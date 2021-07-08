"Pussy Riot выживают из России": почему их постоянно арестовывают?

Амалия Затари, Анна Пушкарская

Би-би-си

36 минут назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Участницу Pussy Riot Марию Алехину второй раз подряд арестовывают на 15 суток по статье о неповиновении полиции. Сама она с конца января находится под домашним арестом по "санитарному делу"

Участников Pussy Riot, которые в начале июля начали выходить из спецприемников после отбытия административных арестов, стали задерживать и отправлять под арест повторно. В четверг суд в Москве снова арестовал Александра Софеева - на 12 суток и Марию Алехину - на 15 суток. Веронику Никульшину суд отправил под повторный арест еще 2 июля. Власти таким образом пытаются вынудить участников Pussy Riot уехать из России, считает адвокат Софеева и Никульшиной Мансур Гильманов.

Задержание на выходе из спецприемника

В среду участница Pussy Riot Мария Алехина должна была освободиться из спецприемника после административного ареста - 23 июня Кунцевский суд арестовал ее на 15 суток по статье о невыполнении требований полицейских (19.3 КоАП).

Однако полицейские даже не дали ей выйти за ворота спецприемника - сразу на выходе ее с сумками задержали и посадили в серую машину без опознавательных знаков. Она успела только поблагодарить собравшихся у спецприемника друзей, что приехали ее встретить.

После этого Алехину привезли в ОВД по Кунцевскому району, где оставили на ночь. На следующий день, в четверг, на Алехину снова составили протокол по статье о невыполнении требований полицейских.

В рапорте полицейских указано, что они совместно с сотрудниками центра "Э" (центр по противодействию экстремизму) задержали Алехину за нецензурную брань у ее дома в 18:00. Но на самом деле ее задержали на выходе из спецприемника, рассказали Би-би-си другие участники Pussy Riot.

8 июля суд снова арестовал Алехину на 15 суток.

Задержание у пункта вакцинации

Другой участник Pussy Riot Александр Софеев вышел из спецприемника утром 7 июня - он, как и Алехина, с 23 июня отбывал 15 суток административного ареста. В отличие от Алехиной, Софееву тогда вменили статью 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения).

После освобождения из спецприемника Софеев вместе с двумя знакомыми - фотографом Дмитрием Воронцовым (в конце июня его задержали вместе с Софеевым и тоже арестовали на 15 суток) и журналистом Александром Киселевым - поехал в пункт вакцинации в Гостином дворе делать вторую прививку от коронавируса.

На выходе из Гостиного двора всех троих задержали и доставили в ОВД "Китай-город". После этого Киселева отпустили, а на Софеева с Воронцовым составили протоколы о мелком хулиганстве (20.1 КоАП).

В протоколе написано, что Софеев "при большом скоплении граждан громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками, вызывающе себя вел".

8 июня Софеева доставили в Тверской суд Москвы, но суд вернул материалы его дела, так как они были составлены с нарушениями, рассказал Би-би-си адвокат Софеева Мансур Гильманов.

Вечером в тот же день Софеева привезли обратно в Тверской суд, который снова арестовал его - теперь на 12 суток.

Силовики у дома

Муниципальный депутат и участница Pussy Riot Люся Штейн накануне также вышла из спецприемника. Ее задержали 22 июня по дороге в магазин, а на следующий день арестовали на 15 суток. Как и Алехиной, ей тогда вменили статью о неповиновении полиции.

В отличие от Алехиной с Софеевым, ее не стали задерживать повторно, и после освобождения она беспрепятственно доехала до дома.

Однако позже в ее "Твиттере" появилось сообщение, что возле дома Штейн дежурят силовики. Сама Штейн вместе с Алехиной проходят обвиняемыми по так называемому санитарному делу, возбужденному после акции сторонников Навального.

Алехина находится в рамках этого дела под домашним арестом с конца января. Штейн до начала апреля также находилась под домашним арестом, но потом ей изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Ей запрещено пользоваться интернетом и покидать квартиру с 20:00 до 6:00.

Помимо Алехиной, Штейн, Софеева и его знакомого Воронцова, 23 июня на 15 суток были арестованы глава московского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Ольга Шалина (ее задержали вместе с Алехиной) и режиссер Анна Кузьминых, которую также называют участницей Pussy Riot.

Грибники с барсетками

Еще одну участницу Pussy Riot Веронику Никульшину повторно арестовали на 15 суток 3 июля. 1 июля она вышла из спецприемника, где провела 15 суток ареста по обвинению в неповиновении полиции, которое, по версии полицейских, выражалось в том, что она при задержании 16 июня отказалась добровольно ехать с ними в отдел для дачи показаний.

После освобождения Никульшина и ее друг художник Роман Дуров (9сука), опасаясь новых арестов, решили уехать за город. Они сняли на Airbnb дом в деревне Новинки в Дмитровском районе Подмосковья и поехали туда на арендованном каршеринге.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Вероника Никульшина

"[Во время поездки] мы выключили телефоны, чтобы не было никаких билингов. Мы, конечно, не могли предположить, что [будет] такая степень абсурдности, что они из-за административки будут делать какие-то такие вещи, но мы супер перестраховались", - рассказывала Никульшина в эфире "Дождя".

