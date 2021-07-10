Почем необитаемый остров? Купить просто, но что с ним делать?

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

час назад

Автор фото, Jeremy Duncan Подпись к фото, Остров Линга станет центром экотуризма. Разумеется, если все пойдет по плану, и туристы действительно станут приезжать. Но идея хороша, да и место красивое

В Шотландии продан небольшой необитаемый остров Линга, расположенный в Шетландском архипелаге. Его купил шотландский же бизнесмен по имени Джон Скотт, заплатив порядка 250 тысяч фунтов, хотя точная цена нам не известна.

Остров не слишком крупный, всего 64 акра (примерно 0,2 кв км), и достался он Скотту по дешевке. В Лондоне, например, за такую сумму теоретически можно купить дом только в одном единственном, причем не слишком привлекательном районе. Однако, учитывая, что сам покупатель проживает в Монако, возникает вопрос: для чего ему понадобился этот удаленный от цивилизации кусок родной территории?

Восстановить традиции и привлечь туристов

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Практически на любом необитаемом, и некоторых обитаемых, острове у Шотландских берегов можно найти большие птичьи колонии. Тупики, они же топорики, они же глупыши или пафины пользуются большой любовью глазеющей на птиц публики

Сам Джон Скотт никому ничего объяснять не стал, но представитель его компании Scott Group заявил, что на острове будет воспроизведена традиционная ферма, для чего будут приведены в божеский вид два развалившихся дома, а, возможно, добавлен и третий.

Также в планы входит возведение какого-то особенного сарая (склада), причала, установка системы электроснабжения на возобновляемых источниках энергии, высадка плантации деревьев и выкапывание небольшого пресноводного озерца, где можно будет ловить рыбу. Другими словами, остров Линга должен будет превратиться в привлекательное место паломничества для экотуристов.

Активы есть, но как их использовать?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Необитаемых островов так много, что можно выбрать на любой вкус: большой, маленький, вблизи берега, посередине моря, с птицами или без - и даже с одичавшими коровами

Итак, будущее одного необитаемого острова выглядит вполне радужно, а вот что делать с остальными? Вопрос далеко не праздный. Шотландия насчитывает более 900 островов, из которых обитаемы только около 90. В перспективе - это огромный ресурс, который можно как-то приспособить для получения прибыли. Правда, гарантированный путь к успеху пока не найден.

Тому же самому Джону Скотту для претворения в жизнь его экологических планов придется изрядно раскошелиться. Собственно покупка острова может оказаться самой незначительной затратой в этом проекте.

Автор фото, Rob Farrow Подпись к фото, Многие острова поначалу необитаемыми не были. С некоторых последние люди уехали только во второй половине прошлого века. Эти развалины на острове Мингалей относятся не к Бронзовому веку, а к веку XIX

Вообще-то, идея покупать необитаемые острова и превращать их в экологическое чудо не нова.

Например, некий Эдвард Хейз из английского города Хартлпул попытался методом краудфандинга собрать средства как раз на что-то подобное. Он намеревался "приобрести небольшой остров. Если на нем сохранились какие-то постройки, то их планировалось восстановить либо перестроить, в зависимости от их состояния. А также снабдить их возобновляемыми источниками энергии и оранжереями для выращивания овощей и фруктов.

Затея Хейза, однако, с треском провалилась, скептически настроенные граждане не пожертвовали на нее ни одного единственного фунта.

Тоска по родине, и как бросить курить

Автор фото, John Allan Подпись к фото, Остров Скаравей, идеальное место, чтобы бросить курить. Людей нет, соблазнов - тоже

Остров Скаравей в архипелаге Внешних Гебридских островов оказался в центре еще одного проекта, который можно условно назвать "тоска по родине".

Ему крупно повезло: в 2009 году английский банкир Джефф Спайс решил поиграть на нем в Робинзона Крузо, а заодно и бросить курить. Затея удалась: курильщик избавился от вредной привычки, остров попал в СМИ, а любому начинанию положительное внимание прессы идет только на пользу.

В рекламной брошюре "Островная мечта" (так называется эта затея), говорится, что главное - это связать узами дружбы всех людей, которые купят небольшой участок земли на Скаравее, чтобы все те, чьи предки были изгнаны со своих земель в ходе так называемых шотландских огораживаний могли, приобретя свою островную долю, получить постоянную связь с исторической родиной. Впрочем, в дело пригласили и тех, кто просто Шотландию любит, но без генетических связей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Если и бросать курить, то точно где-то здесь: купить негде и стрельнуть не у кого

Этот проект несколько потеснил в общественном внимании Джеффа Спайса, хотя именно его способ использования островной удаленности и необитаемости мог бы теоретически принести немалую финансовую выгоду.

