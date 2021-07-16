Беспорядки, мародерство и хаос в ЮАР. В чем причины и поможет ли армия?

26 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Волна беспорядков и грабежей началась в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг

Десятки тысяч солдат будут направлены в разные районы ЮАР, чтобы остановить массовые грабежи и беспорядки. Президент Сирил Рамафоса заявил, что такого страна не видела со времен протестов в 1990-е годы, когда закончился апартеид.

Беспорядки вспыхнули после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Однако причины происходящего - не только политические, но и классовые. В ЮАР сильное расслоение между очень богатыми и очень бедными.

Что происходит в Южной Африке?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Магазины и предприятия были разграблены мародерами

На прошлой неделе в ЮАР начались волнения после отправки в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Его сторонники вышли на улицы в знак протеста против решения суда, приговорившего Зуму к 15 месяцам заключения после того, как он не явился на заседание по делу о коррупции, в которой его обвиняют. Зума отвергает все обвинения.

Его сторонники потребовали освобождения своего 79-летнего политического лидера и начали с блокады основных дорог - экономических артерий страны - в родной провинции Зумы Квазулу-Натал.

Но политические демонстрации быстро переросли в мародерство и грабежи, которые затем распространились на провинцию Гаутенг.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Беспорядки начались после ареста бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы

Десятки тысяч предприятий и складов в крупных и малых городах были разграблены. Люди выстраивались в длинные очереди в магазинах и на заправочных станциях за продуктами первой необходимости и топливом.

Около 200 торговых центров были подожжены, а товары в них разворованы. Съемочная группа Би-би-си засняла момент, когда отчаявшаяся мать была вынуждена выбросить своего малыша с балкона горящего торгового центра в Дурбане. К счастью, оба не пострадали.

Подпись к фото, Момент, когда мать выбрасывает двухмесячного младенца из горящего торгового центра, чтобы его спасти

Число погибших на данный момент составляет 72 человека. Десятки человек погибли в давке в городе Соуэто.

Из опасений, что насилие может распространиться на другие провинции, правительство объявило об увеличении направленных в охваченные беспорядками регионы армейских подразделений до 25 тысяч - в десять раз больше, чем предполагалось изначально, - чтобы помочь восстановить порядок. Это крупнейшее военное развертывание с момента окончания правления белого меньшинства в ЮАР.

В результате беспорядков задержаны 1700 человек.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Торговые центры начали жечь и грабить мародеры

Каковы политические причины протеста?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В некоторых провинциях ЮАР царит полнейший хаос

По словам редактора Африканской службы Би-би-си Ника Эрикссона, хроническая безработица и социальное расслоение в Южной Африке подливают масла в разгорающееся пламя анархии. А разожгли его борьба за власть в АНК и попытка заставить Рамафосу уйти с поста.

Внутри партии есть две противостоящие силы - одна во главе с нынешним президентом Рамафосой, сторонники которого медленно восстанавливают государственные институты после десятилетия коррупции и грабежей при Зуме.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нынешний президент ЮАР Сирил Рамафоса признал, что ситуация с бедностью критическая

Другая группа симпатизирует бывшему президенту и хочет, чтобы Рамафоса ушел в отставку.

Однако Эрикссон считает маловероятным, что АНК разделится на две части. Он говорит, что только у правящего АНК есть доступ к тендерам и финансовым откатам от ведения бизнеса с государством. Те, кто противостоит нынешнему руководству, знают это и понимают, что у оппозиционной партии не будет такой возможности.

Но настоящая битва будет за то, кто получит контроль над АНК, и вопрос будет заключаться в том, что произойдет с недавними усилиями по борьбе с коррупцией, бесхозяйственностью и отсутствию отчетности, если фракция, которая поддерживает Зуму, вернет власть.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дым поднимается от горящего здания в Умхланге, к северу от Дурбана

Больше, чем политика?

Долгие годы в ЮАР росло недовольство, что проявлялось в постоянных, но мелких протестах по поводу неэффективности власти.

Люди говорят, что после почти 30 лет правления АНК партия не выполнила своего обещания "лучшей жизни для всех" - рабочих мест не хватает, электроснабжение и водоснабжение нестабильно, а система здравоохранения и образования оставляет желать лучшего.

По словам корреспондента Фарука Чотиа из Африканской службы Би-би-си, низкий уровень доходов и безработица - 32,6% среди взрослого населения и 46,3% среди молодежи - это бомбы замедленного действия.

Король зулусов - главный рупор власти в провинции Квазулу-Натал - сказал, что понимает народную депрессию, порожденную бедностью и безработицей, которая и привела к хаосу, но призвал положить конец беспорядкам, "позорящим страну".

В своем заявлении на этой неделе Рамафоса отметил, что властям необходимо бороться с "глубоким уровнем безработицы и бедности".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многим магазинам пришлось закрыться из соображений безопасности, люди потеряли работу

Какими будут долгосрочные последствия протестов?

Ситуация в Квазулу-Натале и Гаутенге останется очень серьезной, даже если грабежи прекратятся.

Цепочки поставок были нарушены, порт взломан, многие малые предприятия разорились, люди потеряли работу.

Торговые центры, которые в ЮАР встречаются повсеместно, были разграблены, бензин выдается по карточкам, а центры вакцинации разрушены - и это как раз в то время, когда вакцинация от коронавируса в стране начала набирать обороты.

В провинциях люди, опасаясь мародеров, стали баррикадироваться, самостоятельно устанавливая контрольно-пропускные пункты, и заматывать колючей проволокой проходы на границах, через которые могут пройти мародеры.

В некоторых провинциях, которые посетили корреспонденты Би-би-си, почти нет полиции, а даже если есть, на нее никто не надеется. В районах, по сути брошенных властями на произвол судьбы, жители выживают как могут, борясь с мародерами и помогая пожилым и детям раздобыть еду.

Ситуация осложняется тем, что молодежь, у которой нет работы и которая знает, что полиции до нее нет дела, продолжает заниматься грабежами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 25 тысяч солдат должны помочь прекратить беспорядки и грабежи в провинциях ЮАР

Жители более богатых районов тоже не ждут помощи от правительства. Они используют мессенджер WhatsApp, чтобы объединиться в группы, где договариваются о сооружении блокпостов, на которых обыскивают машины в поисках украденных товаров. Люди сами занимаются уборкой улиц и заботятся о стариках и детях.

Очевидно, что многое из того, что произошло на прошлой неделе, мало связано с заключением в тюрьму бывшего президента.