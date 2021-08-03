Британские полицейские задержали лебедя-хулигана
Полиция английского графства Кембриджшир задержала заносчивого лебедя. Он то и дело выбегал на дорогу, ведущую из Кембриджа в Ковентри, и блокировал движение.
Стражи порядка получили сразу несколько жалоб на "хамовитую птицу, которая нагло мешала проезду машин", у местечка Хардвик.
"После задержания лебедя отправили отбывать заключение в ближайшем водоеме", - рапортовала полиция на своей странице в "Фейсбуке".
Пользователям соцсетей этот случай напомнил сцену из фильма "Типа крутые легавые".
Главный герой, один из лучших полицейских Лондона, сослан в деревню, где ему приходится, в частности, ловить лебедей-нарушителей.
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