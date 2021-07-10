Уйти на каникулы или закрыться. Как QR-коды ударили по московским барам и ресторанам

Алексей Ильин, Мария Киселева

Би-би-си

29 минут назад

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Рестораны Москвы выживают лишь благодаря летним верандам

Десяткам московских рестораторов пришлось закрыть свои заведения - на неопределенный срок или насовсем. Посетителей с антиковидными QR-кодами очень мало, бары, рестораны и кофейни не могут окупить аренду и другие расходы. Каникулы стал едва ли не единственным способом выживания.

"Когда посещаемость заведения падает на 80-90%, то каждый день работы ощутимо бьет по карману”, - рассказывает основатель бара Default в центре Москвы Степан Казарьян. Ему, как и десяткам других московских рестораторов, пришлось закрыть бар на неопределенный срок из-за ограничительных мер московской мэрии. В этом заведении не уверены, что смогут вернуться с этих каникул.

Сейчас в Москве зайти внутрь ресторана, бара или кафе разрешается только по QR-коду, который могут получить только полностью привитые посетители, а также те, кто переболел менее полугода назад или недавно сдал ПЦР-тест. До 1 августа без QR-кодов можно попасть только на веранды.

"Ничего, кроме убытков, не нарастим"

"Каникулы" или "летние отпуска" берут в основном бары и рестораны, у которых хорошие отношения с арендодателями. Как правило, их владельцы надеются, что в ближайшие месяцы ситуация улучшится. Некоторые решили воспользоваться этим временем, чтобы сделать ремонт.

Казарьян -­ музыкальный промоутер и основатель фестивалей "Боль" и Moscow Music Week - открыл бар на Садовой-Самотечной улице только в марте. У барной стойки и за столиками сидели компании постоянных клиентов. Однако с наступлением новой волны пандемии начались проблемы. Запрет на работу в ночное время, а затем и введение QR-кодов для привитых москвичей подкосили бизнес.

"У нас нет летней веранды, и для нас летний сезон - непростое время. А в отсутствии постоянных клиентов стоит вопрос о целесообразности дальнейших мучений, - рассказывает Казарьян. - Мы можем попытаться повыжимать из себя месяц-два, но ничего, кроме убытков, не нарастим. По сути, у нас был выбор - либо медленная смерть, либо лечь в мавзолей с надеждой, что потом тебя оживят. Мы решили уйти сейчас, а не накапливать долги".

В Москве ставки аренды очень высоки и изначально подразумевают работу бизнеса на пределе своей пропускной способности, объясняет предприниматель. В результате потеря даже трети клиентуры может привести к скорому банкротству, а потеря более половины клиентов - критическая ситуация, говорит он.

"Я вижу, что среди наших клиентов много тех, кто не хочет прививаться, но я же не могу заставить их это сделать! Я прекрасно понимаю, что любовь к нашему заведению не перевешивает недоверия к вакцинации", - рассуждает Казарьян.

В России с конца 2020 года власти проводят массовую вакцинацию населения, ее темпы были низкими. Самой распространенной в России вакциной стал "Спутник V". Третий, последний этап клинических испытаний "Спутника", должен был закончиться 1 мая, а в феврале предварительные результаты работы были опубликованы в журнале Lancet. Тем не менее, некоторые ученые публично сомневались в результатах этих испытаний.

Рюмочная "Зинзивер" на Покровском бульваре открылась в 2018 году. На волне успеха ресторатор Дмитрий Ицкович открыл похожие заведения. Однако введение QR-кодов вынудило его закрыть большую часть рюмочных, включая "Зинзивер".

“Конечно, мы намереваемся когда-нибудь продолжить работу, но не в текущей ситуации. Те ограничения, которые нам предложила Москва, они автоматически приводят к ситуации, когда необходимо останавливать работу”, - говорит Ицкович.

В одном заведении сети, где есть летняя веранда, выручка упала в два раза, а в остальных падение достигло 90%, подсчитал он.

Среди тех, кто не выдержал новых требований мэрии, оказалась кофейня Magic возле станции метро "Бауманская". Небольшое подвальное помещение было оформлено в стиле историй о Гарри Поттере и Малефисенте. Заведение еще не успело оправиться от прошлогоднего весеннего локдауна, как ощутило на себе новый, еще более сокрушительный удар. В итоге владельцы приняли решение совсем закрыть кофейню и устроить распродажу имущества.

Кофейней владеют супруги Сергей Федулов и Екатерина Левина. Они рассказали Би-би-си, что уже получили штраф за спущенную маску на лице у одного из сотрудников. В этот момент, по их словам, вблизи сотрудника не было посетителей. Федулов и Левина уверены, что у ресторанного бизнеса сейчас нет возможности работать.

Супруги признаются, что им было неприятно отправлять сотрудников на вакцинацию в ультимативной форме, следуя указу мэра Москвы. Столичные власти обязали компании к 15 июля привить первым компонентом вакцины 60% сотрудников.

"Я лично считаю себя не в праве просить сделать прививку кого-либо. И мне очень не нравится, что ответственность за это ложится на меня как на работодателя. Бариста и так ненавидят маски и перчатки, которые вызывают у многих раздражение кожи", - рассказывает Федулов.

Не выдержала новых ограничений и кофейня Jeffrey’s на Маросейке. Проблемы у нее начались с запрета на работу в ночное время, так как в заведении часто проходили ночные вечеринки и киноночи, а введение QR-кодов ускорило гибель, говорит владелец заведения Марк Кинзебулатов.

