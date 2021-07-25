Фото: парад в честь Дня военно-морского флота России
В воскресенье главный парад в честь Дня военно-морского флота России прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В нем приняли участие 54 различных корабля, 48 самолетов и вертолетов и около 4 тыс. личного состава военнослужащих.
По Кронштадтскому рейду прошли также корабли военно-морских сил Индии, Ирана и Пакистана.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге парад проводился без зрителей, и городские власти попросили жителей смотреть его по телевизору.
Парад принимал президент России Владимир Путин. Его сопровождали главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и министр обороны Сергей Шойгу.
Российский флот отмечает 325 лет с момента своего основания.
В главном параде в Петербурге участвовал принятый в состав Северного флота в прошлом году новейший атомный подводный крейсер "Князь Владимир" (проект "Борей-А").
Праздничные мероприятия прошли также возле всех крупных баз российского флота, в том числе в аннексированном Севастополе и на рейде сирийского порта Тартус.
В сообщениях Минобороны подчеркивается, что все участвовавшие в парадах военнослужащие прошли полную вакцинацию против коронавируса препаратом “Спутник-V”.
Администрация Санкт-Петербурга накануне праздника распространила видеообращение главного санитарного врача города Натальи Башкетовой с просьбой смотреть парад по телевизору из-за роста числа заражений Covid-19 в городе.
В параде в Петербурге в очередной раз приняла участие "Полтава" - реплика первого русского линейного корабля, воссозданная по архивным чертежам. В ее проектировании, как считают историки, участвовал лично император Петр I.
В акваторию бухты Золотой Рог во Владивостоке вышли пять кораблей Тихоокеанского флота и два корабля ВМС Вьетнама (на фото). Празднование прошло и в Дагестане, возле базы Каспийской флотилии в Каспийске.
В 22:30 по московскому времени в Кронштадте пройдет праздничный салют.
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