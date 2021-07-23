Игры во время чумы: почему Олимпиада в Токио тревожит ученых

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

14 минут назад

Автор фото, Reuters

Открывающиеся в пятницу в Токио XXXII летние Олимпийские и Паралимпийские игры станут самыми странными спортивными состязаниями в истории.

Ограничительные меры, введенные в Олимпийской деревне, а также в Токио и двух соседних префектурах в связи с пандемией коронавируса, запрещают зрителям не только появляться на трибунах, но даже собираться вместе для коллективного просмотра соревнований.

Список строгих правил и запретов, составленный для участников Олимпиады и членов официальных делегаций, занимает 70 страниц. На прошлой неделе глава МОК Томас Бах даже заявил, что вероятность передачи вируса от приехавших на Игры спортсменов жителям Японии равна нулю - за что, впрочем, был тут же высмеян экспертами-эпидемиологами.

Учитывая, что гости съехались на Игры отовсюду, а новые случаи заражения Covid-19 среди них в последнюю неделю выявляются каждый день, врачи и ученые со всего мира высказывают опасения, что Олимпийская деревня может стать местом массового распространения вируса, превратившись в своеобразную чашку Петри планетарного масштаба.

Поздний старт

Опасения экспертов не в последнюю очередь связаны с тем, что из всех богатых стран первого мира (за исключением Австралии и Новой Зеландии) именно в Японии дела с вакцинацией от Covid-19 обстоят, пожалуй, хуже всего.

Если в Канаде хотя бы одну дозу вакцины получило уже свыше 70% населения, а в США и странах Евросоза - больше половины, то в Японии, принимающей в эти дни гостей со всего мира, - едва больше трети. Это притом что почти 30% жителей страны преодолели 65-летний рубеж, то есть входят в группу риска: в случае заражения многим из них потребуется госпитализация.

Как сообщает японская пресса, причин такой нерасторопности несколько, но главная из них - в излишней самонадеянности японских властей.

В Токио были настолько уверены, что у японских ученых получится создать собственную вакцину, что забыли на всякий случай перестраховаться и сложили все яйца в одну корзину, не позаботившись о поставках других препаратов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В отличие от многих других стран, в Японии пандемия коронавируса не обернулась катастрофой

Однако к декабрю 2020 года, когда в Великобритании и некоторых других странах уже начали разворачивать массовую прививочную кампанию, японские разработчики только приступили ко второй фазе клинических испытаний собственной ДНК-вакцины с участием 500 человек, объявив, что на рынке японский препарат появится не раньше 2022 года.

В итоге стране-хозяйке Олимпиады-2020 пришлось вставать в конец длинной очереди, выстроившейся к другим производителям. А полноценную вакцинацию там смогли начать лишь к середине мая, когда до Олимпиады оставалось чуть больше двух месяцев.

И хотя с тех пор прививочная кампания уверенно набирает темп, по словам экспертов, ее начало так затянулось, что наверстать упущенное время было уже невозможно.

Рекомендательный локдаун

Особенно иронично на этом фоне выглядит тот факт, что в прошлом году, когда Олимпиаду-2020 было решено отложить и провести на год позже, эпидемиологическая ситуация в Японии была куда лучше, чем сейчас.

Как и другим странам, пережившим в 2003 году эпидемию "атипичной пневмонии" SARS и имевшим опыт борьбы с новым респираторным вирусом, Японии относительно долго удавалось сдерживать распространение Covid-19.

К началу мая 2020-го, когда в России число подтвержденных случаев инфекции перевалило за 100 тысяч, в сравнимой по населению Японии их было в шесть с лишним раз меньше. Стотысячный рубеж страна преодолела лишь к ноябрю, когда российская статистика инфицированных уже перевалила за 1,5 миллиона.

При этом нужно отметить, что, в отличие от Италии, США, России, Бразилии, Индии и многих других стран, в Японии пандемия коронавируса не обернулась катастрофой - хотя, казалось бы, для этого были все условия.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Среди множества других гостей Олимпиады в Токио прилетела первая леди США

Право на свободу передвижения прописано в японской конституции, так что ввести жесткий локдаун по примеру Китая, России, Британии или США в стране было невозможно: ни федеральные, ни региональные власти не имели на это полномочий. Так что все введенные в Японии ограничительные меры носили исключительно рекомендательный характер.

Однако знаменитая на весь мир японская самодисциплина сработала на отлично: рекомендации властей жители страны соблюдали неукоснительно. Не в последнюю очередь по этой причине по количеству смертей от вируса на душу населения Япония отстает от среднемировых показателей вчетверо, от российской официальной статистики - в восемь, а от американской - в 15 раз.

"Туда не ходи, сюда ходи"

Принятое 8 июля решение о том, что Игры-2020 все же будут проведены, хоть и без зрителей, вызвало в научном сообществе неоднозначную реакцию. Однако все эксперты сходятся в том, что организаторы Олимпиады приняли все возможные меры, чтобы свести риск заражения к минимуму.

Например, спортсменов настоятельно просили приезжать в страну как можно позже, а уезжать - как можно раньше: не позднее чем через два дня по окончании участия в соревнованиях.

В 70-страницной брошюре, которую раздают всем участникам и гостям Игр, подробно расписаны правила и запреты, действующие в период Олимпиады, Паралимпиады - и еще две недели после окончания обоих мероприятий, на всякий случай.

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Например, в Олимпийской деревне запрещено обниматься, жать друг другу руки - и вообще рекомендовано держаться друг от друга как можно дальше. В комнатах для спортсменов, куда обычно селят по двое, даже подушки на кроватях разложили так, чтобы соседи спали головами в разные стороны, уменьшая риск заражения.

Во время состязаний запрещено подбадривать спортсменов криками, поскольку это также повышает риск передачи вируса. Вместо этого организаторы рекомендуют поддерживать участников соревнований аплодисментами.

Самим участникам настоятельно не рекомендуется посещать какие бы то ни было места или мероприятия, кроме внесенных в их собственную персональную программу, составленную еще до прибытия. В частности, все спортсмены должны заранее перечислить всех людей, с кем они собираются регулярно общаться в ходе визита.

Нельзя смотреть трансляцию спортивных соревнований большими группами на площадях, улицах или в ресторанах. Пить алкоголь, кстати, тоже запрещено: до 22 августа в Олимпийской деревне будет действовать сухой закон (Паралимпиада оканчивается 8 августа).

Кроме того, нельзя появляться на людях или вообще передвигаться без защитной маски.

Из этого правила сделано всего три исключения: маску можно будет снимать во время сна, во время еды и во время самих соревнований (но не тренировок).