Барак Обама, Вэл Килмер, Николь Кидман и Стив Мартин: что смотреть в августе

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

36 минут назад

Автор фото, Pete Souza/The White House

Вэл Килмер в фильме о себе, авторский проект Джозефа Гордона-Левитта о проблемах тридцатилетних, Дж. Дж. Абрамс исследует НЛО, а оклендские школьники переживают пандемию. И это далеко не все герои и сюжеты, которые предлагают фильмы и сериалы августа.

"Обама: в погоне за более совершенным союзом" (Obama: In a Pursuit of a More Perfect Union)

3 августа, HBO Max (в России - "Амедиатека")

Трехсерийный документальный фильм Питера Кунхардта (лауреат "Эмми" за фильм "Брайан Стивенсон: Борьба за равноправие"), как следует из названия, расскажет историю Барака Обамы. Картина не ограничивается историей его президентства, а стартует с момента знакомства его родителей и заканчивается в дне сегодняшнем.

Важнейшей темой станет, разумеется, расовый вопрос: cреди спикеров в фильме появятся не только сторонники, но и противники первого в истории Америки чернокожего президента. Интервью с самим Обамой тоже вошли в картину, так что фильм, вероятно, получился предсказуемо комплиментарным.

Это не первый проект Кунхардта, посвященный американским политикам и активистам - за последние пять лет он снял фильмы про Авраама Линкольна, Мартина Лютера Кинга и Ричарда Никсона.

"Вэл" (Val)

6 августа, Amazon

Вэл Килмер - одна из главных звезд девяностых, исполнитель ролей Бэтмэна и Джима Моррисона. В последние годы он пропал из поля зрения, поскольку в 2015-м у актера диагностировали рак гортани. В 2017-м Килмер сообщил, что справился с болезнью, но до сих пор борется с ее последствиями (касаются они не только почти полной потери голоса, но и способности нормально есть).

"Вэл" - не только полноценное возвращение выдающегося актера (премьера состоялась в Каннах), но и фильм, для которого создатели Лео Скотт и Тинг Пу получили доступ в домашний видеоархив Килмера.

"Неслучайность" (Hit & Run)

6 августа, Netflx

Рано или поздно это должно было случиться: израильские и американские сериалы давно сближались (вспомним "Родину"), и вот, наконец, совместный проект.

"Неслучайность" рассказывает о безутешном вдовце, который, пытаясь раскрыть гибель жены в Тель-Авиве, мечется между Израилем и США. В создании сериала приняли участие авторы одного из последних израильских сериальных хитов - "Фауды".

"Мистер Корман" (Mr. Corman)

6 августа, Apple TV+

Авторский проект Джозефа Гордона-Левитта, который выступил здесь сценаристом, режиссером, продюсером и исполнителем главной роли.

Речь пойдет о Джоше Кормане - учителе, с детства мечтающем стать музыкантом. Помимо несбывшихся мечт, его жизнь омрачена расставанием с девушкой и встречей со школьным приятелем, который поселился по соседству.

"Мистер Корман" претендует на исследование поколения современных тридцатилетних, для которых герои Гордона-Левитта уже давно стали ролевыми моделями.

"НЛО" (UFO)

8 августа, Showtime

Четырехсерийный сериал про свидетелей НЛО, наверное, можно было бы обойти вниманием, если бы не имя продюсера - Дж. Дж. Абрамс.

Автор "Остаться в живых" и "Граней" - один из лучших рассказчиков историй про паранормальное, умеющий достать из них мощную эмоциональную составляющую. На сей раз речь пойдет не только о конспирологии по поводу умолчаний правительства, но и о драме людей, которым долгие годы никто не верит.

Можно не сомневаться, что в лице Абрамса и его команды свидетели инопланетных полетов нашли благодарных слушателей.

"Классная комната" (Homeroom)

12 августа, Hulu

Герои этого документального фильма - выпускной класс оклендской школы, чьим последним годом обучения стал 2020-й - год пандемии и движения BLM.

Картина представляет небанальный взгляд на пандемическую эпоху и уже собрала ворох восторженных отзывов после премьеры на фестивале Sundance.

"Беккет" (Beckett)

13 августа, Netflix

Джону Дэвиду Вашингтону оказалось мало конспирологии "Довода" Кристофера Нолана, так что теперь он солирует в еще одном запутанном триллере.

На сей раз сын Дэнзела Вашингтона сыграл роль американского туриста, который после трагического инцидента в Греции оказывается в центре политического заговора.

