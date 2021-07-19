"Техническая ошибка". Как фермерам в Крыму сначала дали права на землю, а потом ее забрали

Давид Аксельрод

для Русской службы Би-би-си

час назад

Более сотни фермеров в Крыму могут лишиться земельных участков, которые они обрабатывали в течение нескольких десятилетий. С 2019 года их начали лишать права собственности на землю. В Госкомрегистре говорят, что ранее фермерам отдали землю в собственность из-за "технической ошибки", которая произошла при переоформлении документов. Сейчас фермеры снова стали не собственниками, а "пользователями" своих участков.

"Происходящее я могу описать не иначе как шок, - говорит Михаил Горьковенко - владелец фермы в Бахчисарайском районе. - О том, что моя земля - на самом деле не моя, я узнал абсолютно случайно, как и большинство крымских фермеров. Просто заказал выписку в ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости - Би-би-си), а там - такое".

Россия аннексировала Крым в 2014 году и считает его своей территорией: здесь действуют российское законодательство и органы власти. При этом многие страны мира не признают присоединения полуострова к России и считают Крым территорией Украины.

Ферма Михаила Горьковенко находится в одном из самых живописных мест Бахчисарайского района, а может быть и всего Крымского полуострова. Зеленый персиковый сад разбит на пологом склоне холма, окруженного скалами, смешанным лесом и реликтовой можжевеловой рощей.

На плато одной из скал справа от сада отчетливо видны неглубокие пещеры Эски-Кермена - средневекового города-крепости, который в разное время населяли византийцы и крымские готы. Эксперты ЮНЕСКО ранее вносили пещерный город в предварительный список объектов всемирного наследия.

Добраться до сада Горьковенко непросто. Там не ловит мобильная связь и нет интернета. От Холмовки, ближайшего к ферме поселка, около пяти километров езды по бездорожью. Далее - еще около 5-10 минут по еще более узким тропам, проходящим у подножия скалы. Впрочем, старенькая "Нива" Горьковенко резво преодолевает многочисленные выбоины и канавки.

Подпись к фото, Михаил Горьковенко почти всю жизнь выращивает персики в Крыму

Михаилу Горьковенко - 59 лет. Он родом из Луганской области, но еще в юности перебрался в Крым. В 80-е молодого агронома, выпускника кафедры плодоводства симферопольского сельхозинститута, распределили на работу в колхоз "Украина", земли которого простирались по всему Бахчисарайскому району. Тогда, вспоминает Горьковенко, колхоз считался одним из самых богатых в Крыму.

В колхозе Горьковенко сделал стремительную карьеру и стал главным агрономом. Во время развала СССР он был соискателем в аспирантуре института сельского хозяйства в Киеве. Именно там ему и посоветовали "поскорее брать землю и начинать работать на себя".

"Я и не думал уходить из колхоза, - рассказывает фермер. - Но научный руководитель меня убедил. Сказал: "Миша, колхозам скоро конец. Бери землю и иди, работай".

Землю молодым фермерам в 1990-е годы на Украине выделяли неохотно. Своего права на землю Горьковенко пришлось добиваться через суд. В результате оформить свои 4 гектара Михаилу удалось лишь в 1998 году.

В Украине отсутствовала юридическая практика передачи земли в собственность, объясняет Горьковенко. Земля передавалась по праву постоянного бессрочного пользования. Тогда украинские чиновники объясняли фермерам, что принципиальной разницы между этими двумя категориями нет, и все фермеры имели на руках государственные акты на землю с формулировкой о бессрочном пользовании.

После аннексии Крыма Россией местные чиновники предупредили фермеров, что такая формулировка в российском законодательстве уже не эксплуатируется. Им предложили выбор: взять землю в аренду на 49 лет или оформить право собственности. Большинство фермеров не захотели связываться с арендой, рассказывает Горьковенко. Собственность выглядела для людей более привлекательным вариантом.

"Процедура была несложной. Я написал заявление, собрал пакет документов, ко мне приезжала комиссия, и уже в начале 2017 года я имел на руках бумагу, где черным по белому написано: собственность", - говорит Горьковенко, демонстрируя полученный в 2017 году документ.

В этом документе указан адрес, кадастровый номер участка и его назначение. Правообладатель - Горьковенко Михаил Иванович. Вид государственной регистрации права: собственность. Копия этого документа есть в распоряжении Би-би-си.

"Откат права собственности назад"

Последующие три года фермер вместе со своей семьей продолжал обрабатывать землю, выращивать персики и заниматься их оптовой продажей. Что его право собственности на участок аннулировано, он узнал совершенно случайно.

О том, что некоторые фермеры продолжают работать на земле, которая им не принадлежит, Горьковенко рассказал его односельчанин Виктор Косов, с которым он работал еще в колхозе "Украина".

