Северный Уэльс: почему сланцевые ландшафты вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

13 минут назад

Сланцевый ландшафт Уэльса стал 32-м объектом в Великобритании, получившим статус всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2018 году правительство Великобритании номинировало его на внесение в список Всемирного наследия. На подготовку заявки ушло 15 лет.

Говорят, что в XIX веке валлийский сланец, главным образом добывавшийся в северо-западном графстве Гвинед, был "кровлей мира" - его экспортировали во многие страны.

Кроме того, эти пейзажи засветились в голливудских фильмах, да и вообще Сноудония, ставшая теперь национальным парком, - место особенное.

Вот несколько причин, по которым ландшафт северо-западного Уэльса оказался в одном ряду с египетскими пирамидами, Тадж-Махалом и Гранд-Каньоном.

"Огромное влияние на мировую архитектуру"

Автор фото, RCAHMW Подпись к фото, Сланцевый ландшафт на северо-западе Уэльса — это заявка Великобритании на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО

"Территория, простирающаяся от вершин гор до морского побережья, открывала возможности и создавала препятствия, которые использовались в рамках крупномасштабных промышленных процессов, осуществляемых землевладельцами и инвесторами, превратившими сельскохозяйственный ландшафт в промышленный центр производства сланца во время Промышленной революции (1780-1914 гг.)", - говорится в пресс-релизе ЮНЕСКО.

Сланец в северном Уэльсе добывали более 1800 лет, но во время промышленной революции спрос резко вырос: британские города росли как на дрожжах, и сланец широко использовался для кровли домов и фабрик.

В последующие 150 лет в Гвинеде не только добывали сланец, но и изобретали новые способы разработки карьеров и обработки сланца, а горные железные дороги считались лучшими в мире.

Подпись к фото, Фабрика по переработке сланца Инис Панди. Вернее, то, что от нее осталось. Таких заводов в Уэльсе насчитывалось несколько сотен

В XVIII веке северный Уэльс стал ведущим производителем сланца, а к концу XIX века в отрасли было занято почти 17 тысяч человек. Годовая добыча достигала 485 тысяч тонн.

Эксперт по сланцевой промышленности доктор Дэвид Гвин, работающий в долине Нантхле - старейшем карьере в северном Уэльсе, - считает, что добыча сланца внесла свой вклад в важный этап истории человечества, вызвав социально-экономические изменения.

"Сланцевые карьеры считались самой валлийской из валлийских отраслей промышленности. Это единственная крупная отрасль на Британских островах, в работе которой на протяжении всей своей истории английский язык не был главным", - сказал он.

По словам Люка Поттера, заместителя директора валлийского отделения британского Фонда национального достояния, заявка в ЮНЕСКО показала, что в Уэльсе от былой мощи сохранилось куда больше, чем "остатки сланцевой промышленности".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Старейшая независимая железнодорожная компания в мире Ffestiniog Railway была основана в соответствии с парламентским актом 1832 года

Сланцевая промышленность на северо-западе Уэльса оказала огромное влияние на мировую архитектуру, валлийский сланец использовался во многих зданиях и дворцах по всему миру, включая Вестминстерский зал приемов, Королевский выставочный центр в Мельбурне и мэрию Копенгагена в Дании.

Одна самых длительных забастовок в Великобритании

Карьер Пенрин когда-то считался крупнейшим сланцевым карьером в мире - в нем работало 2800 человек. Соседняя деревенька Бетесда превратилась в город с населением 8 тысяч человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Карьер Пенрин когда-то считался крупнейшим сланцевым карьером в мире

Владелец карьера Джордж Шолто Гордон Дуглас-Пеннант, лорд Пенрин к 1899 году заработал на своем карьере 133 тысячи фунтов - по сегодняшним меркам это было бы около 20 млн долларов.

Однако несколько ранее, в 1880 году, лорд, представлявший Консервативную партию, лишился своего места в парламенте, уступив его представителю Либеральной партии. Виноватыми в этой обидной карьерной неудаче он почему-то назначил рабочих карьера.

Лорд Пенрин объявил Карнарвоншир "лживым графством" и провозгласил: "Доверять словам валлийца в этом графстве больше нельзя".

Лорд превратил управляющего карьером Эмелиуса Александра Янга в своего тайного агента, регулярно докладывавшего о настроениях среди рабочих. Столь же регулярно осведомители лорда отправлялись на собрания шахтерского профсоюза.

