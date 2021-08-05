Отпор мигрантам: чем известна Frontex - погранслужба ЕС на границе Литвы и Беларуси

Григор Атанесян

Би-би-си

час назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как в Литве начался миграционный кризис и что делают власти

С пятницы на границу Литвы с Беларусью по приглашению литовских властей были направлены около 100 офицеров Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex) для помощи в патрулировании - из-за резкого роста потока мигрантов из Азии и Африки.

Во вторник в МВД Литвы объявили, что будут отправлять мигрантов обратно в Беларусь. Это спорная тактика, которую правозащитники называют незаконной и опасной - и много лет связывают с ней европейскую погранслужбу.

Би-би-си рассказывает, что такое Frontex - силовая структура ЕС с широким мандатом и большим бюджетом, - и почему активисты и журналисты обвиняют ее в нарушении норм международного права.

Обвинения в незаконном выдворении и причастности к гибели мигрантов

Автор фото, EPA Подпись к фото, Брифинг главы Frontex Фабрис Лежери в Литве

Рекордный поток соискателей убежища из Африки и Азии на белорусско-литовской границе привел к тому, что во вторник официальный Вильнюс потребовал от своих пограничников не позволять мигрантам пересекать границу, а вместо этого отправлять их обратно в Беларусь.

В среду в Госпогранкомитете Беларуси объявили, что часть возвращенных литовскими пограничниками мигрантов находится в тяжелом состоянии, а один из них умер.

В Литве назвали это провокацией. "Мы ожидали подобных провокаций белорусского режима, - сказал министр обороны страны Арвидас Анушаускас. ​- Сообщения [о смерти мигранта] были подготовлены".

При этом представитель литовского МВД Лина Лауринайте-Григене заявила агентству BNS, что отправка мигрантов назад допускается международным правом, если это временное решение и им представлена альтернатива соисканию убежища.

Но глава литовского Красного креста Эгле Самучовайте в интервью агентству Ассошиэйтед пресс назвала решение несовместимым с Конвенцией по правам беженцев, Хартией ЕС по правам человека и другими положениями международного права.

Решение может нарушать две нормы международного права - запрет на коллективную высылку иностранцев и запрет на высылку в страны, где им может угрожать опасность, написал в "Фейсбуке" глава комитета по правам человека в Сейме Литвы Томас Витаутас Раскявичюс. "Мы ходим по тонкому льду", - считает депутат.

Анонсированное во вторник решение означает лишь то, что соискатели убежища возвращаются в Беларусь с рекомендацией обращаться к литовским пограничникам на КПП и официальных пограничных пунктах, а не переходить границу через реки, леса, поля и т. д., сказал в разговоре с Би-би-си представитель Службы охраны госграницы Литвы Рокас Пукинскас.

Он рассказал, что с начала этого года 4090 человек в неположенном месте пересекли белорусско-литовскую границу, среди них большинство - иракцы (около 2,8 тыс. человек), а также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана и других стран.

Он отказался комментировать сообщения о применении силы со стороны литовских пограничников, но заверил, что ни они, ни офицеры Frontex не применяли огнестрельное оружие, дубинки, газ или электрошокеры (тазеры).

По предварительным данным, около 250 человек за последние сутки были возвращены в Беларусь, добавил Пукинскас.

"Мы изучаем ситуацию. Мы изучаем правовые акты. Мы действуем в рамках оперативного плана", - сказал пресс-секретарь Frontex Петр Свитальский в разговоре с Би-би-си.

Свитальский говорит, что Frontex никак не участвует в действиях по возвращению мигрантов в Беларусь.

Он также рассказал, что с пятницы в Литву прибудут наблюдатели за соблюдением базовых прав человека - штатные сотрудники Frontex.

За последние годы европейские правозащитники и депутаты Европарламента уже не раз осуждали тактику отправки назад мигрантов, среди которых есть дети и женщины, до пересечения границы и индивидуального рассмотрения их заявок на убежище.

Целый ряд СМИ связывал Frontex с этой тактикой.

Автор фото, Airbus Подпись к фото, Беспилотник Airbus выполняет полет для Frontex

Главными фронтами деятельности европограничников в последние годы стали Греция и Италия, и в первую очередь их морские границы с Турцией и Ливией. Именно там сформировался стиль работы Frontex, который правозащитники критикуют как чрезмерно жесткий.

Еще в 2016 году издание Intercept опубликовало внутренние отчеты Frontex, в которых утверждается, что греческие пограничники открывали огонь по лодкам с мигрантами.

Frontex не просто задерживает мигрантов в Эгейском и Средиземном морях - его офицеры участвует в выдворении мигрантов, не давая им пересечь границу, утверждает выпущенное в октябре прошлого года расследование Bellingcat, Spiegel и других изданий. К аналогичным выводам пришла New York Times. В агентстве отвергли эти обвинения.

