"Важные уроки": изменился ли "Талибан" за последние 20 лет?

Ольга Ившина

Би-би-си

40 минут назад

Автор фото, Getty Images

Почти ежедневно движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) рапортует о взятии новых территорий Афганистана под свой контроль. Такого мощного и успешного наступления они не предпринимали последние 20 лет. На переговорах представители исламистов уверяют, что за это время они сильно изменились. Би-би-си попыталась разобраться, что такое современный "Талибан" и чем движение отличается от его более ранней версии.

С 1996 по 2001 год, когда талибы контролировали большую часть Афганистана, в стране были установлены жесткие законы: за воровство, например, наказывали отрубанием руки или ноги, девочкам запрещали учиться в школе, а женщинам - работать, ходить в джинсах и другой "нетрадиционной" одежде не разрешалось.

"Изменился ли "Талибан" за последние 20 лет? Это вопрос беспокоит сейчас всех - и политиков, и простых афганцев. И четкого ответа нет. Талибы пытаются всех успокоить и заверить, что они изменились, стали более прагматичными и многому научились за те 20 лет, что они были не у власти. Но на переговорах талибы говорят одно. А от людей на местах мы периодически слышим совсем другое. Особенно тревожные сообщения приходят из тех районов, которые недавно перешли под контроль "Талибана", - сказала Би-би-си аналитик Королевского института международных отношений (Chatham house) профессор Фарзана Шаих.

По данным Human Rights Watch, в ряде районов, где сейчас преобладают силы "Талибана", командиры исламистов вводят ограничения для местных жителей. В первую очередь, это касается женщин, которым предписывают, например, не просто покрывать голову платком, а полностью закрывать себя, оставляя лишь тонкую прорезь для глаз.

Жители деревень в провинции Балх, которые сейчас находятся под контролем талибов, рассказали Би-би-си, что представители движения могут избить мужчину на улице за то, что он постриг или сбрил бороду.

Люди рассказали, что "Талибан" проверяет, как проходят свадьбы, и запрещают включать музыку.

Единственная FM-радиостанция в районе Балх с приходом талибов вообще перестала транслировать музыку. Вместо этого в эфире стали постоянно звучать религиозные песнопения и антиправительственные сообщения.

"Молюсь, чтобы прогресс не исчез"

"Когда талибы были у власти, женщины были узницами в своих собственных домах. Нам было запрещено выходить на улицу без сопровождения. Мы хотим гарантий, что это не повторится", - говорит Саба Сахар. Она - полковник полиции, а также первая в Афганистане женщина-режиссер.

В 2020 году по машине, в которой ехала Сахар и ее четырехлетняя дочь, начали стрелять неизвестные. Женщина тут же накрыла собой девочку. Водитель и охранник Сахар были ранены, как и она сама, стрелявшие подходили все ближе к машине. Истекая кровью, Сахар дотянулась до автомата и открыла ответный огонь. В этот момент ей позвонил муж, и она смогла попросить о помощи. Через пару минут он уже был на месте, а нападавшие скрылись.

Сахар и ее дочка выжили. Ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за это нападение, но Сахар уверена, что ее пытались убить именно талибы:

"Талибан никогда не сможет принять, что женщина служит офицером полиции. Я знала, что рано или поздно они нападут на меня. Просто не знала, когда именно".

За последний год неизвестные напали на 8 женщин-офицеров полиции, 6 из них погибли. Сахар и ее семье приходится постоянно менять место жительства, потому что угрозы продолжают поступать.

"Каждый день я вижу страшные новости по телевизору. Люди погибают при взрывах, на людей нападают. Я не вижу светлого будущего для своих детей. Но я буду делать все, что от меня зависит. Я хочу быть хорошей мамой. Если у моих детей не будет школы - я буду их школой. Если не будет парков - я буду для них парком. Если им будет не с чем играть, я буду играть с ними. Я молюсь, чтобы прогресс, которого мы достигли за эти годы, не исчез", - говорит Сахар.

За время, прошедшее с американского вторжения в Афганистан, в крупных городах страны выросло уже целое поколение молодых людей, которые ходят в кафе и спортзалы, где мужчины и женщины могут находиться рядом друг с другом. Они пользуются мобильными телефонами, смотрят видео и слушают музыку в интернете.

