Научный дайджест: новая вакцина от старого врага и как измерить креативность

Леонид Лунеев

Би-би-си

час назад

Среди научных новостей недели:

Новая вакцина от старого врага

Чем опасно таяние гренландских льдов

Как вычислить креативное мышление по десятку слов

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Эхо средневековья: зачем нам вакцина от чумы

Исследователи из Оксфордского университета приступили к первой стадии испытания новой вакцины, созданной по принципу прививок от коронавируса, но призванной бороться с очень старым врагом - чумой.

Черная смерть, как ее называли в раннем средневековье, выкосила половину Европы и, казалось бы, сошла на нет. Однако на самом деле вспышки чумы по-прежнему регистрируются по всему миру, и от нее не застрахованы даже развитые страны: на днях в США от чумы скончался 10-летний мальчик.

С начала 1990-х годов сразу в 25 странах наметился рост числа заболеваний чумой. В период с 2010 по 2015 год в мире было зарегистрировано свыше 3 тысяч случаев заражения и 584 смерти от чумы. Только в 2017 году во время вспышки на Мадагаскаре заразилось свыше 2 тысяч человек, из которых 171 скончался.

Чума вызывается бактерией Yersinia pestis, которая передается от животных людям через блох, и далее люди уже заражают друг друга. Без лечения это страшное заболевание практически в 100% случаев заканчивается летальным исходом.

Первоначальные симптомы могут напоминать грипп: это высокая температура, озноб, мышечная боль и усталость, однако когда у человека опухают и начинают болеть лимфоузлы и появляются так называемые бубоны, можно ставить однозначный диагноз.

Если чумные бактерии начинают размножаться в крови, это приводит к септической чуме, которая сопровождается тошнотой, расстройством желудка, кровоизлияниями и может привести к гангрене.

Самая редкая и в то же время самая опасная форма - это легочная чума, когда бактерии проникают в легкие и могут уже через два дня после инфицирования привести к смерти.

Самым эффективным способом борьбы с чумой остаются антибиотики, но для этого болезнь желательно распознать на ранней стадии, а это не всегда возможно.

"Хотя антибиотики справляются с чумой, вспышки порой происходят в отдаленных районах, и вот там превентивное вакцинирование могло бы стать очень успешной стратегией борьбы с этим заболеванием", - говорит вакцинолог из Оксфордского университета Кристин Рольер.

Именно в Оксфорде группа ученых разработала внутримышечную вакцину от чумы на основе модифицированного аденовируса, который не может реплицироваться в организме человека - примерно по тому же принципу, что компания AstraZeneca создала вакцину от Covid-19.

Этот аденовирус используется для доставки в организм генного кода белка Yersinia pestis, чтобы научить нашу имунную систему распознавать его и оказывать сопротивление.

Пока что вакцина была опробована только на лабораторных животных, но результаты были многообещающими, так что исследователи ищут добровольцев, которым даже готовы приплатить за риск и неудобство.

А риски, по признанию медиков всегда имеются, и могут варьироваться от умеренной боли до сильнейшей аллергической реакции. Впрочем, ученые гарантируют, что чумой никто не заразится, и обещают тщательно следить за состоянием добровольцев в ходе клинических испытаний, особенно в первую неделю после вакцинации.

Что будет, когда растает Гренландия

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В прошлый вторник в результате небывало теплой погоды Гренландия потеряла так много льда, что растаявшей воды хватило бы, чтобы покрыть территорию всей Флориды слоем в пять сантиметров. В общей сложности за один только день растаяло свыше 8,5 млрд тонн льда.

Разумеется, эксперты возлагают вину за такое резкое таяние льдов на вызванные человеческой деятельностью климатические изменения.

Как пишут британские исследователи в отчете, недавно опубликованном в журнале Cryosphere, с середины 1990-х наша планета потеряла уже 28 триллионов тонн льда, преимущественно арктического, в том числе и льда, составляющего покров Гренландии.

