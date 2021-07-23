"Шах и мат": что известно об истребителе пятого поколения от "Сухого"

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

18 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Самолет представили в отдельном ангаре на авиасалоне МАКС-2021

"Ростех" и ОАК представили новый легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate. Главная особенность новинки - модульная конструкция. Прототип пока не совершал реальных полетов, но уже позиционируется как конкурент американского F-35. Среди потенциальных покупателей — страны Ближнего востока, Азии и Южной Америки.

Для презентации боевого самолета выбрали ангар на самом краю экспозиции авиасалона. Модель обтянули темной тканью с большой надписью Checkmate и изображением шахматной фигуры - коня. Не вполне корректный слоган на английском языке - Turn the chessboard - судя по презентации, означал, что истребитель должен поменять правила на поле боя.

Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год, серийное производство начнется в 2025 году, хотя сроки могут быть скорректированы - прототип не совершил ни одного полета, все испытания были виртуальными.

Еще в 2017 году стало известно о планах Объединенной авиастроительной корпорации построить новый легкий истребитель. В декабре 2020-го глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что это будет однодвигательный самолет в пилотируемом и беспилотном вариантах.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Презентация истребителя была очень яркой и зрелищной

Презентацию Checkmate готовили в тайне, но фотоснимки самолета, затянутого в чехол, а затем и открытого на стенде попали в интернет. Это только подогрело интерес к новинке - к началу представления перед входом в ангар возникла давка.

Презентация была красочной - самолет окружили с четырех сторон огромными экранами. На них под громкую музыку демонстрировался видеоролик со сценами боевой жизни Checkmate. В одном эпизоде противниками истребителя выступили американские F35.

Ни один российский военный самолет до сих пор не удостаивался такого грандиозного представления публике. Впервые в российско-советской истории самолет строили, по крайней мере так говорят его создатели, ориентируясь не на техническое задание министерства обороны России или другой страны, но на более размытые критерии рынка военной авиации.

По окончании презентации глава ОАК Юрий Слюсарь устроил пресс-конференцию возле нового самолета. Он сформулировал концепцию проекта: "Сейчас на рынке очень много однодвигательных самолетов, представленных основными разработчиками-производителями. Есть однодвигательные самолеты пятого поколения. Но нет однодвигательного самолета пятого поколения по приемлемой, экономически обоснованной цене, которая была бы под силу большинству заказчиков военных многофункциональных самолетов".

Самолет-"лего"

Одно из ключевых качеств самолета его модульная конструкция. К базовой модели можно будет добавить различных аксессуаров на разный вкус и кошелек.

По словам Ильи Крамника из Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений, это стало возможным после нескольких десятилетий работы над проектом истребителя пятого поколения Су-57. В России появилось много наработок, из которых получилось собрать новый самолет. Для него не разрабатывалось специальных систем - все они взяты из готовых наработок.

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Из такого конструктора можно будет собрать, например, палубную версию Checkmate. Он может действовать в информационной связке с другим истребителем или беспилотником, или даже сам стать беспилотником. Это соответствует современным представлениям о работе боевой авиации - такие пары испытывают во многих странах.

Истребитель может быть одно- или двухместным. На нем можно будет выбрать радар, систему управления оружием. На него, как рассказал Слюсарь, в будущем можно установить другой двигатель.

Благодаря открытой архитектуре самолет можно настроить на решение конкретных задач - ведения воздушного боя, перехвата, ударов по наземным целям, разведывательным полетам.

При этом у самолета есть базовый набор характеристик - сверхзвуковая крейсерская скорость, дальность в 2800 километров, боевая нагрузка в 7400 килограммов. Эти характеристики не были доказаны практически, а только рассчитаны на компьютере.

Легкий и однодвигательный

Слово "однодвигательный" довольно часто звучало на презентации, и не просто так. Это важное достоинство легкого военного самолета.

Два небольших двигателя с той же суммарной тягой, что и у одного более крупного, требуют больше времени и средств на техническое обслуживание, да и весят больше, поскольку многие компоненты такой силовой установки существуют в двойном количестве. Наконец, два двигателя усложняют систему управления.

