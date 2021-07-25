Научный дайджест: нежеланные гости в вашей кровати и почему кошке не страшен ковид

16 минут назад

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С кем вы делите свою постель, сами того не подозревая

Кто "зачистил" Марс? История, смытая рассолом

Кошки заражаются коронавирусом чаще собак

Кто живет в вашей постели?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ваша кровать принадлежит не только вам

Залезая вечером в уютную постель, опуская голову на манящую подушку и укрываясь одеялом, вы, конечно же, не задумываетесь о том, кто делит с вами ложе.

А между тем, как утверждает лектор Вестминстерского университета, специалист в области медицинской микробиологии Манал Мохаммед, ваша кровать - это просто джунгли, которые кишат не самыми приятными формами жизни.

В самом деле (слабонервным и брезгливым подробности советую пропустить), частицы пота, слюны, перхоти, отмершей кожи и, чего греха таить, остатков еды созывают на праздничный банкет целые толпы бактерий, микробов, вирусов, грибков и даже крошечных насекомых.

Начнем с бактерий. Когда исследователи выборочно проверили даже не домашние, а больничные койки, где, казалось бы, ничего не может завестись, потому что в клиниках постоянно проводятся дезинфекции, там обнаружилось множество стафилококков, в том числе весьма опасный золотистый стафилококк Staphylococcus aureus. И хотя большинство из них не представляет прямой угрозы для человека, при попадании в открытую рану они могут вызвать серьезное заражение.

Помимо стафилококков в постельном белье обитают кишечные палочки и другие так называемые грамотрицательные бактерии, которые характерны тем, что заключены в особые капсулы, защищающие их от лейкоцитов. К тому же многие из них очень устойчивы к антибиотикам и могут вызывать серьезные инфекции мочеточника, диарею, менингит, пневмонию и заражение крови.

Но и это еще не все. Ежедневно вы теряете около 500 млн отмерших клеток кожи. А это - весьма аппетитная закуска для разнообразных микроскопических клещей. Сами по себе они не опасны, а вот продукты их жизнедеятельности могут вызвать самые разные аллергии и даже астму.

Ну и, конечно, нельзя забывать о таком злейшем враге человевечества как постельный клоп. Хотя достоверных доказательств того, что эти паразиты не являются переносчиками инфекций, пока нет, но их укусы бывают очень болезненными и часто приводят к стрессу, бессоннице и разным аллергиям. Они могут проникнуть в ваш дом на одежде, в вещах, книгах или иным образом, и если приживутся, то избавиться от них будет крайне сложно: скорее всего, придется прибегать к помощи профессионалов.

Что же делать, спросите вы, если дома в кровати вас поджидает целый зверинец?

Манал Мохаммед советует не отчаиваться, а просто взять за правило делать несколько обязательных вещей до и после сна.

Прежде всего она рекомендует не заправлять кровать сразу после сна, а откинуть одеяло и дать ему, простыням и подушкам просохнуть. Хорошо при этом открыть окно. Таким образом вы сделаете вашу постель менее привлекательной для микробов и мелких насекомых.

Матрасы тоже могут стать привлекательным гнездом для разных форм жизни, так что лучше пылесосить их не реже раза в месяц, а также накрывать съемным наматрасником, который всегда можно постирать.

Кстати, матрас лучше время от времени переворачивать, а если ему уже больше 10 лет - то желательно сменить на новый: иногда проще избавиться от гнезда, которое свили микробы, чем выселить их оттуда.

Разумеется, все постельное белье нужно стирать не реже раза в неделю при температуре 40-60°C (раньше его вообще принято было кипятить, но современные моющие средства избавляют нас от такой необходимости).

Ну и личную гигиену никто не отменял: душ перед сном, никаких перекусов в кровати, макияж, кремы и лосьоны лучше смывать до отправки ко сну, домашним животным (да, признает Манал, не все могут себе в этом отказать, но представьте, что они могут принести на себе) тоже не должно быть места в вашей кровати.

И вот тогда вы сможете почувствовать себя в постели по-настоящему в одиночестве.

Память Марса, стертая рассолом

Автор фото, NASA Подпись к фото, Марсоход "Кьюриосити" трудится в кратере Гейла, не покладая манипуляторов

Как в буквальном смысле вытекает из нового исследования, проведенного НАСА (его результаты опубликованы в журале Science), возможные признаки древней жизни на Марсе были буквально стерты с его поверхности.