Новые технологии не обошли стороной и талибов. В 1990-е лидеры движения запрещали своим бойцам фотографироваться и смотреть телевизор. Сейчас "Талибан" сам снимает и публикует свои видеоролики. Молодые бойцы движения радостно фотографируются и даже делают селфи с журналистами.

Разрозненность и единство

Талибы считают себя не просто группировкой повстанцев, они хотят построить "Исламский Эмират Афганистан". Собственно, именно так они и называли Афганистан, когда контролировали страну с 1996 года и до момента вторжения американцев после терактов 11 сентября 2001 года.

"Мы хотим посадить исламское правительство, которое будет управлять по законам шариата. Мы продолжим наш джихад, пока не будут выполнены все наши требования", - сказал Би-би-си назначенный "Талибаном" правитель провинции Балх Хаджи Хекмат.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли талибы делить власть с представителями других политических сил в Афганистане, Хекмат ссылается на высшее руководство "Талибана" в Катаре: "Как они решат, так и будет".

Теперь - в отличие от 1990-х годов - у "Талибана" действительно есть политический офис в Дохе. Дипломаты исламистов ездят на переговоры в Москву и Тегеран.

Представители "Талибана" заверяют, что изменились, но стараются не вдаваться в детали. Например, они заявили, что готовы предоставить женщинам все права, которые им положены по законам ислама. Но талибы не уточняют, что именно под этим подразумевается.

В руководстве организации женщин вообще нет, а в Афганистане все помнят, как в 1990-х исламисты запрещали женщинам работать за пределами дома.

Журналисты Би-би-си, побывавшие в деревнях, перешедших под контроль "Талибана" на севере Афганистана, видели, что девочкам, в том числе и старшего возраста, разрешали посещать школу, если они носили хиджаб.

При этом из некоторых других районов приходят сообщения о том, что талибы не разрешают ходить на уроки девочкам старше 11 лет (считается, что примерно в это время начинается половое созревание, а женщина, по мнению "Талибана", должна заниматься домом и реже появляться на людях).

"Получается, что обстановка на местах во многом зависит от того как местная община выстроит отношения с командирами "Талибана". Если община и старейшины сильны и знают, чего хотят, то можно вести переговоры. Конечно, тут многое зависит и от командиров талибов. От кого-то можно добиться больших уступок, от кого-то - меньших, но все же обсуждения в принципе возможны", - поясняет журналист афганской службы Би-би-си Секундер Кермани, который побывал в нескольких населенных пунктах, находящихся под контролем "Талибана".

В деревнях, которые посетили журналисты Би-би-си, старейшины договорились с "Талибаном" об условиях, при которых девочки смогут посещать школу, в том числе и в старших классах. Община согласилась на то, что девочки должны всегда носить в школе хиджаб, а преподавать им могут только учителя-женщины. Плюс к этому вместо истории искусств, рисования и обществознания в расписании появились дополнительные уроки по исламу.

Важно понимать, что движение "Талибана" разнородно, говорит профессор Шаих.

"В военных операциях талибы выступают единым фронтом, но внутри себя они представляют собой довольно раздробленную группу. У них есть несколько направлений мысли. И то, что говорят дипломаты в Дохе, может сильно отличаться от того, что делают командиры на местах. Более того, действия талибов в Кандагаре могут отличаться от того, что будет происходить в районе, который недавно перешел под контроль движения. И это представляет большую сложность. Но все же определяющим при анализе "Талибана" является их очень консервативное понимание ислама. Эта часть неизменна для всех талибов", - отмечает эксперт.

В руководстве "Талибана" сейчас есть и те, кто воевал еще с СССР, и совсем молодые люди. Например, мулле Мохаммеду Якубу - командующему всеми военными операциями движения, сейчас 31 год. Якуб - сын предыдущего лидера "Талибана" муллы Омара.

"Многие люди присоединяются к "Талибану", будучи еще совсем юными. И они как бы растут вместе с движением, живя бок о бок с проповедниками и учеными талибов. Благодаря этому молодые и возрастные члены "Талибана" имеют более-менее одинаковую картину мира. Конечно, молодые ребята лучше управляются со смартфонами и современными технологиями. Но серьезных идеологических различий между разными поколениями талибов я не замечал", - говорит Кермани.

Вызовы времени

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Сейчас во многих районах Афганистана официальные чиновники и теневое правительство "Талибана" сосуществуют. Например, в провинции Балх правила преподавания в школах устанавливают талибы, но зарплату учителям платит правительство.

