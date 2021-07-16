Конфликт из-за 600 метров. Почему производитель "Новотерской" минеральной воды приостановил производство

Тимур Сазонов

Би-би-си

26 минут назад

С 1 июля 2021 года завод "Кавминводы", производящий минеральную воду "Новотерская целебная", прекратил работу и отправил в вынужденный отпуск половину из 250 своих сотрудников. Причиной остановки стал конфликт вокруг 600-метровой дороги, ведущей к заводу. Русская служба Би-би-си рассказывает, как дорога оказалась в частных руках и как за нее безуспешно судятся местные власти, завод и даже Росимущество.

"Ты почему такие вопросы задаёшь? Ты вообще зачем сюда пришёл? Я тебе рассказываю, как люди воду воруют - вот, смотри", - горячится в беседе с корреспондентом Би-би-си ставропольский бизнесмен Владимир Кайшев.

Пожилой седой мужчина принимает корреспондента Би-би-си в большом зале отеля "Понтос плаза" в Ессентуках. Зал украшен белыми мраморным колоннами с позолоченными узорами, драпированными шторами и хрустальными люстрами. Кайшев приглашает корреспондента Би-би-си пообедать и в процессе разговора даже называет его "сынок".

Кайшев - известный на юге России бизнесмен. Он в 1990-е годы был директором "Минераловодского спиртзавода", а затем подался в чиновники: работал в министерстве сельского хозяйства России, а с 2008 по 2010 годы был председателем правительства Карачаево-Черкесии.

Его жена Нурет Кайшева как раз и владеет дорогой, небольшой участок которой - около 600 метров по улице Бештаугорская поселка Новотерский в Ставропольском крае - ведет к заводу. В апреле этого года часть дороги огородили, в мае тут появился ограничитель по высоте, который не давал проехать на завод фурам, а еще через месяц - шлагбаум. Какое-то время завод отгружал "Новотерскую" с помощью "Газелей", но с середины июня дорогу перекрыли и для них, что и стало причиной приостановки работы предприятия.

Этому предшествовали многолетние судебные споры между местными властями, семьей Кайшева и заводом, появления и исчезновения на дороге знаков, запрещающих движение большегрузов, и даже попытки вмешаться со стороны Росимущества России. Дорога, несмотря на это, все так же принадлежит Нурет Кайшевой, и проезд по ней по-прежнему закрыт.

Подпись к фото, Владимир Кайшев был председателем правительства Карачаево-Черкесии

Владимир Кайшев, сидя за покрытом белой скатертью столом, показывает корреспонденту Би-би-си бумаги и видео на смартфоне, на котором видно, как машины вывозят "Новотерскую" по неасфальтированной дороге. Накануне директор завода "Кавминвод" вспоминал, что воду с завода действительно пытались вывезти в обход спорной дороги по пожарному выезду, а Кайшев лично приезжал это снять на видео.

- Где здесь видно, что люди воруют воду? Едет машина, - уточняет корреспондент Би-би-си.

- Так, подожди, ты за кого? Ты за них, что ли?

- Я ни за кого, я пытаюсь разобраться…

- А почему ты пришел сначала к ним, а потом к нам? Ты откуда вообще, из Би-би-си?

Так начался жаркий спор о том, какие вопросы и кому могут задавать журналисты в России. В самом конце спора Кайшев схватил со стола диктофон корреспондента Би-би-си, вскочил со стула и разбил его об пол.

"Пошел отсюда!" - так, по воспоминаниям корреспондента Би-би-си, закричал Кайшев и выгнал его из дорогого отеля.

Закрытие завода

Главной жертвой конфликта вокруг дороги стало АО "Кавминводы" - завод, который двадцать с лишним лет производит минеральную воду "Новотерская". Ее можно найти в любом российском магазине.

"Без реализации мы продержимся еще какое-то время, но что потом? Расходы на зарплату сотрудников, обслуживание оборудования, текущие платежи не прекращаются. Завод просто станет убыточным", - жалуется в разговоре с Би-би-си гендиректор завода Василий Евграфьев.

Подпись к фото, Завод уже несколько недель не работает

Сейчас часть работников уже ушла в отпуска, остальные находятся в простое с сохранением большей части зарплаты. По словам Евграфьева, около двух сотен человек реально рискуют потерять работу.

"Многие из них имеют кредиты. Кто-то работает на предприятии не одно десятилетие, есть люди, работающие тут семьями. Куда они пойдут, если завод закроется?" - сокрушается он.

Этого же боятся и работники завода, с которыми поговорила Би-би-си. Водитель Сергей Пересветов работает на АО "Кавминводы" с 1996 года.

