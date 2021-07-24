10 причин обязательно приехать в Японию. Нет, не на Олимпиаду

24 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пройтись с красным зонтиком сквозь бамбуковый лес - это очень по-японски

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио проходят без зрителей и с очень жесткими ограничениями. И, разумеется, без зарубежных болельщиков. Но Япония замечательна и без Олимпиады. Вот как минимум 10 причин для того, чтобы отправиться в Страну восходящего солнца, когда ограничения будут сняты.

Что приходит в голову первым, когда мы говорим о Японии? Японская кухня и японское долголетие (еще, конечно, самураи, но о них чуть ниже) - две вещи, неразрывно связанные друг с другом.

Японцы живут долго: в этой стране больше тех, кто достиг 100-летнего возраста, чем где-либо еще в мире. 49 человек из каждой сотни тысяч японцев доживают до 100. Такого вы не встретите больше нигде.

Японцы редко умирают от болезней сердца. Им удается почти до самой смерти сохранять хорошее здоровье и радостное отношение к жизни.

Может быть, это от того, что они едят? Может быть, и нам надо питаться, как японцы, и всё у нас наладится? И это - первая причина для того, чтобы съездить в Японию и всё самому попробовать. Итак,

Причина первая: чтобы начать питаться как долгожитель

Следует сразу сказать, что "японская диета" - это довольно широкая концепция. Это не "чем больше суши, тем лучше".

Различные исследования на эту тему перечисляют основные моменты, важные для здорового питания: есть надо прежде всего морепродукты, овощи, соевые бобы (и всё к ним относящееся - например, соевый соус), рис и суп мисо (миосиру).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Суши - это, конечно, хорошо. Но японская диета - это не "чем больше суши, тем лучше"

Потребление такого рода пищи, подчеркивают японские специалисты-нутрициологи, способствует здоровью сердца и отражается в целом на долголетии (хотя и, кажется, не защищает от онкологических заболеваний).

Понять, что и как работает, помогают, как всегда, подопытные крысы и мыши. В ряде экспериментов сравнивали японскую диету 1990-х с американской того же десятилетия.

Получилось, что крысы на японской диете были менее жирными, имели ниже уровень жиров в крови, несмотря на то, что обе диеты предлагали одинаковое количество жиров, белков и углеводов. Разница была в том, что в американской диете вместо рыбы было мясо, вместо риса - пшеница.

Исследователи на этом не остановились и попробовали - уже на мышах - разные варианты японской диеты. У мышей, которых кормили тем, что ели японцы в 1975 году, снижался риск развития диабета и жировой болезни печени.

1975-й? Что это за диета такая? Очень просто: богатая морскими водорослями и вообще морепродуктами, бобовыми, фруктами. И без чрезмерного потребления сахара.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Морские водоросли с разными ферментированными ингредиентами - постоянный элемент японской кухни

За мышами следили в течение восьми месяцев. Диета 1975 года увеличивала продолжительность их жизни, улучшала память и, когда они начинали стареть, снижала количество заболеваний.

На людей, выяснили исследователи, эта диета влияет точно так же. За 28 дней членам группы волонтеров, страдавшим ожирением, удалось значительно сбросить вес и снизить уровень холестерина в крови.

И вот что еще удалось доказать ученым: секрет японской диеты не в том, чтобы без остановки есть водоросли или соевый соус, а в разнообразии блюд, приготовленных по здоровой технологии - не жареных (а приготовленных на пару или на медленном огне), не пересоленных, не слишком сладких, но сдобренных различными специями. И с упором на овощи и бобовые.

Справедливости ради надо сказать, что современные японцы все меньше придерживаются здорового питания. Американизация образа жизни проникла и в еду.

В результате в последние годы заболеваемость диабетом выросла - и не только за счет состарившегося населения, а в первую очередь из-за распространения ожирения.

Означает ли это, что дни Японии как страны долгожителей сочтены? Посмотрим. У японцев в запасе еще как минимум парочка инструментов здорового долголетия: один из них - тошнотворно пахнущий и соплевидной консистенции, другой - больно кусающийся.

И если вы хотите прочувствовать до конца, что это значит - питаться по-японски, вам не избежать, во-первых, натто, традиционного японского блюда из ферментированных соевых бобов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вот оно - сопливенькое, вонюченькое натто. Но - суперпища

"Натто очень вонючее. Его запах невозможно не заметить, - говорит Юки Гоми, японский повар, возглавляющая кулинарную школу Yuki's Kitchen в Лондоне. - Но у меня в холодильнике оно есть всегда".