В местных больницах (многие из которых работают на средства гуманитарных организаций) доступны контрацептивы и информация о планировании семьи.

На севере страны талибы разрешают женщинам-медикам работать. Но в ночное время рядом с ними обязательно присутствует мужчина-надзиратель, а пациенты разных полов строго разделены.

"Талибан" продолжает наступление, постепенно беря под контроль все новые районы страны. Однако большая часть этой территории - сельская местность и небольшие населенные пункты. Талибы пока не пытаются овладеть крупными городами. Население городов более образовано и придерживается более либеральных взглядов.

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С одной стороны, это может быть испытанием для "Талибана". С другой стороны, чем дольше страна находится в состоянии войны, тем больше общество хочет остановить кровопролитие.

"Мы снимали в больнице Кандагара, и мне запомнился разговор с мужчиной, который привез на лечение раненого сына. Он сказал, что ему уже все равно, кто контролирует его деревню, ближайший город и вообще страну. Он слишком устал от войны и хочет, чтобы политические силы, сражающиеся за власть, просто оставили людей в покое и позволили им нормально жить. Он готов принять любую власть, если она сможет гарантировать стабильность. Насколько я понимаю, такую мысль разделяет все больше афганцев в сельских районах, где было много боевых действий", - говорит журналист Кермани.

Живущая в Кабуле полковник Сахар считает иначе: "Если "Талибан" вернет себе власть силой, они долго не продержатся. Однажды люди поднимутся и дадут им отпор даже голыми руками. И избавятся от них навсегда".

В начале июля несколько сотен женщин вышли на демонстрации в северных и центральных районах Афганистана. Они прошли по улицах своих населенных пунктов, держа в руках оружие и выкрикивая антиталибские лозунги.

Одна из самых крупных акций прошла в провинции Гор (в центре Афганистана). Фотографии демонстраций широко разошлись по афганским соцсетям и вызвали много обсуждений.

Уроки прошлого

В своих выступлениях талибы заверяют, что у них есть поддержка населения Афганистана. Насколько можно верить этим словам?

Исследования социологов показали, что в течение многих лет после отстранения от власти американцами "Талибан" действительно пользовался поддержкой жителей Афганистана.

В 2009 году опрос, проводившийся фондом Asia Foundation, показал, что примерно половина афганцев симпатизировала вооруженным антиправительственным группам, в первую очередь талибам. Основу сочувствующих составляли пуштуны и жители сельских районов. По данным опроса, симпатии афганцев к "Талибану" часто были связаны с недовольством работой тогдашних государственных учреждений и механизмов.

Но опрос, проведенный в 2019 году, показал, что талибам сочувствует только 13,4% афганцев.

Критики "Талибана" также заявляют, что исламистов в стране поддерживает не более 20% населения. Действующие афганские политики не раз предлагали талибам создать партию, официально заявиться на выборы и мирным способом побороться за власть. "Талибан" на эти предложения не отвечал. А на избирательных участках периодически гремят взрывы.

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"Нужно отметить, что талибы вынесли ряд важных уроков из прошлого. Например, они явно стремятся избежать этнической поляризации и гражданской войны всех против всех. В отличие от начала 2000-х сейчас талибы ведут переговоры с местными командирами, лидерами этнических формирований и племен. Талибы явно не хотят, чтобы в Афганистане повторилась бойня на этнической почве", - считает профессор Шаих.

На официальных переговорах талибы также пытаются максимально дистанцироваться от "Аль Каиды" и ИГИЛ (обе группировки признаны экстремистскими и запрещены в России и других странах мира)

"Один из уроков, который "Талибан" усвоил из 2000-х, заключается в том, что им не стоит позволять международным джихадистским группировкам использовать Афганистан как базу, где можно укрыться и тренироваться, чтобы потом атаковать Запад, Россию или страны Центральной Азии. Я думаю, "Талибан" понял, что именно укрывательство "Аль-Каиды", по сути, привело к тому, что они потеряли власть в стране. Ведется много споров о том, в какой степени талибы реально разорвали свои связи с "Аль-Каидой". "Талибан" сейчас пытается показать себя лучшей из альтернатив для Афганистана. Но тут сложность в том, что раньше их заявления периодически расходились с делом", - отмечает Кермани.