"В Минераловодском районе сложно найти нормальную работу, - признает Пересветов. - Тут есть разные предприятия, но многие из них предлагают серую зарплату. Плюс нередки случаи, когда ты поработал немного, и контора закрылась, или тебя уволили потому, что нет денег".

Пересветов уверяет, что на заводе платят, в отличие от большинства других местных компаний, "по-белому", да и зарплата тут выше, чем в среднем по району.

Подпись к фото, Склады заводы забиты водой, которую невозможно вывезти

"Моя жена тоже работает здесь, на "Кавминводах", в производственной лаборатории. Кем она устроится в случае чего? Мы оба с ней предпенсионного возраста", - добавляет он.

Юрист Юлия Заломова пришла на завод в 2017 году. Несколько месяцев назад ей пришлось выйти из декретного отпуска. Это произошло спустя всего полтора года после рождения ребенка: закончилась выплата пособия.

"Я воспитываю ребенка одна, - рассказывает она. - И работа на заводе, в общем-то, помогает мне держаться на плаву".

Подпись к фото, Юлия Заломова боится потерять работу на заводе

Заломова живет в Минводах - это в десяти километрах от завода. У нее маленький ребенок, которому всего полтора года. Женщина оставляет его в частном детском саду в Новотерском, рядом с работой, - так она может совместить работу и уход за ребенком.

Неожиданные владельцы

Спорная дорога ведет не только к цехам завода, но и к санаторию "Минеральные воды-2".

В 2017 году руководство завода получило письмо за подписью Нурет Кайшевой, в котором она уведомила завод о том, что ей принадлежат сразу две дороги, ведущие к санаторию "Минеральные воды-2", и земельные участки под ними.

"Это было как гром среди ясного неба, - вспоминает Василий Евграфьев. - Мы столько лет пользовались этой дорогой, и никогда не возникало каких-либо проблем. В середине девяностых годов наш завод проектировался с учетом того, что к нему будет вести данная дорога - это единственный возможный вариант подъезда".

По словам Евграфьева, завод содержал и ремонтировал дорогу своими силами. "До нас этого никто 30 лет не делал. Меняли асфальт, чистили снег зимой. А тут такое", - рассказывает он.

В письме Нурет Кайшевой говорилось, что эксплуатация дорог большегрузной техникой "приводит их состояние к неудовлетворительному и разрушает дорожное покрытие".

В финале обращения Кайшева предложила заводу арендовать у нее дорогу или выкупить ее.

Но за несколько лет ни того, ни другого заводу сделать так и не удалось. Евграфьев вспоминает длительные переговоры с представителями Кайшевой: руководство завода встречалось с администрацией санатория, с Владимиром Кайшевым, и даже была создана рабочая группа с участием краевых и районных властей.

"Но никакого компромисса в итоге так и не удалось достичь. Сложилось ощущение, что компромисс и не был целью, - так директор завода описывает ход переговоров. - Всякий раз начинались какие-то "уловки" - то цена аренды была запредельной, то выставлялись дополнительные условия вроде полного ремонта дороги силами господрядчика, при том, что в аренду нам предлагали ее взять всего на 12 месяцев. К тому же мы видим, что запрет на проезд большегрузов касается только наших машин - другие спокойно ездят по дороге, если надо".

По словам Евграфьева, ситуация все больше напоминает ему попытку рейдерского захвата. Обескровленное предприятие легче сломить и выкупить за бесценок, объясняет он.

Подпись к фото, Василий Евграфьев сравнивает новость о новых владельцах дороги с громом среди ясного неба

Ни местные власти, ни правоохранительные органы не помогли разрешить конфликт. Отчаявшись найти выход из положения, работники "Кавминвод" дважды записывали обращение на "Прямую линию" Владимиру Путину - в 2018 году и в нынешнем. Но достучаться до президента у них оба раза не получилось.

Как дорога оказалась в частных руках?

Санаторий "Минеральные воды" был создан в 1975 году на базе бывшего общежития Терского конного завода №16 - он располагается в том же поселке Новотерский.

Вскоре территорию санатория расширили - для этого в бессрочное пользование ему было передано 25 гектаров земель. Как раз тогда к санаторию и присоединили те самые две подъездные дороги и еще одну пешеходную дорожку.

До 2009 году санаторий принадлежал государству, а затем он был приватизирован, причем вместе со спорными дорогами. В 2011 году ОАО "Санаторий "Минеральные воды" был признан банкротом, а его имущество - распродано на торгах.

В 2014 году объекты недвижимости, принадлежавшие санаторию, были проданы Нурет Кайшевой. Так в ее собственности и оказались дороги, которые ведут к санаторию и заводу.

Еще в 2012 году появился ООО "Санаторий "Минеральные воды-2". Учредителем этой компании, согласно данным СПАРК, является Евгений Куделя. Он также присутствовал на встрече Кайшева с журналистом Би-би-си, на которой был разбит диктофон.