Все бывшие курильщики прекрасно знают, что избавиться от этой вредной и вонючей привычки невероятно сложно, это я и по собственному опыту знаю.

Автор фото, Hartmut Josi Bennöhr Подпись к фото, Еще один необитаемый остров, на котоом тоже можно бросать курить. Базальта полно, а сигарет нет. Правда, туристы сюда приезжают - вполне возможно, что среди них найдутся курильщики

Так почему бы не открыть бизнес, предлагая желающим высадку на любой необитаемый остров с палаткой и запасом продуктов, но без сигарет, где-то на месяц? К концу процесса клиент будет одновременно очищен от никотина и лишнего жира.

Правда, тут есть один непростой момент: погода и связанные с нею риски. Спайс потом рассказывал, что за все время вылезал из палатки всего раза три, потому что ветер дул такой, что радости от прогулок не было никакой. С другой стороны, по его же словам, курить в этой обстановке совершенно не хотелось.

Ветер, солнце и прилив

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Турбина приливной электростанции Orbital Marine Power у Оркнейских островов. Ее можно установить и у необитаемого острова, где есть сильный прилив. Правда, придется прокладывать подводный кабель

Авторы практически всех экологических проектов, связанных с необитаемыми островами у Шотландских берегов, подчеркивают, что намерены полностью отказаться от углеводородного топлива, перейдя исключительно на возобновляемые источники энергии.

Разумеется, для того, чтобы возвести приливную электростанцию или поле ветряных турбин, необитаемый остров не обязателен. Однако такое расположение исключает жалобы со стороны местных жителей по причине их полного отсутствия. Но и тут не все просто: людей, конечно, нет, а вот флора и фауна присутствуют и придется действовать осторожно, чтобы их ненароком не повредить.

В апреле этого года Европейский центр морской энергетики начал тестировать новую плавучую приливную электростанцию у берегов Оркнейских островов, причем проверки ведутся по двум направлениям: будет ли она эффективной, и не повредит ли ее эксплуатация морскую экосистему.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Приливная станция получила королевское одобрение: в мае ее посетили герцог и герцогиня Кембриджские

Если все пойдет по плану, то эта станция сможет обеспечить электроэнергией около 2000 домов.

Несомненный плюс приливной энергетики на Британских островах заключается в ее надежности: на солнце рассчитывать не стоит, ветер, хотя и дует более-менее постоянно, но тоже может стихнуть, или ослабеть, а приливы с отливами приходят и уходят регулярно, в давно изученном соответствии с положениями Луны и Солнца.

Сейчас приливная энергия отстает от ветряной и солнечной, но, по имеющимся прогнозам, к 2050 году на нее придется 10% электроэнергии в ЕС. Прогноз этот был сделан еще до брексита, поэтому, учитывая островное положение Британии, можно рассчитывать, что эта доля будет еще больше.

И все-таки туризм

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Люди всегда будут приезжать, чтобы полюбоваться на такую красоту. И тратить деньги. Вид на остров Харрис с самого большого необитаемого острова Шотландии, Тарансея. Он входит в архипелаг Внешних Гебридских островов

Как бы то ни было, но пока что главной доходной статьей от более чем 800 необитаемых островов остается туризм. В исследовании о развитии туризма в шотландских архипелагах, заказанном правительством, это объясняется предельно просто: "невероятная природа, потрясающие пейзажи и возможность досуга на свежем воздухе круглый год".

Свежий воздух, скорее всего, будет с дождем и ветром, но для энтузиастов это не должно стать помехой. По мнению авторов отчета, перспективы островного туризма будут еще более радужными, если местный бизнес научится дифференцировать туристов по интересам и не пытаться отправить любителей любоваться на птиц туда, куда едут поклонники скалолазания.

Автор фото, W.L. Tarbert Подпись к фото, Остров Лунга (не путать с Лингой), тоже необитаемый. Его вроде бы пока еще никто не купил

Еще до пандемии в 2019 году правительство Шотландии назначило 2020 год годом морского и прибрежного туризма. "Побережье Шотландии и ее воды, - говорится на официальном сайте, - будут показаны с лучшей стороны и восславлены (я не шучу, это - наиболее близкий перевод слова celebrated) с помощью мероприятий, организованных для поддержки национального туризма".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Басс-рок, небольшой остров в заливет Ферт-оф-Форт. Назвать его необитаемым язык не поворачивается. Это все северные бакланы и их крупнейшая колония в мире

Если не слишком задумываться о том, как именно можно продемонстрировать побережье с лучшей стороны, то эта программа, безусловно, является, разумной. Доля туризма в экономике островов превышает 10%, что в два раза выше, чем по Шотландии в целом. А перспектива отправиться на необитаемый остров греет сердца многих городских жителей. Не говоря уже о том, что почти каждый остров может предложить что-то особенное, и вот всего несколько примеров.

