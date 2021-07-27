Вывод американских войск из Ирака: сможет ли Иран занять освободившееся место?

31 минуту назад

Подпись к фото, В настоящее время в Ираке осталось всего около 2500 американских военных

Вслед за Афганистаном прощаться с американскими военными пришла очередь Ирака. После встречи премьер-министра Ирака с президентом США Джо Байденом было объявлено, что все оставшиеся боевые части США будут выведены из страны к концу этого года в рамках продолжающегося "американо-иракского стратегического диалога".

Численность американских военнослужащих, вероятно, существенно не изменится, но этот шаг рассматривается как попытка помочь премьер-министру Ирака.

Здесь возникают два вопроса: что изменится в самом Ираке и не откроет ли уход американцев двери запрещенной во многих странах, в том числе и в России, группировке "Исламское государство", долгие годы терроризировавшей значительную часть Ближнего Востока?

Спустя 18 лет после вторжения в Ирак в стране осталось всего около 2500 военнослужащих регулярной американской армии, плюс небольшое и точно не известное общественности количество сил для специальных операций против ИГ.

По сравнению со 160-тысячным контингентом, оккупировавшим Ирак после вторжения, это ничтожно мало. Но даже эти силы по-прежнему становятся мишенью для атак беспилотников, предположительно, со стороны поддерживаемых Ираном боевиков.

Работа американских военных заключается в обучении и оказании помощи иракским силам безопасности, которые ведут борьбу с исламистами ИГ.

Но присутствие американских военных в стране вызывает споры.

Поддерживаемые Ираном политики и вооруженные формирования требуют вывода американских войск, особенно после убийства в январе 2020 года в аэропорту Багдада главы иранской Революционной гвардии генерал-майора Касема Сулеймани и одного из главных командиров иракского шиитского ополчения.

Политические партии, поддерживающие Иран, потребовали вывода всех сил коалиции против ИГ несмотря на то, что джихадисты по-прежнему представляют нешуточную угрозу.

Все остальные тоже были бы не против вывода иностранных войск: оккупация не нравится никому.

Американцы уже давно пытаются завершить "бесконечные", по определению президента Байдена, войны на Ближнем Востоке.

Все большее внимание США привлекает Азиатско-Тихоокеанский регион и Южно-Китайское море, где в полную силу разворачивается Китай. Отсюда такая поспешность в выводе войск как из Ирака, так и из Афганистана.

"Исламское государство 2.0"?

История имеет особенность иногда повторяться. Конкретно в этом случае речь идет о возможности возвращения ИГ на прежние позиции.

С тех пор как президент Барак Обама объявил о выводе войск США из Ирака, их количество неуклонно сокращалось. В сочетании с хитросплетениями иракской политики и разрастающейся гражданской войной в соседней Сирии этого оказалось достаточно, чтобы исламисты сумели захватить Мосул и расширить зону своего влияния до размеров средней европейской страны.

Может ли история повториться? Может ли "ИГ 2.0" восстановить свои позиции и снова смести деморализованную иракскую армию, лишенную боевой поддержки США?

Подпись к фото, В недавнем ударе беспилотника по авиабазе Эрбиль подозревают боевиков, поддерживаемых Ираном

Такое развитие событий сегодня менее вероятно по нескольким причинам.

Десять лет назад группировка ИГ смогла воспользоваться массовым недовольством иракских суннитов по отношению к весьма пристрастному шиитскому правительству премьер-министра Нури аль-Малики. Он управлял страной с 2006 по 2014 год и своими действиями против суннитского меньшинства систематически подталкивал суннитов если не ко вступлению в ряды джихадистов, то хотя бы к благосклонному к ним отношению.

Сложившееся сегодня положение вещей хотя и далеко от совершенства, но все же более приемлемо для различных этнических и религиозных групп в Ираке.

После разгрома ИГ США и Великобритания также потратили много времени и средств на подготовку иракских сил безопасности, и эта подготовка продолжится при поддержке НАТО и после ухода американских военных.

В-третьих, стратегическое руководство ИГ (или то, что от него осталось), похоже, нацелилось на операции в практически неуправляемых пространствах в Африке и в Афганистане - борьба с хорошо вооруженными силами безопасности в ближневосточном регионе его не прельщает.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Премьер-министр Ирака заявил, что в присутствии иностранных военных в Ираке нет необходимости

"Иракские правительственные войска, по-видимому, сумеют сдержать атаки боевиков ИГ", - говорит Бриг Бен Барри, бывший офицер британской армии, а ныне аналитик по вопросам обороны в Международном институте стратегических исследований.

"Хотя, - добавляет он, - без политического урегулирования с иракскими суннитами фундаментальные разногласия, ведущие к мятежу, никуда не денутся".

Летом 2014 года ИГ удалось успешно провести молниеносную кампанию по всему региону отчасти и потому, что внимание Запада переключилось с Ирака на другие регионы.

Затем коалиции из 80 стран потребовалось пять долгих лет и миллиарды долларов, чтобы разгромить исламистов, и никто не хочет заново устраивать себе эту головную боль.

Поэтому, хотя американские боевые части и уходят из Ирака, Запад по-прежнему будет наблюдать за развитием ситуации в стране и особенно за тем, не превратится ли Ирак снова в плацдарм, с которого джихадисты совершают нападения - в первую очередь, на западные страны.

"Если США обнаружат, что ИГ в Ираке готовит нападение на интересы США за пределами Ирака, Вашингтон, вероятно, нанесет удар в одностороннем порядке", - говорит Барри.

У Пентагона, безусловно, есть для этого средства: в регионе сосредоточено достаточно американских военных, а в Персидском заливе находится ударная группа американского флота.

Иранский фактор

Однако в долгосрочной перспективе ситуация в регионе складывается в пользу Ирана.

Еще со времен Исламской революции 1979 года Иран пытается добиться вывода американских войск из соседних стран и утвердиться в качестве ключевого игрока в регионе.

В странах Персидского залива многого добиться Ирану не удалось: Тегерану здесь не доверяют, а у США есть военные базы во всех шести странах, в том числе и штаб-квартира 5-го флота ВМС США в Бахрейне.

Автор фото, AFP Подпись к фото, По оценкам, в иранском Корпусе стражей исламской революции служит более 190 тыс. человек

Но свержение режима Саддама Хусейна в Ираке в 2003 году устранило главное препятствие на пути иранской экспансии. Тегеран воспользовался открывшейся возможностью и успешно внедрил своих шиитских ополченцев в структуру системы безопасности Ирака, а его союзники имеют немало голосов в парламенте.

Гражданская война в Сирии позволила Ирану ввести туда значительные военные силы, а в соседнем Ливане союзник Ирана - группировка "Хезболла", - стала самой мощной силой в стране.

Тегеран никуда не торопится. Иранские лидеры рассчитывают, что давление - как явное, так и скрытое, - в итоге выдавит американцев с Ближнего Востока - хотя бы в военном отношении.

Отсюда частые ракетные обстрелы американских баз, налеты беспилотников и постоянная поддержка Ираном гражданских протестов против присутствия американских военных.