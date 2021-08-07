Против Запада и прайдов. Ставит ли грузинская церковь крест на евроинтеграции?

Нина Ахметели

Би-би-си, Тбилиси

6 минут назад

Автор фото, Getty Images

Прозападный курс и стремление Грузии стать членом Европейского союза поддерживает большинство населения страны. Но одним из испытаний на этом пути может стать позиция ряда представителей влиятельной Грузинской православной церкви, поддерживающих антизападные и ультраконсервативные силы.

5 июля центр грузинской столицы превратился в арену насилия и погромов, которые устроили активисты консервативных групп, собравшиеся под эгидой защиты традиций и моральных ценностей.

Поводом стало запланированное в рамках недели прайда в центре Тбилиси ЛГБТ-шествие. Мишенями - оппозиционные палатки у парламента, журналисты, офисы неправительственных организаций и установленный у законодательного органа флаг Европейского союза.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пятого июля в центре Тбилиси подверглись нападениям более 50 журналистов

Радикальные ультраконсервативные группы с самого начала грозились сорвать ЛГБТ-шествие, но опасения по поводу грядущих беспорядков усилились после того, как против проведения прайда выступила влиятельная патриархия Грузии.

В патриархии обвинили западные посольства и европарламентариев в превышении служебных полномочий за поддержку организаторов ЛГБТ-шествия и призвали верующих собраться в церкви Кашвети на центральном проспекте на молебен, чтобы показать миру, что "попытка навязать перерождение" неприемлема.

В тот день подверглись нападениям более 50 журналистов. Некоторым, в том числе и скончавшемуся на шестой день после избиения оператору телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава, потребовалась операция.

После смерти Лашкарава в Грузии вспыхнули протесты с требованием отставки главы правительства Ираклия Гарибашвили и наказания всех виновных в насилии.

События 5 июля вызвали волну критики и в адрес влиятельной Грузинской православной церкви, которую многие обвиняют в неприятии прозападного курса Грузии.

В Грузии более 83% населения - православные христиане. Примерно столько же, согласно опросу Международного Республиканского Института, поддерживает вступление Грузии в Европейский союз.

Призывы к молебну или демонстрация силы?

"Это было анонсированное насилие, которому церковь зажгла зеленый свет. Эти группы ненависти собрали людей, но я уверен, что это не было бы столь многочисленной [акцией], если бы не такое благословение патриархии всем собраться", - так оценивает произошедшее теолог Мириан Гамрекелашвили.

"Патриархия говорит властям, что если они не пойдут на определенное сотрудничество и компромиссы, она ополчит против них людей. Лучшая демонстрация того, что люди слепо покорятся любому призыву патриархии, происходит как раз такими истерическими и насильственными приемами, когда люди готовы по одному зову смести всех, кто попадется им на пути", - убежден он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После смерти оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава в Грузии вспыхнули протесты с требованиями отставки премьера и наказания всех виновных в насилии 5 июля

В тот день представители духовенства и верующие съехались в центр Тбилиси из разных уголков Грузии. Некоторые священнослужители не ограничились молитвами и территорией церкви, а вместе с лидерами радикальных групп, известных своей антизападной риторикой, обращались к противникам ЛГБТ-шествия, собравшимся у парламента.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили выступил в то утро против проведения шествия, и организаторы в итоге отменили его из-за угрозы безопасности участников.

Но в патриархии отвергают обвинения в том, что их призыв собраться на молебен способствовал напряженности и насилию на тбилисских улицах. Ответственность за произошедшее здесь возлагают на организаторов ЛГБТ-шествия, и их же обвиняют в росте антизападных настроений в Грузии.

"Патриархия не выводила людей, она постаралась призвать на молебен людей, которые вышли. Если кто и причина выхода на улицу и негодования стольких людей - это организаторы так называемого прайда. Ответственность церкви в том, чтобы лучше объяснить христианам недопустимость взаимных оскорблений и насилия", - написал Би-би-си руководитель по связям с общественностью патриархии, протоиерей Андрей Джагмаидзе.

По его словам, в патриархии до последнего надеялись, что их предупреждения о возможной напряженности будут учтены, и прайд отменят. Призывы в обществе собраться против прайда звучали в течение месяца, а собраться на молебен патриархия призвала лишь за день до анонсированного шествия, отмечает он. При этом церковь призвала верующих собраться на другом конце проспекта Руставели, чтобы в случае, если прайд все же состоится, полиция смогла разделить участников акции, утверждает Джагмаидзе.

