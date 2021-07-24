"Шокировать на ровном месте". Индийский дрифт режиссера Шьямалана
Выход в прокат фильма "Время" (в оригинале - Old) - хороший повод вспомнить взлеты и падения, подстерегавшие на творческом пути М. Найта Шьямалана, а также также поразмышлять о том, что общего у фильмов, пожалуй, самого известного в мире режиссера индийского происхождения и собственно индийского кинематографа.
Одно из ключевых достижений режиссера М. Найта Шьямалана заключается в том, что спустя без году 30 лет кареьры фильмы самого известного в мире индийского кинорежиссера никоим образом не ассоциируются с индийским кино.
На самом деле, сейчас Болливуд переживает подъем - как коммерческий, так и художественный. Желающим изучить индийское кино можно порекомендовать блокбастеры нулевых вроде "Мухи", "Гаджини" (это вообще вольный ремейк "Помни" Кристофера Нолана) или судебной драмы "Розовый".
Стереотип об индийском кино, как о вампуке, в которой все поют, пляшут и приходятся друг другу родственниками, отходит в прошлое, но лишь отчасти. Современный Болливуд - это торжество драматургии, которая по-прежнему подается через аттракцион - песни, конечно, никуда не делись.
Эта фиксация на аттракционе очевидна и в кинематографе Шьямалана.
Из Болливуда в Голливуд
Тем более занятен этот факт, учитывая, что в американскую Филадельфию будущий постановщик попал в шесть лет. Родители были врачами и дали ему прекрасное образование, а также камеру "Супер 8", на которую Шьямалан снял десятки фильмов, как некогда его кумир Стивен Спилберг.
Первый же полнометражный фильм "Яростная молитва" был также проспонсирован родителями и имеет довольно мало общего с картинами, сделавшими Шьямалану репутацию.
Герой "Яростной молитвы", сыгранный самим режиссером, отправлялся в Индию из Америки и переживал на собственной шкуре противоречия восточной и западной культуры. Это был прочувствованный сюжет: выращенный в индуистской традиции учился сперва в католической школе, а потом в епископальной академии, где на некрещенного индуса смотрели с подозрением.
По легенде, режиссер так стыдился "Яростной молитвы", что скупил все кассеты с фильмом и уничтожил. Однако картина все же всплыла в сети в 2014 году и сегодня доступна всем желающим. Быть может, фильм выложил сам автор, переставший стесняться своего прошлого.
Путь к славе, как ни странно, начался для Шьямалана вовсе не с "Шестого чувства", а со сценария фильма про говорящую мышь "Стюарт Литтл". В сюжете, где на равных действуют животные и люди, ощущается что-то индийское - этот странный заряд, возможно, и сыграл свою роль в дальнейшей судьбе начинающего кинематографиста.
После успеха ленты продюсеры спросили, есть ли у него что-то еще. В ответ Шьямалан предложил идею (сценарий еще не был дописан) "Шестого чувства", которое стало хитом, принесло автору две номинации на "Оскар" и до сих пор остается культовой классикой.
Следующего фильма ждали с особым нетерпением и именно с ним связан, кажется, и спад, наметившийся в карьере режиссера уже на "Неуязвимом".
Здесь были Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон, была яркая ревизия феномена супергероев, но с ней Шьямалан, выходит, несколько опередил время. Не было же в этой истории про очень хрупкого злодея, выращивающего великого воина, пресловутого "вау-эффекта", которого жаждали поклонники "Шестого чувства".
Инерции, впрочем, хватило на еще два фильма. "Знаки" с Мэлом Гибсоном и входящим в силу Хоакином Фениксом запомнились христианскими аллюзиями и шапочками из фольги. "Таинственный лес" был ближе всего к "Шестому чувству, но все же не брал так сильно за живое, представляя собой скорее что-то вроде упражнения в викторианской готике.
Свободное падение
Наметившийся кризис был вполне очевиден и заключался он совсем не в идеях.
