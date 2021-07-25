Фото: парад в честь Дня военно-морского флота России

32 минуты назад

Автор фото, AFP

В воскресенье главный парад в честь Дня военно-морского флота России прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В нем приняли участие 54 различных корабля, 48 самолетов и вертолетов и около 4 тыс. личного состава военнослужащих.

По Кронштадтскому рейду прошли также корабли военно-морских сил Индии, Ирана и Пакистана.

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге парад проводился без зрителей, и городские власти попросили жителей смотреть его по телевизору.

Парад принимал президент России Владимир Путин. Его сопровождали главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и министр обороны Сергей Шойгу.

Автор фото, Alexei Nikolsky/TASS

Российский флот отмечает 325 лет с момента своего основания.

В главном параде в Петербурге участвовал принятый в состав Северного флота в прошлом году новейший атомный подводный крейсер "Князь Владимир" (проект "Борей-А").

Автор фото, AFP

Праздничные мероприятия прошли также возле всех крупных баз российского флота, в том числе в аннексированном Севастополе и на рейде сирийского порта Тартус.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

В сообщениях Минобороны подчеркивается, что все участвовавшие в парадах военнослужащие прошли полную вакцинацию против коронавируса препаратом “Спутник-V”.

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

Администрация Санкт-Петербурга накануне праздника распространила видеообращение главного санитарного врача города Натальи Башкетовой с просьбой смотреть парад по телевизору из-за роста числа заражений Covid-19 в городе.

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

В параде в Петербурге в очередной раз приняла участие "Полтава" - реплика первого русского линейного корабля, воссозданная по архивным чертежам. В ее проектировании, как считают историки, участвовал лично император Петр I.

Автор фото, Sergei Malgavko\TASS

В акваторию бухты Золотой Рог во Владивостоке вышли пять кораблей Тихоокеанского флота и два корабля ВМС Вьетнама (на фото). Празднование прошло и в Дагестане, возле базы Каспийской флотилии в Каспийске.

Автор фото, Dmitry Yefremov/TASS

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS

В 22:30 по московскому времени в Кронштадте пройдет праздничный салют.