Эйлса Крейг

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эйлса Крейг на закате. Это - небольшая шишка в середине снимка. Вулканы явно пошли Шотландии на пользу

Это, вполне возможно, самый известный из необитаемых островов. Во-первых, он торчит вблизи побережья, во-вторых, там есть развалины замка, а также старый карьер, кролики и дикие гуси, а у берегов еще и тюлени. Но главная достопримечательность - это сам остров, вернее то, из чего он состоит: особый гранит, из которого делают все игровые "утюги" (ну, ей богу, они на них похожи) для керлинга на Олимпийских играх.

Говорят, что остров был и остается настолько популярным, что на нем даже хотели в одно время построить пятизвездочный отель, но местные власти не позволили. Хотя в этом случае одним необитаемым островом стало бы точно меньше.

Туристов также зазывают обещанием пикника на знаменитом граните, но это уж как погода позволит.

Сент-Килда

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Один из островов Сент-Килды перед сильным дождем. Вот гдк надо было снимать переход через Карадрас во "Властелине колец", а не в Новой Зеландии

Вообще-то Сент-Килда - это не остров, а небольшой архипелаг, один из островов которого был обитаем на протяжении 4 тысяч лет вплоть до 1930 года.

Расти на нем почти ничего не росло, зато в избытке водились и продолжают водится многочисленные съедобные птицы, включая олушей, тупиков и гусей. Местные жители их ловили и употребляли в сыром и готовом виде.

Островитяне как-то существовали особняком на протяжении столетий, особо не интересуясь, что происходит за пределами их небольшого мира, какой король на троне, и где этот трон находится - в Лондоне или Эдинбурге. Все изменилось с появлением обеспеченного среднего класса, который где-то с середины XIX принялся активно разъезжать по стране. Раньше подобная роскошь была доступна только аристократам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А это - уникальные для Сент-Килды постройки типа небольших амбаров - клиты. В них и продукты хранили, и рыбу вроде бы коптили. Стены - из камней, крыша - торфяная

И этот массовый туризм оказался для Килды почти роковым: заезжие гости принесли с собой болезни, которых остров ранее не знал.

Архипелаг, кстати, является единственным местом на Британских островах, который одновременно находится в списках и культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

А еще там же проживает своя собственная особенная мышь, которая в два раза больше мыши полевой британской.

Конечно, при таком количестве необитаемых островов у туристов теоретически есть большой выбор - куда поехать и на что посмотреть

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гагарка на Миндалее, так и хочется сказать, потягивается. Белые точки на заднем плане - это тоже гагарки, у них тут главное место гнездования

Любителям наблюдать за птицами тут особое раздолье. Взять, например, Мингалей: последние жители его покинули 100 лет назад. Природа быстро занимает пустоты, оставленные человеком, и за прошедший век в на острове расплодились и стали процветать более 100 видов морских птиц.

Но не рассчитывайте, что до всех островов, на которые ступает только нога туриста можно легко и просто добраться.

Остров Скарба

Автор фото, Walter Baxter Подпись к фото, Водоворот в заливе Корриврекан у острова Скарба. Немудрено, что местные жители отличались стойкостью и силой, ведь им приходилось грести вручную в этих по сей день очень опасных водах

Был известен особо стойкими и крепкими обитателями. Точно вам никто не скажет, но вроде бы одна особо живучая старушка дотянула до 150 лет. Хотя, это, скорее всего, небольшое преувеличение.

Он теперь почти полностью покрыт вереском, на котором пасутся олени и некоторое количество домашнего скота. Регулярного паромного сообщения с ним нет, но говорят, что есть шанс (если вам крупно повезет) договориться с местным лодочником, чтобы он вас на него свозил.

Ханда

Автор фото, Dr E H Mackay Подпись к фото, На Ханде о туристах позаботились, вот даже указатель поставили

Еще одно любопытное место с огромным количеством особо редких растений и животных. Остров одновременно является заповедником Шотландского общества защиты дикой природы, территорией особого научного интереса и районом, находящимся под особой защитой, не говоря уже о том, что он считается местом выдающейся природной красоты.

Раньше жители "материковой" части Шотландии использовали его, как кладбище. Умерших доставляли на остров не потому, что опасались, что они восстанут, как какие-нибудь зомби или вампиры, а потому, что на нем не было волков, которые на севере Шотландии повадились разрывать свежие могилы.

Автор фото, Elrond Подпись к фото, И, конечно, птицы. На этой скале, в основном, гагарки и тонкоклювые кайры

А еще на острове был свой, хотя и небольшой парламент и старейшая вдова назначалась "королевой".

