Беспорядки, мародерство и хаос в ЮАР. В чем причины и поможет ли армия?
Десятки тысяч солдат будут направлены в разные районы ЮАР, чтобы остановить массовые грабежи и беспорядки. Президент Сирил Рамафоса заявил, что такого страна не видела со времен протестов в 1990-е годы, когда закончился апартеид.
Беспорядки вспыхнули после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Однако причины происходящего - не только политические, но и классовые. В ЮАР сильное расслоение между очень богатыми и очень бедными.
Что происходит в Южной Африке?
На прошлой неделе в ЮАР начались волнения после отправки в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Его сторонники вышли на улицы в знак протеста против решения суда, приговорившего Зуму к 15 месяцам заключения после того, как он не явился на заседание по делу о коррупции, в которой его обвиняют. Зума отвергает все обвинения.
Его сторонники потребовали освобождения своего 79-летнего политического лидера и начали с блокады основных дорог - экономических артерий страны - в родной провинции Зумы Квазулу-Натал.
Но политические демонстрации быстро переросли в мародерство и грабежи, которые затем распространились на провинцию Гаутенг.
Десятки тысяч предприятий и складов в крупных и малых городах были разграблены. Люди выстраивались в длинные очереди в магазинах и на заправочных станциях за продуктами первой необходимости и топливом.
Около 200 торговых центров были подожжены, а товары в них разворованы. Съемочная группа Би-би-си засняла момент, когда отчаявшаяся мать была вынуждена выбросить своего малыша с балкона горящего торгового центра в Дурбане. К счастью, оба не пострадали.
Число погибших на данный момент составляет 72 человека. Десятки человек погибли в давке в городе Соуэто.
Из опасений, что насилие может распространиться на другие провинции, правительство объявило об увеличении направленных в охваченные беспорядками регионы армейских подразделений до 25 тысяч - в десять раз больше, чем предполагалось изначально, - чтобы помочь восстановить порядок. Это крупнейшее военное развертывание с момента окончания правления белого меньшинства в ЮАР.
В результате беспорядков задержаны 1700 человек.
Каковы политические причины протеста?
По словам редактора Африканской службы Би-би-си Ника Эрикссона, хроническая безработица и социальное расслоение в Южной Африке подливают масла в разгорающееся пламя анархии. А разожгли его борьба за власть в АНК и попытка заставить Рамафосу уйти с поста.
Внутри партии есть две противостоящие силы - одна во главе с нынешним президентом Рамафосой, сторонники которого медленно восстанавливают государственные институты после десятилетия коррупции и грабежей при Зуме.
Другая группа симпатизирует бывшему президенту и хочет, чтобы Рамафоса ушел в отставку.
Однако Эрикссон считает маловероятным, что АНК разделится на две части. Он говорит, что только у правящего АНК есть доступ к тендерам и финансовым откатам от ведения бизнеса с государством. Те, кто противостоит нынешнему руководству, знают это и понимают, что у оппозиционной партии не будет такой возможности.
Но настоящая битва будет за то, кто получит контроль над АНК, и вопрос будет заключаться в том, что произойдет с недавними усилиями по борьбе с коррупцией, бесхозяйственностью и отсутствию отчетности, если фракция, которая поддерживает Зуму, вернет власть.
Больше, чем политика?
Долгие годы в ЮАР росло недовольство, что проявлялось в постоянных, но мелких протестах по поводу неэффективности власти.
Люди говорят, что после почти 30 лет правления АНК партия не выполнила своего обещания "лучшей жизни для всех" - рабочих мест не хватает, электроснабжение и водоснабжение нестабильно, а система здравоохранения и образования оставляет желать лучшего.
По словам корреспондента Фарука Чотиа из Африканской службы Би-би-си, низкий уровень доходов и безработица - 32,6% среди взрослого населения и 46,3% среди молодежи - это бомбы замедленного действия.
Король зулусов - главный рупор власти в провинции Квазулу-Натал - сказал, что понимает народную депрессию, порожденную бедностью и безработицей, которая и привела к хаосу, но призвал положить конец беспорядкам, "позорящим страну".
В своем заявлении на этой неделе Рамафоса отметил, что властям необходимо бороться с "глубоким уровнем безработицы и бедности".
Какими будут долгосрочные последствия протестов?
Ситуация в Квазулу-Натале и Гаутенге останется очень серьезной, даже если грабежи прекратятся.
Цепочки поставок были нарушены, порт взломан, многие малые предприятия разорились, люди потеряли работу.
Торговые центры, которые в ЮАР встречаются повсеместно, были разграблены, бензин выдается по карточкам, а центры вакцинации разрушены - и это как раз в то время, когда вакцинация от коронавируса в стране начала набирать обороты.
В провинциях люди, опасаясь мародеров, стали баррикадироваться, самостоятельно устанавливая контрольно-пропускные пункты, и заматывать колючей проволокой проходы на границах, через которые могут пройти мародеры.
В некоторых провинциях, которые посетили корреспонденты Би-би-си, почти нет полиции, а даже если есть, на нее никто не надеется. В районах, по сути брошенных властями на произвол судьбы, жители выживают как могут, борясь с мародерами и помогая пожилым и детям раздобыть еду.
Ситуация осложняется тем, что молодежь, у которой нет работы и которая знает, что полиции до нее нет дела, продолжает заниматься грабежами.
Жители более богатых районов тоже не ждут помощи от правительства. Они используют мессенджер WhatsApp, чтобы объединиться в группы, где договариваются о сооружении блокпостов, на которых обыскивают машины в поисках украденных товаров. Люди сами занимаются уборкой улиц и заботятся о стариках и детях.
Очевидно, что многое из того, что произошло на прошлой неделе, мало связано с заключением в тюрьму бывшего президента.
Многие эксперты говорят, что причины протестов и грабежей уходят далеко в прошлое - в десятилетия коррупции и недееспособности власти. А сейчас, по словам журналиста Би-би-си, трагедия заключается в том, что молодые, разочарованные, безработные и потерявшие надежду люди стали пешками в руках тех, кто хочет вернуть себе власть.
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