Подпись к фото, Фермер Виктор Косов хотел переписать свой участок на дочь, чтобы она могла ему наследовать

Незадолго до этого Косов хотел переоформить участок на свою дочь и выяснил, что собственником его земли является Республика Крым, а за ним по-прежнему закреплено право постоянного бессрочного пользования, как это было при Украине.

Виктору Косову 81 год. Он говорит, что уже не может так же интенсивно работать на земле, а в связи с возникшей юридической коллизией переоформить землю у него не получается.

Более того, у семьи Косова могут возникнуть проблемы с наследованием участка. Юристы, с которыми консультировалась его дочь, сообщили, что право постоянного бессрочного пользования землей не предполагает права передачи ее по наследству.

Таким образом, в случае смерти Виктора Косова его семья лишится земельного участка, который она обрабатывала более 20 лет, говорят члены его семьи.

Косов признается, что в отличие от Горьковенко не оформлял отдельно право собственности на участок и предполагал, что форма права должна была измениться автоматически после перехода Крыма под российскую юрисдикцию.

"Нам никто ничего не объяснял толком. Сказали, что то, что в Украине было бессрочным пользованием, в России - собственность", - рассказывает 81-летний фермер. Ни Косов, ни Горьковенко не помнят, кто из чиновников им это говорил: после аннексии Крыма они контактировали со многими ведомствами и уточняли, что делать с документами.

После того как Косов рассказал о своей ситуации Михаилу Горьковенко, тот решил проверить, осталось ли в силе право собственности на землю, которое он оформил в 2017 году. Полученная выписка из государственного реестра недвижимости повергла фермера в шок. В документе собственником земли была указана Республика Крым. Фермер же снова оказался постоянным пользователем. Копия выписки от июня 2021 года также есть в распоряжении Би-би-си.

Русская служба Би-би-си уже в июле 2021 года получила электронные выписки из ЕГРН на участки Виктора Косова и Михаила Горьковенко. В выписке Косова действительно собственником указана Республика Крым, а он - пользователем. В выписке по участку Горьковенко вообще нет данных о собственниках и пользователях.

Подпись к фото, Косов обрабывает участок в Крыму более 20 лет, но оказалось, что он не в его собственности

В это же время, говорит Горьковенко, он начал узнавать о ситуации с правом собственности у фермеров других районов Крыма и выяснил, что случаи "отката права собственности назад" носят массовый характер.

Горьковенко утверждает, что не получал ни от Госкомрегистра, ни от бахчисарайской администрации никаких уведомлений, которые бы свидетельствовали, что оформленное право собственности было аннулировано.

Обязаны были уведомить

Такая практика государственных ведомств выглядит странно, считает глава аналитической службы юридической компании "Пепеляев Групп" Вадим Зарипов.

"Ситуации могут быть разные, - рассуждает юрист. - Могли быть какие-то технические ошибки, могли появиться какие-то дополнительные сведения или информация, из-за которой Росреестр решил убрать право собственности и вернуть право постоянного бессрочного пользования".

Но такие изменения, утверждает он, могут вноситься только при уведомлении гражданина, с его участием и, зачастую, в судебном порядке, где государственный орган должен доказать, что для таких изменений есть основания.

Право постоянного бессрочного пользования, продолжает Зарипов, это наследие, которое досталось России и другим постсоветским странам от СССР. В России на сегодняшний день эта правовая форма практически не используется.

"Но есть единичные случаи, когда человек не захотел переоформлять землю, которую он обрабатывает еще, например, с 90-х годов. Тогда право постоянного бессрочного пользования за ним сохраняется", - говорит юрист.

Подпись к фото, Горьковенко выращивает персики в одном из самых живописных регионов Крыма - его земля, как оказалось, принадлежит государству

При этом государственные органы, по словам юриста, не обязаны уведомлять граждан о том, что им нужно переоформить право на землю. Все юридически значимые действия в переоформлении земли должны начинаться с соответствующего заявления гражданина. Автоматически право собственности на участок, согласно законодательству, не приобретается.

Виктор Косов говорит, что Госкомрегистр отказал ему в регистрации права собственности после соответствующего обращения в ведомство. В ответ он обратился в суд. Ему удалось выиграть дело в первой инстанции, а сроки подачи апелляции юридическая служба Госкомрегистра пропустила. Но даже после этого переоформить документы пока не удалось.

В ведомстве, по словам Косова, сообщили, что они пытаются восстановить пропущенные сроки на обжалование решения районного суда и все-таки подать апелляцию в Верховный суд Крыма.

Русская служба Би-би-си направила запросы в Госкомрегистр Крым и Росреестр России и ждет ответа.

Обращение к Путину

Крымский общественный активист Олег Кочеров говорит, что с проблемой аннулирования права собственности на землю в Крыму столкнулось от 150 до 200 фермеров. Эту же цифру озвучили Русской службе Би-би-си трое опрошенных фермеров. Большинство из них уже имело на руках документы, подтверждающие, что земля является их собственностью.

