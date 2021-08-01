Барак Обама, Вэл Килмер, Николь Кидман и Стив Мартин: что смотреть в августе
- Ярослав Забалуев
- Для Би-би-си
Вэл Килмер в фильме о себе, авторский проект Джозефа Гордона-Левитта о проблемах тридцатилетних, Дж. Дж. Абрамс исследует НЛО, а оклендские школьники переживают пандемию. И это далеко не все герои и сюжеты, которые предлагают фильмы и сериалы августа.
"Обама: в погоне за более совершенным союзом" (Obama: In a Pursuit of a More Perfect Union)
3 августа, HBO Max (в России - "Амедиатека")
Трехсерийный документальный фильм Питера Кунхардта (лауреат "Эмми" за фильм "Брайан Стивенсон: Борьба за равноправие"), как следует из названия, расскажет историю Барака Обамы. Картина не ограничивается историей его президентства, а стартует с момента знакомства его родителей и заканчивается в дне сегодняшнем.
Важнейшей темой станет, разумеется, расовый вопрос: cреди спикеров в фильме появятся не только сторонники, но и противники первого в истории Америки чернокожего президента. Интервью с самим Обамой тоже вошли в картину, так что фильм, вероятно, получился предсказуемо комплиментарным.
Это не первый проект Кунхардта, посвященный американским политикам и активистам - за последние пять лет он снял фильмы про Авраама Линкольна, Мартина Лютера Кинга и Ричарда Никсона.
"Вэл" (Val)
6 августа, Amazon
Вэл Килмер - одна из главных звезд девяностых, исполнитель ролей Бэтмэна и Джима Моррисона. В последние годы он пропал из поля зрения, поскольку в 2015-м у актера диагностировали рак гортани. В 2017-м Килмер сообщил, что справился с болезнью, но до сих пор борется с ее последствиями (касаются они не только почти полной потери голоса, но и способности нормально есть).
"Вэл" - не только полноценное возвращение выдающегося актера (премьера состоялась в Каннах), но и фильм, для которого создатели Лео Скотт и Тинг Пу получили доступ в домашний видеоархив Килмера.
"Неслучайность" (Hit & Run)
6 августа, Netflx
Рано или поздно это должно было случиться: израильские и американские сериалы давно сближались (вспомним "Родину"), и вот, наконец, совместный проект.
"Неслучайность" рассказывает о безутешном вдовце, который, пытаясь раскрыть гибель жены в Тель-Авиве, мечется между Израилем и США. В создании сериала приняли участие авторы одного из последних израильских сериальных хитов - "Фауды".
"Мистер Корман" (Mr. Corman)
6 августа, Apple TV+
Авторский проект Джозефа Гордона-Левитта, который выступил здесь сценаристом, режиссером, продюсером и исполнителем главной роли.
Речь пойдет о Джоше Кормане - учителе, с детства мечтающем стать музыкантом. Помимо несбывшихся мечт, его жизнь омрачена расставанием с девушкой и встречей со школьным приятелем, который поселился по соседству.
"Мистер Корман" претендует на исследование поколения современных тридцатилетних, для которых герои Гордона-Левитта уже давно стали ролевыми моделями.
"НЛО" (UFO)
8 августа, Showtime
Четырехсерийный сериал про свидетелей НЛО, наверное, можно было бы обойти вниманием, если бы не имя продюсера - Дж. Дж. Абрамс.
Автор "Остаться в живых" и "Граней" - один из лучших рассказчиков историй про паранормальное, умеющий достать из них мощную эмоциональную составляющую. На сей раз речь пойдет не только о конспирологии по поводу умолчаний правительства, но и о драме людей, которым долгие годы никто не верит.
Можно не сомневаться, что в лице Абрамса и его команды свидетели инопланетных полетов нашли благодарных слушателей.
"Классная комната" (Homeroom)
12 августа, Hulu
Герои этого документального фильма - выпускной класс оклендской школы, чьим последним годом обучения стал 2020-й - год пандемии и движения BLM.
Картина представляет небанальный взгляд на пандемическую эпоху и уже собрала ворох восторженных отзывов после премьеры на фестивале Sundance.
"Беккет" (Beckett)
13 августа, Netflix
Джону Дэвиду Вашингтону оказалось мало конспирологии "Довода" Кристофера Нолана, так что теперь он солирует в еще одном запутанном триллере.
На сей раз сын Дэнзела Вашингтона сыграл роль американского туриста, который после трагического инцидента в Греции оказывается в центре политического заговора.
Первоначальное название фильма звучало как "Рожденный быть убитым".
