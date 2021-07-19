МС-21 с российским двигателем и новый истребитель. Что интересного будет на МАКС-2021

29 минут назад

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, МС-21-300 впервые полетит с российским движком

В подмосковном Жуковском, несмотря на коронавирусные ограничения, 20 июля официально начинает работу Международный авиакосмический салон.

Попасть туда зрители смогут по QR-кодам, либо с отрицательным результатом ПЦР не старше двух дней. Сделать анализ нужно в одной из трех сетей клиник, с которыми договорился авиасалон.

С 19 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отменил ограничение по числу зрителей массовых мероприятий - оно действовало с середины июня.

МС-21 с двигателем ПД-14

Одна из премьер салона, которая была анонсирована заранее - российский самолет МС-21-310 с российским двигателем ПД-14. По отдельности эти две разработки были впервые представлены публике на прошлом МАКСе в 2019 году.

Тогда производители привезли на авиасалон сразу три МС-21-300. Презентация этой модели в летной программе 2019 года стала первой для широкой публики - первый полет 28 мая 2017 года видели только чиновники и инженеры.

Экземпляр ПД-14 в 2019 году был представлен впервые после успешной сертификации. ПД-14 − это первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России полностью из местных комплектующих.

МС-21-310 с российским двигателем совершил первый полет в декабре 2020 года. На первых моделях МС-21 - в том числе на той, которая летала на прошлом авиасалоне - стоял двигатель PW1431G американского происхождения от компании Pratt & Whitney. "Ростех" называет наличие выбора между двумя двигателями конкурентным преимуществом российского авиалайнера.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Новый российский самолет МС-21: пять главных вопросов

Новый истребитель

За несколько дней до МАКСа "Ростех" объявил, что покажет принципиально новый боевой самолет - однако подробностей поначалу не раскрыл. Тем не менее его изображение довольно быстро попало в соцсети - сначала образец сфотографировали во время буксировки, потом уже в павильоне.

Судя по внешнему облику, это легкий истребитель, который в будущем может занять в российских ВКС место МиГ-29. С одной стороны, у такого фронтового истребителя меньше дальность действия и полезная нагрузка, чем у тяжелого истребителя. Однако есть и весомое достоинство - он гораздо дешевле, чем машина тяжелого класса, говорит Илья Крамник из Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений.

"Машины этого класса нам сильно не хватает, поскольку тяжелые машины, такие как вся платформа Су-27, приходящий на смену Су-57 - это удовольствие очень дорогое. И всегда хочется иметь что-то, что будет выполнять повседневные задачи боевого самолета, но за менее сумасшедшие деньги", - сказал Илья Крамник.

Внешний облик этого самолета также свидетельствует о том, что при разработке истребителя могли быть использованы технологии снижения радиозаметности.

Истребитель был представлен на официальной видеопрезентации - правда, видно его плохо. Персонажи ролика представляли летчиков из Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Вьетнама и Аргентины.

Многие сочли это как экспортную заявку ОАК, свидетельство того, что этот истребитель сразу позиционируется как самолет для продажи по всему миру.

Региональные самолеты Ил 114-300 и "Байкал"

Региональный самолет Ил-114-300 Объединенная авиастроительная корпорация называла в числе главных премьер МАКСа. По сути это модификация самолета Ил-114, который в 1980-х годах был разработан в КБ Ильюшина.

Самолет впервые поднялся в воздух в декабре 2020-го. Глава минпромторга Денис Мантуров заявлял, что до 2030 года планируется построить "до 100 воздушных судов типа Ил-114-300". Первые серийные поставки планировалось начать в 2022 году после получения самолетом сертификата типа.

МАКС-2021 должен стать стартовой площадкой для продаж самолета. Так, "Известия" со ссылкой на свои источники писали, что объединенная дальневосточная авиакомпания, создаваемая на базе перевозчика "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот"), намерена в ходе салона подписать контракт на поставку 19 самолетов этого типа.

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Ил-114-300 на репетиции летной программы МАКС-2021

Еще один региональный самолет, который будет представлен на МАКС-2021 - легкий многоцелевой ЛМС-901 "Байкал" Уральского завода гражданской авиации. Он должен приступить к летным испытаниям в конце 2021 года, второй летный образец планируется построить в феврале 2022 года. Первый летный образец можно будет увидеть на авиасалоне в статической экспозиции.

Производитель уже заключил первые "мягкие" контракты на поставку 10 самолетов, планируя в дальнейшем увеличить портфель заказов до 100. Первыми заказчиками стали, в частности, "Аврора", авиакомпании "Полярные авиалинии" и др. Новые контракты планируется подписать на МАКС-2021. Всего же емкость российского рынка до 2030 года разработчик оценивает в 170-200 самолетов подобной вместимости, говорится в материалах салона.

Электрические самолеты

ЦИАМ им. Баранова привезет на МАКС Як-40ЛЛ - летающую лабораторию на базе самолета Як-40.

Его наземные испытания начались в феврале 2021 года в Новосибирске. В состав гибридной силовой установки самолета входит электромотор, в работе которого использован принцип сверхпроводимости - эффекта, который наступает в некоторых материалах при очень низких температурах.

Как утверждал тогда генеральный директор НИЦ им. Жуковского Андрей Дутов, подобная разработка не имеет аналогов в мире и к ее авторам уже обращались представители компаний Airbus и Siemens с намерением сотрудничать (его слова передавал ТАСС).

Автор фото, Marina Lystseva/TASS Подпись к фото, Як-40ЛЛ на репетиции летной программы МАКС-2021

"Применение такой технологии на перспективных летательных аппаратах позволит получить экономию топлива на 5-30% по сравнению с традиционными техническими решениями", - говорится в описании самолета на сайте ЦИАМ.

Як-40ЛЛ - не единственный экспериментальный летательный аппарат с электродвигателем, который можно будет увидеть на салоне.

В частности, в статической экспозиции будет тестовый прототип беспилотного электрического летающего такси от российской компании Hover.

Индийские вертолеты и А-350-1000

На МАКС едут как традиционные участники полетной программы - пилотажные группы "Русь" и Baltic Bees, так и новички. Впервые на салон приедет индийская пилотажная группа на вертолетах Sarang (в переводе с санскрита "Павлин"). Они демонстрируют сложный пилотаж, а его зрелищность подчеркивают использованием цветного дыма.

Автор фото, Marina Lystseva/TASS Подпись к фото, Окраска вертолетов пилотажной группы Sarang отсылает к названию