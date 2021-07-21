Снижать скорость и лишать прав за телефон: чему Россия может научиться у Британии в борьбе с ДТП

Григор Атанесян

Би-би-си

10 минут назад

Автор фото, Scottish Borders Council

История девушки, сбившей на пешеходном переходе в Москве троих детей, из которых двое погибли, вызвала дискуссии о том, как сделать российские дороги безопаснее и не допустить повторения этой трагедии.

В Британии уровень смертности в результате ДТП - один из самых низких в Европе и в мире, но так было не всегда: полвека назад этот показатель был в пять раз выше.

Би-би-си спросила трех экспертов, как снижали смертность на британских дорогах и что из этого опыта может перенять Россия.

Борьба со смертностью

В 2020 году в Британии было зарегистрировано 24,4 смерти в результате дорожных происшествий на миллион жителей, всего 1472 погибших - в Европе этот показатель ниже только в Норвегии, Швеции и на Мальте, по данным неправительственной организации “Европейский совет безопасности на транспорте”.

Но в 1960-70-х смертность на британских дорогах была в 4-5 раз выше. Однако после целого ряда реформ этот показатель стал регулярно падать, за десятилетия достигнув нынешних показателей.

В России цель резко снизить смертность от ДТП до 2030 года в прошлом году поставил президент Путин - в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Сейчас смертность на российских дорогах в разы выше, чем в большинстве европейских стран - в прошлом году в ДТП в России погибло 13 706 человек.

Работа по всем фронтам и образование

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Как Британия добилась одного из самых низких в Европе показателей смертности на дорогах? Все дело в комплексном подходе, говорит Ник Рид, британский эксперт по транспорту и безопасности дорожного движения.

Он рассказывает, что в Британии был разработан подход, основывающийся на четырех факторах - Four Es (название происходит от того, что все четыре фактора в английском начинаются с буквы “е”):

Правоприменение (enforcement) – то есть контроль за исполнением правил дорожного движения, от штрафов на основании записей с камер наблюдения до действий полиции;

Инженерно-техническая деятельность (engineering) – дорожное проектирование, организация движения, барьеры и ограды, безопасность внутри автомобилей;

Образование (еducation) – обучение вождению, прием экзаменов, выдача прав, общественные кампании для водителей и пешеходов;

Скорая помощь (emergency care) – своевременный доступ медиков и других служб на место аварии.

В последние годы британские власти также активно борются с использованием водителями мобильных телефонов во время управления автомобилем.

И в России, и в Британии запрещено держать в руках телефон, находясь за рулем движущейся машины.

Однако если российский закон предусматривает штраф в 1,5 тыс. рублей, то британский – штраф от 200 до 1 тыс. фунтов (20 тыс. - 100 тыс. рублей), а также 6 штрафных баллов, что для начинающих водителей с опытом вождения менее двух лет означает лишение прав.

Ник Рид добавляет, что использование телефона в некоторых случаях может быть даже опаснее вождения в пьяном виде. Он уверен, что закон - это лишь шаг к решению проблемы, но ключевым является информирование об опасностях отправки сообщений и звонков за рулем.

Снижать скорость и стыдить за телефон

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“Не может быть одного решения - нельзя концентрироваться только на устройстве дорог или безопасности в автомобиле, нужно также образовывать водителей и совершенствовать работу скорой помощи и других служб”, - согласился Мэттью Ниблетт, директор “Независимой транспортной комиссии”, ведущей отраслевой исследовательской организации в Британии.

Среди факторов успеха британской дорожной политики он подчеркнул тот факт, что власти смогли добиться исполнения мер безопасности, встроенных в каждый автомобиль, таких как использование ремней безопасности, а также сделать пьяное вождение неприемлемым.

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В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии лимит спиртного для водителей установлен на уровне 80 миллиграмм алкоголя на 100 миллилитров крови, а в Шотландии - 50 миллиграмм. Превышение карается тюремным сроком.

“Пьяное вождение раньше приводило к большему числу смертей. Однако в 1980-х и 1990-х были введены очень жесткие меры, было увеличено наказание, и сейчас, по моей оценке, 90% водителей жестко осуждают такое поведение”.

Ниблетт также указывает на новый подход к устройству дорог.

“Было проведено множество исследований в области организации движения и проектирования дорог для повышения безопасности. Часть этого подхода - особое внимание к опасным местам, таким как слепые перекрестки, а также улучшение видимости, замедление движения и обеспечение на дороге места для автомобильного потока, чтобы видеть и быть увиденным”, - говорит эксперт.