"Хилы" (Heels)
15 августа, Starz (в России "Амедиатека")
"Хилами" в рестлинге называют злодеев, а в одноименном сериале речь идет о двух родных братьях, которые тем эффектнее дерутся друг с другом на ринге, чем больше в их реальной жизни противоречий.
В одной из главных ролей снялся Стивен Эммел - звезда сериала "Стрела", его оппонента и родственника сыграл Александр Людвиг из "Викингов". Ну а репутация канала Starz обещает достаточное количество секса и крови, необходимых фильму про рестлинг.
"Девять совсем незнакомых людей" (Nine Perfect Strangers)
18 августа, Hulu
Очевидный августовский хит - по крайней мере, с точки зрения актерского состава: Бобби Каннавале, Мелисса Маккарти, Люк Эванс и, конечно, же Николь Кидман.
Австралийская актриса, переживающая в последние годы очевидный ренессанс карьеры, сыграла хозяйку санатория Машу (да, русскую). В ее санаторий прибывают девять пациентов в надежде залечить душевные раны.
Судя по трейлеру, некоторую часть лечения героям придется провести в собственноручно выкопанных могилах, а ведь это явно далеко не главный сюрприз сериала, поставленного по роману Лианы Мориарти, автора "Большой маленькой лжи" с той же Кидман, Риз Уизерспун и Лорой Дерн.
"Малышка" (Sweet Girl)
20 августа, Netflix
Джейсон Момоа продолжает завоевывать экран: помимо второго сезона сериала "Видеть" он солирует и в боевике от Netflix.
Сюжет строится вокруг отца-одиночки, который не желает ждать, когда расследованием убийства жены займется полиция, и берется разобраться с обидчиками самостоятельно. Вернее, в компании юной дочурки, которую сыграла 20-летняя Изабела Мерсед.
Актриса уже успела отметиться в "Убийце 2" с Бенисио дель Торо, так что к обществу брутальных артистов ей не привыкать.
"Кафедра" (The Chair)
20 августа, Netflix
Комедийный сериал следует за Джи Юн-Ким (Сандра О из "Убивая Еву"), которая заступает на пост председателя кафедры английского языка в университете Пембрука и сталкивается с очевидными проблемами, связанными с полом и происхождением.
Шоураннером "Кафедры" выступила актриса Аманда Пит, для который сериал стал сценарным дебютом.
"Чепелуэйт" (Chapelwaite)
22 августа, Epix
После смерти жены капитан Чарльз Бун (Эдриан Броуди) переезжает на родину своих предков в штат Мэн. Здесь он столкнется с пугающими тайнами прошлого и будет вынужден попытаться положить конец преследующему Бунов проклятию.
"Жребий Иерусалима" - тайный готический шедевр Стивена Кинга, который (по уже сложившейся традиции) он самостоятельно адаптировал для телевидения.
"Кликбейт" (Clickbait)
25 августа, Netflix
Трагическое происшествие, спровоцированное вседозволенностью социальных сетей, будет показано с восьми разных точек зрения, которые в финале должны дать полную картину случившегося.
В одной из главных ролей снялась звезда драмеди нулевых и сериала "Двойка" Зои Казан, компанию которой составили Джессика Коллинз, Джейлин Флетчер и другие.
"Коса"
25 августа, KION
Один из самых ярких режиссеров нулевых Игорь Волошин ("Я", "Нирвана") в прошлом десятилетии набирался опыта на телевидении (на "Физруке" и "Ольге") и вот теперь возвращается с собственным проектом для сервиса KION.
В центре рассказа - яркая девушка-следователь с внутренним сломом, которой предстоит раскрыть убийства девиц на Куршской косе. Уже очевидно, что снято красиво и странно, а кастинг - вполне неочевидный и способный раскрыть несколько новых звезд, например, исполнительницу главной роли Линду Лапиньш.
Над сценарием сериала работала Татьяна Арцеулова, которая уже написала для KION один из самых удачных проектов сервиса, "Клинику счастья" с Дарьей Мороз.
"Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building)
31 августа, Hulu
Камбэк Стива Мартина, который нечасто появляется не только на телевизионном, но и на киноэкране.
На сей раз он сыграл жителя манхэттенского небоскреба, который вместе с двумя друзьями жить не может без детективных романов. Однажды троице предоставляется шанс применить полученные в книгах навыки на практике, поскольку в их доме начинают происходить настоящие убийства.
Партнерами Мартина по этой многосерийной комедии стали Селена Гомес и Мартин Шорт.
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