того, чтобы понаблюдать, как зевают разные позвоночные. И не просто понаблюдать, а проверить одну любопытную гипотезу.

Ученые насчитали 1 291 зевок у 55 млекопитающих и 46 птиц и вычислили одну характерную зависимость.

"Хотя механизм зевания у всех животных одинаков, его продолжительность увеличивалась по мере роста объема мозга и числа нейронов в нем, - говорит этолог из Утрехтского университета Йорг Массен (этология - наука, изучающая генетически обусловленное поведение и находящаяся на стыке зоологии, биологии и сравнительной психологии). - Более того, эта функция наблюдается у самого широкого круга животных и в эволюционном смысле восходит к общим предкам птиц и млекопитающих, а то и дальше".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зевать так зевать

Новое исследование (его результаты можно прочитать в Communications Biology) было проведено с целью подтвердить возникшую еще в 2007 году гипотезу о том, что зевание - это способ охладить перегревающийся мозг.

"Одновременно вдыхая прохладный воздух и растягивая мышцы ротовой полости в процессе зевания мы увеличиваем приток охлажденной крови к мозгу, так что зевок выполняет функцию терморегуляции", - объясняет этолог из Университета Нью-Йорка Эндрю Гэллоп.

Косвенным подтверждением этому служит и тот факт, что млекопитающие зевают дольше птиц. Дело в том, что у птиц температура тела выше, чем у млекопитающих, а значит и разница с окружающей средой тоже больше, поэтому им не нужно так много воздуха для охлаждения крошечного мозга. Зевают они быстро - если вообще зевают.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Птицы тоже зевают, но делают это редко и быстро

При этом исследователи не говорят о способностях мозга, лишь о его размере и числе находящихся в нем нейронов. Не указывают они и на какую-либо корреляцию с частотой этого явления. К примеру, люди зевают в среднем 5-10 раз на дню.

Кстати, как вы могли заметить, зевание весьма заразительно. На этот счет тоже имеется своя теория - о том, что оно выполняет определенную социальную функцию, синхронизируя настроение и, возможно, даже режим сна определенной группы. Но эта теория тоже требует дополнительной проверки.

Арбуз для фараона

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первые арбузы - из Судана

Круглый, зелено-полосатый снаружи, ярко-красный внутри, такой приятно-прохладный в летнюю жару. Откуда к нам прикатился арбуз? Не в том смысле, из Турции или Астрахани, а совсем давно?

Раньше многие полагали, что большинство культурных растений пришло к нам благодаря фермерам Плодородного полумесяца, Месопотамии (в основном это территория междуречья Тигра и Евфрата).

Однако ученые из Вюрцбургского университета во главе с ботаником Сюзанной Реннер (результаты их исследований опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences) на основе изучения генома культурного арбуза (выведенного человеком) вида Citrullus lanatus и шести диких видов пришли к выводу, что их родиной скорее всего была территория современного Судана.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дикие арбузы по-прежнему можно встретить в пустынях Северной Африки

Хотя у диких суданских арбузов практически белая и не очень сладкая мякоть, и они в основном используются в качестве корма для скота, генетика указывает на то, что именно эти дички были предками нынешних больших, красных и сладких арбузов, которые можно найти в магазинах.

Скорее всего, древние фермеры стали культивировать наименее кислые виды арбузов и со временем добились необходимой сахаристости, а заодно и привлекательного цвета.

Какая именно цивилизация первой смогла получить по-настоящему вкусный арбуз, остается загадкой, но Реннер попыталась ответить и на этот вопрос.

Известно, что в гробнице Тутанхамона были обнаружены семена арбузов, однако для ученых это еще не было доказательством того, что арбузы специально разводились, а не собирались ради тех же семечек (мякоть у диких арбузов не самая приятная на вкус).

Но потом Реннер обнаружила изображение арбуза на росписи в египетской гробнице возрастом более 4 300 лет. "Собственно, иллюстрация с арбузом появилась еще в книге 1912 года, просто тогда никто не понял или не обратил внимание на то, что это арбуз", - говорит Реннер.

Внимательно изучив множество других фотографий египетских росписей, она нашла еще один арбуз, только уже разрезанный на дольки, лежавшие на подносе с другими фруктами. Эти изображения вместе с генетическими исследованиями позволили ей предположить, что арбуз был одомашнен четыре с лишним тысячи лет назад в Древнем Египте или соседних царствах.

"Это могли быть древние нубийцы, жившие на территории современного Судана и торговавшие арбузами с египтянами, или, наоборот, это египтяне продавали им арбузы, но все говорит о том, что культурный арбуз появился именно в этом регионе и что древние египтяне точно ими лакомились", - говорит Реннер.

По словам профессора Мюнхенского технического университета Ханно Шефера, с исторической точки зрения это весьма значительное открытие: "Мы явно недооценивали североафриканский регион, сосредоточив основное внимание на плодородном полумесяце, где появились зерновые и овощи, так что нам пора обратить пристальное внимание на древнюю сельскохозяйственную практику Северной Африки".