10 лет назад Эми Уайнхаус пополнила трагический "Клуб-27"

час назад

Родом из джаза

Амальгама стилей

Даже название девочки взяли себе по кулинарной аналогии. Sweet and sour (кисло-сладкое) - популярный и в китайской, и в еврейской кухне соус для приготовления самых разнообразных блюд. Вспоминая это время, Уайнхаус называла свой первый состав "наш маленький, белый, еврейский Salt-N-Pepa". А когда ее спрашивали, кто из них двоих был сладкое, а кто кислое, она без всяких колебаний отвечала: "Конечно же, я была кислое".

Интересно, что влияния эти сказались не только на музыке, но и на внешнем облике, имидже певицы. Ее знаменитая копна волос на голове - по-английски "beehive", то есть "улей" - в русском словоупотреблении считается порождением прически "бабетта", прославленной еще Бриджит Бардо. Однако для Эми образец для подражания и тут, как и во всем остальном, был заокеанский. Она свою прическу слизала у Ронни Спектор, одной из трех девушек, составлявших в начале 1960-х нью-йоркское женское вокальное трио The Ronnettes.

Американское вокальное трио The Ronnetes, прически которых в стиле "улей" послужили образцом для огромной копны волос на голове Эми Уайнхаус

Сходство было настолько разительным, что когда Спектор увидела в газете New York Post фотографию Уайнхаус, она была на сто процентов уверена, что газета вдруг опубликовала ее фотографию 40-летней давности, и убедилась, что это не так, лишь водрузив на свои подслеповатые уже от возраста глаза очки.

Обнаженная душа

Вся песня - ответ на уговоры и настоятельные просьбы идти лечиться. Ответ один: "No, no, no!" "У меня нет на эти глупости десяти недель. Я лучше останусь дома с Рэем, и я не узнаю там ничего, что я не могу узнать у Хэтауэя". Рэй здесь - знаменитый блюз и соул певец Рэй Чарльз, а Хэтауэй - менее знаменитый, но не менее для Эми дорогой соул-певец и музыкант Донни Хэтауэй.