Лорд Пенрин вознамерился уничтожить влияние профсоюза шахтеров северного Уэльса. Для этого он отменил систему работы на своем карьере, при которой шахтеры договаривались о ставке заработной платы в зависимости от качества породы, которую они должны были обрабатывать.

Результат не заставил себя ждать. "Великая забастовка в Пенрине" началась 22 ноября 1900 года и продолжалась три года.

Автор фото, People's Collection Подпись к фото, "В этом доме предателей нет": такие таблички висели на окнах в домах забастовщиков в Бетесде и ее окрестностях

В город были отправлены вооруженные военнослужащие и большое количество полицейских. О забастовке писали национальные газеты, она обсуждалась в парламенте.

14 ноября 1903 года забастовка завершилась. Профсоюз исчерпал свои средства, бастующие и их семьи умирали от голода.

Интересно, что даже сегодня некоторые жители Бетесды - потомки бастовавших более ста лет назад шахтеров - все еще отказываются переступать порог замка Пенрин, родового гнезда Дугласа-Пеннанта.

Секретное хранилище предметов искусства

Во время Второй мировой войны в одном из карьеров в Сноудонии спрятали несколько ценнейших произведений искусства.

Когда союзные войска эвакуировались из Дюнкерка в 1940 году, вторжение Гитлера на Британские острова казалось неминуемым. Национальная галерея решила не дожидаться нацистского десанта и укрыть свою коллекцию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На время Второй мировой войны карьер Манод превратился в засекреченный филиал Национальной галереи

Уинстон Черчилль тогда сказал: "Спрячьте их в пещерах и подвалах, но ни одна картина не покинет этот остров".

Разнообразные произведения искусства начали перевозить в Уэльс и прятать практически где придется. Далеко не всегда условия хранения были идеальными.

Эксперты искали подходящие места по всей стране и наконец нашли карьер Манод по соседству с городом Блайнай Фестиниог. Он стал временным хранилищем Национальной галереи.

Укрытое в глубине горы под десятками метров сланца и гранита убежище - карьер к тому моменту функционировал больше ста лет - было надежно защищено от бомбардировок. А его расположение в глубине и без того не слишком густонаселенного северного Уэльса помогло держать место в строжайшем секрете.

Правда, влажная и холодная пещера сама по себе мало подходила для хранения живописи. А ей предстояло принять бесценные работы Да Винчи, Рембрандта, Ван Дайка и Тернера. Поэтому в пещере построили шесть воздухонепроницаемых кондиционированных кирпичных боксов.

"Условия, в которых они хранились в Маноде, фактически были значительно лучше, чем те, в которых они выставлялись в Национальной галерее до войны, и эвакуация многому научила персонал", - рассказывает сотрудница Национальной галереи Сюзан Босман.

Самые крупные картины перевозили по железной дороге, те, что поменьше - в фургонах Королевской почтовой службы и компании по производству сладостей Cadbury, чтобы не привлекать излишнего внимания.

Автор фото, Hulton Archive/Getty Images Подпись к фото, Толкать вагонетки приходилось вручную

Затем их грузили на специально построенную узкоколейную железную дорогу и в запечатанных вагонах через специальный воздушный шлюз везли прямо к дверям боксов, где и распаковывали.

Вандайковский "Портрет короля Карла I" доставил особенно много хлопот: это огромная (3,6 на 2,9 метра) картина, и ради нее несколько метров уже построенной узкоколейки пришлось углубить.

Британское правительство арендовало Манод до конца 50-х годов - на случай, если придется вновь эвакуировать произведения искусства с началом Третьей мировой войны. По счастью, она не состоялась, и хранилище пришло в запустение.

От голливудских холмов до гор Сноудонии

В Уэльсе снимались сцены некоторых известных блокбастеров - таких как "Гарри Поттер" и "Робин Гуд", а карьер Динорвиг неподалеку от города Хланберис изображал Грецию в "Битве титанов" и засветился в нескольких сценах из "Тарзана" с Сэмюэлем Л. Джексоном.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, Сланцевый карьер Динорвиг в Сноудонии изображал место извержения вулканов в фильме "Битва титанов"

Второй по величине карьер в мире - это вполне валлийский ландшафт, но кинематографисты могут переделать его во что угодно, даже в Грецию.