В самом санатории, куда корреспондент Би-би-си наведался с экскурсией, сотрудники в один голос называют хозяином учреждения Владимира Кайшева. По данным Росреестра, землей, на которой находится санаторий, владеет Нурет Кайшева.

На заводе "Кавминводы" полагают, что дороги были включены в план приватизации санатория с нарушениями. Адвокат Наталья Калюгина, представляющая интересы завода, рассказывает, что в России законодательно запрещено передавать в частные руки земли общего пользования, дороги и улицы населенных пунктов.

Подпись к фото, На дороге стоят ограничители, которые не дают проехать фурам, и шлагбаум

После письма Кайшевой начались многочисленные судебные разбирательства между заводом и санаторием по поводу статуса дорог. В этих судебных тяжбах участвовали и государственные органы. Например, в 2018 году территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом Ставропольского края пыталось истребовать дороги из "чужого незаконного владения". С похожим иском выступила и администрация Минераловодского городского округа.

Однако суды занимали сторону Нурет Кайшевой. В решении по иску Росимущества, например, объясняется, что дороги не были в общем пользовании, они входят в общий комплекс с санаторием и их приватизация была законной.

Калюгина считает, что дорога все же в общем пользовании: она ведет не только к санаторию и заводу, но и Терскому конному заводу, кафе, центру славянской культуры, а также по ней ходит маршрутка.

В беседе с корреспондентом Би-би-си Владимир Кайшев категорично заявил, что право владельцев санатория на дороги многократно доказано в судах. Он также полагает, что завод "Кавминводы" построен незаконно, а скважина №72, из которой вода подается и на завод, и в санаторий, на самом деле должна принадлежать ООО "Минеральные воды-2".

Подпись к фото, Скаважина, из которой поставляется вода в санаторий, также стала причиной судебных исков

"Это были девяностые годы, все решалось по звонку сверху, - рассказал Кайшев. - Основная часть акционеров "Кавминвод" - выходцы из "Газпрома". Естественно, им отдали скважину, когда потребовалось. И все эти годы они зарабатывают на ней, а санаторий должен закупать у них воду. При том, что скважина когда-то была пробурена именно для снабжения санатория".

По поводу скважины также были суды, в том числе с участием Федерального агентства по управлению госимуществом, которое пыталось истребовать скважину уже у компании, связанной с заводом. Суд встал на сторону Росимущества, однако кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение для уточнения деталей

Среди учредителей завода действительно были выходцы из "Газпрома" и даже сын бывшего премьера России Виктора Черномырдина - Андрей, который также имел отношения к структурам "Газпрома". Но кто сейчас владеет заводом, точно сказать нельзя: реестр текущих акционеров скрыт.

Новая дорога за счет завода

Местные власти, похоже, придумали способ разрешить конфликт - построить другую дорогу. При этом они говорят о том, что, возможно, строительство профинансирует завод.

"Сейчас мы прорабатываем план строительства дороги, работаем над изменением вида использования необходимых для этого земельных участков. Проект, скорее всего, будет реализован совместно с заводом, в форме государственно-частного партнерства", - рассказал Би-би-си глава Минераловодского округа Сергей Перцев.

Подпись к фото, Раньше через эту площадку проходило до 60 большетонных фур, которые забирали продукцию

Скорее всего, часть альтернативного пути пройдет по землям "Терского конного завода" - ранее его представители не соглашались отдать кусок своих пастбищ под строительство. Однако после того как конфликт вышел в публичную плоскость и активно обсуждается краевыми властями, ситуация может измениться, намекнул глава округа.

Еще одна часть планируемых путей все равно будет пересекаться с дорогой, принадлежащей Нурет Кайшевой.

"Эту проблему мы решим путем установления публичного сервитута", - уверен Сергей Перцев. Речь идет о праве, данном неограниченному кругу лиц пользоваться чужой землей.

"Мы готовы взять старую дорогу в аренду, готовы построить новую, даже передать ее муниципалитету - что угодно, - комментирует заявление чиновника Василий Евграфьев. - Нам надо поскорее запускать завод. Странно осознавать, что из-за такого конфликта может остановиться огромное предприятие, которое кормит 250 человек".

По состоянию на 15 июля завод по-прежнему не работает. На заводе ждут от властей документов, которые могли бы подтвердить, что они нашли решение.

"Мы приезжаем с сыном вместе и уезжаем тоже. Оплата детского сада, кредит на машину, съем жилья - на жизнь в итоге остается около 10 тысяч. Поэтому я не представляю, что буду делать, если завод перестанет работать. Найти вакансию юриста с сопоставимой зарплатой здесь очень трудно", - переживает юрист завода Юлия Заломова.