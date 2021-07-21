Шорты вместо трусов. Что женщины хотят поменять в своей спортивной форме

час назад

Автор фото, EHF/Kolektiff – JozoCabraja Подпись к фото, Испанки выступали в бикини, норвежки - в шортах, за что их и оштрафовали

Норвежскую женскую сборную по пляжному гандболу оштрафовали за появление на чемпионате Европы в шортах вместо принятых в этом спорте трусов-бикини. Команда считает плавки с высокими вырезами для ног сексистскими и неудобными и хочет, чтобы консервативные стандарты в спорте для женщин стали более гибкими.

Как еще спортсмены пытались менять стандарты формы в этом году - и какая последовала реакция?

Скандал с шортами гандболисток

В понедельник на чемпионате Европы по пляжному гандболу женская сборная Норвегии отказалась от привычных для участников и зрителей этого спорта плавок-бикини.

Матч за бронзовые медали проходил в Болгарии, и норвежки пришли играть против испанок в коротких спортивных шортах вместо трусов с высокими вырезами для ног.

Каждую из 10 участниц команды оштрафовали на 150 евро за "неподходящую одежду".

Автор фото, Jozo Cabraja / kolektiff Подпись к фото, Во время матча между сборными Испании и Норвегии по пляжному гандболу

По требованиям Международной федерации гандбола, на женщинах должны быть плавки-бикини, плотно обтягивающие фигуру, с вырезами для ног под высоким углом. Боковые швы на плавках не должны превышать 10 см.

Для мужчин стандарты формы разработаны менее детально. Их шорты должны быть "не слишком свободными", а по длине - не менее 10 см выше колена.

По словам Коре Гайра Лио, главы Норвежской федерации гандбола, его организация с 2006 года жалуется на требования для женщин играть в трусах-бикини, но результатов это не приносило. В этом году он поддержал решение спортсменок, и НФГ заплатит штраф. "В стандартных рамках должна быть свобода выбора. Самое главное, чтобы у атлетов была экипировка, в которой им удобно", - сказал при этом Лио.

Команду также поддержали другие спортсмены и политики страны. "Сколько еще нужно меняться взглядам в консервативном мире спорта, где доминирует мачизм?", - написал в "Твиттере" министр культуры Норвегии Абид Раджа.

Многие участницы команды говорили о том, что для их спорта, требующего резких движений и поворотов на песке, плавки-бикини - далеко не идеальная одежда, так как чувство неловкости не дает полностью сосредоточиться на игре. Глава НФГ добавляет, что в Норвегии из-за стандартов формы женщины не хотят идти в этот спорт.

Представительница Международной федерации гандбола Джессика Рокстро сказала во вторник, что не знает, какими причинами обусловлены правила формы для женщин. Ее коллега Эндрю Бэрринджер заявил, что "МФГ вынесет эту тему на обсуждение со странами-участницами, но изменение правил может произойти только на уровне всей МФГ".

Обратная проблема

Но в тот же день, когда норвежских гандболисток оштрафовали за слишком закрытую форму, британскую спортсменку-паралимпийца Оливию Брин осудили за то, что ее костюм, наоборот, был слишком открытым.

Легкоатлетка написала у себя в Twitter, что некая представительница спортивного руководства Англии назвала ее шорты слишком короткими.

"Я носила эти шорты много лет, и у них специальный дизайн для соревнований. Надеюсь, что я буду выступать в них в Токио. Этот инцидент заставил меня задуматься, могли бы такое сказать спортсмену-мужчине?" - написала Брин.

В ответ она получила множество сообщений от молодых спортсменок, которые делились своим опытом "объективизации" женщин.

Брин поблагодарила всех, кто с ней связался, и написала: "Женщин не должны вынуждать чувствовать себя неловко по поводу того, что они носят во время соревнований. Им должно быть удобно и морально легко".

Художественная гимнастика: комбинезон вместо купальника

В конце апреля гимнастка из Германии Сара Восс надела на чемпионат Европы по художественной гимнастике закрытый комбинезон вместо принятого для этого вида спорта купальника. За ней последовали две другие гимнастки из сборной: Ким Буи и Элизабет Зайц.

По словам спортсменок, они хотели показать своим примером начинающим гимнасткам, что у них есть выбор. Если трико для них связано с неловкостью и неудобством - это не значит, что нужно уходить из спорта. Есть и другие варианты.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сара Восс во время выступления на чемпионате Европы

"У тебя бывает такое чувство, что [купальник] сползает с места, а этот момент могут поймать камеры или фотографы, - сказала Восс в интервью агентству Рейтер. - Мы всегда можем свободно решать, хотим ли мы надеть купальник или закрытый комбинезон".

Хотя костюмы, закрывающие ноги, не запрещены правилами, раньше их надевали в основном только из религиозных соображений.

Другие гимнастки, наоборот, защищали свое право носить трико. Когда в 2015 году пользователи соцсетей и исламский проповедник резко раскритиковали малазийскую гимнастку Фару Энн Хади за купальник, обтягивающий интимные места, ее поклонники и она сама предложили критикам вместо этого сконцентрировать внимание на ее многочисленных медалях.

Плавательные шапочки для объемных волос

В начале июля Международная федерация плавания (ФИНА) не разрешила использовать на Олимпийских играх в Токио шапочки для плавания крупного размера, специально созданные для темнокожих спортсменов. Из-за гневной реакции пловцов и политиков теперь она пересматривает свое решение. Федерация заявила, что намерена предоставить равные возможности всем группам пловцов.

Речь идет о шапочках британской компании Soul Cap, которые отличаются по форме и материалам от классических. Они достаточно большие, чтобы обтянуть и защитить более густые и кудрявые волосы, прически типа "афро", косички и дреды. Шапочки Soul Cap также сделаны из силикона, а не латекса, что делает их более щадящими для волос темнокожих людей.

Автор фото, Luke Hutson-Flynn Подпись к фото, Пловчиха Элис Диринг - на этом фото в шапочке Soul Cap - будет первой темнокожей женщиной в британской олимпийской сборной по плаванию

У темнокожих людей волосы по природе более сухие, чем у белокожих, и для них более вреден хлор, который содержится в воде бассейнов. Проблемы с волосами - одна из главных причин, по которым плавание не популярно среди представителей этой расы.

В изначальном заявлении ФИНА говорилось, что использование Soul Cap не разрешено, потому что шапочка "должна повторять естественную форму головы", и по сведениям федерации, "спортсменам, выступающим на международных соревнованиях, не нужны шапочки подобной конфигурации".

Эти слова вызвали шквал комментариев от пловцов - о том, что темнокожих людей, особенно женщин, в этом спорте и так очень мало, а подобное неприятие оттолкнет их еще сильнее.

А группа по противостоянию расизму и дискриминации при Европарламенте написала руководителям МОК письмо, в котором заявила, что решение ФИНА "говорит о стигматизации типа волос темнокожих людей и ведет к институционному неравенству, особенно для темнокожих женщин".