2 июня, по ее словам, они заметили людей в черных куртках, которые "маячили" и заглядывали к ним в окна. По словам Дурова, они сообщили об этих людях хозяину, у которого снимали дом, и когда тот вышел, незнакомцы представились ему грибниками.

"У них были кожаные куртки, барсетки, уставные ботинки, и они сказали, что они грибники, которые заблудились", - рассказала Никульшина.

Спустя некоторое время "грибники" открыли калитку дома, и Никульшину с Дуровым увезли на машине, отобрав телефоны. На них обоих составили протоколы по статье о невыполнении требований полицейских (19.3 КоАП). Никульшину арестовали на 15 суток, Дурова - на 14.

"Pussy Riot выживают из России"

Адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов, защищавший Софеева и Никульшину, назвал обвинения, по которым участников Pussy Riot отправляли под арест, "сфабрикованными в полном объеме". По его мнению, таким образом власти пытаются вынудить активистов уехать из России.

"Активистов и участников Pussy Riot выживают из России путём вереницы административных арестов. При этом они предоставляют небольшое время после освобождения из спецприемника для того, чтобы они могли уехать из страны (примерно сутки), а потом снова задерживают и арестовывают, в случае если они не уезжают", - сказал он Би-би-си.

Когда Никульшину задержали в середине июня, из материалов ее дела следовало, что полицейские посчитали, что она могла попытаться сорвать одно из мероприятий, связанных с проходящим сейчас чемпионатом Европы по футболу (некоторые его матчи проходят в Санкт-Петербурге).

Автор фото, Instagram/all_mary Подпись к фото, Алехина, Софеев и Никульшина в ноябре 2020 года

"В материалах ее дела об административном правонарушении сказано, что она намеревалась сорвать некое мероприятие, связанное с футбольной Лигой чемпионов. Но так как она давно прошла, то, видимо, речь идет о чемпионате Европы. Никульшина - модель, у нее должна была быть съемка, и, вероятно, полицейские решили, что она хочет сорвать матч чемпионата Европы. Поэтому они ее задержали в превентивном порядке", - предположил в разговоре с ТАСС адвокат Сергей Тельнов, представлявший тогда ее интересы.

В июле 2018 года четверо участников Pussy Riot - Вероника Никульшина, Петр Верзилов, Ольга Курачева и Ольга Пухтусова - в полицейской форме выбежали на футбольное поле во время финала ЧМ-2018. После акции всех четверых арестовали на 15 суток.

7 октября 2020 года, в день рождения президента Владимира Путина, Pussy Riot устроили акцию против гомофобии - они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда, министерства культуры и ОВД по району Басманный.

После акции Софеева арестовали на 30 суток, большинство остальных участников получили штрафы.

8 мая 2021 года, накануне Дня Победы, Софеева задержали в Туле, когда он приехал на концерт рэпера Саши Скула. Он был задержан на 48 часов, а 10 мая тульский суд отправил его под арест на четверо суток по статье о мелком хулиганстве.

Также 8 мая в Москве задержали Никульшину. На следующий день Дорогомиловский суд арестовал ее на пять суток за неповиновение полиции.

Адвокат Мария Эйсмонт, защищавшая Штейн в июне, предположила, что у полиции есть указание задерживать участников Pussy Riot под любым предлогом.

"Я не знаю, с чем это [аресты] связано, но очевидно, что есть указание задерживать под любым предлогом и изолировать всех связанных с Pussy Riot. Возможно, они боятся какой-то акции или просто зачищают всю поляну", - сказала Эйсмонт Би-би-си.

"В России развернута целая компания по уничтожению оппозиции, активисты в части Pussy Riot - это определённый этап данной репрессивной кампании", - считает адвокат Гильманов.

Задержания на выходе из спецприемника

Задержания активистов на выходе из спецприемника "бывают, но скорее в какие-то определённые фазы, например, перед прошлыми выборами президента была повальная практика", сказал Би-би-си адвокат "Апологии протеста" Александр Передрук. Такая фаза наступала и после протестных акций 2021 года в поддержку Алексея Навального.

Иногда на выходе из спецприемников после отбытия административных арестов участников протестов задерживали уже по уголовным делам - например члена московской УИК Романа Пичужина задержали после 30 дней ареста (за повторное нарушение законодательства о митингах) - уже по обвинению в нападении на сотрудника ОМОНа. 29 июня его приговорили к двум годам колонии.

Зимой 2021 года на выходе из спецприемника дважды задерживали тогдашнюю главу петербургского штаба Навального (НКО признано иностранным агентом и запрещено Мосгорсудом, признавшим организацию экстремистской) Ирину Фатьянову. Сначала она два срока подряд - 7 и 10 суток отсидела в спецприемнике за январскую акцию протеста.

А ночью 8 февраля, за полтора часа до ее повторного выхода после ареста, когда активистку пришли встречать сторонники и журналисты, ее увезли в отделение полиции в Колпино на краю города, где взяли разъяснения в связи с жалобой некоего гражданина о том, что она в феврале агитировала за Навального. Поскольку всю неделю в феврале, когда по версии жалобщика это могло произойти, Фатьянова находилась в спецприемнике, ее той же ночью из полиции отпустили.

В феврале этого года на выходе из спецприемника задержали акциониста Павла Крисевича - сначала после акции на Арбате он отсидел 14 суток за неповиновение требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ), затем - 25 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП ("повторное нарушение правил организации или проведении митинга или акции").