Это выяснилось, когда марсоход "Кьюриосити" приступил к изучению образцов осадочных пород в кратере Гейла, который образовался около 3,6 млрд лет назад в результате удара астероида. Долгое время в кратере было огромное озеро, в котором в результате взаимодействия воды и минералов должны были образоваться значительные запасы глины, ключевого ингредиента жизни и, заодно, отличного материала для сохранения окаменевших форм этой самой жизни.

Однако когда "Кьюриосити" взял со дна пересохшего озера два образца древних осадочных пород, содержащих глину возрастом в 3,5 млрд лет, выяснилось, что хотя между двумя точками забора пород было всего 400 метров, в одном из образцов содержалось менее половины минералов, которые обычно находятся в глине. Зато там было более чем достаточно оксида железа, который и придает планете красный оттенок.

По мнению ученых, виною всему - рассол, суперсоленая вода, которая проникла в насыщенные минералами слои глины и вымыла из них всю геологическую и, возможно, биологическую историю.

"Мы привыкли думать, что раз сформировавшись, эти слои глины на дне озера в кратере Гейла оставались неизменными миллиарды лет, сохраняя геологическую память о том времени, - говорит руководитель проекта, сотрудник иссследовательского центра НАСА в Маунтин-вью в Калифорнии Том Бристоу. - Однако позже рассол разрушил содержавшиеся в глинах минералы, по сути обнулив геологические часы".

Хотя процесс химической трансформации осадков, именуемый диагенезом, и стер с поверхности планеты все возможные признаки бывшей жизни, этот же процесс, как полагают ученые, мог способствовать образованию новой жизни, но уже глубоко под поверхностью.

"Это очень подходящее место для поиска признаков древней жизни и вообще определения обитаемости этой планеты, - отмечает соавтор исследования, профессор геологии Калифорнийского технологического института Джон Гротцингер. - Пусть в процессе диагенеза признаки жизни в древнем озере и были стерты, но при этом появились компоненты, необходимые для поддержания жизни под поверхностью, так что наше открытие стоило того".

К марсоходу "Кьюриосити", который вот уже девять лет трудится на Марсе, в феврале 2021 года присоединился его собрат "Персеверанс", так что шансы обнаружить признаки жизни значительно увеличились.

Между тем этим поискам был придан новый импульс после того, как астрогеологи вычислили возможное местоположение шести выбросов метана, зарегистрированных марсоходом во время работы в кратере.

Поскольку метан в атмосфере Земли всегда имеет биологический источник, ученые возлагают большие надежды на то, что и на Марсе метан может служить принаком жизни.

Кошки больше собак подвержены ковиду, но паниковать не стоит

С самого начала пандемии коронавируса многие владельцы домашних животных стали бить тревогу, опасаясь, что их питомцы тоже могут подцепить эту опасную инфекцию. Сегодня ученые могут с уверенностью сказать, что многие домашние любимцы в самом деле заразились, причем, как выяснилось, кошки больше собак подвержены ковиду. Но повода для паники нет.

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Проанализировав на предмет антител образцы сыворотки крови 239 кошек и 510 собак, взятые в период между апрелем и июнем 2020 года, исследователи обнаружили, что 8% кошек и менее одного процента собак в самом деле переболели SARS-CoV-2, и, судя по всему, животные заразились от своих хозяев.

"Поскольку живущие под одной с нами крышей животные могут быть источником самых разнообразных инфекций, и для нашего, и для их здоровья очень важно было определить, насколько в принципе подвержены ковиду два самых распространенных вида домашних животных и какой из видов заражается сильнее", - говорит автор исследования (оно опубликовано в издании Virulence) , профессор молекулярной биологии Миннесотского университета Хин Ли.

Ученые спешат предупредить, что несмотря на довольно большие шансы вашей кошки подцепить ковид, она вряд ли проявит какие-либо признаки заболевания и почти наверняка не передаст его вам. Чего нельзя сказать о самих хозяевах, которые ласкают и целуют своих питомцев, особенно когда сами себя плохо чувствуют и нуждаются в эмоциональной поддержке.

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