Японцы называют натто суперпищей и считают, что оно разжижает кровь, снижает уровень холестерина, уменьшая тем самым возможность развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов.

Будете в Японии - пересильте себя и попробуйте настоящее японское натто. Возможно, потом вас за уши не оттащишь, и, вернувшись домой, вы станете фанатом этого блюда.

А еще есть жареные осы. И это уже, скорее, деликатес, а не просто вкусная и здоровая пища.

Употребление ос в пищу когда-то было широко распространено по всей Японии. Сегодня эта традиция умирает, ее придерживаются в основном представители старшего поколения в районе Эна префектуры Гифу, где и находится деревня Кусихара.

Так что если хотите попробовать, теперь вы знаете, куда ехать. В этой деревне каждое лето проходит фестиваль, который обычно освещается национальным телевидением. А пока предоставим слово нашему корреспонденту:

"Я поднесла ко рту еще извивающуюся личинку осы и быстро ее съела. Живьем. Она оказалась приятной на вкус, маслянистой, абсолютно съедобной. Ловец ос и я продолжали болтать, время от времени закидывая в рот очередную личинку, как будто лакомились конфетами…"

Причина вторая: чтобы испытать на себе омотэнаси, сумимасэн и мэйваку

Вы, наверное, слышали о бусидо, кодексе самурая, своде правил и норм поведения истинного воина. В 1900 году японский просветитель Нитобэ Инадзо написал небольшую книгу, быстро ставшую популярной на Западе: "Бусидо. Душа Японии", где изложил основополагающие принципы традиционной японской морали и этики. По крайней мере, так казалось самому Нитобэ.

Однако на родине, в Японии, его трактат был встречен далеко не так тепло, как на Западе. Автора обвинили в искажении действительности, романтическом преувеличении, слишком розовом образе самурая.

Но трактат сыграл свою роль в смягчении образа Японии в глазах Запада, представив ее как страну цивилизованную и благородную.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Образ благородного самурая, нарисованный Нитобэ Инадзо, мало кого впечатлил в самой Японии, но стал популярен на Западе

И если реальные самураи и не полностью отвечали описанию Нитобэ Инадзо, то современные японцы часто удивляют приезжих с Запада. Как пишет наш корреспондент, в Японии так заботятся о хороших манерах, что даже крышка унитаза сама поднимается, как только кто-нибудь заходит в туалет.

Если совсем коротко, сразу по прибытии в эту страну вы столкнетесь с омотэнаси.

Это слово часто переводят как "японское гостеприимство", но на практике оно означает сочетание изысканной вежливости со стремлением сохранить гармонию и избежать конфликта.

Омотэнаси в Японии - это образ жизни. Простудившись, японец обязательно надевает санитарную маску, чтобы не заразить других. Перед началом ремонта соседям вручают стиральный порошок в подарочной упаковке, чтобы те могли потом отстирать одежду от неизбежной строительной пыли. В магазинах, давая сдачу, подставляют ладонь под руку покупателя, на случай если монеты начнут падать. На выходе из магазина людей часто провожают поклонами, стоя в дверях, пока покупатели не скроются из виду.

Однако омотэнаси - это гораздо больше, нежели просто обходительность по отношению к посетителям. "Многие из нас выросли на пословице: если вам сделали что-нибудь хорошее, сделайте что-нибудь хорошее в ответ, но если вам сделали что-нибудь плохое, не причиняйте зла этому человеку", - рассказывает Норико Кобаяси, руководитель отдела въездного туризма японского консорциума Discover Link Setouchi.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Японии вас везде встречают как самого дорогого гостя

Самое приятное в омотэнаси, пишет наш корреспондент, - то, что это заразно как ветрянка. Сам того не замечая, вскоре начинаешь тоже проявлять доброту, мягкость и заботу об интересах окружающих - сдавать найденные бумажники в полицию, улыбаться, уступая дорогу другим водителям, доносить мусор до дома и никогда не повышать голос (и не сморкаться) в общественных местах.

Причина третья: чтобы попробовать потерять кошелек (и тут же его найти)

Экспериментально доказано: 80% потерянных в Токио кошельков и 88% смартфонов сразу доставляются в полицию нашедшими их гражданами. Для сравнения: в Нью-Йорке эти цифры, соответственно, 6 и 10%.

Отчего так? Дело в какой-то особенной честности японцев?

