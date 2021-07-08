Починить, выбросить или выкрасить в розовый цвет. Почему на Западе ширится движение за право самим ремонтировать технику

час назад

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Вот уже много лет в развитых странах существует практика, когда фирмы не позволяют или не дают возможности потребителям самостоятельно чинить устройства, механизмы и приборы.

Западное "общество потребления" давно уже нацелено на то, чтобы морально устаревший или сломавшийся прибор или устройство не чинилось, а сразу выбрасывалось и заменялось новым. Считалось, что это поддерживает экономику, развивает промышленность и доставляет нам удовольствие все время пользоваться самыми современными товарами.

Но что если вас вполне устраивает ваша старая (или почти новая) стиральная машина или телефон, и вы с радостью продолжали бы пользоваться ими, если бы не поломка? Особенно, если поломка сравнительно мелкая и требующая всего лишь замены какой-то копеечной запчасти.

Тут-то и возникает проблема: производители не хотят, чтобы вы ее чинили.

То есть, они готовы починить ее сами или в авторизованной ими мастерской, но это как правило небыстрый и очень дорогой процесс, так что овчинка порой не стоит выделки: цена нового товара, который вам готовы доставить на дом хоть завтра, подчас оказывается сопоставима со стоимостью ремонта, который отнимет неопределенный срок.

А если вы попытаетесь чинить ваш прибор собственными силами, то он лишится гарантии, или вы просто не сможете достать нужную деталь, потому что производители не выпускают их в свободную продажу.

Вот и приходится либо рисковать и ремонтировать прибор своими силами, либо везти вполне еще годную вещь на свалку и тратиться на новую.

Однако потребители не хотят сдаваться. Во всем мире набирает силу движение за право владельцев самим производить починку своих приборов и механизмов.

На днях Британия, которая теперь может принимать свои законы без оглядки на Брюссель, одобрила новые правила, по которым производители обязаны обеспечивать покупателей нужными запчастями, что обещает облегчить ремонт стиральных машин, телевизоров, холодильников и прочих электробытовых приборов.

К тому же закон призван бороться с распространенной практикой, когда производители сознательно делают так, чтобы продукт, отслужив определенный срок, приходил в негодность и у пользователя не оставалось другого выбора, кроме как покупать новый.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие бытовые приборы из-за незначительной поломки скоропостижно заканчивают свой жизненный путь на свалке, что огорчает и потребителей, и экологов

Объявленной целью нового закона было продление жизни электроприборов как минимум до 10 лет и снижение нагрузки на окружающую среду: ведь большинство сломанных приборов, даже после частичной утилизации, заканчивает свою жизнь на свалках.

При этом, как подчеркивает Адам Френч из организации Which?, защищающей интересы потребителей, в свободной продаже будут лишь те запчасти, которые позволяют просто и безопасно производить ремонт в домашних условиях. Там же, где речь идет, скажем, о нагревательных элементах или приборах, работающих под высоким напряжением, починку можно будет делать только в специализированных мастерских.

Европейская комиссия также объявила о планах по введению законов о праве на самостоятельную починку смартфонов и портативных компьютеров.

США, похоже, готовы пойти еще дальше: на этой неделе президент Джо Байден намерен отдать распоряжение Федеральной торговой комиссии (FTC) разработать свод правил по ремонту сельхозтехники, что дало бы фермерам возможность по своему усмотрению чинить трактора и комбайны.

Не исключено, что новые правила распространятся и на бытовую технику.

Автор фото, f Подпись к фото, Среди американских фермеров растет недовольство: производители не позволяют им самим ремонтировать сельхозтехнику

Цели движения за право самостоятельного ремонта в Америке варьируются от штата к штату. Так, во Флориде и Южной Каролине упор делается на сельскохозяйственную технику, а в Калифорнии - на медицинское оборудование.

Разумеется, у движения имеются и противники, причем весьма серьезные.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Автопроизводители утверждают, что открытый доступ к электронной прошивке несет угрозу кибербезопасости

Так, альянс крупных автопроизводителей, куда входят General Motors, Fiat, Chrysler и другие, утверждает, что для самостоятельного ремонта автомобилей и сельхозтехники понадобится открыть доступ к их электронной оснастке, а этим могут воспользоваться киберспреступники.

Против новых законов выступают и такие гиганты как Amazon, Apple и Microsoft, которые требуют ограничить возможности по самостоятельной починке смартфонов, планшетников, компьютеров и игровых приставок, мотивируя это тем, что ремонт в кустарных условиях может поставить под угрозу безопасность и надежность этих устройств.

Некоторые компании опасаются, что свободный обмен информацией о тех или иных товарах (что неизбежно при ремонте) поставит под угрозу их авторские права.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие владельцы смартфонов предпочитают чинить их в частных мастерских: так быстрее и намного дешевле

Поэтому Кайл Вайнс, основатель компании iFixit, одной из многих, возникших в рамках движения "Почини сам", не возлагает особых надежд на то, что такое законодательство будет принято в США в ближайшие годы.

По его словам, крупные производители дают политикам так много денег, что те зарубят любое неугодное законодательство.

А между тем доступ к информации о починке - это фундаментальное право человека, утверждает Вайнс. Люди заплатили за покупку и должны иметь возможность делать с ней все, что им заблагорассудится.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники новых правил указывают на то, что владелец имеет полное право делать со своей вещью что вздумается, а производители лишают его этого права

"Мне это продали, теперь это мое. Они получили с меня деньги за покупку, и больше я им ничего не должен", - говорит Вайнс.

"Я вправе разобрать прибор на части и починить, если хочу. Если я хочу выбросить его в реку или покрасить в розовый цвет, я имею полное право это сделать", - утверждает он.