"За последнее десятилетие таяние материкового льда в Гренландии усилилось и стало менее предсказуемым, - утверждает автор этого отчета, гляциолог из университета Лидса Томас Слейтер. - И по мере того, как температура продолжит повышаться, такие явления, как резкое таяние, будут происходить все чаще".

Хотя в прошлый вторник рекорд таяния и не был побит, частота и масштабы подобных явлений заставляют задуматься.

Только за 2019 год Гренладния потеряла около 532 миллиардов тонн льда, который в виде воды ушел в мировой океан. В том году июль выдался особенно жарким, и таяние ледяного покрова было отмечено практически по всей Гренландии, что привело к перманентному повышению уровня мирового океана на полтора миллиметра.

Прибавка может показаться незначительной, но по словам Слейтера, по мере таяния льдов Гренландии будет расти и угроза штормовых наводнений прибрежных городов, особенно если такие штормы будут совпадать по времени с приливами. В целом же к концу этого века уровень мирового океана поднимется уже на 2-10 сантиметров только за счет Гренладнии.

Есть ли выход? Как говорит Слейтер, если поставить, и, главное, выполнить, разумные климатические задачи, мы все еще можем ограничить подъем уровня мирового океана и снизить ущерб, который наводнения могут нанести инфраструктуре и жителям прибрежных городов во всем мире.

Тест на креативность: просто, надежно (и вы сами можете его пройти)

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Что такое креативность? Этому понятию трудно дать четкое определение, и уж тем более креативность сложно измерить. И тем не менее ученые во главе с психологом из Гарварда Джеем Олсоном изобрели очень простой тест, позволяющий определить по крайней мере один аспект креативности.

Кстати, вы сами можете пройти его, и даже лучше сделать это до того, как вы ознакомитесь с его сутью - результат окажется объективнее (правда, тест требует знания английского).

Ну а теперь о самом методе. Он получил название "тест расходящихся ассоциаций" (Divergent Association Task или DAT - не путать с применяемым в социальной психологии IAT - "тестом неявной ассоциации"). Тест предлагает вам назвать 10 существительных, максимально расходящихся или отстоящих друг от друга по значению. К примеру, кошка и книга отстоят дальше друг от друга, чем кошка и собака.

Затем в дело вступает компьютерный алгоритм, который просчитывает семантическую дистанцию - то есть насколько отстоят друг от друга по смыслу подобранные слова.

"Сразу несколько теорий предполагают, что креативные люди способны генерировать более разносторонние идеи, - пишут ученые в сворей работе, опубликованной в издании PNAS. - Если это в самом деле так, то просто выбирая не связанные друг с другом слова, а затем вычисляя семантическую дистанцию между ними, можно объективно измерить дивергентное мышление".

DAT дополняет, отчасти заменяет и конкурирует с двумя ранее использовавшимися тестами: тестом на альтернативное применение (когда вам нужно придумать макисмально возможное число применений данному объекту) и тестом ассоциативного моста (когда два слова нужно связать третьим).

При испытаниях почти на 9 тысячах добровольцах тест DAT показал, что может оценить креативность ничуть не хуже, а то и лучше других, более сложных методов измерения. К тому же его широкий демогарфический диапазон позволяет применять его для широкомасштабных исследований.

Ключевым преимуществом нового теста является то, что он прост, его легко проходить, оценку результатов проводит компьютерная программа, а не люди, которые могут дать предвзятую оценку.

Среди минусов сам Олсон отмечает, что тест "замеряет лишь частичку одного аспекта креативности".

По его словам, DAT может проверить вас на разносторонность мышления и вербальную креативность, но, к примеру, ничего не скажет о том, насколько творческим будет ваш кулинарный подход на кухне, потому что там задействован совершенно другой набор навыков.

Собственно говоря, психологи полагают, что более креативные люди легче складывают в голове мозаику из разнообразной информации, и именно эту способность выявляет новый тест.