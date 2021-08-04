Рудник раздора: как киргизские власти и канадская компания не могут поделить золото "Кумтора"

Наргиза Рыскулова

Би-би-си, Бишкек

час назад

Автор фото, IGOR KOVALENKO/TASS

Обвинения в коррупции и нанесении вреда экологии, допросы первых лиц государства, начало процесса национализации. Все это - в рамках идущего полным ходом в Кыргызстане расследования по делу крупнейшего в стране золоторудного месторождения "Кумтор". Рассказываем, как рудник стал камнем преткновения между канадской горнорудной компанией и киргизскими властями.

После 16 лет опалы первый президент Кыргызстана Аскар Акаев вернулся в страну на допрос по делу о коррупции. Его подозревают в злоупотреблении должностным положением при подписании договора про проекту "Кумтор" в 1992 году с канадским энергетическим гигантом Cameco Corporation, позже передавшим свои акции дочерней Centerra Gold Inc.

Список подозреваемых в коррупции при заключении сделки и допрашиваемых нынешних и бывших высокопоставленных чиновников и депутатов растет, в их числе - еще один опальный экс-президент, Курманбек Бакиев, а также бывшие премьер-министры Темир Сариев и Омурбек Бабанов.

На этот раз власти пошли на беспрецедентный шаг, введя внешнее управление "Кумтором" после судебного решения взыскать с золотодобывающей компании "Кумтор Голд Компани" 261,7 млрд сомов (или $3 млрд) в пользу государства.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что спецслужба инициировала процесс выхода из всех ранее заключенных соглашений по разработке "Кумтора" перед правительством страны.

Чем уникален "Кумтор" и кто им владеет?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Кумтор" расположен в горах Тянь-Шань, на высоте более 4000 метров над уровнем моря - выше него только перуанское месторождение "Янакоча"

"Кумтор" - крупнейшее месторождение в Центральной Азии, где золото добывают открытым способом, и второе самое высокогорное месторождение в мире после рудника "Янокоча" в Перу. Рудник расположен на севере Кыргызстана, в Иссык-Кульской области, на высоте более 4000 метров над уровнем моря, и окружен величественными ледниками горного хребта Тянь-Шань. Эти ледники являются основой рек, которые вливаются в устье трансграничной реки Нарын - ее воды затем впадают в Карадарью и Сырдарью, основную водную артерию региона.

Рудник с 1993 года начала разрабатывать канадская компания Centerra Gold Inc. - основной владелец "Кумтора" - через дочернюю "Кумтор Голд Компани".

При первоначальном соглашении в 1992 году компания Centerra Gold Inc. владела лишь третью всех акций, а Кыргызстан - двумя третями, но через год канадская компания передоговорилась об условиях и начала инвестировать в разработку месторождения. Кыргызстан остался владельцем трети акций, а в 2019-м доля государства сократилась до 26 процентов всех активов компании.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Рудник с 1993 года разрабатывает канадская компания Centerra Gold

С 2012 года киргизские власти начали искать виноватых в заключении невыгодной для Кыргызстана сделки, и сейчас в злоупотреблении должностным положением обвиняется ряд чиновников, которые задержаны или допрашиваются.

Компанию Centerra Gold Inc. также обвиняют в подкупе и коррумпировании киргизских чиновников. В 2014 году бывший министр финансов Болот Абдилдаев и еще четверо чиновников были осуждены за получение взятки в 4 млн долларов при заключении сделки по "Кумтору, но через год их выпустили в связи с истечением срока обвинения.

Почему "Кумтор" так важен для киргизской экономики?

"Кумтор" - не только крупнейший золоторудный рудник в Центральной Азии с запасами золота около 700 тонн, но и самый крупный налогоплательщик и инвестор Кыргызстана: по официальным данным, доходы от него составляют около 12,5% ВВП Кыргызстана, 23% промышленного производства и около 30 процентов всего объема экспорта страны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Канадская компания говорит, что на руднике можно добыть еще около 180 тонн золота

По данным самой компании, до 2020 года Кыргызстан получил от "Кумтора" общую прибыль в размере 4 млрд 144 тыс. долларов - а по данным властей, около 13 млрд долларов. На руднике работает около 5 тысяч кыргызстанцев.

