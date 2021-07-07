Американцы уходят из Афганистана. Все это напоминает 1989 год

Лиз Дюсет

Корреспондент Би-би-си

55 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так осуществляется охрана "зеленой зоны" в Кабуле, где, в частности, расположено посольство Австралии

США еще не завершили вывод своих войск из Афганистана, а талибы уже захватывают одну провинцию и город за другим. Западные дипломаты в Кабуле очутились перед той же дилеммой, что и 32 года назад: уезжать или оставаться.

Холодной и снежной афганской зимой 1989 года я получила письмо на качественной почтовой бумаге, которое храню до сих пор. Британский поверенный в делах настоятельно советовал гражданам Соединенного Королевства покинуть страну, пока совершаются регулярные авиарейсы. Советская армия готовилась через три месяца уйти домой после 10-летней войны.

Спустя 11 дней, 30 января, я присутствовала на будничной церемонии спуска звездно-полосатого флага над американской миссией. Лондон также повесил замок на воротах своего украшенного белой лепниной особняка, который называли одним из красивейших зданий в Азии.

"Британские министры не видели иной возможности, кроме как последовать за остальными, хотя персонал посольства хотел остаться и продолжить работу", - вспоминает бывший поверенный в делах Стивен Эванс, ставший затем ответственным за афганское направление в Форин-офисе.

Дипломаты уезжали, чтобы не демонстрировать поддержку прокремлевского режима Наджибуллы в его борьбе с моджахедами.

Вашингтон и Лондон заверяли, что скоро вернутся, но их посольства снова появились в Кабуле лишь в 2001 году, когда коалиция во главе с США свергла власть талибов.

Ныне таким же образом завершается почти 20-летнее военное присутствие НАТО.

Подпись к фото, Таким письмом власти Британии в 1989 году предупреждали британцев, находящихся на территории Афганистана, что оставаться там после закрытия дипмиссии будет крайне опасно

На сей раз в вопросе меньше политики. Дипломаты аккредитованы не при коммунистах, а при афганском правительстве, поддерживаемом Западом и пока контролирующем столицу и часть страны.

"Мы совершенно не желаем посылать сегодня аналогичный сигнал закрытием посольства, если только не возникнет крайняя угроза в плане безопасности", - говорит Стивен Эванс.

Так же считают люди в окруженных бетонными стенами и колючей проволокой зданиях дипмиссий и представительств гуманитарных организаций в Кабуле.

Но приближение даты окончания американского военного присутствия и быстрые успехи талибов, не говоря об опасности нового, особо заразного штамма коронавируса, создают большую неопределенность.

Эвакуационные планы все время обновляются, численность персонала сокращается, а оставшиеся на всякий случай укладывают чемоданы. Выдаются дни спокойные и тревожные.

"В наших столицах думают исключительно о безопасности, - грустно констатировал один европейский дипломат. - В последние месяцы мы не обсуждаем ничего, кроме безопасности. А мы так много вложили в эту страну и хотели бы остаться".

Последние бельгийцы распрощались на прошлой неделе. Австралийцы закрыли лавочку в мае. Французы уехали почти все. Британцы продолжают оценивать ситуацию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кабул как на ладони. С уходом американцев многие задумываются о будущем города

Посольство Соединенного Королевства, как в 1989 году, порекомендовало своим гражданам, не входящим в дипломатический штат, уехать как можно скорее - только, в соответствии с духом времени, сделало это не письмом, а постом в "Твиттере".

Еще сильнее нервничают местные переводчики и другие афганцы, работавшие на западных дипломатов и военных. Они тревожно вглядываются и вслушиваются в каждый шаг и каждое слово нанимателей. Закрытие посольств станет знаком того, что для них все кончено.

Прекращение работы австралийского посольства, хотя и названное временным, глубоко огорчило и испугало этих афганцев.