"Шестое чувство" до сих пор способно впечатлить неосведомленных о финале зрителях из-за того, что в основе там совершенно понятные всякому страхи: а что если после смерти мы никуда не уходим? По сути, это не сказка и не мистический триллер, а что-то вроде остросюжетной притчи - не Тарковский, конечно, но какая-никакая метафизика.
В следующих фильмах магии и тайны становилось все меньше. К моменту выхода "Девушки из воды" не стало вовсе - для этой картины режиссер переработал сказку, которую придумал для дочери. Шьямалан тогда не стал стоять на пороге, а рухнул в пропасть, благо под его имя все еще давали приличные бюджеты.
Начиная с "Явления" с Марком Уолбергом дела шли все хуже и хуже, Шьямалан превратился в пародию на себя, и казалось, что от этой репутации ему уже не отделаться.
За фильмом-катастрофой ("Явление") последовали экранизация аниме "Повелитель стихий" и диковатая фантастика "После нашей эры" с Уиллом Смитом. Во всех этих фильмах была, конечно, искра священного безумия художника, пытающегося нащупать вдохновение, но зрителю в этих метаниях разбираться было не слишком интересно.
Повторный "Визит"
Шьямалана уже успели похоронить без особых почестей, как вдруг спустя два года он выпустил "Визит". Это был демонстративно недорогой (с бюджетом всего $5 млн) хоррор, собравший в мире под 100 млн и вернувший Шьямалана в число режиссеров, способных удивлять.
"Визит" вновь говорил о понятных, отзывающихся в зрителе вещах - прежде всего, о страхе старости. А финальный поворот сюжета, объясняющий происходящую жуть, был настолько простым, изящным и остроумным, что было ясно - Шьямалан снова в форме. Приятно, что это достижение было отмечено и специальной премией "Золотая малина" - "За восстановление репутации".
Следующие два фильма - "Сплит" и "Стекло" - образовали трилогию с "Неуязвимым". Режиссер вернулся на поле кинокомиксов, быстро захлопнув народившуюся киновселенную перед носом изумленных зрителей. \
"Сплит" получился более удачным - в конце концов, это первый жанровый фильм о множественных личностях, хотя над экранизацией "Множественных умов Билли Миллигана" уже долгие годы бьется купивший права на книгу Леонардо ДиКаприо.
"Стекло" вышло менее удачным - вновь помешала тяга режиссера к размашистости. Зато выяснилось, что неудачи в "большом" кино помогли Шьямалану разобраться в его механике. Теперь он вполне способен достигать того самого вау-эффекта минимальными средствами.
В эпоху, когда эмоции зрителей переживают инфляцию (спасибо Marvel и прочим кинокомиксам) Шьямалан вновь стал одним из самых интригующих режиссеров. Его кино - это, конечно, не то, чтобы настоящее чудо, но что-то вроде искусного иллюзионизма, который вполне стоит заплаченных за билет денег.
Занятно, что в основе нового фильма "Время" тоже лежит комикс - но на сей раз чужой, графический роман "Замок из песка", написанный Пьером Оскаром Леви и Фредериком Петерсом.
По сюжету пара с детьми приезжает на райский курорт и оказывается на заброшенном пляже в компании еще нескольких отдыхающих. Там родители начинают стремительно стареть, а дети - взрослеть, со всеми возможными последствиями вплоть до естественной смерти.
Спойлеров, как и в прочих фильмах Шьямалана, лучше избегать, хотя режиссер довольно скрупулезно следовал исходному тексту. Скажем лишь, что зрелище это впечатляющее, местами шокирующее и очень красивое - как "Лангольеры" Стивена Кинга в мире сериала "Остаться в живых".
Однако куда важнее, что это едва ли не самый эффектный и при этом действенный фильм Шьямалана.
Картина, в которой метафизика идет рука об руку с фантастикой, но ни разу не занудствует. Напротив: "Время" демонстрирует, что шокировать публику Шьямалан, как опытный фокусник, может уже буквально на ровном месте.
Для этого ему нужны лишь замечательные артисты, хорошие гримеры, благодатная натура и собственная голова. Есть ощущение что нынешний взлет режиссера еще не достиг пика, а значит в ближайшее время он еще не раз нас удивит.
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