Путь спортсмена: как представить себя олимпийским самураем?
До открытия Летних Олимпийских игр в Токио остается совсем немного, и чтобы поднять настроение участникам и зрителям, художники из проекта World Flags решили совместить олимпийский дух с самурайским и представить, как выглядели бы спортсмены из разных стран в образе воинов-героев в стиле аниме.
"Самурай - это уникальное японское явление, - говорит создатель проекта Камайа Ямамото, - и мы хотели бы познакомить всех с традиционной японской культурой".
Художники решили создать образы спортсменов-самураев из всех 200 стран, принимающих участие в Играх, от Индии и Южной Африки до Великобритании и России.
Авторы проекта очень серьезно подошли к своей работе, они изучили историю и символику флага каждой из стран, а также национальные цвета и элементы, ассоциирующиеся с каждой из них.
К примеру, создавая мексиканского воина, Ямамото учел, что на флаге страны изображен орел, сидящий на кактусе и поедающий змею. Все это было инкорпорировано в образ самурая-мексиканца.
Каждый герой сопровождается краткой характеристикой, отражающей основные черты его характера, сильные и слабые стороны, как это принято делать во многих видеоиграх.
Путь воина
По крайней мере с XII века самураи играли важнейшую роль в жизни японского общества. Сегодня бусидо, или путь воина - своеобразный кодекс поведения настоящего самурая, уже не практикуется, но многие его элементы прочно вписались в общественное сознание.
И хотя проект World Flags выглядит как рекламная кампания Токийской Олимпиады, все 15 дизайнеров, работающих в нем, делают это в свободное время и совершенно бесплатно (отчасти руководствуясь этим самым кодексом чести).
Проект находится в развитии: пока что авторы придумали лишь чуть более 80 образов из 200.
Более того, это интерактивный процесс: художники время от времени устраивают опросы в "Твиттере", предлагая всем желающим оценить уже проделанную работы, выявить недостатки или предложить самые запоминающиеся символы или предметы, связанные с той или иной страной.
Художники серьезно относятся к критике. Так, испанский герой поначалу очень сильно напоминал тореадора.
"Надо признать, что иногда мы немного скатываемся к стереотипам, исходя из того, как видится остальной мир из Японии, - говорит Ямамото. - Мы не подозревали, что бои быков - это очень больная тема в Испании, и после критических замечаний мы изменили нашего испанского самурая".
Когда приходит настоящая слава
Иллюстрации, размещенные на сайте World Flags и в соцсетях, уже начали приобретать известность во всем мире.
"Мы получили огромное количество сообщений от жителей Шри-Ланки, которые говорят, как это круто - увидеть своего героя в образе самурая", - с гордостью говорит Ямамото.
Сразу несколько посольств в Японии, в том числе посольства Гондураса и Венесуэлы уже обратились к художникам с просьбой разместить у себя рисунки своих национальных героев в самурайском облике.
Авторы проекта надеются, что все это поможет поднять настроение в ходе Олимпийских игр, которые в этом году из-за пандемии ковида пройдут без зрителей.
"Поскольку люди смогут наслаждаться Играми лишь по телевизору, хотелось бы, чтобы наши аниме повеселили всех, кто так устал от пандемии", - говорит Ямамото.
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