Коронавирус: финансировали ли США рискованные исследования в Китае?
- Служба проверки фактов
- BBC News
В США с новой силой вспыхнул спор о том, финансировали ли Соединенные Штаты китайские исследования, в результате которых, как некоторые предполагают, мог появиться новый коронавирус.
Речь идет об исследованиях в лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань. В этом городе, как известно, впервые была зарегистрирована вспышка пандемии, но связь нового коронавируса с этой лабораторией не доказана - хотя и не опровергнута.
Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол предполагает, что США частично финансировали исследования китайцев, в ходе которых те заставляли вирусы (но не коронавирусы) мутировать в более заразные и смертносные штаммы. Этот процесс ученые называют "мутацией приобретения функций" (на английском - gain-of-function).
Главный советник президента Джо Байдена по здравоохранению доктор Энтони Фаучи это подозрение решительно отвергает.
Что такое исследование с "приобретением функций"?
"Приобретение функций", то есть новых способностей, происходит в результате мутаций организма как в естественной среде, так и в лабораториях, когда ученые целенаправленно меняют генетический код организма или помещают его в разные среды, чтобы добиться изменения его свойств.
Так, например, исследователи пытаются создавать засухоустойчивые сорта растений или же модифицировать комаров так, чтобы они реже переносили разные инфекции.
Когда объектом исследования с "приобретением функций" оказываются вредные для человека вирусы, то в результате получаются вирусы, которые еще более вредны, то есть более заразны и опасны.
Ученые говорят, что потенциальный риск от выведения таких вирусов оправдан, поскольку это позволяет понять, как меняются вирусы со временем, разработать лекарства и вакцины и, значит, лучше подготовиться к будущим эпидемиям и пандемиям.
Финансировали ли США исследования вирусов в Китае?
Да, определенная сумма действительно была выделена.
Доктор Фаучи - не только советник президента Байдена, но еще и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, который входит в американскую государственную систему "Национальные институты здоровья" (НИЗ).
Эта система, действительно, перечисляла деньги организации, которая сотрудничала с уханьским Институтом вирусологии.
Эта американская организация называется EcoHealth Alliance, и в 2014 году она получила от "Национальных институтов здоровья" 3,7 млн долларов США на иccледование коронавирусов у летучих мышей.
600 тысяч из этой суммы были переданы институту в Ухане.
В 2019 году этот китайско-американский проект был продлен еще на пять лет, но в апреле 2020 года его свернули из-за начавшейся пандемии.
Пошли ли деньги США на "приобретение функций"?
В мае этого года доктор Фаучи уверял, что НИЗ никогда не финансировали и не финансируют исследования "приобретения функций" в уханьском Институте вирусологии.
Однако на этой неделе сенатор Рэнд Пол на слушаниях в Сенате публично спросил доктора Фаучи, не хочет ли тот отказаться от тех заявлений, и напомнил, что ложь перед Конгрессом - это уголовное преступление.
Сенатор Пол считает, что исследования, которые оплачивала Америка, вполне могут считаться исследованиями "приобретения функций". Он ссылается при этом на две научные работы, опубликованные уханьским институтом в 2015 (совместно с Университетом Северной Каролины) и 2017 гг.
Кроме того, Рэнд Пол опирается, например, на мнение авторитетного ученого, профессора молекулярной биологии в Ратгерском университете Ричарда Эбрайта.
В интервью Би-би-си Эбрайт объяснил, что из обеих работ, на которые ссылается сенатор, следует, что в ходе исследований китайские ученые создали новые, искусственные вирусы, которые потенциально могли быть более заразны, чем исходные варианты.
"Исследования, описанные в обеих статьях, - это исследования в области "приобретения функций", - уверен профессор Эбрайт.
По его словам, это соответствует официальному определению подобных исследований, сформулированному в 2014 году, когда правительство США прекратило финансирование такого рода деятельности ввиду обеспокоенности за биологическую безопасность.
Выделение средств было приостановлено до того момента, когда будут разработаны новые нормативы и правила, регламентирующие такие исследования.
Каковы аргументы доктора Фаучи?
Доктор Фаучи на слушаниях в Сенате США говорил, что специалисты много раз оценивали китайские исследования и признавали, что они не подпадают под определение "приобретения функций".
Кроме того, Энтони Фаучи заявил, что превращение тех вирусов, над которыми ставились эксперименты, в коронавирус "невозможно на молекулярном уровне". Однако он не стал вдаваться в подробности.
"Национальные институты здоровья" и EcoHealth Alliance тоже отрицают, что финансировали или поощряли работы по выведению более опасных вирусов в Китае.
Эти две организации заявили, что на их деньги китайские ученые исследовали на молекулярном уровне новые вирусы у летучих мышей и шиповидные белки на их поверхности, при помощи которых вирус прикрепляется к клетке. При этом, по их утверждению, исследования не предусматривали целенаправленных мутаций, которые оказывали бы влияние "на окружение, развитие или функциональные способности организма".
Один из американцев, работавших с уханьским Институтом вирусологии, доктор Ральф Барич из Университета Северной Каролины, в подробном разъяснении для газеты Washington Post сообщил, что их совместную с китайцами работу 2015 года оценивали и "Национальные институты здоровья", и комитет по биобезопасности его собственного университета, и пришли к выводу, что иследование не подпадает под определение "приобретения функций".
Кроме того, по словам доктора Барича, ни один из вирусов, которые исследовались в рамках того проекта, не связан с виновником пандемии - коронавирусом Sars-Cov-2.
Доктор Барич признал, что исследование, которое они проводили, выявило у вирусов наличие "внутренних характеристик", которые давали им способность заражать человека.
Однако при этом он добавил: "Мы никогда не вводили мутации в шипы [вируса], чтобы усилить их способности к росту в клетках человеческого организма".
Американский биолог Алина Чан из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета отмечает, что, когда власти США в 2014 году из-за инцидентов в лабораториях в самой Америке приостанавливали финансирование экспериментов с вирусами, то объявили, что не будут давать деньги на исследования, в отношении которых есть разумно обоснованные опасения, что они могут привести к возникновению более патогенных и заразных штаммов вируса гриппа, MERS или SARS, проникающих в организм млекопитающих через дыхательные пути.
Это можно истолковать так, что некоторые опыты с вирусами, может, и не ставят своей целью "приобретение функций", но все-таки могут к нему привести.
В целом же можно сказать, что оценки исследований вирусов и связанных с ними рисков могут быть субъективными.
"Даже специалисты не всегда приходят к консенсусу [относительно таких исследований], и разные организации дают разные интерпретации и по-разному строят свою политику", - сказала Би-би-си директор по биобезопасности Университета штата Колорадо Ребекка Мориц.
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