"Когда люди обращались в Госкомрегистр, им говорили, что при оформлении права собственности произошла техническая ошибка, и на самом деле оформить землю в собственность они не имеют права. Почему не имеют? Какая ошибка? Этого никто не объясняет", - говорит активист русской службе Би-Би-Си.

Кочеров помог группе крымских фермеров записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину, которое было опубликовано на YouTube накануне "Прямой линии".

В видеообращении приняли участие восемь фермеров. В их числе был и Михаил Горьковенко. Все эти фермеры пытаются восстановить право собственности на участки, которое ранее было аннулировано Госкомрегистром.

"Нам власти обещали, что [после присоединения к России] в худшую сторону положение крымчан не изменится, а теперь нас вовсе лишают земли", - сказал один из в обращении один из присутствующих фермеров.

Они надеялись, что президент сможет посодействовать в решении их проблемы. Ответа на видеообращение из Москвы так и не поступило.

Несколько фермеров, столкнувшихся с аннулированием права собственности, обратились в суд, однако в их случае и крымские суды, и кассационная инстанция в Краснодаре неизменно подтверждали правоту Госкомрегистра и ссылались на все ту же "техническую ошибку", о которой заявляли в ведомстве.

Надежд не осталось

И все же одному из фермеров, Валерию Давыдкову, удалось выиграть дело. Он дошел до Верховного суда, который неожиданно вынес решение в его пользу. Впрочем, даже имея на руках судебное решение, он так и не смог восстановить право собственности. Местные чиновники, говорит Давыдков, просто саботировали это решение.

Судебная коллегия Верховного суда по административным делам определила удовлетворить иск фермера Валерия Давыдкова и признать незаконным постановление Госкомрегистра "Об исправлении технической ошибки".

"Но когда мы принесли в Госкомрегистр решение суда, они на нас посмотрели и сказали: хорошо мы признаем, что вынесли незаконное решение, извините. Но регистрировать мы все равно ничего не будем", - рассказывает Давыдков русской службе Би-би-си.

В ведомстве, по его словам, сослались на то, что текст решения суда не понуждает Госкомрегистр восстановить право собственности, поэтому формально они признали свою неправоту и таким образом исполнили решение, добавляет фермер.

Валерию Давыдкову - 57 лет. Он фермер с 30-летним стажем. На своем участке в Джанкойском районе он выращивает зерновые культуры: пшеницу и ячмень. Часть урожая идет на продажу, часть - на прокорм скота, который держит его семья.

Приватизировать землю Давыдков стремился еще при Украине. Ему хотелось, чтобы земля перешла по наследству детям, и они смогли продолжить начатое дело. Поэтому, как только появилась реальная возможность получить право собственности на участок, он сразу начал оформление. В 2017 году все документы на землю уже были у фермера на руках.

В конце 2019 года в дом к семье Давыдкова пришел почтальон. В заказном письме было уведомление от Госкомрегистра. Фермера попросили явиться в ведомство. Повод для явки указан не был.

"Как только мы пришли, нам сразу сказали: давайте, пишите отказ от собственности. У нас была техническая ошибка", - передает Давыдков свой разговор с сотрудницей.

Собственноручно отказываться от земли фермер не стал. Последовал иск в суд. В первой инстанции процесс выиграл истец. В постановлении указывалось изменить форму регистрации права на землю на постоянное бессрочное пользование. К тому же выводу пришли и апелляционная инстанция, и кассация.

Фермер вспоминает, что везде суд "играл в одни ворота", поэтому решение Верховного суда стало для его семьи несколько неожиданным.

Теперь, когда Госкомрегистр отказался выполнять решение высшего судебного органа, надежд добиться справедливости у Давыдкова практически не осталось. За последние годы он вместе с другими фермерами, оказавшимися в аналогичной ситуации, успел написать жалобы во все возможные надзорные ведомства, однако отовсюду им приходили отписки.

"Буду продолжать работать, пока это еще возможно. Пока не пришли какие-то важные люди и не прогнали меня с этой земли", - лаконично описывает свои планы на будущее крымский фермер.

Крымский адвокат Жан Запрута, специализирующийся на защите прав собственности и земельном праве, также категоричен. В настоящий момент у фермеров нет эффективных инструментов юридической защиты ни в Крыму, ни в других российских регионах, уверен он.

В спорах с государством даже те судебные решения, которые выносятся в пользу физических лиц, зачастую юридически безграмотны, что позволяет государственным органам уклоняться от их исполнения.

У Валерия Давыдкова, по словам адвоката, есть только один путь юридической защиты: подавать иск с требованием исполнить решение Верховного суда и проходить всю судебную систему заново.