Население столицы Японии вот-вот достигнет 14 млн человек, и каждый год здесь теряются миллионы кошельков, смартфонов, сумочек и т.д. Но процент вещей, возвращенных хозяевам, поражает.

Например, в 2018 году токийской полицией было возвращено более 545 тыс. удостоверений личности их владельцам - 73% от общего числа потерянных. Точно так же нашли дорогу к своим хозяевам 130 тыс. потерянных мобильных телефонов (83%) и 240 тыс. бумажников (65%). Часто их возвращали в тот же день.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Японские дети не боятся полиции и всё, что находят, несут в кобан (местный полицейский участок)

Но в чем выгода человека, нашедшего что-то и вернувшего потерянный предмет? Какая ему польза от такой честности? Никакого вознаграждения он не получает. Из 156 тыс. мобильных телефонов, принесенных в полицию в 2018 году, ни один не был подарен нашедшему его (17% из тех, чьи хозяева так и не нашлись, просто были уничтожены).

Причина четвертая: чтобы увидеть, что такое настоящая чистота

В Японии очень быстро привыкаешь к жизни в чистоте. Но здесь вы не найдете ни урн на улицах, ни дворников. Почему же в этой стране так чисто?

Некоторые визуальные примеры невероятной приверженности японцев чистоте стали вирусными (см. ролик на YouTube) - скажем, семиминутный ритуал уборки в скоростном поезде "Синкансен".

Даже японские футбольные болельщики - фанаты чистоты, что они и доказали во время розыгрышей Кубка мира в Бразилии (2014) и России (2018), удивив мир тем, как на стадионе в конце матча они собирают за собой весь мусор.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Волонтеры регулярно выходят на уборку улиц (в данном случае - Токио). И как после такого мусорить?

Как же японцы стали такими? Это явно не что-то новое, поскольку с этим столкнулся еще в 1600 году мореход Уилл Адамс, ставший первым англичанином, ступившим на землю Японии.

Джайлс Милтон в биографии Адамса "Самурай Уильям" отмечает, что "представители аристократии были неукоснительно чисты", канализация и туалеты были в образцовом порядке, а в парных курились ароматы, в то время как улицы английских городов того времени "часто бывали переполнены экскрементами".

Причина пятая: чтобы испытать на себе "токийское сжатие" и прокатиться на поезде-пуле

Немецкий фотограф Михаэль Вольф в течение нескольких лет снимал в токийском метро в час пик. Позы, в которых фотограф запечатлел пассажиров, вызывают в памяти застывшие в агонии человеческие тела, обнаруженные под слоем пепла в Помпее. Вывернутые руки, открытые рты, запотевшие окна вагонов…

И это не постановочные фото, они отражают повседневную реальность метрополитена в японской столице. Для туристов с Запада это - "ужас-ужас". Для Токио - обыденность.

Вдавленные в окна и двери вагонов или плотно прижатые друг к другу, пассажиры стоят с закрытыми глазами. Они углубились в свой внутренний мир, будто погрузившись в транс.

Многие выглядят на удивление спокойно - будто они совсем и не страдают, а достигли какого-то внутреннего умиротворения. Вы испытывали хоть что-то подобное в час пик в московском метро? Если нет - то, возможно, стоит съездить в Токио и поучиться у японцев?

Это случилось за девять дней до открытия Олимпийских игр. Но не нынешних, а 1964-го. В Токио император Хирохито почтил тогда своим присутствием церемонию ввода в строй первого скоростного поезда, связавшего японскую столицу с Осакой.

57 лет назад первый поезд "Синкансэн" отошел от железнодорожной платформы. Бело-голубой экспресс, напоминающий своими очертаниями пулю, пронесся по железнодорожным путям мимо живописной горы Фудзияма со скоростью 210 км/ч, преодолев расстояние между двумя мегаполисами в рекордно короткое время.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поезд-пуля на фоне Фудзи - это как символ современной Японии

И это не была разовая пиар-акция накануне Олимпиады. Скоростная магистраль "Токайдо-синкансэн" стала не только самой скоростной железной дорогой в мире, но и самой загруженной.

16-вагонные поезда-пули выстреливают с платформ токийского вокзала каждые три минуты. Их средняя скорость на маршруте - 270 км/ч, а на некоторых участках (несмотря на гористый японский ландшафт) они развивают скорость до 320 км/ч.

Скоростные поезда быстры, регулярны и соблюдают график движения с точностью до секунды. Само собой, они содержатся в идеальной чистоте.

