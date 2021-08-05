Сетевые фейки и китайская пропаганда

Flora Carmichael

BBC News

43 минуты назад

Согласно новому исследованию, разветвленная сеть, состоящая из более чем 350 фальшивых аккаунтов в социальных сетях, занимается пропагандой ценностей коммунистического Китая и пытается дискредитировать его противников.

Отчет подготовлен Центром информационной устойчивости (Centre for Information Resilience) - это британская неправительственная организация, изучающая риски, связанные с действиями "враждебных акторов" - то есть противников демократии, - в информационном поле, и консультирующая политиков, общественных деятелей и журналистов.

Согласно отчету, цель этой сети - повысить влияние и имидж Китая за рубежом, а заодно и делегитимизировать Запад и западные ценности.

Один из методов пропагандистов - карикатуры, например, на китайского магната Го Вэнгуя, откровенного критика коммунистического Китая, которому пришлось покинуть страну.

Публиковались также карикатуры на доктора Ли-Мэн Янь, публиковавшую статьи о лабораторном происхождении Covid-19, и Стива Бэннона, бывшего политического стратега Дональда Трампа.

Подпись к фото, Карикатуры на Бэннона, Ли-Мэн Янь и Го Вэньгуя (слева направо)

На некоторых из учетных записей в Twitter, Facebook, Instagram и YouTube аватарки явно сгенерированы программой с использованием искусственного интеллекта. Другие аккаунты, по всей видимости, взломали: раньше они принадлежали другим людям велись на других языках.

Никаких конкретных доказательств связи этой сети с правительством Китая нет, но, как полагают в Центре информационной устойчивости, она напоминает прокитайские сети, ранее существовавшие в Twitter и Facebook, которые удалось выявить и подавить.

Эти сети выражали ту же точку зрения, что и китайские чиновники и государственные СМИ.

Большая часть контента сосредоточена на США и на спорных вопросах, которые сегодня активно обсуждаются в Штатах - в частности, законы об оружии и расовая политика.

В одном из постов утверждается, что в США плохо с соблюдением прав человека. В сообщениях с фейковых аккаунтов в качестве примеров приводится смерть Джорджа Флойда, а также дискриминация выходцев из Азии.

Подпись к фото, Twitter уже заблокировал автора этого поста ("Почти 20 тысяч человек погибают в США от огнестрельного оружия в 2020 году") за нарушение правил

В других постах отрицаются нарушения прав человека в Синьцзяне. Считается, что китайские власти удерживают там не менее миллиона мусульман для насильственного "перевоспитания". Авторы постов утверждают, что это "ложь, сфабрикованная Соединенными Штатами и Западом".

"Цель этой сети, похоже, состоит в том, чтобы делегитимизировать Запад путем продвижения прокитайских нарративов", - считает Бенджамин Стрик, автор отчета Центра.

Эта сеть сильно напоминает другую пропагандистскую команду, известную как "Дракон спамуфляжа", которую удалось вычислить благодаря усилиям компании Graphika, занимающейся социальной аналитикой.

Комментируя новое исследование, Ира Хуберт, старший аналитик Graphika, сказала: "Отчет показывает, что на американских сетевых платформах в первые месяцы правления Джо Байдена "медового месяца" не получилось. Сеть постоянно размещала антиамериканский контент, например, приветствуя "поражение" США перед их уходом из Афганистана и изображая США плохим союзником, чья помощь Индии в худшие месяцы борьбы с Covid была недостаточной".

Как удалось обнаружить сеть?

Центр изучил хэштеги, которым отдавали предпочтение ранее идентифицированные пропагандистские сети, и с их помощью обнаружил новые аккаунты, по всей видимости, так или иначе задействованные в операциях новой сети пропагандистов.

Наиболее явные признаки - это высокий уровень активности аккаунтов, проталкивающих пропагандистские посты, и многократное использование одних и тех же хэштегов. Вновь созданные учетные записи, аккаунты с именами пользователей, которые создавались случайным образом, и учетные записи с очень небольшим количеством подписчиков также привлекли внимание исследователей.

Некоторые профили создавались для публикации оригинального контента, другие ставили лайки, распространяли и комментировали эти публикации, доводя их до более широкой аудитории.

