Вампир и Перепел: зачем МКС российский модуль “Наука”, и какие эксперименты проводят в космосе

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

26 минут назад

Автор фото, Science Photo Library

В четверг Международная космическая станция приняла в свой состав новый модуль российского производства под названием "Наука", предназначенный для проведения экспериментов в области биологии, физики и других отраслей знания. Что за опыты собрались проводить на орбите? И зачем вообще заниматься научными исследованиями в космосе?

"Наука" - 15-й по счету основной блок МКС - стала первым пополнением российского сегмента орбитальной станции с 2010 года, когда американский шаттл "Атлантис" доставил на орбиту стыковочно-грузовой модуль "Рассвет".

По размеру "Наука" сравнима с первыми, самыми крупными блоками МКС: длина модуля превышает 13 метров, максимальный диаметр - 4,25 метра, а его общий вес - больше 20 тонн.

Помимо жилого отсека (дополнительная каюта для космонавта позволит увеличить российский экипаж МКС до трех человек), на борту нового модуля находятся солнечные батареи (собственных источников энергии у россиян до сегодняшнего дня почти не было: электричеством их в основном снабжали американцы), система регенерации кислорода на шестерых человек, космическая мастерская и дополнительный, четвертый по счету туалет.

Впрочем, все вышеперечисленное - скорее приятное дополнение к основному функционалу, за счет которого "Наука" и получила свое название. Внутри модуля расположено целых 20 рабочих мест, специально оборудованных для проведения научных изысканий - проще говоря, постановки опытов. Основные направления исследований - квантовая физика, материаловедение, биоинженерия, космология и другие отрасли знания, в том числе сельское хозяйство.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полностью собранный модуль "Наука" подготовлен к установке на ракету "Протон" для отправки в космос

Еще 13 рабочих мест размещены на внешней стороне модуля - для экспериментов, проводимых в условиях вакуума, - однако выходить в открытый космос для их использования не обязательно. Большую часть работ там можно будет выполнять при помощи робота-манипулятора, созданного для российского сегмента МКС Европейским космическим агентством и оснащенного четырьмя инфракрасными камерами.

Название робота ERA расшифровывается как "Европейская роботизированная рука" (European Robotic Arm), и рука эта - длиной 11 с лишним метров - позволяет перемещать в открытом космосе грузы весом до восьми тонн, в том числе самих космонавтов, или управляться с техникой.

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, Миниатюрная копия робота-манипулятора ERA на презентации в Нидерландах

Автор фото, EPA Подпись к фото, Космонавты смогут управлять роботом-манипулятором в режиме реального времени

Движения робота можно программировать заранее, а можно управлять им вручную, в режиме реального времени. Причем с очень высокой точностью: максимальное отклонение от намеченной цели не превышает всего полсантиметра.

Наука на орбите

Проведение научных экспериментов было одной из основных целей создания Международной космической станции.

Если когда-нибудь человечеству придется покинуть Землю, чтобы заняться освоением других планет, первым делом туда нужно как-то добраться. Учитывая, что путешествие будет неблизким (даже до ближайшего к нам Марса лететь по меньшей мере полгода), будущим колонизаторам придется подолгу жить в условиях, разительно отличающихся от тех, к которым мы привыкли и в которых прошла вся известная нам эволюция.

Как поведут себя живые организмы в условиях вакуума, микрогравитации, не отфильтрованного атмосферой и магнитным полем космического излучения? Ответить на эти и многие другие вопросы, возникающие в связи с освоением космоса, можно лишь опытным путем - а воссоздать условия космического полета для проведения экспериментов на Земле практически невозможно.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Так станция выглядит с борта шаттла, доставляющего на МКС новых членов экипажа

Именно поэтому опыты было решено проводить прямо в космосе - так сказать, в условиях, максимально приближенных к боевым. Для этого ученых было необходимо обеспечить не только соответствующим оборудованием, но и условиями, позволяющими жить и работать на орбите продолжительное время. Так родилась идея постоянно обитаемой орбитальной станции, экипаж которой можно было бы периодически заменять при помощи транспортных кораблей.

