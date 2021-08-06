Подводная Шотландия: снимки аквалангиста Росса Макларена

45 минут назад

Росс Макларен совершил более 300 погружений с аквалангом у побережья Шотландии и сделал тысячи фотографий морских растений и животных.

Автор фото, Ross Mclaren Подпись к фото, Рак-отшельник

Макларен ныряет примерно раз в неделю в клубе подводного плавания Килмарнок, совмещая свое хобби с повседневной работой - он преподает химию.

Автор фото, Ross Mclaren Подпись к фото, Анемоновидная георгина

Он неоднократно обследовал воды реки Клайд и морские озера вокруг Обана, Аргайлла и Бьюта.

"Глядя на море и озера Шотландии, по большей части люди видят лишь темную воду и представить себе не могут, сколько всякой живности там живет, - говорит Макларен. - Но морская жизнь Шотландии удивительна и разнообразна. Возможно, столь же красочна, как разные удивительные вещи, которые показывают по телевизору, например, Большой Барьерный риф".

Автор фото, Ross Mclaren Подпись к фото, Морской слизняк

Автор фото, Ross McLaren Подпись к фото, Сепиолид ("короткий кальмар")

Макларен и его жена научились нырять в 2016 году, накануне предполагаемого визита к Большому Барьерному рифу в Австралии.

Посетить его паре пака так и не удалось, но Макларен уже совершил около 320 погружений на глубине до 25 м в Шотландии.

"Подводная фотография - непростая задача, а я - отнюдь не специалист, - говорит он. - Мое любимое фото - это еще и самая удачная фотография: мне удалось сделать потрясающий снимок трубчатого анемона [ниже], который получился похожим на человеческое лицо из-за течения".

Автор фото, Ross Mclaren Подпись к фото, Трубчатый анемон

"Моя самая странная фотография - это пластиковый пакет".

Автор фото, Ross Mclaren

"Издалека казалось, что это чья-то фигура - и был абсолютно уверен, что это красивая большая медуза. Когда она выплыла из темноты, в свете фонаря я увидел надпись "I'm back". Либо это татуированная медуза, либо просто пластиковый пает, подумал я, - продолжает Макларен. - К сожалению, теперь я на собственном опыте убедился, как часто морские обитатели принимают пластик за еду".

Автор фото, Ross Mclaren Подпись к фото, Осьминог

Автор фото, Ross Mclaren Подпись к фото, Бархатный краб

Автор фото, Ross Mclaren Подпись к фото, Морские анемоны и трубчатые черви

Макларен также обнаружил, что дайвинг помогает ему справиться с психическими проблемами.

"Когда я ныряю, несмотря на то, что это считается одним из самых рискованных занятий в мире, я никогда не волнуюсь, - говорит он. - Я знаю, что мысль о пребывании в холодной и темной воде обычно вызывает беспокойство. Я же думаю, что основная причина, по которой дайвинг мне помог, заключается в том, что на 60 минут я отключен от мира, остаюсь только я, мой напарник - и удивительная морская жизнь вокруг нас. Чувствуешь себя невесомым, плывешь в среде, для которой не создан, и единственное, что слышишь - это собственное дыхание".

Автор фото, Ross Mclaren Подпись к фото, Морская собака

Автор фото, Ross Mclaren Подпись к фото, Голожаберный моллюск

Автор фото, Ross Mclaren Подпись к фото, Морской анемон

"Морская жизнь во всем мире нуждается в защите, но я думаю, что именно здесь, в Шотландии, нам нужно делать больше, чтобы защитить этот удивительный мир, скрывающийся под волнами, - считает Макларен. - Многие, вероятно, видели в социальных сетях видео о море пластика в далеких океанах - весь этот мусор вместо красивого пейзажа с бирюзовой водой. Это проблема общая - в том числе и для нас в Шотландии."

Автор фото, Ross Mclaren Подпись к фото, Анемоновидная георгина

Автор фото, Ross Mclaren Подпись к фото, Бычок

Автор фото, Ross Mclaren Подпись к фото, Внутри веера морского червя