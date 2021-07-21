"Смириться и надеть масочку". Как православные в России переживают третью волну ковида

Анастасия Голубева

Би-би-си

32 минуты назад

Автор фото, AGN MOSKVA Подпись к фото, Профилактические меры в храме святителя Алексия в Рогожской слободе в связи с ситуацией с коронавирусом

На фоне третьей волны коронавируса в России Русская православная церковь снова, как в прошлом году, просит священников вводить санитарные меры в храмах. Но многие православные недовольны перспективой обязательной вакцинации, а некоторые категорически выступают против прививки от ковида в принципе. Из-за роста заболеваемости случаются конфликты между церковной и светской властью: в июле в Екатеринбурге губернатор попытался запретить "Царский крестный ход", который каждый год проходит в годовщину убийства Николая II и его семьи. Ничего не получилось - в ночь с 17 на 18 июля множество людей вышли на улицы.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как прошло "массовое мероприятие" и как третья волна ковида влияет на Русскую православную церковь.

"Митрополит не даст заднюю"

"Что, власть будет несколько тысяч человек замыкать в круг и в автозаки запихивать?" - возмущается москвич Александр Порожняков, глава движения "Царский крест", прославляющего царскую семью Николая II. За несколько дней до крестного хода он рассказывает, что с единомышленниками давно запланировал поехать в Екатеринбург и никак не собирается реагировать на запрет местных властей.

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге служат литургию, после нее проходит традиционный ночной крестный ход. Верующие идут 21 км от Храма-на-Крови, в самом центре Екатеринбурга, до Ганиной Ямы, где были захоронены останки царской семьи, убитой в 1918 году революционерами.

За неделю до памятной даты свердловский губернатор Евгений Куйвашев выложил в "Инстаграме" фотографии прошлогоднего крестного хода, который тоже проходил во время ковида. "На участниках нет масок, дистанция между участниками не соблюдается. Тогда нам казалось, что пандемия идет на спад, но это был только конец первой волны. У нас есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели именно после Царских дней", - подписал фотографии губернатор и объявил, что в этом году крестного хода не будет. По данным епархии, в 2020 году на крестный ход собралось около десяти тысяч человек.

"Люди пройдут по святому пути - это очевидность", - сразу отреагировал глава Екатеринбургской митрополии Евгений (Кульберг). Митрополит заявил, что сам "однозначно пойдет" крестным ходом от храма до Ганиной Ямы и призвал не "стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции".

"Митрополит не оставит свою паству и не даст заднюю. Люди приедут, и если не увидят своего митрополита - это будет удар по священноначалию", - говорит Порожняков из "Царского креста".

После этого власти Екатеринбурга еще раз напомнили о том, что крестный ход не согласован, а местный Роспотребнадзор запретил проводить мероприятия численностью более 500 человек. Епархия ответила обещанием, что примет необходимые санитарные меры для проведения праздничной службы: будет раздавать пришедшим маски и протирать антисептиком иконы.

"Могу сразу сказать: никто ничего соблюдать не будет - все эти маски, весь этот цирк. Уже прошел целый год, уже есть медицинская информация про то, что маски - это смех полный", - предрекал Порожняков за несколько дней до мероприятия.

Массовый крестный ход в Екатеринбурге для него не первый этим летом. В июне он стал участником Великорецкого крестного хода в Кировской области, где верующие за пять дней проходят полторы тысячи километров с иконой Николая Чудотворца. Епархия также не стала отменять крестный ход из-за пандемии, но отказалась организовывать ночлег и питание паломников и пообещала соблюдать все санитарные меры. На этот крестный ход собралось около 17 тысяч человек из разных регионов России.

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS Подпись к фото, Палатки паломников Великорецкого крестного хода в селе Великорецкое у Никольской церкви. В этом году епархия не организовывала ночлег и питание паломников, как делала это раньше

Порожняков уверен, что после этого крестного хода в Кировской области никаких вспышек ковида не было - ведь он сам и его знакомые не заболели. "[На крестном ходе] в Кирове я не видел ни одного человека, который был бы в маске. Всем уже давно смешно от них", - комментирует он санитарные просьбы властей.