Автор фото, Benjamin Strick / CIR Подпись к фото, В исследовании эта деятельность представлена графически: небольшое скопление точек - это одна учетная запись Twitter

"Фейковые" люди

Многие из поддельных профилей использовали изображения, созданные искусственным интеллектом. Это относительно новый тренд, но мощность современных компьютеров позволяет создавать реалистичные изображения несуществующих людей. В отличие от украденных фотографий с профилей реальных людей, происхождение изображения, сгенерированного искусственным интеллектом, невозможно отследить.

Использование поддельных фотографий в кампаниях по дезинформации приобретает все больший размах, поскольку и пользователи, и платформы все больше опасаются подозрительных аккаунтов.

Центр использовал различные методы для выявления поддельных фотографий. Например, в искусственно созданных фотографиях глаза находятся на лице в одном и том же месте, поэтому с помощью наложения изображений одно на другое можно обнаружить целые наборы фальшивок.

Случайная выборка настоящих фотографий дает куда больший разброс и в раскадровке, и в положении глаз на лице.

Автор фото, Benjamin Strick / CIR Подпись к фото, В сети используются изображения несуществующих людей

Другие признаки фальшивки включают размытые края вокруг волос, зубы под необычным углом и размытые объекты вокруг лица.

Во многих аккаунтах в Facebook использовались турецкие имена. Эти учетные записи, возможно, когда-то принадлежали реальным людям, однако впоследствии их или взломали, или просто продали, приделав к ним новые фотографии владельцев.

Со взломанных аккаунтов прокитайская пропаганда распространяется и на YouTube. Аккаунты, которые ранее велись на английском или немецком языке, а затем бездействовали в течение многих лет, внезапно начинают публиковать контент на китайском языке от официальных китайских государственных телеканалов.

Автор фото, Benjamin Strick / CIR Подпись к фото, Исследование Центра обнаружило спам-твиты с одним и тем же текстом, тегами и изображениями, загруженные в один день

Центр поделился своим исследованием с социальными сетями.

Facebook удалила учетные записи, указанные в исследовании.

Представитель компании сказал: "В сентябре 2019 года мы удалили сеть рассылки спама, в которой публиковались социальные и политические кликбейты, в основном на китайском языке. Эта сеть почти не использовала нашу платформу, и мы продолжаем работать с исследователями и коллегами по отрасли, чтобы обнаруживать и блокировать их попытки вернуться, как, например, аккаунты, упомянутые в этом отчете".

YouTube также закрыл аккаунты, упомянутые в исследовании, за нарушение принципов работы.

Twitter удалил почти все учетные записи, идентифицированные Центром как пропагандистские, а также ряд других аккаунтов, на которых наблюдалась похожая активность. Собственное расследование компании все еще продолжается.

"Когда мы выявляем кампании по информационным операциям, которые мы можем достоверно отнести к деятельности, связанной с государством - как внутри страны, так и из-за рубежа, - мы публикуем их в нашем публичном архиве", - сообщили представители Twitter.

Анализ

Керри Аллен, медиа-аналитик Службы мониторинга Би-би-си в Китае

За последнее десятилетие Китай потратил миллиарды долларов на рост своего влияния на международных интернет-платформах.

Но Facebook, Twitter и YouTube заблокированы в материковом Китае и доступны только через VPN. Чтобы показать, что у Китая теперь есть свой собственный "голос" в западных соцсетях, нужны не только голоса китайцев, но и голоса жителей других стран.

На свет появилась "дипломатия воина-волка": китайские официальные лица через аккаунты в "Твиттере" несут знамя (и риторику) КПК. Китай хочет, чтобы его воспринимали как друга, а не репрессивное авторитарное государство, каким, по мнению Китая, он и видится западным странам.

Наличие в стране более одного миллиарда интернет-пользователей, безусловно, позволяет Пекину организовывать крупномасштабные кампании в социальных сетях и задавить "антикитайские", по его мнению, голоса множеством встречных мнений.

Однако в целом уровень владения английским языком в Китае невысок, поэтому китайских троллей зачастую легко распознать. Многие полагаются на компьютерный перевод, который тут же выдают многочисленные опечатки и неуклюжая грамматика.

А поскольку многие западные торговые площадки в Китае просто недоступны, пользователи, как правило, мало понимают, на кого должны ориентироваться, поэтому они просто копируют другие посты или реплики из тех сетей, в которых сами общаются.