Теоретически необитаемые острова и сегодня можно было бы использовать под кладбища, но земли на севере Шотландии хватает, а волки перевелись еще в конце XVII века.

Тайны, птицы, крысы

Автор фото, Chris Downer Подпись к фото, Острова Фланнан, или геология с орнитологией: подточенные морем скалы и очень много птиц

Поклонники детективного жанра просто обязаны побывать на небольшой группе островов Фланнан, где в начале XX века без следа исчезла целая "бригада" смотрителей маяка. Острова стали полностью необитаемыми, когда в 1970-х маяк автоматизировали.

А на Шиантских островах, находящихся в частном владении, живут редкие черные крысы. Считается, что их предками были предусмотрительные грызуны, вовремя сбежавшие с потерпевших крушение кораблей.

И дикие, совсем дикие, абсолютно дикие коровы

Автор фото, malcolm simpson Подпись к фото, Свонское дикое стадо. Как видите, скотинки выглядят довольными и вполне упитанными. Отсутствие человека им явно пошло на пользу

Это - одна из моих самых любимых историй, и я о ней уже рассказывала. На необитаемом острове Свона в Оркнейском архпелаге живут бывшие домашние коровы и быки, одичавшие и приспособившиеся к другим условиям жизни.

Почему их оставили теперь уже трудно сказать, скорее всего, когда последние люди покинули остров, они просто не могли, или не хотели скотину с собой забирать. Стадо сориентировалось и стало жить по закону джунглей. Коровы и телки держатся вместе, а их охраняет и за ними присматривает главный альфа-бык, с которым постоянно соперничают быки только мечтающие получить вожделенный статус.

Автор фото, Des Colhoun Подпись к фото, Коровам, хоть диким, хоть домашним, тут раздолье: остров практическ плоский, можно пастись в свое удовольствие

Молодые бычки, которые ну никак не могут рассчитывать на место под солнцем обретаются где-то по краям, дожидаясь, когда же настанет и их черед. Некоторые биологи рассчитывают, что со временем одичавшие парнокопытные создадут свою собственную отдельную породу уже не домашнего скота - свонскую.

Это, кстати, лишний раз подтверждает, что природа свое возьмет, и что, оставшиеся без присмотра животные довольно быстро приспосабливаются к новой жизни и даже процветают, особенно, если у них нет естественных врагов.

Кроме того, дикое стадо очень положительно сказалось на экологии острова. Коровы паслись, разреживая и укорачивая траву, и в результате создали роскошный луг с дикими цветами, который теперь распространился по всей территории.

Подпись к фото, Отъезд людей и коровам, и травам пошел на пользу. А вот от домов практически ничего не осталось

Луг оказался таким интересным, что получил статус места особой научной важности. Специалисты просто облизываются, глядя на все эти орхидеи, кукушкин цвет, крестовник, сивец и еще целую кучу гораздо более редких растений.

Вот вам и еще одно несомненно интересное использование необитаемых островов в качестве естественной лаборатории по выведению новых видов и сохранению старых. Хотя на прибыль рассчитывать особо не приходится.

Хотите так жить?

Автор фото, Mick Garratt Подпись к фото, На Мартине постоянного населения нет, но кто-то же должен за островом присматривать

Робинзон Крузо очень хотел со своего острова спастись обратно в цивилизацию. Об этом же думали и герои Жюля Верна в "Таинственном острове". И, казалось бы, что год жесткого карантина должен был бы навсегда избавить большинство британцев от желания удрать подальше в глушь.

Но почему-то этого не случилось. Пару месяцев назад небольшому и необитаемому острову Мартин потребовался смотритель, чтобы держать остров в состоянии, пригодном для туристов, наведывающихся летом.

Ничего особенно на Мартине нет, но заезжие гости вполне могут занять себя на пару часов, бродя по двум пляжам, посещая местный (крохотный) музейчик, или забираясь на холм, чтобы в очередной раз полюбоваться на очередную птичью колонию.

Автор фото, Richard Webb Подпись к фото, Мартин. Вроде бы, ничего особенного, но на пару-тройку часов занятий хватит

Для повышения островной привлекательности в последнее время туристам предложили еще один способ развлечения: фестиваль водорослей, который проходит в начале сентября.

О водорослях (особенно в кулинарии) можно говорить много, но дело не в них, а в том, что желающих поселиться на необитаемом острове оказалось такое огромное количество, что работодатели просто утонули в потоке заявлений.

То ли в любом британце все-таки живет Робинзон, то ли необитаемый остров предоставляет прекрасную возможность довести мантру "мой дом - моя крепость" до абсолюта.

Автор фото, Pderuvo Подпись к фото, Да, красота! В солнечную погоду... прежде чем перебираться на необитаемый остров, не мешает просмотреть сводки погодв за последние лет 10-20