После закрытия здание местного цеха в 1969 году его приобрели местные власти. Сегодня в нем размещаются отделения валлийского Национального музея и Национальный музей сланца.

А сам карьер входит в систему местной гидроаккумулирующей электростанции. Она - следующая в нашем списке.

Электрическая гора

Когда электростанцию Динорвиг сдали в эксплуатацию в 1984 году, она считалась одним из самых интересных инженерных и экологических проектов в мире

Автор фото, Geograph | Chris Подпись к фото, Проект Electric Mountain в Динорвиге стал одним из крупнейших в своем роде в Европе

Стороительство гидроаккумулирующей электростанции (известной также под именем "Электрическая гора") обошлось в 425 млн фунтов.

Она состоит из 16 км подземных туннелей глубоко под горой Элидир Ваур в Сноудонии. Шесть ее энергоблоков делают Динорвиг одной из крупнейших электростанций такого типа в Европе.

Станция состоит из двух расположенных по соседству озер (которые там уже были, для строительства их пришлось лишь немного расширить). Вода из верхнего, Мархлин Маур, течет в нижнее, Хлин Перис, вращая турбины. В часы пик вырабатываемое электричество поступает в национальную сеть, а в часы, когда она не загружена, вода закачивается обратно в верхнее озеро с помощью той же турбины.

Подпись к фото, "Электрическая гора"

Чтобы станция не бросалась в глаза и не портила пейзаж, ее решили спрятать внутри горы Элидир Ваур. Так появилась самая большая в Европе искусственная пещера. Из тех же соображений кабели, несущие энергию до подстанций и распределителей, закопали в землю - все 10 километров. А для постройки зданий использовался местный сланец.

Каждую секунду через турбины проходит объем воды, достаточный для приготовления 15 миллионов чашек чая.

Бомбы и взрывчатка в карьере

Во время Второй мировой войны сланцевый карьер в Глан-Ронви размером примерно с два футбольных поля превратился в секретный склад боеприпасов. Здесь же хранился захваченный немецкий нервно-паралитический газ. Потом карьер использовался для утилизации старых и лишних бомб, пуль и гранат.

Автор фото, Eric Jones | Geograph Подпись к фото, После Второй мировой войны в Глан-Ронви оказалось 70 тысяч немецких снарядов с нервно-паралитическим газом табун

Тысячи тонн боеприпасов удалось полностью уничтожить лишь в результате масштабной операции по очистке территории, которую Королевские ВВС завершили только в середине 1970-х годов.

Впоследствии карьер собирались использовать как водоем для еще одной электростанции, однако планы натолкнулись на сопротивление местных жителей, не уверенных в том, что в глубине карьера не осталось немецких химических боеприпасов. По некоторым неподтвержденным данным, несколько снарядов все еще остаются на дне, хотя проектировщики это отрицают.

Запрос подробной информации, который подали местные общественные организации в рамках Закона о свободе информации, был отклонен. Министерство обороны посчитало, что раскрытие этой информации может дать возможность злоумышленникам или организациям действовать против национальных интересов, и, принимая во внимание эти соображения, информация должна оставаться засекреченной.

Подпись к фото, Строить в таком месте электростанцию, действительно, не хочется. Тем более что "Электрическая гора" совсем рядом

В итоге на месте карьера Глан-Ронви так пока ничего и не построили, и он продолжает радовать туристов своим довольно угрюмым видом.

Помог ли Паровозик Томас британской заявке в ЮНЕСКО?

Один из самых известных детских мультфильмов о поездах появился на свет в том числе благодаря железной дороге в Гвинеде.

Автор фото, Talyllyn Railway Подпись к фото, Некоторые паровозы Talyllyn Railway, например "Сэр Гендель", упоминаются в книгах Уилберта Одри

Серию рассказов "Паровозик Томас" написал преподобный Уилберт Одри, работавший в 1950-х годах на узкоколейной железной дороге Talyllyn Railway.

Почти сто лет по ней перевозили сланец, а в 1951 году Talyllyn Railway первой в мире получила статус объекта национального исторического наследия.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сегодня на узкоколейке можно добраться из Хланбериса прямо до вершины Сноудона - самой высокой горы в Англии и Уэльсе (1085 метров). Правда, только летом

Узкоколейки - характерная черта всего северного Уэльса: собственно, они и появились благодаря сланцевым карьерам и промышленной революции.