"Смириться и надеть масочку"

В Екатеринбурге на ночную службу у Храма-на-Крови верующие собираются еще с утра. Внутри храма раз в несколько минут дезинфицируют иконы, а на входе действительно раздают маски, но молиться можно и без них, людей никто не контролирует. На улице на столах у волонтеров одиноко стоят бутылки с антисептиками, рядом с ними - программки "Царских дней", в которых значится крестный ход, отмененный властями. Как именно он будет проходить - никто не знает, обычно власти перекрывают автомобильные дороги по маршруту шествия, но в этом году способствовать крестному ходу отказались.

Перед литургией митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявляет с амвона: "Когда служба закончится, каждый из нас отправится туда, куда влечет его сердце - это будет не организовано". Митрополит говорит, что патриарх Кирилл благословляет и благодарит "тех, кто пришел почтить царских мучеников, но в то же время просит не полениться, смириться и надеть масочку".

"Когда закончится служба и я отправлюсь туда, куда влечет меня мое сердце, я надену масочку и этим дам добрый пример, чтобы мы проявили смирение", - заключил митрополит. Но пример архиерея не подействовал на паству. На улице у храма плотной толпой стояли до трех тысяч человек. По грубым подсчетам корреспондента Би-би-си, в масках пришли только около трети молящихся.

Автор фото, Ekaterinburg Eparchy Подпись к фото, Царский крестный ход 17 июля 2021 года. Крайний справа - бизнесмен Константин Малофеев, в центре - митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг)

Через полчаса после начала богослужения верующие выходят на автомобильную дорогу, чтобы оказаться поближе к доносящемуся из открытых дверей богослужению. А еще через полчаса у храма появляются первые мигалки полиции. Не для того, чтобы помешать службе: полицейские машины перегородили подъезд к храму и направляли машины в другую сторону.

Организаторы крестного хода больше переживали за безопасность верующих на дороге, чем за санитарные условия. Чтобы все-таки провести крестный ход в Екатеринбург приехал православный бизнесмен и медиаменеджер Константин Малофеев, который привез с собой несколько десятков волонтеров - крупных спортивных ребят. Их задача - направлять движение хода и следить за тем, чтобы люди не выходили за тротуары.

"В советское время люди ходили на крестные ходы безо всякого перекрытия дорог, более того, комсомольцы их отлавливали на улице, и потом у многих были проблемы. Поэтому ничего грандиозного не происходит от того, что дороги не перекрыты", - сказал журналистам Малофеев.

В конце службы священники выносят более 40 чаш для причастия. Из каждой из них священники без масок причащают золотыми лжицами (ложка для причастия) - не дезинфицируя ее, как это предписал патриарх еще прошлой весной, и протирая людям рот одной и той же тканью, а не одноразовыми салфетками.

Бодрым шагом в сторону Ганиной Ямы выдвигаются сотни людей, которые не причащаются. Шествие направляют волонтеры Малофеева и большая икона Николая II. "Кесарю кесарево - Богу богово. Мы слушаемся властей, но не можем прекратить исповедовать Христову веру, если завтра нам запретят", - говорит Малофеев. "Люди уже 20 с лишним лет ходят туда. Это то же самое, что сказать - не ходите на Голгофу. Люди все равно пойдут", - вторит Малофееву историк и биограф Николая II Петр Мультатули.

В прошлом году Царский крестный ход так же проходил на пике заболеваемости: год назад в конце июля в Свердловской области заражались более 300 человек в сутки, а в этом году - почти по 500 человек. Этим летом в России зафиксировали рост смертности. Но это не пугает верующих.

"Не надейся на князя человеческого, ибо нет в нем спасения", - говорит пенсионер Дмитрий с иконой Царственных страстотерпцев на груди. "Ваша власть сказала, что нам надо идти по тротуарам, а не по дороге. Что этот праздник надо убрать вообще, что он мешает. А народ-то идет, невзирая ни на каких начальников, на ваших губернаторов", - ругает он региональную власть за отмену крестного хода. Заболеть в толпе он не боится, поскольку считает, что коронавирус выведен искусственно и им "запугивают народ из Москвы".

"Кто сильнее: коронавирус или Господь Бог?" - спрашивает Станислав, одетый в казачью форму. Он уверен, что на шествии никто не заразится, потому что оно "благословлено Богом". "В Европе в средние века запрещали целовать иконы, чтобы не передавалась чума. А в России этого не запрещали, и ни один человек от иконы не заразился. С одной лжицы все причащаются, и никогда этого не случалось. Никто, я уверяю вас, не заразится, если фейк какой не подкинут", - уверен он.