Но, что еще более важно, с того самого дня, когда в 1964 году император Хирохито благословил первый поезд, на японских скоростных магистралях не было ни одного несчастного случая со смертельным исходом.

Завораживающий вид проносящего на полной скорости поезда-пули "Синкансэн" на фоне полей с цветущей сакурой и живописных японских гор остается таким же впечатляющим зрелищем, как и 57 лет назад.

Причина шестая: чтобы как следует напугаться и побывать в аду (который на самом деле оказывается раем)

В любой стране существуют такие уголки, которые рекомендуется посетить тем, кто любит пощекотать себе нервы. В Японии случайный турист может наткнуться на нечто такое, отчего поначалу мурашки по коже. Предоставим слово писателю Дону Джорджу.

"Я проезжал через безлюдную деревушку, десяток домов которой опасно нависли над рекой на металлических сваях, преодолел крутой поворот и увидел неподалеку три фигуры. Люди сидели у электрического столба. На них были резиновые сапоги, грубые фермерские штаны и ветровки. На руках - белые перчатки. На головах - бейсболки.

Всё бы ничего, но в их позах было что-то неестественное. Не до конца человеческое.

Автор фото, Carl Court/Getty Images Подпись к фото, В этой деревне - только один живой человек. И на этой фотографии его нет

Когда я подъехал совсем близко, я понял, что это не люди. Их пухлые лица были сделаны из белой ткани, вместо глаз - пуговицы, а брови прошиты черными нитками.

Я проехал немного и скоро увидел еще одну фигуру с человеческий рост, толкающую тачку. Еще одна фигура дергала в поле сорняки. Еще пятеро сидели на скамейке на автобусной остановке".

Деревня оказалась населенной пугалами. И не просто пугалами, а фигурами, изображающими людей, которые жили здесь, но уже умерли. Кому пришла в голову такая странная, даже болезненная фантазия? Зачем?

Про это Дон Джордж написал для Би-би-си, а вам мы просто настоятельно рекомендуем побывать в этой деревушке, чтобы не только напугаться, но и восхититься, а потом - погрустить.

Другой корреспондент Би-би-си отправился в паломническую поездку в японское селение Коя-сан, намереваясь помедитировать и разделить вегетарианскую трапезу с монахами.

И попал на кладбище.

"Когда мы зашли на кладбище, уже смеркалось. Вымощенная камнями дорожка, освещенная тусклым светом фонарей, вилась между гигантскими ядовитыми болиголовами и пиниями.

На древние могилы падали отблески света, в густых, пропахших благовониями зарослях двигались тени, а из самых темных углов кладбища на нас жутковато таращились высеченные из камня лица.

Казалось, за нами следят, - впрочем, возможно, так оно и было. Ведь мы находились не где-нибудь, а на туманном и мшистом кладбище Окуноин, протянувшемся на целых два километра, - самом большом в Японии. Здесь похоронено более 200 тысяч буддистских монахов, ожидающих, как здесь верят, пришествия Грядущего Будды.

Но когда я попал сюда, мне было не до истории, я чувствовал только одно - мороз по коже".

Вот вам ориентир для вашей будущей поездки: кладбище Окуноин расположено в древнем японском селении Коя-сан в гористой префектуре Вакаяма. Это лишь одна из множества святынь в горной гряде полуострова Кии, внесенных в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор фото, Thinkstock Подпись к фото, Дзидзо Босацу в красном слюнявчике умершего ребенка - это неожиданно и трогательно

"При дневном свете Окуноин оказался совсем не похож на то темное кладбище, где мы побывали накануне… Лица, которые мы заметили прошлым вечером, принадлежали каменным статуям бодхисаттвы Дзидзо Босацу.

Посетители, у которых умер ребенок, обычно вешают на статуи Дзидзо красные слюнявчики, чтобы он присмотрел за их малышом.

Вокруг нас на легком ветерке трепетали сотни или даже тысячи новеньких фартучков. Даже такому закаленному путешественнику, как я, было трудно проглотить ком в горле перед лицом тихого и скорбного достоинства этого ритуала.

Этот пейзаж словно впитал в себя боль и страдания других людей, и это было красиво до слез".

После деревни, населенной чучелами, и самого большого в Японии кладбища куда еще отправиться туристу? Разве что в ад.

Cернистый Дзигокудани, или Долина ада - геотермальный кратер площадью почти 10 гектаров, из недр которого выходит горячий пар. Он расположен на территории национального парка Сикоцу-Тоя, где булькающие лавовые колодцы и кипящие вулканические воронки с черной серой прячутся под толстым снежным одеялом - именно так, пожалуй, мог бы выглядеть ад.