В год "Кумтор Голд Компани" добывает более 16-18 тонн сырья, большая часть которого переливается в слитки с золотым содержанием 80-85%. С начала эксплуатации на руднике было добыто 415 тонн золота. Ранее компания заявляла, что резервы рудника на исходе - в 2012 году прогнозы по их разработке были лишь до 2023-2026 года. Но в последнем отчете компания заявила, что рудник можно разрабатывать до 2031 года, и что на "Кумторе" можно добыть еще около 180 тонн золота.

Как возник конфликт с государством?

Нынешнее правительство и новый президент страны Садыр Жапаров считают, что Кыргызстан может разрабатывать рудник на более выгодных для себя условиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нынешний президент Жапаров давно добивался национализации "Кумтора"

Об изменении договоренностей в Кыргызстане впервые заговорили еще в 2002 году, при первом президенте Аскаре Акаеве. В 2012-м, при президенте Алмазбеке Атамбаеве, была создана госкомиссия, чтобы расследовать коррупцию при заключении первоначального соглашения. Тогда же правительство постановило достичь соглашения о перераспределении владения собственностью 50 на 50. Но договоренность так и не была достигнута.

Новый пик конфликта между предприятием и государством пришелся на май 2021 года, когда к власти пришел новый президент страны Садыр Жапаров, один из ярых сторонников национализации месторождений. Его правительство ввело внешнее управление предприятия, за день до этого сразу в трех чтениях приняв закон, разрешающий это государству.

Сразу после суда акции компании упали на 30%. Сама компания считает действия государства незаконными и называет их захватом рудника с нарушением всех ранее достигнутых договоренностей. Centerra Gold Inc. начала судиться с правительством Кыргызстана в арбитражном суде.

Чего добиваются президент Жапаров и правительство?

Садыр Жапаров, еще будучи депутатом, в 2012 году выступал за национализацию "Кумтора". Он сначала возглавлял госкомиссию по делу рудника и часто обвинял чиновников в коррупции. Тогда он вместе с Камчыбеком Ташиевом (нынешний глава ГКНБ) и Талантом Мамытовым (нынешний спикер парламента) был обвинен в организации протестов и попытке захвата власти - все трое были заключены под арест на год в 2012 году.

Подпись к фото, В 2013 году у рудника вспыхнули массовые беспорядки - протестующие требовали его национализации, тогдашний президент Атамбаев ввел на территории Джеты-Огузского района чрезвычайное положение и комендантский час

Второй срок - на 10 лет - по делу о "Кумторе" Жапаров получил в 2017 году по обвинению в захвате заложника.

Освобожденный своими сторонниками во время октябрьских протестов в 2020 году, Жапаров в парламенте говорил, что отбирать "Кумтор" у Centerra Gold Inc. не нужно, так как запасы золота на руднике практически исчерпаны. Но позже, став сначала премьер-министром, а затем президентом страны, Жапаров вновь начал расследование о нанесенном рудником вреде экологии.

Однако эксперты считают не случайным тот факт, что Жапаров поменял мнение о значимости рудника на пике второй волны коронавируса в стране и после того, как случились столкновения на киргизско-таджикской границе, в результате которых погибли 35 кыргызстанцев и 134 человека пострадали.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жапаров, Ташиев и Мамытов были обвинены в организации протестов и попытке захвата власти в 2012 году

Политологи считают, что Жапаров таким образом набирает политические очки и спасает свой падающий рейтинг. Экономисты же называют это недальновидной попыткой президента поправить экономику страны, пошатнувшуюся после карантина и введения ограничений из-за пандемии. Кыргызстан находится в глубоком экономическом кризисе, уровень нищеты в стране вырос до 25 процентов - практически каждый третий кыргызстанец живет за чертой бедности.

К чему может привести конфликт?

Действия киргизского правительства подвергли критике многие международные аналитики, в том числе и Европейский банк реконструкции и развития, опасающиеся, что введение внешнего управления и фактическое изгнание Centerra Gold Inc. надолго отпугнет иностранных инвесторов от Кыргызстана. Посольства Канады и Великобритании в Кыргызстане тоже выразили обеспокоенность событиями в горнорудном секторе.

В долгосрочном плане уход инвесторов может привести к еще более глубокому экономическому кризису в стране.

После ухода канадцев потенциальными - и единственными - заинтересованными в разработке рудника инвесторами могут быть китайцы, но и у тех в последние годы было много сложностей на месторождениях в Кыргызстане. 45% всего внешнего долга Кыргызстана составляет задолженность перед КНР, и приход китайских инвесторов сделает его еще более зависимым от Пекина. В 2018 году Кыргызстан уже попал в десятку самых уязвимых перед Китаем государств.