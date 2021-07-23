Без зрителей, но с императором. В Токио открываются Летние Олимпийские игры

23 июля 2021, 11:00 GMT Обновлено 27 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вынос японского флага во время церемонии открытия

В Токио началась церемония открытия XXXII летних Олимпийских Игр. В пятницу число заразившихся коронавирусом среди спортсменов и персонала увеличилось еще на 19 человек, но власти Японии и МОК все же решили, что Игры должны состояться.

Игры открываются на Олимпийском стадионе японской столицы при пустых трибунах. На площадку пустили лишь ограниченное число VIP-гостей. О начале Игр объявит император Нарухито.

"Я думаю, в тот момент, когда мы попадем на стадион, все испытают радость и облегчение. Особенно спортсмены, которые с нетерпением ждали этого дня", - сказал незадолго до начала церемонии глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Однако большинство японцев не разделяют энтузиазм Баха. Более 80% населения страны требовали либо повторного переноса Игр, либо их полной отмены. Изначально они должны были состояться в прошлом году, но из-за пандемии были перенесены.

Эпидемиологическая ситуация в стране не взята под контроль, настаивают противники Игр. Кампания по вакцинации проходит медленнее, чем предполагалось.

Число случаев заражения в Олимпийской деревне на данный момент превышает сто человек, многие спортсмены вынуждены сидеть в своих номерах в самоизоляции.

Режим чрезвычайной ситуации в Токио продлен до 22 августа, то есть до окончания Паралимпийских игр. Пребывание в городе олимпийских делегаций будет сопряжено с жесткими правилами.

Для спортсменов, тренерских составов и персонала спортивных объектов обязательны ежедневное тестирование на Covid-19, ношение масок и соблюдение карантина по первому требованию оргкомитета. Запрещено общение за пределами своих команд и перемещение по несогласованным маршрутам.

За несоблюдение правил спортсменам грозит немедленная дисквалификация, персоналу - увольнение с последующим разбирательством.

Игры-2020: цифры и особенности

В Олимпийских играх в Токио примут участие 11300 спортсменов из 207 стран мира.

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Будут разыграны 339 комплектов наград в 33 видах спорта. В программу токийской Олимпиады добавлено пять новых видов - бейсбол и софтбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг, которые в общей сложности дают 34 новых дисциплины. Технически бейсбол и софтбол были объявлены олимпийскими видами спорта гораздо раньше, но соревнования по ним не проводились.

В токийских Играх также принимает участие рекордное число женщин - 48,8%.

Российская сборная примет участие в Олимпиаде под флагом и символикой Национального олимпийского комитета России. Согласно решению Спортивного арбитражного суда, до 16 декабря 2022 года им запрещено использовать государственную символику страны после масштабного допингового скандала, в котором, по мнению МОК, российские власти на деле так и не пошли на сотрудничество, несмотря на многочисленные заверения.

Дизайнеры российской олимпийской сборной постарались, однако, чтобы страна, которую они представляют, моментально угадывалась по цветам российского триколора.

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька выразил разочарование в связи с тем, что форма российских спортсменов была утверждена, несмотря на то, что она явно выглядит как флаг России. Однако в МОК российский дизайн признали допустимым.