Но вот парадокс: Дзигокудани (в 112 километрах к югу от Саппоро) многие считают воплощением рая на земле. Здесь множество онсэнов (горячих ванн естественного происхождения).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ворота в ад? Или все-таки в рай?

Ванны в Долине ада врачи-бальнеологи прописывают для лечения различных заболеваний, в том числе бронхита, невралгии и экземы.

Но имейте в виду: при въезде в этот специфический рай вас встретит красный придорожный демон (юкидзин) 18-метровой высоты. Его рога, клыки и дубина с шипами встречают направляющихся в Ноборибецу водителей.

Местные жители считают юкидзина демоном гостеприимства, который охраняет горячие источники, отгоняет злых духов и молится за благополучие людей.

Ну и раз уж речь зашла об онсэнах, то туристу следует иметь в виду: испытывать наслаждение погружения в дымящиеся воды он будет совершенно голый. Так принято.

Купание в горячих источниках уже более 1000 лет - важная часть японской жизни, национальная традиция. Сюда приходят очистить и тело, и душу.

Онсэн - это и убежище, где можно предаться рефлексии наедине с собой, и общественное место, где члены семьи, друзья и соседи сбрасывают одежду, чтобы погрузиться всем вместе в дымящуюся воду и ощутить то изначальное чувство всеобщего равенства, с которым мы рождаемся на свет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Онсэн, да еще и с видом на Фудзияму? Это верх блаженства!

Готовы принять это равенство в совершенно исключительном месте? Рекомендуем самый труднодоступный онсэн в Японии - Такамагахара (дословно - "равнина высокого неба", небесный мир по представлениям синтоистов, место обитания божественных предков).

Он расположен на территории национального парка Чубу-Сангаку. Добираться до него - два дня пешком. Настоящее паломничество для настоящих поклонников купания в источниках.

Корреспондентка Би-би-си решилась на пеший поход к источнику и рассказала о своих впечатлениях.

Прочтите и решайте сами, хотите ли вы этого:

Причина седьмая: чтобы сделать чисто японскую татуировку и познакомиться с последними японскими русалками

Татуировка поднялась до высот искусства во многих культурах Запада и даже демонстрируется на выставках в крупнейших музеях и галереях мира, но в Японии многие воспринимают традиционную татуировку ирезуми (дословно: "вводить тушь") как символ устрашения или связи с преступным миром.

И действительно, татуировками в течение длительного времени украшали себя исключительно члены якудза (японской мафии).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Японии не принято демонстрировать свои татуировки - это может быть воспринято как оскорбление

Традиционная японская ирезуми отличается тем, что изображениями покрывается либо вся поверхность тела, либо полностью руки и ноги, как рукавами и штанинами. Нательная живопись прерывается на шее, запястьях и лодыжках. Это делается для того, чтобы одежда скрывала татуировку.

"Если вы публично демонстрируете свои татуировки в Японии, вы тем самым оскорбляете зрителя", - говорит художник-татуировщик, мастер традиционного стиля ирезуми Алекс "Хорикицунэ" Райнке.

Корреспондент Би-би-си побывал в студии мастер Хориёси III, который посвятил всю свою жизнь искусству ирезуми, и познакомился там с Ясуюки Кавасимой. "Мои татуировки придают мне сил. Это моя тайна. Только моя", - сказал Кавасима после того, как целый час пролежал, сжимая кулаки, чтобы не потерять сознание от боли.

И о русалках. Может показаться, что в современной Японии такого просто не может быть, но в области Исэ-Сима в префектуре Миэ всё пронизано этой старинной морской традицией.

Самое фантастическое в ней - рассказы про ама, загадочных дочерей моря, воспетых в самой древней антологии японской поэзии VIII века, "Манъёсу". Говорят, этой легенде уже три тысячи лет.

61-летняя Хаяси, эмоциональная, с живыми глазами, рассказала нашему корреспонденту историю своей русалочьей жизни.

Причина восьмая: чтобы почесать за ушком начальника железнодорожной станции

К сожалению, вы уже не застанете трехцветную кошку Таму, "почетного и вечного начальника" станции на железнодорожной линии Кисигава, заслужившую любовь местных жителей, популярность у туристов и глубокое уважение властей (приказом губернатора префектуры ее в свое время посвятили в самураи).