Правозащитники называют описанную в расследовании тактику push back - дословно “отпор” - и считают ее противоречащей Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает коллективную высылку иностранцев.

В мае газета Guardian со ссылкой на данные ООН и неправительственных организаций сообщила, что погранслужбы стран ЕС при поддержке Frontex за время пандемии незаконно выслали более 40 тыс. мигрантов, в том числе детей и беженцев из зон военных действий, и что эта тактика могла привести к смертям более 2 тыс. человек.

Автор фото, EPA

В Frontex говорят, что нет никаких доказательств участия агентства - прямого или косвенного - в незаконном выдворении или практике "отпора" мигрантам.

Но в 2020 году в распоряжение Би-би-си попал закрытый доклад Frontex, в котором перечислялись свидетельства серьезных нарушений в работе службы. В нем в деталях описан случай, когда офицеры Frontex видели, как катер греческой береговой охраны перехватил лодку с мигрантами и отбуксировал ее обратно в турецкие территориальные воды. Они ничего не предприняли.

В переписке с чиновниками ЕС в Брюсселе глава службы Фабрис Лежери писал, что потребовал от Афин расследовать действия своей береговой охраны.

Правозащитники утверждают, что агентство действует так же и в отношении прибывающих из Ливии мигрантов, предоставляя ливийским пограничникам данные для перехвата кораблей.

В январе Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ЕББМ) начало расследование действий Frontex на основе публикаций о незаконной высылке мигрантов, а также о домогательствах и других дисциплинарных нарушениях, в том числе среди руководства службы.

В кабинетах Лежери и его руководителя аппарата были проведены обыски в связи с этим расследованием. Социал-демократическая фракция Европарламента ранее требовала увольнения Лежери.

А в июле этого года были представлены результаты расследования действий Frontex, которое проводила группа евродепутатов.

Они не нашли прямых доказательств участия Frontex в незаконной высылке мигрантов, но пришли к выводу, что агентство знает о подобных действиях со стороны погранслужб государств ЕС и игнорирует их - вместо того чтобы сообщать о них и предотвращать их в дальнейшем.

Автор фото, Reuters

"Несколько надежных источников, в том числе национальные и международные правозащитные группы и организации, последовательно сообщали о нарушении базовых прав на границах ряда государств-членов [ЕС], где Frontex проводит совместные операции, - цитирует доклад издание Politico. - Как правило, Frontex игнорировало эти сообщения".

Пресс-секретарь Frontex тогда заявил, что агентство приветствует выводы расследований и принимает его рекомендации.

Офицеры, катера, дроны и спутники

Основанное в 2004 году со штаб-квартирой в Варшаве, Frontex - независимое агентство Евросоюза, которое подчиняется Европарламенту, Европейской комиссии и Совету ЕС. Оно долго не имело собственных силовых подразделений, лишь административный персонал, и занималось координацией действий между погранслужбами разных стран блока.

Но когда в 2015 году Европу захлестнул миграционный кризис, с сотнями тысяч сирийцев, афганцев и жителей ряда африканских стран, ежедневно стремящихся попасть в страны ЕС, агентство стало добиваться расширения полномочий и мандата.

В итоге к 2021 году бюджет Frontex достиг 544 млн евро, а личный состав его подразделений, которые носят форму с флагом ЕС, превысил 600 человек, при этом к 2027 году его планируется увеличить до 10 тыс. человек.

В описании вакансии на сайте агентства среди требований к кандидатам называется гражданство ЕС, владение английским, хорошая физическая форма и психологическая устойчивость. Опыт работы в правоохранительных органах не требуется, заявки от женщин приветствуются.

В прошлом году году сотрудники агентства следили за безопасностью границ в Средиземном, Эгейском, Черном и Адриатическом морях, а также на сухопутных границах Польши, Хорватии и Венгрии.

Кроме того, после выхода Британии из ЕС именно агенты Frontex стоят на границе Гибралтара, британской территории, с Испанией - в Лондоне их предпочли испанским пограничникам, пишет журнал Economist.

Агентство действует и за границами ЕС: его офицеры присутствуют в Албании и Черногории, а гражданские сотрудники - в Сербии, Турции, а также Нигере и Сенегале.

На новый уровень вышли и технологические возможности агентства: в этом году к катерам, автомобилям и самолетам добавились контракты с французскими и израильскими операторами разведывательных беспилотников.

Кроме дронов, за потоками мигрантов Frontex следит и через спутники космической программы ЕС "Коперник".

Правозащитники, критикующие агентство, говорят, что используя данные со спутников и дронов, агенты уклоняются от обязанности спасать мигрантов в море, которую накладывает наблюдение с кораблей.