В результате в Британии были исключены нерегулируемые пешеходные переходы через широкополосные дороги. Чаще всего пешеходный поток полностью отделен от скоростной трассы, и перейти ее можно через мост или тоннель.

Но и скорости на улицах британских городов значительно ниже, чем в российских. В большинстве городов и населенных пунктов максимальная скорость движения в последние десятилетия была снижена до 30 миль/час (48 км/ч), а во многих районах - до 20 м/ч (32 км/ч).

В тех районах, где, по мнению местных жителей, лимит скорости недостаточно низкий, например, для безопасности школьников, родители нередко берут инициативу в свои руки и пишут петицию в местный совет с просьбой принять меры - такие обращения всегда рассматриваются серьезно, на дорогах устанавливаются камеры фиксации скорости, а ее лимит может быть снижен.

При этом нештрафуемый порог скорости также значительно ниже - он составляет 10% от максимально допустимой скорости: например, 22 м/ч при разрешенных 20 или 55 м/ч при допустимых 50.

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Исполнение этого обеспечивается не только камерами и искусственными неровностями, известными как “лежачие полицейские”, но и шиканами - искусственными изгибами на дорогах, которые создают участки с одной полосой движения на дорогах с двумя полосами, чтобы замедлить его.

Ниблетт также считает, что со звонками и сообщениями за рулем нужно бороться не только штрафами и лишением прав, но вести информационную борьбу.

“Полиция очень серьезно относится к использованию телефона за рулем. Но этого недостаточно. Людей нужно стыдить, чтобы они понимали, что такое поведение является крайне опасным и эгоистичным, и что ваши собственные дети могут пострадать”, - говорит эксперт.

“Нужно заставить людей чувствовать, что так поступать нельзя. Нужно рассказывать о конкретных случаях аварий, к которым привело использование телефона за рулем, когда погибли или пострадали люди, и показывать это в СМИ”.

“Телефон - это системная проблема”

Александр Шумский, руководитель проекта probok.net, считает мобильные устройства одной из главных проблем вождения во всем мире.

“Люди, которые сидят в мессенджерах, в телефонах - у них рассеянное внимание, они не контролируют дорожную ситуацию и таким образом сбивают, вылетают на встречку. Погибших от этого больше, чем по пьянке или по каким-либо другим причинам”.

“Телефон как средство связи в автомобиле - это системная проблема, она связана не с Россией, а вообще с миром”, - говорит эксперт.

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Он рассказал, что запрашивал данные из ГАИ, но получил информацию лишь о нескольких людях, погибших в результате ДТП, где водитель использовал телефон. Шумский уверен, что официальная российская статистика просто не располагает данными о реальном масштабе проблемы.

“Девочка, которая сбила детей, призналась, что в телефоне сидела, поэтому в статистику попадут два человека, погибших в результате использования телефона за рулем. Но обычно люди не признаются, а водители погибшие не расскажут, что в телефоне сидели. Поэтому реально цифр таких и нет”, - считает Шумский.

С недавних пор в Москве были введены камеры, которые фиксируют телефон в руках водителя и непристегнутый ремень безопасности. В понедельник агентство ТАСС сообщило со ссылкой на МВД, что с начала года выписано уже больше 3 тыс. штрафов за подобные нарушения, подтвержденные записями с видеокамер.

Шумский приветствует эту меру - но отмечает, что сама по себе она не может изменить привычки: “Поговорить по телефону - не самая большая проблема, хуже всего - это когда человек сидит и смотрит в телефон, пишет что-то. Сможет ли камера вот это отследить? Камера очень хорошо отлавливает, когда телефон у вас у уха. Но это не является самым опасным”.

Он также согласен с английскими экспертами в том, что, кроме штрафов и других мер, требуются и широкие общественные кампании.

“Не хватает публичности в этом вопросе. У нас нет проблемы в общественном сознании”, - говорит Шумский.

Он также выступил за снижение нештрафуемого порога превышения скорости: “Пиковая скорость, когда люди могут на Тверской ехать 80 км/ч, а возможно, даже и больше, потому что там нет камер, поэтому можно 120 км/ч поехать, и тебя за это никто не оштрафует - это действительно опасно, потому что это приводит к ДТП”.

Он, однако, считает, что московские власти уже принимают необходимые меры для повышения безопасности дорожного движения - и что российская столица постепенно снова становится рассчитанной на пешеходов, а не на автомобили.

“Грамотная организация, успокоение движения, создание пешеходных переходов. Давайте посмотрим - за 10 лет смертность [от ДТП в Москве] упала в два раза. Это сумасшедший темп. При том, что населения было поменьше... Тренд у нас правильный, хотелось бы, конечно, еще быстрее”.