"Если государству постоянно говорить, что оно обречено на поражение, то откуда у его граждан возьмется воля бороться за иной исход?" - спрашивает бывший заместитель министра торговли, ныне сотрудник представительства ведущей западной коммуникационной компании Мукадеша Юриш.

"Мировое сообщество пытается ослабить чувство вины за уход, предсказывая нам неизбежную гражданскую войну", - с сожалением говорит он.

Как в 1989 году, британцы и другие западные дипломаты глядят на американцев. Те заявляют, что собираются оставить в Кабуле несколько сотен своих военнослужащих для охраны посольства, как они делают в ряде других мест.

Однако представитель талибов Сухали Шахин на прошлой неделе заявил Би-би-си, что постоянное присутствие любого количества иностранных солдат будет рассматриваться ими как оккупация и нарушение прошлогодних катарских соглашений.

"В ходе переговоров с Соединенными Штатами данная тема детально обсуждалась, и они недвусмысленно обещали вывести всех своих военнослужащих, советников, инструкторов и тому подобное", - утверждал он.

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"Талибан" (движение признано в России террористическим и запрещено), стремящийся создать себе международную легитимность, тоже не оставляет западные посольства своим вниманием.

Когда новый американский спецпредставитель по Афганистану Томас Никлассон в мае поднял вопрос о безопасности перед представителями талибов в катарской столице Дохе, уже через несколько часов последовало официальное заявление, что дипломатическим и гуманитарным миссиям в Афганистане будет обеспечена защита.

Однако не все верят, что полевые командиры станут придерживаться обещаний, которые дают, по выражению одного западного дипломата, "отполированные люди в Дохе". Если талибы и хотят, чтобы посольства остались в Кабуле, они не хотят, чтобы те выполняли свое предназначение - поддерживать законное правительство.

Прежний опыт дает мало оснований для оптимизма. При сменивших просоветский режим моджахедах Наджибулла четыре года укрывался в здании миссии ООН. Талибы, взяв Кабул, наплевали на дипломатический иммунитет и повесили бывшего правителя после жестоких побоев.

Некоторые иностранные представительства, находившиеся вне разросшейся охраняемой "зеленой зоны", теперь перебираются за ее многочисленные ворота.

Норвегия согласилась не закрывать до будущей весны свой полевой госпиталь, в котором лечатся иностранцы.

Еще важнее, как для иностранцев, так и для афганцев, кабульский международный аэропорт имени Хамида Карзая, который, при наихудшем сценарии, сделается пунктом эвакуации.

Сейчас его охраняют американцы и турки по мандату НАТО. Есть надежда, что Турция оставит там своих военных, заключив двустороннее соглашение с международно признанным правительством Афганистана.

Однако переговоры с Анкарой обещают быть непростыми, а талибы заявляют, что не потерпят присутствия турецких военнослужащих, так же как американских.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сможет ли спецназ афганских правительственных сил (на фото) дать противостоять талибам?

Пока большинство дипмиссий заявляют, что намерены остаться.

"Посольство Соединенных Штатах в Кабуле открыто, и останется открытым", - гласит запись в "Твиттере", сделанная в ответ на сообщения СМИ об усилившихся приготовлениях к эвакуации.

"Посольства останутся в Кабуле, - заявил мне один западный дипломат. - Но мы переживаем сложный период и ежедневно оцениваем ситуацию. Безопасность сотрудников посольства превыше всего".

Даже китайский посол недавно сообщил, что хотел бы вступить в диалог с западными коллегами о проблемах безопасности.

"Знаковым является поведение британского посольства", - сказал тот же дипломат.

Тем временем обстановка в стране постоянно и быстро меняется.

"Многие районы, захваченные талибами, не и меют стратегической ценности, но важны для пропагандистских целей, - говорит бывший замминистра обороны Афганистана, ныне директор кабульского Института проблем войны и мира Тамим Асей. - В грядущем сезоне развернется борьба за города".