Афганистан: талибы захватили главный КПП на границе с Ираном, вблизи туркменского города слышна стрельба

2 часа назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Афганские военные обыскивают человека на границе провнции Герат, большую часть которой правительственные войска не смогли удержать под натиском талибов

С уходом американского контингента из Афганистана сбываются наихудшие прогнозы политологов и опасения афганцев: талибы (движение признано в России террористическим и запрещено) наступают на всей территории страны. В пятницу они захватили главный КПП на афгано-иранской границе. На границе с Туркменистаном слышна стрельба, идет эвакуация жителей из приграничных районов.

Издание Turkmen.News со ссылкой на свои источники сообщает, что в городе Серхетабаде слышны выстрелы, они доносятся со стороны афганского поселка Тургунди.

По некоторым данным, днем ранее в сторону границы были направлены военные грузовики и контингент туркменской армии.

Согласно тому же Turkmen.News, туркменские офицеры начали эвакуацию своих семей из приграничного района.

Уже несколько дней закрыт контрольно-пропускной пункт "Акина" на афгано-туркменской границе. Туркменские власти приняли это решение в связи с тем, что прилегающие территории на афганской стороне перешли под контроль талибов.

Через КПП "Акина" в том числе осуществлялись поставки продовольствия из Туркменистана в Афганистан, и, по некоторым сообщениям, афганское население в приграничной зоне уже столкнулось с острой нехваткой продовольствия.

Душанбе тоже объявил мобилизацию. 20 тысяч резервистов готовы к отправке на границу Таджикистана и Афганистана.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Почему "Талибан" снова набирает силу. Пять главных вопросов

Также появилось видео, на котором талибы снимают афганский флаг со здания таможни на контрольно-пропускном пункте "Ислам-Кала" на границе с Ираном.

Перемещение грузов через этот пункт до сих пор приносило афганской казне доходов в среднем на сумму в 20 млн долларов.

Талибы заявляют, что взяли под контроль уже 85% территории страны, но проверить эту информацию по независимым источникам невозможно.

По другим данным, под их контроль перешла треть территории, но в ключевых районах - от иранской границы на западе до границы с Китаем на противоположной стороне страны.

Талибы наступают

Обострение в Афганистане связано с поэтапным уходом контингента США, который завершится 11 сентября - к 20-летней годовщине терактов в Нью-Йорке, которые и стали поводом для американского вторжения.

Соглашение между талибами и США о полном выводе американских войск из Афганистана было достигнуто еще при предыдущей администрации Дональда Трампа.

20-летнее присутствие в этой стране стало самой затяжной международной военной кампанией в истории американской армии.

Талибы гарантировали Вашингтону бескровный вывод, обязавшись воздержаться от нападений на контингент, но объявили уход американцев своей победой.

По мере отъезда американцев талибы активно продвигаются вглубь страны, и есть опасения, что без поддержки сил НАТО правительственные войска не смогут удержать контроль в стране.

По данным правительства Афганистана, конфликт с "Талибаном" (движение признано в России террористическим и запрещено) уже привел к тому, что беженцами стали более двух миллионов афганцев.

Переговоры в Москве

Автор фото, DIMITAR DILKOFF/AFP Подпись к фото, Делегация талибов прибыла на пресс-конференцию в московском отеле

Дижение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено, однако в настоящий момент в Москве находится делегация политического крыла талибов.

Заявленная цель визита - обсудить с российской стороной текущую ситуацию в Афганистане. Москва опасается эскалации в пограничных с Россией районах Центральной Азии.

На сайте МИД России сказано, что договоренность о соблюдении целостности территорий центрально-азиатских стран уже достигнута.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, И почему многие сравнивают происходящее с выводом советских войск в 1989 году.

Большое опасение Кремля также вызывают масштабы наркотрафика из Афганистана. Глава делегации Шахабуддин Делавар заверил российскую сторону, что талибы будут активно противодействовать контрабанде наркотиков.