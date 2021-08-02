Легкоатлетка Тимановская получила польскую визу. Ее хотели насильно вернуть в Беларусь

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кристине Тимановской помогли не улететь в Беларусь японские полицейские. Сейчас она в посольстве Польши

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую власти насильно пытались вернуть домой за критику чиновников, в ближайшее время поедет в Польшу. Ее муж уже уехал из Беларуси.

Находящийся сейчас в Польше белорусский оппозиционер Павел Латушко написал в своем "Телеграм"-канале, что разговаривал с чиновницей МИД Польши Малгожатой Казьмерской, и та подтвердила ему, что Тимановской выдана польская виза.

Латушко заявил, что, по его информации, сейчас Тимановская находится в здании посольства Польши в Токио под опекой дипломатов и под внешней охраной полиции Японии.

Оттуда она поедет в аэропорт, причем провожать ее будет консул Польши и охрана.

Кроме того, утром 2 августа стало известно, что муж Тимановской, Арсений, покинул Беларусь, и сейчас находится на Украине. В коротком интервью для "Еврорадио" он сказал, что даже украинские пограничники желали его семье успехов.

Напомним, что 1 августа Белорусский фонд спортивной солидарности (он объединяет спортсменов-оппозиционеров) сообщил, что Тимановскую силой пытаются вывезти в Беларусь за ее резкую критику спортивных чиновников - они не разобрались в допинговом регламенте, и несколько спортсменок не смогли принять участие в беговой эстафете. А Тимановскую пытались против ее воли включить в список, хотя она готовилась совсем к другой дисциплине.

Белорусский олимпийский комитет накануне заявил, что спортсменка должна покинуть Олимпиаду в связи с ее "эмоционально-психологическом состоянием". Ее жестко начали критиковать государственные СМИ, выпуская тексты под заголовками вроде: "Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности".

Легкоатлетка сказала, что в Беларусь не вернется и попросила помощи у Международного олимпийского комитета. Там заявили, что изучают это дело, других комментариев пока не последовало.

2 августа НОК Беларуси выпустил новое заявление. Там подтверждается, что Тимановская должна покинуть игры, сам НОК "внимательно следит за ситуацией и работает в тесном сотрудничестве с организационным комитетом Игр и Международным олимпийским комитетом".