"Всегда, когда в России случались беды, мы у Бога выпрашивали крестным ходом, чтобы прекращались наводнения, эпидемии, войны", - объясняет необходимость крестного хода во время коронавируса Лариса, медицинский волонтер на шествии. Она допускает, что на крестном ходе кто-то может подхватить вирус, но уверяет, что если это и случится, то болезнь пройдет легко: "Господь никогда не допустит плохого".

Так, быстрым шагом, с пением молитв шествие за 3-4 часа дошло по тротуарам от центра Екатеринбурга до Ганиной Ямы. Столкновений с полицией, которых боялась епархия, не произошло. Наоборот, машины ДПС сопровождали шествие и помогали проходить перекрестки. В конце шел митрополит, сдержавший свое слово: он не отказался от шествия и надел маску. По его подсчетам, в крестном ходе приняли участие около двух тысяч человек.

Верующих раздражает, что к ним относятся как к главным виновникам эпидемии. Порожняков из "Царского креста" называет это "двойными стандартами". "В Екатеринбурге проводили большой форум недавно, была толпа, проводили "Алые паруса" в Петербурге, чемпионат по футболу - куча народу все без масок, привитых там тоже не очень много. Эти двойные стандарты вызывают еще большее недоверие к власти у верующих", - возмущается он.

"Это неубиваемый аргумент, - соглашается городской депутат от "Яблока" Константин Киселев. - "Когда ты позволяешь одним и не позволяешь другим, они вправе спросить, почему". Но для него двойные стандарты - фактическое разрешение властей верующим на проведение несогласованных мероприятий: "Если бы мы собрали 10 человек на митинг в поддержку политзаключенных, они бы все оказались в застенках. И мы понимаем, что 10 верующих гораздо более равны, чем 10 других".

"Хочешь ли быть здоровым?"

В конце июня из-за новой вспышки коронавируса в Москве церковное руководство вновь попросило священников ввести масочный режим в храмах. Антиковидные меры на службах официально вернули и в Тверской епархии.

В циркуляре главы Московской епархии говорится, что вакцинация священников остается рекомендательной, но вот сотрудникам церковных образовательных и торговых учреждений придется выполнить приказ мэрии о вакцинации.

Корреспондент Би-би-си зашел в несколько храмов в центре Москвы и убедился, что на службы люди действительно приходят в масках и не целуют крест, как это полагается в конце литургии.

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS Подпись к фото, Россия. Москва. Иерей Сергий Силва на службе в храме Воздвижения Креста Господня в Митине в период пандемии коронавируса

В известном московском храме Космы и Дамиана, например, с начала пандемии используют одноразовые ложечки для причастия, а священники надевают маски во время совершения таинств, рассказывает настоятель храма протоиерей Александр Борисов.

"Конечно, есть ортодоксальные люди, которые считают, что не может быть заражения, раз это кровь Христова. Но Господь нам сказал, чтобы мы не искушали Господа своего, не надеялись на чудо, то есть минимизировали опасность заражения", - считает протоиерей.

С начала пандемии его храм перенес некоторые службы и евангельские группы в онлайн. Литургия по воскресеньям транслируется и во двор храма - так, чтобы прихожане могли сохранять дистанцию на службе. Храм отменил и паломнические поездки и конференции.

Протоиерей Александр Борисов говорит, что вводить новые правила в церковную жизнь его приходу было несложно: " Раз такая ситуация, надо адекватно реагировать". Однако к обязательной вакцинации священник настроен негативно и благодарит патриарха за то, что его распоряжения носят рекомендательный характер.

"Когда прихожане меня спрашивают, вакцинироваться ли, я тоже говорю, что риски есть в эту сторону и в эту, решайте сами. Чтобы не было такого, что батюшка сказал - и я сделал", - говорит священник. Он цитирует Евангелие, согласно которому Иисус перед исцелением больных спрашивал: "Хочешь ли быть здоровым?" "На исцеление необходимы согласие и вера", - говорит отец Александр.

Однако с тезисом о том, что вера сильнее болезни, он тоже не согласен.

