Россия экстрадировала в Минск бойца ММА Алексея Кудина. Делать это запретил ЕСПЧ

59 минут назад

Автор фото, instagram.com/kudin_alexey Подпись к фото, Алексей Кудин. Фото из социальных сетей спортсмена

В ночь с 21 на 22 июля бойца ММА Алексея Кудина перевезли из СИЗО в Зеленограде в аэропорт Шереметьево, а оттуда доставили в Минск. В Беларуси Кудин обвиняется в нападении на милиционера в ходе августовских протестов 2020 года, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Официально власти России и Беларуси факт экстрадиции Кудина пока не подтвердили. Но об этом Русской службе Би-би-си заявила его адвокат Мария Красова. О том, что спортсмена видели в самолете, со ссылкой на его жену сообщает и белорусская служба Радио Свобода (в России все его отделения признаны иностранными агентами).

По информации Белорусского фонда спортивной солидарности (он объединяет спортсменов в оппозиции Александру Лукашенко), Кудин находится в минском СИЗО №1, а его экстрадицию осуществляли пятеро белорусских милиционеров из отряда особого назначения.

Алексею Кудину 36 лет, он заслуженный мастер спорта Беларуси, пятикратный чемпион мира по тайскому боксу, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу и победитель открытого чемпионата России по ММА.

10 августа, в первый день массовых протестов против результатов президентских выборов в Беларуси, Кудина задержали в его родном городе Молодечно. По версии стороны обвинения, он оказал активное сопротивление в ходе задержания. Сам Кудин подтверждал, что драка была, но утверждал, что ее инициировали милиционеры.

До 21 августа он сидел под административным арестом, потом его перевели под домашний, предъявив обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Просьба об убежище

На заседание суда 19 ноября Кудин не явился, и его обвинили в розыск. Друзья бойца распространили фото, где он находится во Франции, однако это была старая фотография, а в действительности Кудин уехал к своим друзьям в Москву. В январе 2021 года его арестовали по запросу белорусской стороны и поместили в СИЗО Зеленограда.

Автор фото, instagram.com/kudin_alexey

Кудин попросил в России политическое убежище.

В России Кудина защищал фонд "Гражданское содействие" (признан иностранным агентом), который помогает мигрантам. Адвокат Мария Красова подала иск с требованием не экстрадировать бойца. Она предъявила суду доклады ООН, ОБСЕ и международных правозащитных организаций, где приводились сотни примеров того, что по отношению к политическим задержанным в Беларуси применяются пытки.

Суд обратился в российский МИД, и в ответ там сообщили, что в консульство России в Минске никто из белорусов на пытки не жаловался, а докладам не следует верить, потому что их авторы политически ангажированы.

После этого московский областной суд принял решение об экстрадиции Алексея Кудина. Апелляционная инстанция 21 июля подтвердила это решение.

В этот же день Европейский суд по правам человека потребовал остановить экстрадицию, ссылаясь на собственное правило номер 39. Согласно этому документу, Кудина нельзя было экстрадировать до тех пор, пока ЕСПЧ не изучит его дело и не примет решение: грозят ему в Минске пытки или нет. Россия не стала выполнять это решение.

Адвокат Красова говорит, что в случае с беженцами такие случаи уже были. Один раз с помощью ЕСПЧ беженца даже удалось вернуть обратно, но Беларусь не входит в Совет Европы, не подпадает под юрисдикцию суда в Страсбурге и не обязана исполнять его решения.