Почему Япония не отменяет ковидную Олимпиаду? До старта неделя, а проблем все больше

Анастасия Успенская

Би-би-си

24 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Согласно опросам, более 80% японцев выступают против проведения Олимпийских игр

До открытия летних Олимпийских игр в Токио остается ровно неделя, и с каждым днем становится все более очевидно, что их следовало перенести еще раз. Изначально они должны были пройти летом прошлого года, но вмешалась пандемия. С тем, что Игры пройдут без зрителей и с очень жесткими ограничениями, все кое-как смирились, но все острее встает вопрос - кто будет соревноваться?

Лишь с утра пятницы сборная Австралии лишилась двух спортсменов - баскетболистки Лиз Кэбридж и теннисиста Алекса де Минаура. Также утром пришло сообщение, что Covid-19 выявлен у одного из пловцов. Его (или ее) имя пока не называется.

Олимпийский комитет Австралии собрался на экстренное совещание, так как в случае с пловцами действуют несколько иные правила: при заболевании одного члена команды, недостаточно протестировать остальных, как в теннисе, например. В расчет принимаются и другие факторы, и отстранение грозит всей сборной.

Лишилась своей главной олимпийской надежды и теннисная сборная Великобритании: Дэн Эванс сам снялся с соревнований после положительного теста.

Другие случаи:

В четверг вечером стало известно, что звездный защитник сборной США по баскетболу Брэдли Бил пропустит Олимпиаду. Он отправлен в карантин из-за контакта с ковид-больным.

Сборная ЮАР по регби-7 в настоящий момент в полном составе находится в карантине, после того как Covid-19 был выявлен у одного из пассажиров их рейса, которым команда летела в Токио.

Российская женская сборная по регби-7 также изолировалась из-за положительного теста у массажистки команды.

Восемь человек из сборной Кении отправлены в карантин из-за возможного контакта с заболевшим на борту их рейса в Японию.

В отеле, где остановились более 30 спортсменов сборной Бразилии, у семи сотрудников штата выявлен коронавирус. Отель объявлен кластером заболевания, и неясно, успеют ли бразильцы к началу своих стартов.

По данным японских властей, с 1 июля среди организаторов и обслуживающего персонала Игр заболели около 30 человек.

По правилам, все делегации должны были прибыть в страну заранее, чтобы успеть отбыть в карантине 14 дней. Однако многие узнали, что летели в одном самолете с носителем далеко не сразу, и для них отсчет двухнедельной изоляции начался снова после извещения.

Некоторые спортсмены опасаются, что просто не успеют выйти из карантина до начала состязаний в их дисциплине.

К примеру, баскетбольный турнир стартует 25 июля, а в мужской сборной США двое игроков в данный момент изолированы согласно протоколу о безопасности здоровья, хотя не больны ковидом. Точной даты окончания их изоляции пока нет.

Японцы против МОК

Социальные сети полны гневных постов в адрес правительства Японии и особенно Международного олимпийского комитета. Многие считают, что олимпийские чиновники из жажды наживы подвергают людей рискам для здоровья, а японцы вынуждены нести экономическое бремя в такие трудные времена.

Подпись к фото, "Неэтично перекладывать на японцев это безобразие", - пишет один пользователь "Твиттера". "Надо винить только МОК, они не упустят своей выгоды", - отвечает другой

В мае этого года опросы общественного мнения показали, что более 80% японцев выступают против проведения Игр. Согласно исследованию одного из центральных ежедневных изданий Японии THE ASAHI SHIMBUN, 43% респондентов хотят их полной отмены, 40% - за перенос еще на год.

Соцопрос агентства Kyodo News показал еще большее число недовольных.

Полностью поддерживают проведение Олимпиады лишь 14% населения Японии.

Рейтинги премьер-министра Ёсихидэ Суги и его Либерально-демократической партии резко падают. В октябре, впервые после отставки его предшественника Синдзо Абэ, пройдут выборы в нижнюю палату парламента Японии, и эксперты предсказывают победу оппозиции.