В храме Космы и Дамиана коронавирусом переболели все священники, кроме одного, и отец Александр уверен, что все они заразились именно в храме. "Сразу после Пасхи почти все наши священники заболели. А я больше нигде не был. Сразу заболели несколько человек, которые были в алтаре, и из хора", - говорит он.

"Коронавирус попущен Господом. Поэтому надо соблюдать общие правила и не быть какой-то группой, которая им противостоит. Нужно молиться, доверять Богу, но и не нарушать очевидных предписанных вещей", - заключает священник.

"В церкви 200 епископов, и Иларион всего лишь один из них"

С самого начала коронавирус поставил перед РПЦ множество вопросов, ответы на которые устроили не всех. Весной 2020 года верующие спорили, можно ли ходить в храм в период эпидемии и стоило ли запрещать массовые службы на Пасху. Были введены специальные санитарные правила для храмов - дезинфекция, проветривания, одноразовая посуда для причастия, - которые были непонятны некоторым верующим. Власти обвиняли православных в распространении вируса, а настоятели храмов боялись обнищания из-за того, что к ним перестали ходить прихожане.

Третья волна коронавируса принесла новый вопрос: как поступать с вакцинацией, которая была объявлена обязательной в нескольких регионах России.

Патриарх Кирилл сделал прививку от ковида в марте этого года. Но, как и президент Владимир Путин, не публично: о вакцинации патриарха сообщил его пресс-секретарь спустя почти месяц после прививки. После этого несколько архиереев и известных священников РПЦ призвали людей вакцинироваться. На официальном телеканале Московской патриархии "Спас" проходят многочисленные обсуждения по поводу вакцин от коронавируса, и тех, кто выступает против - на телеканале меньшинство.

Один из них - лидер консервативной православной организации "Сорок сороков" Андрей Кормухин. Он заявляет, что его движение не является ни антипрививочным, ни ковид-диссидентским, но называет существующие в России вакцины "экспериментом".

"Кто-то из наших сторонников идет на риск и участвует в медицинском эксперименте, а кто-то хочет подождать конца клинических испытаний. Участие в медицинском эксперименте, согласно Нюрнбергскому кодексу, должно быть только при добровольном информированном согласии. Мы считаем, что это противозаконно принуждать к вакцинированию", - говорит Кормухин.

Сейчас его движение готовит судебные иски против властей Москвы и Подмосковья, чтобы признать обязательную вакцинацию незаконной. "Сорок сороков" также разработали памятки и формы отказа от обязательной прививки, которые можно принести работодателю или в поликлинику.

"Люди приходят на вакцинацию, но не подписывают добровольное согласие, а просят их привить на основе приказа работодателя, чтобы в дальнейшем знать, кому предъявить претензии, если возникнут проблемы со здоровьем - работодателю и минздраву. И таких людей отказываются прививать, требуют именно добровольности", - рассказывает Кормухин.

"Когда государство не готово брать обязательства за побочки, за смерти людей, оно не имеет права никого ни к чему принуждать", - согласен глава "Царского креста" Порожняков. Он, однако, вообще не считает вакцинацию необходимой, как и ношение масок.

Автор фото, mskagency.ru Подпись к фото, Епископ Пантелеимон посещает 40-ю больницу в Коммунарке

На позициях добровольности и свободы выбора стоит и церковное руководство, которое только рекомендует священникам и прихожанам вакцинироваться - в отличие от российских мусульман и иудеев, которые объявили обязательной вакцинацию для духовенства.

"Если человек принимает решение вакцинироваться, он это делает ради безопасности не только себя, но и окружающих, и в этом есть определенная жертвенность. А жертвенность не может носить принудительный характер. Это важное общехристианское положение", - говорит официальный церковный спикер Вахтанг Кипшидзе.

Но некоторые священнослужители поддерживают обязательную вакцинацию. Так, глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев) поддержал решение властей Москвы и Подмосковья вакцинировать сотрудников сферы услуг, образования, культуры и других. Иларион заявил, что сейчас идет "война за выживание" и поэтому необходима "всеобщая мобилизация".

