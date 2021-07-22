Путь спортсмена: как представить себя олимпийским самураем?

51 минуту назад

Автор фото, World Flags

До открытия Летних Олимпийских игр в Токио остается совсем немного, и чтобы поднять настроение участникам и зрителям, художники из проекта World Flags решили совместить олимпийский дух с самурайским и представить, как выглядели бы спортсмены из разных стран в образе воинов-героев в стиле аниме.

"Самурай - это уникальное японское явление, - говорит создатель проекта Камайа Ямамото, - и мы хотели бы познакомить всех с традиционной японской культурой".

Художники решили создать образы спортсменов-самураев из всех 200 стран, принимающих участие в Играх, от Индии и Южной Африки до Великобритании и России.

Автор фото, World Flags Подпись к фото, Авторы проекта намерены создать героев-самураев для всех 200 стран-участниц

Авторы проекта очень серьезно подошли к своей работе, они изучили историю и символику флага каждой из стран, а также национальные цвета и элементы, ассоциирующиеся с каждой из них.

Автор фото, World Flags Подпись к фото, В наряде каждого спортсмена-самурая присутствуют цвета и символы, которые связаны с его страной. Для ирландцев это зеленый цвет, арфа, руны и трилистник

К примеру, создавая мексиканского воина, Ямамото учел, что на флаге страны изображен орел, сидящий на кактусе и поедающий змею. Все это было инкорпорировано в образ самурая-мексиканца.

Автор фото, World Flags Подпись к фото, Змея есть, орел - тоже, но где же он прячет кактус?

Каждый герой сопровождается краткой характеристикой, отражающей основные черты его характера, сильные и слабые стороны, как это принято делать во многих видеоиграх.

Автор фото, World Flags Подпись к фото, Каждому самураю полагается краткая характеристика с описанием сильных и слабых сторон характера

Путь воина

По крайней мере с XII века самураи играли важнейшую роль в жизни японского общества. Сегодня бусидо, или путь воина - своеобразный кодекс поведения настоящего самурая, уже не практикуется, но многие его элементы прочно вписались в общественное сознание.

И хотя проект World Flags выглядит как рекламная кампания Токийской Олимпиады, все 15 дизайнеров, работающих в нем, делают это в свободное время и совершенно бесплатно (отчасти руководствуясь этим самым кодексом чести).

Автор фото, World Flags Подпись к фото, Вот он, настоящий японский самурай, и пусть вас не смущает этот легкомысленный зонтик

Проект находится в развитии: пока что авторы придумали лишь чуть более 80 образов из 200.

Более того, это интерактивный процесс: художники время от времени устраивают опросы в "Твиттере", предлагая всем желающим оценить уже проделанную работы, выявить недостатки или предложить самые запоминающиеся символы или предметы, связанные с той или иной страной.

Автор фото, World Flags Подпись к фото, Если самурай-матадор вызвал много критики, то воин из Шри-Ланки был принят на ура

Художники серьезно относятся к критике. Так, испанский герой поначалу очень сильно напоминал тореадора.

"Надо признать, что иногда мы немного скатываемся к стереотипам, исходя из того, как видится остальной мир из Японии, - говорит Ямамото. - Мы не подозревали, что бои быков - это очень больная тема в Испании, и после критических замечаний мы изменили нашего испанского самурая".

Автор фото, World Flags Подпись к фото, "Мы в Британии не ходим разодетыми как лорд-адмирал. Ну разве что три-четыре раза в неделю", - написал в разделе критических замечаний один из подданных Ее Величества

Автор фото, World Flags Подпись к фото, "Гарри Поттер был индонейзийцем и к тому же самураем? Кто бы мог подумать!" - гласит другая подпись в колонке комментариев

Когда приходит настоящая слава

Автор фото, World of Flags Подпись к фото, В костюмах самураев из Парагвая, Колумбии и Коста-Рики были использованы цвета государственных флагов

Иллюстрации, размещенные на сайте World Flags и в соцсетях, уже начали приобретать известность во всем мире.

"Мы получили огромное количество сообщений от жителей Шри-Ланки, которые говорят, как это круто - увидеть своего героя в образе самурая", - с гордостью говорит Ямамото.

Сразу несколько посольств в Японии, в том числе посольства Гондураса и Венесуэлы уже обратились к художникам с просьбой разместить у себя рисунки своих национальных героев в самурайском облике.

Автор фото, World Flags Подпись к фото, Посольство Венесуэлы в Токио непременно хочет повесить у себя портрет своего красавца

Авторы проекта надеются, что все это поможет поднять настроение в ходе Олимпийских игр, которые в этом году из-за пандемии ковида пройдут без зрителей.