Главное достоинство двухмоторной схемы - надежность. Но оно не перевешивает недостатки.

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS Подпись к фото, Для легкого истребителя, как, например, МиГ-29 два двигателя - роскошь, за которую приходится расплачиваться меньшей полезной нагрузкой

Разделение истребителей на легкие и тяжелые существует еще со времен Второй мировой войны. Тяжелые машины традиционно обладают большей дальностью, полезной нагрузкой, у них было более сложное бортовое оборудование. Они способны решать более сложные задачи.

Но такие самолеты дороже, у них выше стоимость летного часа и более сложное и дорогое обслуживание.

Более простые, недорогие и легкие истребители решают те задачи, где качества тяжелых самолетов избыточны.

В ВВС России, как и в США, традиционно существуют пары тяжелых и легких истребителей: Су-27 и МиГ-29, F-15 и F-16.

С появлением истребителей нового поколения в США такой парой можно было бы считать F-22 Raptor и F-35 Lightning II. В России на вооружении стоит тяжелый Cу-57, но легкого и недорогого истребителя пятого поколения до сих пор не было. Будет ли российское минобороны закупать коммерческий Checkmate, пока неизвестно.

Рынок недорогих истребителей

В 2014 году на международном авиасалоне в Фарнборо должна была состояться британская премьера F-35 Lightning II. Она сорвалась из-за аварии самолета, и тогда все обратили внимание на другой самолет - Scorpion компании Textron AirLand, до тех пор остававшийся в тени.

Стоимость такого истребителя составляла всего 20 миллионов долларов - пятую часть от стоимости F-35 на тот момент. Создатели Scorpion говорили о том, что на рынок недорогих истребителей можно выходить не только с подержанными F-16, но и с новыми машинами. Судьба этой модели, который был совсем простым ударным истребителем, сложилась не самым счастливым образом, он не совершил революции на рынке.

Но в этом проекте проявились некоторые черты и российского Checkmate. Его также создавали из уже готовых агрегатов, а не проектировали "с нуля".

Разумеется, Checkmate - гораздо более сложная машина, он играет в более высокой лиге как истребитель пятого поколения.

Как рассказал Би-би-си старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, даже среди сравнительно недорогих истребителей в современном мире есть набор базовых характеристик, свойственных пятому поколению.

"Малозаметность стала общей тенденцией. Есть спрос на машины, способные преодолевать противовоздушную оборону, имеют радиолокационные станции с фазированными антенными решетками, способными применять весь набор современного высокоточного оружия, но при этом чтобы они были доступны [по цене]", - рассказал он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ближе всех к новому российскому самолету китайский Шэньян J-31. Они и внешне похожи

По словам Слюсаря, его конкурентами, являются F-35 и представители четвертого поколения - шведский Saab JAS 39 Gripen и французский Dassault Rafale. Он также упомянул некий китайский самолет, не назвав его.

Кашин рассказал, что ближе всего к проекту Checkmate китайский Шэньян J-31: "Он тоже позиционируется как доступный и более легкий большой китайский истребитель пятого поколения J-20, но J-31 с двумя двигателями и использует российские двигатели РД-93 пока что. Испытывается он очень давно, и не факт, что будет иметь лучшие шансы".

Потенциальные покупатели

Всего, как утверждают создатели самолета, его рынок составляет примерно 300 единиц.

До начала презентации "Ростех" распространили тизер, в котором фигурировали летчики из Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Вьетнама, Мьянмы и Аргентины.

Как рассказал Крамник, рынок для новой модели определяется не только экономическими, но и политическими обстоятельствами.

"Это ни в коем случае не рынок крупных состоятельных союзников США типа Японии, Южной Кореи, Сингапура и других подобных стран. Там слишком плотное сотрудничество со Штатами, слишком большой комплекс экономических, политических и военных обязательств, который исключает подобное. Остается третий мир во всем его разнообразии, остаются страны-ренегаты, которые перескакивают из одного блока в другой. Такие страны могут и в НАТО найтись, например Турция", - сказал эксперт.