Самурай Тама уже приказала долго жить (когда она умерла, на похороны пришли тысячи, и ей был присвоен статус богини-покровительницы Wakayama Electric Railway).

Автор фото, TORU YAMANAKA/AFP via Getty Images Подпись к фото, После назначения Тамы на пост начальника станции дела на железнодорожной ветке пошли в гору

Но вы сможете познакомиться, например, с Йонтамой, самой младшей из кошек - начальников станции, которые помогли спасти от закрытия железнодорожную линию в префектуре Вакаяма.

История самурая Тамы - это, как ни странно, история любви. Не только к железной дороге.

"В 2006-м, после того как тогдашний владелец линии объявил о ее закрытии, местные жители обратились к нынешнему президенту Wakayama Electric Railway Мицонобу Кодзиме с просьбой восстановить полноценную работу линии Кисигава", - рассказывает Кейко Ямаки, одна из руководителей компании Ryobi, владеющей Wakayama Electric Railway.

Как она объяснила, владелец местного супермаркета, расположенного рядом со станцией Киси, присматривавший за Тамой, решил переехать. Но перед этим попросил железную дорогу взять шефство над кошкой.

"Наш президент всегда любил собак, но стоило ему увидеть Таму, как дело было сделано, - говорит Ямаки, показывая нам в смартфоне фотографии Кодзимы, на руках у которого нежится "начальник станции". - Он сразу в нее влюбился".

Влюбился - не то слово. Втрескался по уши. Иначе как объяснить то, что вскоре Кодзима распорядился сшить Таме форменную фуражку, а в январе 2007 года официально назначил кошку начальником станции Киси.

Так Тама стала первым в Японии котоначальником железнодорожной станции. Но не последним.

Причина девятая: чтобы полюбоваться цветением сакуры

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сакура, цветущая на фоне древнего храма, - еще один символ Японии

Тут и объяснять ничего не надо. Во-первых, это удивительно, сказочно красиво. И во-вторых тоже, и в-третьих. Можно, конечно, полюбоваться фотографиями...

Но аутентичный опыт любования - в самой Японии, как правило - в начале апреля. Хотя, как показывают наблюдения, цветение начинается все раньше.

Причина десятая: чтобы попытаться понять японскую душу

Загадочная японская душа… Видимо, не менее загадочная, чем русская. Бесполезно пытаться разгадать ее, сидя перед компьютером или листая фотки в "Инстаграме". Прикосновение к душе народа требует личного присутствия.

Мы можем лишь немного помочь, рассказав вам о некоторых чертах японского характера.

Вот, например, икигай. "Вы живете, потому что есть икигай, - говорит японский нейробиолог и автор книги "Икигай: смысл жизни по-японски" Кен Моги. - Это причина, по которой вы утром встаете".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Японские старики отлично знают, зачем они встают по утрам

Однозначного перевода этого древнего японского понятия нет, но объяснение Моги - максимально точное.

Эта концепция появилась на Окинаве - группе островов к югу от Японии, которые, среди прочего, известны благодаря высокому проценту людей, которым больше 100 лет. Многие считают, что секрет их долголетия - в икигай.

"Икигай - это счастье, суть которого в том, что вам всегда есть чем заняться", - говорит Франсеск Миралес, написавший в соавторстве с Гектором Гарсия книгу "Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни".

"Если находишь что-то, что наполняет жизнь смыслом, это будет двигать вас вперед и давать стимул продолжить", - говорит Миралес.

Как найти свой икигай? Начать жить по принципам икигай очень легко, считают японцы.

И еще одна черта, которая отличает японцев от людей Запада. Концепция натсукаси пронизывает японскую культуру и жизнь. Здесь обожают вспоминать о прошлом, но это - не ностальгия по-западному и вовсе не желание вернуть то, что невозможно вернуть.

Слово "натсукаси" японцы произносят, когда что-то вызывает в памяти приятные воспоминания из прошлого, когда добрая улыбка озаряет ваше лицо. Например, когда вы слышите песню, которая вам нравилась в юности, или когда находите в кармане старой куртки корешок билета на поезд и подробности той поездки вдруг всплывают в памяти.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ностальгия по-японски - это вовсе не грусть

В некоторых странах и культурах ностальгия часто полна печали. Но натсукаси (происходит от глагола натсуку - всегда помнить, привязываться к чему-то) означает радость и благодарность за прошлое, а не болезненное желание это прошлое вернуть.

Таковы, с нашей точки зрения, как минимум 10 причин отправиться в Японию.