Первоначальное название фильма звучало как "Рожденный быть убитым".

"Хилы" (Heels)

15 августа, Starz (в России "Амедиатека")

"Хилами" в рестлинге называют злодеев, а в одноименном сериале речь идет о двух родных братьях, которые тем эффектнее дерутся друг с другом на ринге, чем больше в их реальной жизни противоречий.

В одной из главных ролей снялся Стивен Эммел - звезда сериала "Стрела", его оппонента и родственника сыграл Александр Людвиг из "Викингов". Ну а репутация канала Starz обещает достаточное количество секса и крови, необходимых фильму про рестлинг.

"Девять совсем незнакомых людей" (Nine Perfect Strangers)

18 августа, Hulu

Очевидный августовский хит - по крайней мере, с точки зрения актерского состава: Бобби Каннавале, Мелисса Маккарти, Люк Эванс и, конечно, же Николь Кидман.

Австралийская актриса, переживающая в последние годы очевидный ренессанс карьеры, сыграла хозяйку санатория Машу (да, русскую). В ее санаторий прибывают девять пациентов в надежде залечить душевные раны.

Судя по трейлеру, некоторую часть лечения героям придется провести в собственноручно выкопанных могилах, а ведь это явно далеко не главный сюрприз сериала, поставленного по роману Лианы Мориарти, автора "Большой маленькой лжи" с той же Кидман, Риз Уизерспун и Лорой Дерн.

"Малышка" (Sweet Girl)

20 августа, Netflix

Джейсон Момоа продолжает завоевывать экран: помимо второго сезона сериала "Видеть" он солирует и в боевике от Netflix.

Сюжет строится вокруг отца-одиночки, который не желает ждать, когда расследованием убийства жены займется полиция, и берется разобраться с обидчиками самостоятельно. Вернее, в компании юной дочурки, которую сыграла 20-летняя Изабела Мерсед.

Актриса уже успела отметиться в "Убийце 2" с Бенисио дель Торо, так что к обществу брутальных артистов ей не привыкать.

"Кафедра" (The Chair)

20 августа, Netflix

Комедийный сериал следует за Джи Юн-Ким (Сандра О из "Убивая Еву"), которая заступает на пост председателя кафедры английского языка в университете Пембрука и сталкивается с очевидными проблемами, связанными с полом и происхождением.

Шоураннером "Кафедры" выступила актриса Аманда Пит, для который сериал стал сценарным дебютом.

"Чепелуэйт" (Chapelwaite)

22 августа, Epix

После смерти жены капитан Чарльз Бун (Эдриан Броуди) переезжает на родину своих предков в штат Мэн. Здесь он столкнется с пугающими тайнами прошлого и будет вынужден попытаться положить конец преследующему Бунов проклятию.

"Жребий Иерусалима" - тайный готический шедевр Стивена Кинга, который (по уже сложившейся традиции) он самостоятельно адаптировал для телевидения.

"Кликбейт" (Clickbait)

25 августа, Netflix

Трагическое происшествие, спровоцированное вседозволенностью социальных сетей, будет показано с восьми разных точек зрения, которые в финале должны дать полную картину случившегося.

В одной из главных ролей снялась звезда драмеди нулевых и сериала "Двойка" Зои Казан, компанию которой составили Джессика Коллинз, Джейлин Флетчер и другие.

"Коса"

25 августа, KION

Автор фото, KION

Один из самых ярких режиссеров нулевых Игорь Волошин ("Я", "Нирвана") в прошлом десятилетии набирался опыта на телевидении (на "Физруке" и "Ольге") и вот теперь возвращается с собственным проектом для сервиса KION.

В центре рассказа - яркая девушка-следователь с внутренним сломом, которой предстоит раскрыть убийства девиц на Куршской косе. Уже очевидно, что снято красиво и странно, а кастинг - вполне неочевидный и способный раскрыть несколько новых звезд, например, исполнительницу главной роли Линду Лапиньш.

Над сценарием сериала работала Татьяна Арцеулова, которая уже написала для KION один из самых удачных проектов сервиса, "Клинику счастья" с Дарьей Мороз.

"Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building)

31 августа, Hulu

Камбэк Стива Мартина, который нечасто появляется не только на телевизионном, но и на киноэкране.

На сей раз он сыграл жителя манхэттенского небоскреба, который вместе с двумя друзьями жить не может без детективных романов. Однажды троице предоставляется шанс применить полученные в книгах навыки на практике, поскольку в их доме начинают происходить настоящие убийства.