Британские полицейские задержали лебедя-хулигана

Лебедь в полицейском автомобиле

Автор фото, Cambridgeshire Constabulary

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"Задержанного" лебедя поместили в полицейский автомобиль и отвезли к водоему

Полиция английского графства Кембриджшир задержала заносчивого лебедя. Он то и дело выбегал на дорогу, ведущую из Кембриджа в Ковентри, и блокировал движение.

Стражи порядка получили сразу несколько жалоб на "хамовитую птицу, которая нагло мешала проезду машин", у местечка Хардвик.

"После задержания лебедя отправили отбывать заключение в ближайшем водоеме", - рапортовала полиция на своей странице в "Фейсбуке".

Автор фото, Alamy

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В соцсетях задержание птицы сравнивали со сценой из комедии "Типа крутые легавые"

Пользователям соцсетей этот случай напомнил сцену из фильма "Типа крутые легавые".

Главный герой, один из лучших полицейских Лондона, сослан в деревню, где ему приходится, в частности, ловить лебедей-нарушителей.