В годы холодной войны обе противоборствующие сверхдержавы - СССР и США - сделали несколько попыток реализовать подобный проект собственными силами, без привлечения партнеров из-за рубежа. Однако создание орбитальной станции оказалось делом невероятно сложным и затратным, и в начале 1990-х годов усилия было решено объединить.

История Международной космической станции началась в декабре 1998-го, когда к российскому блоку "Заря" (построенному на деньги США и формально до сих пор принадлежащему НАСА) пристыковался американский модуль "Юнити".

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, Эта лаборатория на Земле - точная копия европейского модуля "Коламбус", здесь обучают будущих астронавтов

С тех пор станция разрослась почти в восемь раз. Российский сегмент МКС насчитывает пять модулей: "Заря", "Звезда", "Поиск", "Рассвет" и "Наука". В американском сегменте модулей 10, из которых два ("Леонардо" и "Коламбус") принадлежат Европейскому космическому агентству и еще один ("Кибо") - Японскому агентству аэрокосмических исследований.

Лабораторных модулей, отведенных исключительно под научные эксперименты, три: европейский "Коламбус", японский "Кибо" и американский "Дестини" - в общей сложности более 40 рабочих мест. На весь российский сегмент станции лабораторных мест до последнего времени приходилось всего шесть: пять в "Рассвете" и одно - в "Поиске".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Наука" заняла место другого российского модуля, "Пирс": на этом фото видно, как грузовой корабль "Прогресс" оттаскивает его от МКС, чтобы затопить в Тихом океане

"Мираж", "Мутация" и "Капля"

За два десятилетия существования МКС на станции было проведено несколько сотен экспериментов, по результатам которых написано более 5500 научных статей. Примерно половина из них связана с изучением того, как ведут себя в условиях космического полета живые клетки и целые организмы: как у них происходит обмен веществ, как ведут себя заключенные в них жидкости, как усваиваются лекарства и т.п.

Например, в ходе эксперимента "Аквариум" ученые пытались выяснить, насколько хорошо сохраняются на орбите животные и растения в "состоянии биологического покоя" - проще говоря, погруженные в спячку.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Астронавт Кристина Кох проводит опыт по редактированию генома в условиях невесомости

Один из самых известных опытов российских космонавтов - изучение ДНК плодовых мушек-дрозофил в попытке понять, какие гены позволяют лучше переносить длительное нахождение на борту космического корабля. Как объясняется в описании эксперимента, объясняется, что в будущем генетический анализ пригодится для лучшего отбора членов экипажа.

Генетические исследования продолжат на борту модуля "Наука": один из запланированных россиянами экспериментов, "Мутация", займется изучением того, как изменяется под воздействием космической радиации геном микробов.

Излучение - основная опасность, угрожающая космонавтам в ходе длительных перелетов. Способы защититься от жесткой космической радиации будут искать в ходе эксперимента "БТН-Нейтрон-2". Заодно на внешней стороне научного модуля можно будет опробовать, несколько устойчивыми к экстремальным условиям окажутся новые смазочные материалы.

Отдельный эксперимент посвящен изучению весьма необычной разновидности углерода - фуллерена. Его молекулы представляют собой замкнутые многогранники, сложенные из 60 или 70 углеродных атомов, с уникальными физическими свойствами.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Американские астронавты пробуют еду, выращенную в космосе

Выращивать съедобные растения на орбите научились довольно давно: вот уже несколько лет в рацион астронавтов входят овощи, выращенные ими собственноручно прямо на борту МКС. Теперь экспериментируют с методами посадки: опыт по компактному выращиванию салата в конвейерной оранжерее носит название "Витацикл-Т".

Самый амбициозный проект россиян, "Перепел", ставит своей целью вывести в условиях микрогравитации птенцов японского перепела. Похожий эксперимент уже был проведен на орбитальной станции "Мир": космонавты выявили нарушения в развитии зародыша, но не смогли точно опеределить их причину. Кроме того, родившиеся тогда птенцы не смогли адаптироваться к невесомости - эту проблему попытаются решить за счет новой конструкции инкубатора.

Пока на земле Россия и США независимо друг от друга ведут разработку ракетного двигателя, работающего на ядерном топливе, экипаж МКС займется разработкой охлаждающей системы, которая могла бы такой двигатель остудить. Эти работы пройдут в рамках эксперимента "Капля-2".