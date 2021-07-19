Европа оказалась не готова к разрушительному наводнению. Кто виноват - чиновники или ученые?

час назад

Автор фото, EPA

Наводнение в Германии и Бельгии неожиданно для многих привело к серьезным разрушениям и большому числу жертв.

Число подтвержденных жертв трагедии уже достигло 196 человек. Но еще десятки людей числятся пропавшими без вести, поэтому число погибших может возрасти.

Что именно привело к таким жертвам, сейчас пытаются понять и чиновники, и ученые. Почему обеспеченные европейские страны оказались не готовы к удару стихии?

Система оповещения

В Германии и Бельгии существуют системы оповещения о возможной угрозе стихийного бедствия. Они были введены в строй после разрушительного наводнения в Европе в 2002 году. Тогда погибло 110 человек.

Профессор гидрологии Ханна Клок была одной из тех, кто создавал программу Евросоюза для раннего предупреждения об опасных наводнениях. Она и сейчас консультирует европейскую систему информирования о наводнениях.

"Система выдала предупреждение: грядут очень серьезные дожди и наводнения, обратите внимание. Далее национальные власти должны были использовать эту информацию", - сказала профессор в интервью Би-би-си.

По словам Клок, люди на местах по разному интерпретировали предупреждение системы. Где-то предприняли меры, а где-то люди даже не знали, что приближается экстремальная непогода.

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Представитель метеорологической службы Германии (Deutscher Wetterdienst) заявил, что она выпустила ряд предупреждений об экстремальных осадках. А дальше, по словам представителя ведомства, именно власти на местах должны были определить риск наводнения и принять меры соответствующие меры.

По мнению профессора Клок, во многих районах в цепочке принятия решений произошли сбои.

По оценкам специалистов, в Германии система предупреждения стихийных бедствий довольно фрагментирована. В разных федеральных землях (регионах страны) в нее входят различные органы власти, которые в итоге задействуют разные протоколы.

На межнациональном уровне координация усилий еще сложнее. Существующие структуры для прогнозирования и предупреждения наводнений в европейских странах отличаются друг от друга и не всегда взаимодействуют.

Просвещение и совковые лопаты

Автор фото, EPA Подпись к фото, Груды мусора после наводнения в немецком городе Бад-Нойенар-Арвайлер

"Я был совершенно удивлен. Я предполагал, да, однажды сюда придет вода. Но не так! Ничего подобного я не ожидал", - сказал Майкл Аренд журналистам Рейтер, одновременно орудуя лопатой.

Он, как и другие жители района Арвайлер в Германии взяли в руки большие совковые лопаты, которыми обычно чистят снег, чтобы вынести горы ила и грязи из своих домов после того, как вода отступила.

Специалисты отмечают, что многие жители Европы просто не осознают, насколько опасными могут быть наводнения и другие стихийные бедствия.

Замдиректора Института экологических изменений Оксфордского университета Фридерика Отто, считает, что необходимо срочно начать массовую кампанию просвещения, чтобы объяснить людям, какие критические ситуации могут возникнуть во время наводнений и как быстро могут развиваться события.

"Тот факт, что так много грунтов герметизировано, также приводит к более серьезным воздействиям, поскольку воде просто некуда уйти", - добавила она. Герметизация почвы происходит, когда земля используется под жилье, дороги и прочие объекты или строительные работы.

Компьютеры не справляются

Автор фото, AFP

Еще один важный фактор - это глобальное изменение климата, отмечают ученые.

Даже самые современные компьютеры, которые сейчас используются метеорологами, гидрологами и другими специалистами в этой сфере, все еще недостаточно мощные для того, чтобы спрогнозировать, как именно может повести себя стихия с учетом множества существующих факторов.

"Нынешние модели климатических компьютеров недостаточно мощны, и это вызывает беспокойство", - говорит бывший главный научный сотрудник метеорологической службы Великобритании Джулия Слинго.

По ее словам, для того, чтобы научиться просчитывать алгоритмы и выстраивать точные климатические модели, нужна совместная работа ведущих мировых ученых.

"Если мы этого не сделаем, мы будем продолжать недооценивать интенсивность и частоту экстремальных явлений, а также их все более беспрецедентный характер", - говорит Слинго.

По мнению специалиста, затраты на создание такого климатического супер-компьютера могут исчисляться сотнями миллионов долларов. Но эти траты меркнут по сравнению с деньгами, которые приходится тратить на ликвидацию последствий стихийных бедствий, считает Слинго.

Профессор Хейли Фаулер, изучающий последствия изменения климата в Университете Ньюкасла, согласна с оценками коллеги. Она отмечает, что глобальное потепление приводит к замедлению струйного течения в атмосфере. А это, в свою очередь, приводит к замедлению движения штормов.

"Экстремальные осадки будут усиливаться, и самые экстремальные из них станут более частыми", - прогнозирует ученая.