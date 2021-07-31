Олимпийский дневник: золото у россиянки в пулевой стрельбе, феерия в бассейне и Джокович мимо медалей

35 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В финале Виталина Бацарашкина "перестреляла" южнокореянку со значительным преимуществом

Россиянка Виталина Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Токио в турнире по пулевой стрельбе. В субботу она одержала победу в женском малокалиберном пистолете с дистанции 25 метров.

Серебро увозит с собой представительница Южной Кореи Ким Мин-Чжун, бронза - у китаянки Сяо Цзяжуйсюань.

В активе Бацарашкиной уже есть личное золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и серебро в этой же дисциплине в смешанной паре с Артемом Черноусовым.

Насыщенный день в олимпийском бассейне

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Железный" Калеб Дрессел взял в субботу очередное личное золото, а через пару часов вышел на командную эстафету, в которой ему, правда, не удалось протащить США в медали

Остается все меньше комплектов наград для розыгрыша в олимпийском бассейне. Пока Европа спала, в Токио прошли четыре финальных заплыва, и ни один не принес особых сюрпризов.

Первыми плыли мужчины на дистанции сто метров баттерфляем. В заплыве участвовал обладатель мирового и олимпийского рекордов в этом виде, американец Калеб Дрессел и ожидаемо победил.

Россиянин Андрей Минаков на первой 50-метровке шел вторым, но проиграл разворот, как говорят в плавании, и в результате показал четвертое время. Олимпийское серебро у венгра Криштофа Милака, бронза у швейцарца Ноэ Понти.

Ранее Криштов Милак стал олимпийским чемпионом на дистанции 200 метров баттерфляем. А для Дрессела это уже третье золото Токио-2020.

В женском заплыве 200 метров на спине хозяйничали австралийки: первое и третье место у Кэйли Маккеон и Эмили Сибом соответственно. Серебро у канадки Кайли Масс.

А на дистанции 800 метров вольным стилем одна из самых титулованных пловчих современности, американка Кэти Ледеки не оставила своим соперницам никаких шансов, опередив второй номер заплыва на целый корпус.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 800м вольным стилем - коронная дистанция Кэти Ледеки, которую она не уступает никому с Олимпиады в Лондоне 2012 года

Это второе олимпийское золото токийских Игр для Ледеки и седьмое в карьере. Серебро у Ариарны Титмус из Австралии, бронза - у итальянки Симоны Квадареллы.

В заплыве также участвовала россиянка Анастасия Кирпичникова, и это само по себе большое достижение: россияне не квалифицировались в финалы этой дисциплины несколько Олимпиад подряд.

И самым зрелищным заплывом дня стала смешанная эстафета 4х100 метров. По правилам, команды могут распределить этапы между мужчинами и женщинами в любом порядке.

Американцы - единственные, кто поставил мужчин на первый и четвертый этап, притом завершать эстафету доверили теперь уже многократному Олимпийскому чемпиону Калебу Дресселу.

У России, Италии и Китая первые два этапа плыли мужчины, третий и четвертый - женщины.

И Австралия, Британия, Голландия и Израиль на первый и четвертый этапы поставили девушек, середина эстафеты досталась пловцам. Специалисты считают такой расклад (когда на первом этапе плывет женщина) самым рискованным. Но в данном случае опасения не оправдались: золото у британцев, серебро - у Китая, а бронзу увозят домой австралийцы.

Россия показала седьмой результат.

Прыжки на батуте

Первое золото сборной Беларуси принес в субботу прыгун на батуте Иван Литвинович. Второе место в этой дисциплине занял спортсмен из Китая Дун Дун, на третьем - Дилан Шмидт из Новой Зеландии.

Россияне Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин показали пятый и шестой результаты.

В квалификационном раунде неприятность произошла с прыгуном из США Алексеем Шостаком. В ходе выступления он сместился к краю батута и при приземлении нога попала в щель между помостом и матами.

Повреждений Шостак не получил, но не смог пробиться в финал соревнований.

Легкая атлетика

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Турнир легкоатлетов традиционно начинается во второй половине Олимпийских игр

В субботу продолжаются соревнования легкоатлетов. Традиционно они вступают в борьбу за медали лишь с началом второй недели Олимпийских игр, но из-за коронавирусных поправок первые квалификации прошли уже накануне. И один комплект наград разыграли бегуны на 10 тыс. метров: свое первое олимпийское золото в карьере выиграл 21-летний спортсмен из Эфиопии Селемон Барега, серебро и бронза достались Уганде.

В субботу золотые медали разыгрывают метатели диска (мужская дисциплина), и женщины на спринтерской 100-метровке.

Разочарование Джоковича

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новак Джокович не сумел выиграть даже бронзовую медаль теннисного олимпийского турнира

Первая ракетка мира Новак Джокович уступил в матче за третье место испанцу Пабло Каррено Бусте в трех сетах (6-4, 6-7, 6-3) и остался без олимпийской медали.

Серб триумфально начал свое выступление на Играх, не проиграв до полуфинальной стадии ни одной партии. Джокович претендовал на первый в истории мужского одиночного разряда календарный "Золотой шлем" - когда в одном сезоне один игрок выигрывает все четыре турнира "Большого шлема" и Олимпийские игры. До сих пор это удалось только немецкой теннисистке Штеффи Граф.

Некалендарные "Золотые шлемы" в одиночном разряде есть у Андре Агасси, Рафаэля Надаля и Серены Уильямс.

Однако у Новака сохраняются шансы на календарный "Большой шлем". В этом году он уже победил на Открытых чемпионатах Австралии и Франции и на Уимблдоне. Остается только Открытый чемпионат США, который традиционно проходит в сентябре.