Через несколько дней Иларион выступил еще раз и заявил, что если невакцинированные люди кого-то заразят, то они возьмут "грех на душу", который нужно будет "всю жизнь отмаливать". Из-за этих высказываний страница митрополита в "Инстаграме" оказалась заблокированной - митрополит полагает, что на него соцсети пожаловалось множество "антипрививочников".

"В церкви 200 епископов, и Иларион всего лишь один из них. Это не мнение РПЦ, которую возглавляет Иисус Христос. Владыка Иларион - не Иисус Христос", - не согласен с митрополитом и Кормухин.

На крестном ходе в Екатеринбурге мнения верующих о вакцине разделились. Студент-юрист Евгений еще не решил, будет ли делать прививку, но говорит, что его "отвращает принудиловка": "Государство говорит, что мы будем нянчить вас, как детей, и мне это не очень нравится. Все мы осознанные люди".

А вот медицинский волонтер Лариса уже привилась обоими компонентами "Эпивака" - как раз после того, как прививку сделал патриарх Кирилл. "Православные должны быть послушными, и господь Иисус был послушен своему отцу. Если патриарх привился и сказал, что надо прививаться - то однозначно", - говорит она. Последствий прививки она не боится, доверяет российским вакцинам: "В 60-е годы была большая эпидемия черной оспы. Даже не спрашивали, хочешь или не хочешь, просто ставили непроверенную вакцину. После этого 40 лет не было ни одного случая".

А вот казак Станислав цитирует мнение телевизионного врача Елены Малышевой, что умереть от коронавируса можно с меньшей вероятностью, чем от инсульта или инфаркта. "Тогда какой смысл в этой вакцинации?" - не понимает он.

РПЦ согласна с тем, что обилие информации о коронавирусе и прививках вызывает информационную путаницу. Поэтому в конце мая церковь провела специальный круглый стол с участием священников и экспертов на тему отношения православных к вакцинации. Итоговая резолюция гласит, что церковное вероучение не является аргументом для отказа от прививок, но решение о вакцинации является индивидуальным.

Автор фото, Пресс-служба Патриарха Подпись к фото, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал прививку от ковида в марте этого года

"Участники круглого стола считают недопустимым и греховным распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с "принятием печати антихриста", равно как и конспирологических утверждений о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества", - заявила РПЦ.

Это не останавливает некоторых священников от того, чтобы делиться своими конспирологическими опасениями насчет вакцины. Так, 18 июля наместник Соловецкого монастыря епископ Порфирий заявил, что компоненты вакцины "встраиваются в геном человека, изменяют его, модифицируют его, редактируют его". "А в связи с этим возникает вопрос: а действительно ли человек, который испытал на себе эти вмешательства, остался автономной и суверенной личностью? Или центр управления нашим поведением перемещён куда-то вовне?" - задается вопросами епископ.

На следующий же день священник взял свои слова обратно. Видео его проповеди было удалено с Youtube-канала Соловецкого монастыря, а сам Порфирий признал, что распространил "спорную информацию", заявил пресс-секретарь патриарха Владимир Легойда.

Официально церковь действительно настороженно относятся к самой популярной в России вакцине "Спутник V", но не по причине редактирования генома человека. Как утверждали участники круглого стола, эта вакцина была изготовлена с применением "клеточных культур, выращенных из эмбриональных человеческих клеток, полученных вследствие аборта". Церковь считает, что применение таких препаратов является неэтичным. Но участники круглого стола решили, что если других вариантов прививки нет, то вакцинированный "Спутником" верующий "не сопричастен греху аборта". Тем не менее РПЦ советует прививаться более "этически приемлемыми вакцинами".

Кипшидзе утверждает, что прямого запрета на прививку "Спутником" в резолюции круглого стола нет. "Церковь никогда не устанавливала запрета на использование той или иной вакцины. Я знаю, что разные клирики и архиереи прививались разными вакцинами. Никакой единственно одобряемой церковью вакцины на данный момент нет", - говорит он.

По этой же причине, говорит Кипшидзе, церковь не называет вакцину, которой весной привился патриарх Кирилл: "У нас три вакцины, которые построены на основе разных научных принципов и с применением разных технологий. Каждый человек после консультации с врачом может принять решение воспользоваться той или иной вакциной".

За время пандемии более пяти тысяч священников РПЦ заболели коронавирусом, 169 из них умерли, говорит церковная статистика за июнь 2021 года.