Тайна рейса ВА-149 из Лондона в Кувейт: шпионская миссия или стечение обстоятельств?

Гордон Корера

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

24 минуты назад

Автор фото, Tim Rees Подпись к фото, Тот самый Боинг-747 Британских авиалиний, который совершил свой последний рейс из Лондона в Кувейт 2 августа 1990 года

2 августа 1990 года самолет Британских авиалиний (ВА), выполняя рейс под номером 149, приземлился в аэропорту Кувейта. Это была промежуточная остановка на пути из Лондона в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Он был единственным приземлившимся самолетом, потому что к этому времени лидер Ирака Саддам Хусейн уже начал вторжение в Кувейт, его войска заняли аэропорт, поэтому другие авиалинии свои маршруты изменили.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, То, что от него осталось после того, как иракские военные высадили поссажиров и экипаж, взорвав самолет прямо на взлетной полосе

Все пассажиры и экипаж были задержаны, причем власти Ирака заявили, что британское правительство использовало самолет для секретной миссии. До сих пор нет единого мнения по поводу того, что же произошло в аэропорту Кувейта, и кто был виноват в том, что некоторым пассажирам пришлось пережить пять очень тяжелых месяцев в иракском плену.

Энтони Прайс был направлен в Кувейт на работу в 1988 году. В его обязанности, как он сам говорит, входила "ответственность за сбор политической информации". Однако есть сведения, что местом его работы была британская внешняя разведка МИ-6 и он выполнял свои прямые обязанности под прикрытием должности сотрудника британского посольства.

Он говорит, что раньше просто не мог открыто высказаться по поводу всех "ложных обвинений и несправедливостей", поскольку был обязан молчать, в соответствии с Законом о государственной секретной информации. Но теперь хочет предать гласности все, что ему известно, в знак солидарности с пострадавшими.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Штаб-квартира британской внешней разведки МИ6 в Лондоне. До сих поор никто не может с уверенностью сказать, несет ли она ответственность за то, что случилось с пассажирами рейса ВА-149

(Этот закон был принят в 1989 году, и все британские граждане при поступлении на работу, связанную с информацией, считающейся секретной, должны его подписывать. Однако, поскольку он является именно законом, а не частью трудового соглашения, то нарушившие его люди несут ответственность вне зависимости от того, поставили ли они под ним подпись, или нет. Примечание bbcrussian).

"Я уверен, - заявил Прайс, - что британская военная разведка и спецслужбы действительно воспользовались рейсом Британских авиалиний, несмотря на многочисленные официальные опровержения". Он сказал Би-би-си, что это была "наскоро спланированная попытка отправить в регион сотрудников разведки", о которой не знали ни он сам, ни посол Соединенного Королевства в Кувейте.

"Мы абсолютно ничего не знали", - сказал он, поскольку вся операция задумывалась таким образом, чтобы в случае чего все можно было бы правдоподобно отрицать".

Самого Энтони Прайса позднее обвиняли в том, что он тоже принимал участие в этой операции, а также в том, что он предоставил Британским авиалиниям ложную информацию относительно того, можно ли было безопасно сажать самолет в Кувейте. Он эти обвинения отрицает.

По его словам, он действительно разговаривал с представителем авиакомпании вечером 1 августа, когда было понятно, что отношения между Ираком и Кувейтом дошли до критической точки, но вторжение еще не началось.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Музей мучеников в Кувейте, посвященный всем, кто погиб во время иракского вторжения

Прайс вспоминает, что сказал представителю ВА, что, мол, если вы посадите самолет сегодня в полночь, то, скорее всего, все будет в порядке.

Но он также говорит, что предупредил компанию, что вторжение может начаться ранним утром, и что в этом случае посадить самолет в кувейтском аэропорту в то же время, но уже на следующий день, не получится.

Живые щиты

Автор фото, Fairfax Media Archives Подпись к фото, Эрика Мастерс и ее сын Тони по прилету в Сидней. Оба они были пассажирами рейса ВА-149

Клайв Эфи, главный стюард рейса ВА-149, вспоминает, что сразу после приземления в самолет вошел некий британец в военной форме, который сказал, что пришел встретить 10 человек, прибывших из Хитроу. Они первыми покинули самолет, и больше их никто не видел.

"Им дали первыми покинуть самолет в Кувейте, а мои пассажиры, мужчины, женщины и дети, оказались на втором месте", - сказал Эфи в интервью Би-би-си.

Он также отметил, что винит правительство в том, что случилось дальше, когда иракские военные взяли и пассажиров, и экипаж в заложники. Некоторых потом отпустят, но остальным придется вытерпеть плохое обращение, сексуальные надругательства и голод. Часть из них иракцы использовали на важных объектах в качестве живых щитов, чтобы коалиционные войска Запада их не разбомбили. Заложников освободили через пять месяцев.

Так кем же были таинственные мужчины на борту рейса ВА-149?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После первой войны в Персидском заливе Саддам Хусейн остался у власти, несмотря на победу коалиционных войск и сильно ухудшившиеся условия жизни в Ираке. Пропагандистский плакат 1997 года

Стивен Дэвис, автор недавно опубликованной книги "Операция Троянский конь", утверждает, что ему удалось на условиях анонимности поговорить и с членами этой группы, а также с теми, кто готовил операцию. Он считает, что миссия была задумана для того, чтобы отправить команду оперативных работников спецназа для сбора разведывательной информации.

Он также говорит, что британские власти не ожидали, что аэропорт так быстро с начала вторжения окажется в руках иракской армии. Напротив, они явно считали, что их люди смогут спокойно покинуть самолет, который полетит дальше по маршруту. По его словам, билеты были оплачены с армейского банковского счета, а Британские авиалинии были в курсе того, какие пассажиры и зачем летят рейсом ВА-149.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Автор книги "Операция Троянский конь" Стивен Дэвис

В ответ на высказанные вновь обвинения министерство обороны сослалось на заявление палаты общин британского парламента, в котором говорилось следующее: "В 2007 году правительство Соединенного Королевства четко и ясно подтвердило в парламенте, что оно в 1990 году не использовало рейс для переброски военного персонала".

ВА отказалась от комментариев, сославшись на более ранние правительственные опровержения.

Требование извинений

Восемнадцатилетняя Джинни Гилл сидела в задних рядах самолета вместе с сестрой. Она вспоминает, что рядом с нею летели двое мужчин, хранившие молчание на протяжении всего полета. И она полагает, что они были из команды спецназовцев.

Автор фото, US Navy photo Подпись к фото, Взорванный самолет в международном аэропорту Кувейта. Возможно, британский боинг. Фотография сделана морским пехотинцем США

Картина, которая застала их после приземления, была абсолютно сюрреалистической: на поле не было ни одного сотрудника аэропорта и ни одного самолета кроме самолетов Кувейтских авиалиний. Они с сестрой вышли размять ноги и увидели взрывы, неподалеку от аэропорта.

"И вот тогда мы поняли, что что-то пошло совсем не так", - сказала она Би-би-си, - мы не знали ни куда идти, ни что делать". Двоих сидевших с нею рядом мужчин она тоже больше никогда не видела. "Я хотела знать правду с той самой минуты, как мы вернулись домой, но никто ничего так и не сказал. Все двери, в которые мы стучались, захлопывались перед носом".

Книга Дэвиса, запущенная в продажу на пресс-конференции в Лондоне в 31-ю годовщину неудачной посадки в Кувейте, включает разговоры с людьми, взятыми в заложники, и откровения Энтони Прайса, впервые заговорившего публично.