"Азиатский бутерброд"

Зачем же Суга так откровенно рискует своим политическим будущим?

"Примерно в декабре прошлого года стало понятно, что у него нет пути назад. Пандемия со всеми ее последствиями проигрывала схватку огромным инвестициям, сделанным в угоду геополитике", - считает собеседник Би-би-си, близкий к столичным властям (попросил об анонимности).

По словам источника, Япония оказалась "в бутерброде азиатской геополитики".

Зимнюю Олимпиаду 2018 года принимала у себя Южная Корея. Тогда Сеулу удалось вызвать на контакт своих непримиримых соседей - КНДР, и президент Мун Чжэ Ин остался в памяти людской миротворцем, пусть даже на короткий период.

Автор фото, The Asahi Shimbun Подпись к фото, Политический успех президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина (слева) на фоне Олимпийских игр-2018 показал экс-премьеру Японии Синдзо Абэ, что Игры - сильный рычаг в вопросах геополитики

Летние Игры 2022-го пройдут в Китае, который не стеснен в средствах и почти наверняка предложит миру незабываемое шоу.

Отказ от Олимпиады оставил бы Японию в стороне на этом азиатском празднике дипломатии.

По официальным данным, на Игры в Токио было потрачено 15,4 млрд долларов из госбюджета страны (хотя близкие к правительству аудиторы говорят, что на самом деле больше). Еще 3 млрд долларов получены от частных инвесторов.

Даже некоторые спонсоры в частном порядке призывали правительство отказаться от Олимпиады или хотя бы отсрочить. Но как ранее признавала член Палаты советников Японии, в прошлом японская олимпийская конькобежка Сэйко Хасимото, давление из-за рубежа было слишком велико.

"Откуда у МОК такая власть, чтобы решать за нас? Они вроде бы грозят огромными штрафами, если Игры не состоятся, но эпидемиологические последствия для нашей страны могут стоить гораздо дороже", - говорил президент SoftBank Масаёси Сон.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Один из крупнейших японских инвесторов, глава SoftBank Group Масаёси Сон считает, что здоровье нации обойдется Японии дороже, чем штрафы МОК

"По сути, Ёсихидэ Суга может поплатиться постом за чужие амбиции. Это Абэ хотел стать лидером, напомнившим всему миру, что Япония - сильный игрок. Он не планировал свою отставку, его подвело здоровье. А Суге просто пришлось совершить прыжок без парашюта", - объясняет собеседник Би-би-си.

Угроза дисквалификаций

Но поскольку XXXII летние Олимпийские игры в Токио все же состоятся, следует напомнить о правилах и ограничениях, список которых японские власти меняли уже много раз и, возможно, еще поменяют.

В частности, одно из последних изменений касается болельщиков на трибунах. Ранее планировалось пускать на каждый спортивный объект до 10 тысяч зрителей, но 8 июля Национальный олимпийский комитет Японии постановил, что соревнования в столичном округе и соседних префектурах пройдут без зрителей.

То же самое касается церемоний открытия и закрытия. На стадион будет допущено только ограниченное число VIP-гостей.

Решения относительно турниров, которые пройдут в других округах, - бейсбол, софтбол, футбол и марфонские забеги - будут приниматься местными властями отдельно, исходя из текущей ситуации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обычно на соревнованиях по пляжному волейболу яблоку негде упасть, но в Токио будет так

В пятницу, 16 июля, глава МОК Томас Бах обратился к премьер-министру Японии с просьбой рассмотреть возможность допуска зрителей на стадионы. В офисе Ёсихидэ Суги сообщают, что он не дал Баху никаких обещаний.

Режим чрезвычайной ситуации в Токио продлен до 22 августа. Это означает, что олимпийские делегации в свободное время будут очень ограничены в выборе развлечений.