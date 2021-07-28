Морская навигация и GPS: как быть, если спутники выйдут из строя?

Ричард Моррис

Би-би-си

25 минут назад

Подпись к фото, Лорд Уэст - бывший министр кибербезопасности Великобритании

Королевский военно-морской и торговый флот Великобритании, как и большинство других флотов мира, в своей работе полагаются на навигационные спутники. Но что случится, если они выйдут из строя?

Этот вопрос изрядно занимает бывшего Первого морского лорда, лорда Уэста. Лорд Уэст уже несколько месяцев пытается выяснить, есть ли у Великобритании "план Б".

"Меня беспокоит, что наши недруги ищут способы вывести из строя спутниковую связь, - говорит он. - Я решил выяснить этот вопрос в правительстве и был уверен, что на этот случай существуют специальные планы. Но из их ответов мне стало ясно, что они просто не понимают суть проблемы. Нормальной системы для установления связи, если спутники перестанут функционировать, просто не существует".

Лорд Уэст занимает место в Палате лордов по мандату от Лейбористской партии. При премьер-министре Гордоне Брауне он стал первым министром кибербезопасности Великобритании. Лорд Уэст полагает, что время не терпит: нужно принимать меры для защиты британского флота

"Если у вас нет запасного варианта для этой системы, можете ставить последний доллар на то, что кто-то этим воспользуется, - говорит он. - По всей видимости, лучшие запасные системы - это старые УКВ-радио. GPS можно легко вывести из строя. Мы знаем, что русские этим занимаются".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Спутниковые приемники на кораблях часто выглядят как купола, поэтому они могут принимать сигнал в любом направлении

GPS - система глобального позиционирования - была разработана военными США в 1970-х годах и в значительной степени заменила импульсную радиосвязь в качестве основной морской навигационной системы.

"Люди ленивы. Они считают, что спутники могут все", - говорит Клайв Эванс, бывший офицер торгового флота, представляющий профсоюз моряков Nautilus.

В 1960-х годах системы радиосвязи на кораблях для определения местоположения использовали ту же технологию, что и современные мобильные телефоны.

"Все страны мира отключили эти радиопередатчики", - говорит Эванс. Это поставило моряков в непростое положение, потому что достаточно сильный электромагнитный импульс Солнца или саботаж государств-изгоев могут серьезно повлиять на работу спутников.

История использования спутников в судоходстве

Спутники используются в море с 1979 года;

Первой системой, обеспечивающей спутниковую связь, стала Inmarsat, которая применяется до сих пор;

Она позволяет мореплавателям получать доступ к широкополосной связи, общаться, получать инструкции, прогнозы погоды, определять свое местонахождение и получать сведения о безопасности того или иного района;

С тех пор Inmarsat приватизировали, а регулированием спутниковой связи теперь занимается Международная организация мобильной спутниковой связи, членом которой является и Великобритания.

Вспышки на Солнце могут серьезно повредить электронную начинку спутников GPS, утверждает Жан-Шарль Гордон, менеджер по морской аналитике судоходного издания Lloyd's List.

Но, добавляет он, они, как правило, эти повреждения локализованы. Обычно для исправления искажений, вызванных сбоящими спутниками, достаточно их соседей, за исключением некоторых удаленных мест, которые обслуживаются всего двумя спутниками.

Глушилки и спуфинг

Автор фото, MoD/Crown Copyright 2019 Подпись к фото, Есть версия, что Stena Impero заманили в иранские воды в 2019 году с помощью фальшивых сигналов GPS из Ирана

Другая проблема - это целенаправленное вмешательство враждебных государств или группировок.

Гордон утверждает, что в Южно-Китайском море ВМС Китая очень часто глушат сигналы GPS, перегружая приемники до такой степени, что они просто не слышат спутники.

Таким образом китайские военные моряки обеспечивают секретность своих собственных операций, однако, поскольку они применяют очень мощные глушилки, это может осложнить судоходство даже на значительных расстояниях от источника помех.

Хотя страдают от этого, в первую очередь, гражданские суда - на британских военных кораблях используются системы радиоэлектронной борьбы, - по словам Гордона, глушилки представляют опасность и для ВМФ.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Традиционный способ определения своего местоположения в море - секстант

Другая технология - это "спуфинг", то есть подмена данных GPS. Получая неверные данные, судно отклоняется от курса, что может грозить большими неприятностями.

В 2019 году следовавшее Ормуззским проливом судно под британским флагом Stena Impero, вероятно, оказалось в территориальных водах Ирана благодаря поддельным спутниковым данным, говорит редактор Lloyd's List Ричард Мид. Впоследствии оно провело два месяца под арестом в иранском порту.

"Сегодня корабли - это, по сути, большие плавающие компьютеры", - говорит Гордон, в то время как спуфинг и постановка помех - это формы взлома.

По словам Мида, глобальные цепочки поставок сейчас довольно хрупки, но корабельные компьютеры еще не взламывают на регулярной основе. Мид полагает, что взлом компьютерных систем судоходный компаний в настоящее время представляет большую угрозу для судоходства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Навигация стала высокотехнологичным бизнесом

"20 лет назад навыки моряков сильно отличались от сегодняшних", - добавляет он.

По словам Мида, технологии развиваются слишком быстро, и регулирующие органы просто не поспевают за ними.

Навигация по звездам

В 2015 году правительства Франции и Норвегии решили прекратить передачу сигналов по системе eLoran. Это означает, что ориентироваться только с помощью радиосигналов в Северной Европе теперь невозможно.

Радионавигационная система наземного базирования LORAN широко использовалась кораблями ВМС США и Великобритании в годы Второй мировой войны. Она давала возможность определять свое местоположение путем пеленгации низкочастотных радиосигналов, передаваемых стационарными наземными радиомаяками.

Предполагалось, что ее новая версия, eLoran, с помощью современного оборудования по точности сможет конкурировать с GPS, сохранив при этом одно из важных качеств старой системы - устойчивость к помехам.

Но без передатчиков, базирующихся в других странах, такая система сможет работать только в территориальных водах Великобритании. В настоящее время у британского правительства нет финансируемой программы для системы eLoran в водах Великобритании и в британских расширенных экономических зонах.

В комплексном обзоре оборонной и внешней политики Великобритании в этом году правительство заявило о своем стремлении повысить устойчивость "служб определения местоположения, навигации и времени, от которых зависят национальная инфраструктура и экономика".

Представитель министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии заявил, что правительство изучает различные возможности решения этих задач, не только с помощью спутников, но и наземных систем.