Коронавирус: финансировали ли США рискованные исследования в Китае?

Служба проверки фактов

BBC News

55 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Доктор Энтони Фаучи на слушаниях в Сенате США схлестнулся с сенатором Рэндом Полом

В США с новой силой вспыхнул спор о том, финансировали ли Соединенные Штаты китайские исследования, в результате которых, как некоторые предполагают, мог появиться новый коронавирус.

Речь идет об исследованиях в лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань. В этом городе, как известно, впервые была зарегистрирована вспышка пандемии, но связь нового коронавируса с этой лабораторией не доказана - хотя и не опровергнута.

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол предполагает, что США частично финансировали исследования китайцев, в ходе которых те заставляли вирусы (но не коронавирусы) мутировать в более заразные и смертносные штаммы. Этот процесс ученые называют "мутацией приобретения функций" (на английском - gain-of-function).

Главный советник президента Джо Байдена по здравоохранению доктор Энтони Фаучи это подозрение решительно отвергает.

Что такое исследование с "приобретением функций"?

"Приобретение функций", то есть новых способностей, происходит в результате мутаций организма как в естественной среде, так и в лабораториях, когда ученые целенаправленно меняют генетический код организма или помещают его в разные среды, чтобы добиться изменения его свойств.

Так, например, исследователи пытаются создавать засухоустойчивые сорта растений или же модифицировать комаров так, чтобы они реже переносили разные инфекции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генная модификация комаров может помочь, например, в борьбе с малярией

Когда объектом исследования с "приобретением функций" оказываются вредные для человека вирусы, то в результате получаются вирусы, которые еще более вредны, то есть более заразны и опасны.

Ученые говорят, что потенциальный риск от выведения таких вирусов оправдан, поскольку это позволяет понять, как меняются вирусы со временем, разработать лекарства и вакцины и, значит, лучше подготовиться к будущим эпидемиям и пандемиям.

Финансировали ли США исследования вирусов в Китае?

Да, определенная сумма действительно была выделена.

Доктор Фаучи - не только советник президента Байдена, но еще и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, который входит в американскую государственную систему "Национальные институты здоровья" (НИЗ).

Эта система, действительно, перечисляла деньги организации, которая сотрудничала с уханьским Институтом вирусологии.

Эта американская организация называется EcoHealth Alliance, и в 2014 году она получила от "Национальных институтов здоровья" 3,7 млн долларов США на иccледование коронавирусов у летучих мышей.

600 тысяч из этой суммы были переданы институту в Ухане.

В 2019 году этот китайско-американский проект был продлен еще на пять лет, но в апреле 2020 года его свернули из-за начавшейся пандемии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие в мире подозревают, что новый коронавирус вырвался на свободу из уханьского Института вирусологии

Пошли ли деньги США на "приобретение функций"?

В мае этого года доктор Фаучи уверял, что НИЗ никогда не финансировали и не финансируют исследования "приобретения функций" в уханьском Институте вирусологии.

Однако на этой неделе сенатор Рэнд Пол на слушаниях в Сенате публично спросил доктора Фаучи, не хочет ли тот отказаться от тех заявлений, и напомнил, что ложь перед Конгрессом - это уголовное преступление.

Сенатор Пол считает, что исследования, которые оплачивала Америка, вполне могут считаться исследованиями "приобретения функций". Он ссылается при этом на две научные работы, опубликованные уханьским институтом в 2015 (совместно с Университетом Северной Каролины) и 2017 гг.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сенатор Рэнд Пол - по профессии врач-офтальмолог

Кроме того, Рэнд Пол опирается, например, на мнение авторитетного ученого, профессора молекулярной биологии в Ратгерском университете Ричарда Эбрайта.

В интервью Би-би-си Эбрайт объяснил, что из обеих работ, на которые ссылается сенатор, следует, что в ходе исследований китайские ученые создали новые, искусственные вирусы, которые потенциально могли быть более заразны, чем исходные варианты.

"Исследования, описанные в обеих статьях, - это исследования в области "приобретения функций", - уверен профессор Эбрайт.

По его словам, это соответствует официальному определению подобных исследований, сформулированному в 2014 году, когда правительство США прекратило финансирование такого рода деятельности ввиду обеспокоенности за биологическую безопасность.

Выделение средств было приостановлено до того момента, когда будут разработаны новые нормативы и правила, регламентирующие такие исследования.

Каковы аргументы доктора Фаучи?

Доктор Фаучи на слушаниях в Сенате США говорил, что специалисты много раз оценивали китайские исследования и признавали, что они не подпадают под определение "приобретения функций".

Кроме того, Энтони Фаучи заявил, что превращение тех вирусов, над которыми ставились эксперименты, в коронавирус "невозможно на молекулярном уровне". Однако он не стал вдаваться в подробности.

"Национальные институты здоровья" и EcoHealth Alliance тоже отрицают, что финансировали или поощряли работы по выведению более опасных вирусов в Китае.

Эти две организации заявили, что на их деньги китайские ученые исследовали на молекулярном уровне новые вирусы у летучих мышей и шиповидные белки на их поверхности, при помощи которых вирус прикрепляется к клетке. При этом, по их утверждению, исследования не предусматривали целенаправленных мутаций, которые оказывали бы влияние "на окружение, развитие или функциональные способности организма".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Клетка человеческого организма, пораженная коронавирусом

Один из американцев, работавших с уханьским Институтом вирусологии, доктор Ральф Барич из Университета Северной Каролины, в подробном разъяснении для газеты Washington Post сообщил, что их совместную с китайцами работу 2015 года оценивали и "Национальные институты здоровья", и комитет по биобезопасности его собственного университета, и пришли к выводу, что иследование не подпадает под определение "приобретения функций".

Кроме того, по словам доктора Барича, ни один из вирусов, которые исследовались в рамках того проекта, не связан с виновником пандемии - коронавирусом Sars-Cov-2.

Доктор Барич признал, что исследование, которое они проводили, выявило у вирусов наличие "внутренних характеристик", которые давали им способность заражать человека.

Однако при этом он добавил: "Мы никогда не вводили мутации в шипы [вируса], чтобы усилить их способности к росту в клетках человеческого организма".

Американский биолог Алина Чан из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета отмечает, что, когда власти США в 2014 году из-за инцидентов в лабораториях в самой Америке приостанавливали финансирование экспериментов с вирусами, то объявили, что не будут давать деньги на исследования, в отношении которых есть разумно обоснованные опасения, что они могут привести к возникновению более патогенных и заразных штаммов вируса гриппа, MERS или SARS, проникающих в организм млекопитающих через дыхательные пути.

Это можно истолковать так, что некоторые опыты с вирусами, может, и не ставят своей целью "приобретение функций", но все-таки могут к нему привести.

В целом же можно сказать, что оценки исследований вирусов и связанных с ними рисков могут быть субъективными.