"После введение кодов выручка обвалилась в шесть раз. Проблема еще в том, что у нас технически невозможно сделать веранду, чтобы хоть как-то увеличить количество клиентов, - рассказывает предприниматель. - С кодами к нам приходило человек 10-15 в день, а раньше было 100-150 человек. Мы распродаем за бесценок мебель и другое оборудование и закрываемся".

"Пытаемся выжить за счет веранд"

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева издала постановление, которое обязывает провести вакцинацию 60% всех сотрудников ряда сфер экономики, в том числе общепита. Согласно этому постановлению, не позднее 15 июля сотрудники должны получить первый компонент вакцины, а до 15 августа - завершить процесс обязательной вакцинации.

Предприниматели жалуются, что в такие сжатые сроки вакцинировать сотрудников они не успевают, во вторник общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов направил письмо в управление Роспотребнадзора по Москве с просьбой сдвинуть срок обязательной вакцинации с 15 июля до 1 августа.

В ответ на жалобы рестораторов 29 июня мэр Сергей Собянин утвердил пакет мер поддержки предприятий общепита. В частности, ресторанам и кафе пообещали отсрочку по арендным платежам и включили их в программу субсидий для малого и среднего бизнеса. Максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей - эту сумму можно потратить, например, на приобретение или лизинг оборудования или уплату коммунальных платежей и процентов по кредитам на развитие бизнеса.

Компании, претендующие на субсидию, должны выполнить требование о вакцинации не менее 60% сотрудников, а также соблюдать введенные мэрией ограничения. Некоторые предприятия общепита смогут получить за это и льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.

Рестораторы относятся к мерам поддержки скептически, отмечая, что даже при увеличенных темпах вакцинации в Москве возобновить былой наплыв посетителей при сохранении QR-кодов им не удастся еще очень долго.

Практически единственным спасением для владельцев общепита стали летние веранды - туда посетителей пускают без кода до 1 августа.

"У нас есть веранда, которая сейчас работает без QR-кодов. И, конечно, она максимально заполнена, как все сейчас веранды в Москве. И это единственное, из-за чего мы продолжаем работать и существовать. Если бы у нас веранды не было, наверное, мы бы закрылись уже", - сказали Би-би-си в московском баре "Ровесник" в Малом Гнездниковском переулке.

Автор фото, Viacheslav Prokofiev/TASS Подпись к фото, С 28 июня вход в помещения ресторанов и кафе возможен только по QR-кодам

После введения ограничительных мер владельцы заведения закрыли два из трех его этажей из-за отсутствия посетителей. "На первом этаже у нас в день проходит где-то человек 20 максимум с QR-кодами. То есть это снижение где-то на 90-95% по сравнению с тем, что было до введения обязательной проверки QR-кодов", - говорят представители "Ровесника".

Такая же ситуация в ресторане Niki в помещении кинотеатра "Художественный". "Внутри занято два-три стола (загрузка 10%), веранда заполнена на 100%. Пытаемся выжить за счет веранд, но не в каждом ресторане Lucky Group они есть", - говорят владельцы заведения.

Бар Powerhouse на Гончарной улице решил временно закрыть внутреннее помещение, оставив только веранду. "Поток людей на веранду у нас практически не уменьшился", - отмечают его владельцы.

Другие рестораторы, как и прошлой весной, перешли только на доставку, либо на работу по смешанной модели - несколько дней для посетителей с QR-кодами, несколько дней только доставка. Есть и те, кто перешел в "режим магазина", то есть оставил только опцию еды на вынос.

"Нам придется долгое время с этим жить"

Три волны пандемии уже привели к росту числа корпоративных банкротств в России. По подсчетам Федресурса, число обанкротившихся юридических лиц за первые шесть месяцев 2021 года увеличилось на 9,2% - по итогам первого полугодия количество корпоративных банкротств в России выросло впервые с 2017 года.

Ресторанная отрасль начала банкротиться еще в прошлом году. В августе 2020 года специалисты компании Knight Frank подсчитали, что за год число заведений общепита на пешеходных улицах Москвы сократилось на 6%.

В ноябре прошлого года президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отмечал, что около 40% ресторанов и кафе в России сменили собственников с начала пандемии.

По данным Росстата, опубликованным в феврале, оборот ресторанов, кафе и баров в России по итогам 2020 года сократился на 20,7% по сравнению с 2019 годом.

"Я абсолютно не верю в то, что QR-коды в какое-то короткое время отменят. В Китае они уже полтора года действуют, и их отменять не собираются, - говорит Казарьян. - Мне кажется, это новая реальность, и нам придется долгое время с этим жить. Даже если к августу число вакцинированных вырастет с 12% до 25%, это не спасет бизнес. Возможно, за эти 25% смогут побороться крупные компании с большой подушкой безопасности, но огромному числу игроков придется уйти с рынка".

Другие предприниматели все же стараются не терять оптимизма. "Мы думаем, что пандемия все-таки скоро будет побеждена во всем мире, и основные потребительские сервисы будут продолжать жить в своем прежнем, допандемийном статусе", - полагает Ицкович.

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS Подпись к фото, Залы московских ресторанов после введения новых мер сразу опустели

Кинзебулатов тоже надеется, что ресторанный бизнес в конце концов сможет адаптироваться к новой ситуации и вернуться к полноценной работе.

"Мы закрыли нашу кофейню, но мы давно задумывались о том, чтобы открыть винный бар, и QR-коды лишь ускорили наше решение, - рассказывает он. - Уже в сентябре-октябре хотим открыться в новом формате. Мы все-таки надеемся, что к тому времени люди уже привыкнут к новым условиям".