Белорусский юрист и оппозиционер Максим Знак в письме Би-би-си: думаю о суде, а не о тюремном заключении

час назад

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В Минске проходит судебный процесс над экс-главой штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой и ее близким соратником, юристом Максимом Знаком. Обоим грозит до 12 лет тюрьмы. Перед самым началом процесса Максим Знак ответил на вопросы журналистки Би-би-си Сары Рейнсфорд.

"Я знаю, что на вопрос "Как дела?" [англичане] вежливо отвечают: "Как дела", а не переходят к обсуждению каких-то проблем. Вот и у меня все хорошо", - говорит Максим Знак.

По его словам, обращаются с ним со дня ареста "ровно и без эксцессов", не хуже, чем с другими арестованными. "С письмами только сейчас перебои - почти как у Гарри Поттера", - иронизирует он.

Максиму Знаку 39 лет, позади у него юрфак БГУ с отличием, кандидатская диссертация, научные публикации и статус управляющего партнера в юридической фирме.

В 2020 году он стал главным юристом в штабе Виктора Бабарико и обжаловал в суде отказ в его регистрации. После президентских выборов Знак вошел в президиум координационного совета оппозиции. И в качестве адвоката сопровождал на допрос писательницу Светлану Алексиевич.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Одно из последних публичных появлений оппозиционеров в Минске, конец августа 2020 года. Слева направо: Павел Латушко (в эмиграции), Мария Колесникова (в СИЗО), Ольга Ковалькова (арестована, потом насильно вывезена в Польшу), Максим Знак и Сергей Дылевский (в эмиграции)

Нобелевская лауреатка сейчас единственная из членов президиума этого совета, оставшаяся на свободе. Самого Максима Знака арестовали 9 сентября. Как и Мария Колесникова, он обвиняется в заговоре с целью захвата власти, призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и в создании экстремистского формирования.

Детали обвинения неизвестны.

"Из курьезных моментов: у меня есть документ - акт изъятия запрещенных предметов, из которого следует, что к запрещенным предметам сейчас относится Конституция и альбом для рисования. Мне кажется, что это символично", - говорит в письме Би-би-си Максим Знак.

За почти уже год в СИЗО он написал 4800 писем, сто рассказов, набросок романа, "довольно много стихов и рисунков", прочитал около 230 книг и "съел очень много передач от родных".

Про обвинения в свой адрес он говорит коротко: "Действий, предусмотренных инкриминируемыми мне статьями Уголовного кодекса, я не совершал".

"То, что вы деликатно назвали словом "это" [обвинение и лишение свободы ] происходит не со "мной", а со всеми нами, - рассуждает Максим Знак о положении дел в Беларуси. - Видимо, кто-то считает, что издержки содержания репрессивной машины (прямые и косвенные, материальные и нематериальные) - меньшее зло, чем соблюдение закона и предоставление людям реальных гражданских и политических прав. Для меня это странно, но история знает немало таких примеров".

По его словам, в правовом государстве со здоровым разделением властей к его действиям, как и к действиям многих других людей, претензий быть не может. Наоборот, разъяснение гражданских прав, конструктивная критика недостатков системы и указание на нарушения, гласность - это "прививки, которые должны регулярно быть в любом государстве, чтобы оно было здоровым".

"Ситуация довольно странная - прежде всего мы, так уж получилось, выступали за право на выборы и на выбор будущего, - комментирует Знак события лета и осени 2020 года, - Моя область экспертизы - право и правоприменение, и мне кажется, я успешно доказал, что изменения в Беларуси необходимы. Сейчас перемен хочет еще больше людей, потому что за прошедший год, к сожалению, вместо движения вперед и развития белорусское общество откатилось на много десятилетий назад".

Он говорит, что оправдательных приговоров в Беларуси всего 0,3%, но до оглашения приговора всегда остается шанс на то, что он будет законным и справедливым.

"Поэтому к заключению я никак не готовлюсь, - говорит он. - Только "золотой запас" в виде нескольких блоков сигарет, которые я не курю, имеется. Я думаю о судебном процессе, а не о тюремном заключении. Если солдата утром ждет бой с превосходящими силами противника, он думает в основном о бое, а не о своей возможной смерти".

Максим Знак говорит, что "было бы очень стыдно для государства" закрыть процесс по обвинению в якобы сделанных им публично призывах. Письмо от юриста было получено до начала процесса, который судья сразу же объявил закрытым.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Суть обвинений против Колесниковой и Знака знают только силовики и суд

"Есть только одна причина, по которой якобы преступные публичные призывы могут скрываться от публики - а до сих пор и от меня тоже - это их отсутствие, - говорит он. - Если же процесс все же закроют, я бы хотел, чтобы мир услышал наши голоса годичной давности, пока мы были на свободе".