Как только поступила информация о нападении на журналистов, представители ГПЦ с трибуны призвали не проявлять агрессию в отношении журналистов, говорит Джагмаидзе, отмечая, что в течение всего дня патриархия не раз призывала к спокойствию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Грузии более 83% населения - православные христиане. Примерно столько же поддерживает вступление Грузии в Европейский союз

Ранее патриархия распространила видеозапись, на которой протоиерей Шалва Кекелия призывал собравшихся противников ЛГБТ-шествия не трогать журналистов. В то же утро, выступая в эфире телевидения патриархии "Эртсуловнеба" с территории церкви Кашвети, Кекелия говорил улыбающейся ведущей о том, что вся нация выйдет и покажет миру, в какой стране они хотят жить. Протоиерей с одобрением отмечал, что накануне на дорогах в столицу были пробки, так как люди направлялись в Тбилиси из районов.

В эфир грузинских телеканалов попали и другие заявления выступавших на митинге представителей духовенства.

"Ни - нет насилию, а вы обязаны совершать насилие ради родины, совершать насилие ради страны, совершать насилие ради святыни", - призывал собравшихся у парламента противников ЛГБТ-шествия протоиерей Спиридон Цкипуришвили.

После того, как это заявление попало в СМИ, а юристы отмечали, что в контексте происходившего в тот день такой призыв содержал признаки уголовного преступления, протоиерей был вызван в полицию. Его адвокат Николоз Мжаванадзе сказал, что слова были вырваны из контекста. Речь на самом деле шла о том, что человек имеет право защищаться, если кто-то ворвался в его дом и совершает насилие над его близкими, говорил адвокат.

Из общего контекста сказанного протоиереем можно было сделать и другие выводы, соглашается Джагмаидзе, но он все-равно получил "строгий выговор" от патриархии и сам же записал видеообращение, где просил прощения за свой "проступок".

Протоиерей в видеообращении говорит, что вместо фразы "совершайте насилие ради Грузии", которая была вырезана журналистами и использована "врагами церкви", следовало сказать "боритесь за Грузию".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Противники ЛГБТ-шествия съехались в центр Тбилиси 5 июля из разных уголков Грузии

На странице монастыря в соцсети, где опубликовано извинение, его выступление на акции подписано: "Насилие ради Бога, родины, морали - легитимно". Здесь же один из пользователей делится оскорбительным постом в отношении пострадавших, выражая недоверие, что избито 53 журналиста, и требуя фотографий. Одна из комментирующих пишет, что журналисты получили по заслугам, другая - что если не остановятся, будет повторение.

Пост опубликован 13 июля, в день похорон оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава. К этому времени кадры нападений на журналистов 5 июля, в том числе и избитого Лашкарава, показали почти все грузинские телеканалы.

"Дорога в ад"

Агрессия в отношении журналистов звучит не только в соцсетях, но и в заявлениях некоторых высоких церковных иерархов.

"Вы ответственны за убийство и за все! Почему вы ущемляете наше достоинство? Вы совершаете насилие над большинством!" - почти кричал на журналистов митрополит Ванский и Багдадский Антон (Булухия), не первый раз проявляющий враждебность по отношению к представителям прессы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ответственность за произошедшее 5 июля возлагают на организаторов ЛГБТ-шествия, и их же обвиняют в росте антизападных настроений в Грузии

Ранее он оттолкнул журналиста телеканала "Мтавари", когда тот пытался получить комментарий. В этот раз его негодование вызвали вопросы журналистов в связи с его гневным обращением к посольствам ЕС и США и фразой о погибшем Лексо Лашкарава.

"Что? Мы, говорят, оскорблены, почему вы не вывели спецтехнику, которой мы вас снабдили? Почему, говорят, не осуществили насилие над большинством?! Погиб один журналист, что вы из этого устроили, а что бы произошло во время массовых беспорядков, вас бы устроило, вампиры?" - говорится в опубликованном обращении.

В то время как митрополит в обращении обвиняет западных партнеров в желании навязать Грузии "развратные идеалы", известный своими гомофобными заявлениями, в том числе и в связи с недавним скандалом вокруг детского пансиона в Ниноцминда, архиепископ Спиридон (Абуладзе) пошел еще дальше.

"Дорога к ним [НАТО и ЕС] - это прямая дорога в ад", - заявил во время проповеди архиепископ.

С антизападными заявлениями некоторые представители ГПЦ выступали и раньше, но глава ГПЦ Илия II высказывался в пользу европейской интеграции Грузии.

Церковь против евроинтеграции?

Антизападные заявления отдельных иерархов нельзя расценивать как позицию всей Грузинской православной церкви, считает член аналитической группы при патриархии, теолог Леван Абашидзе.

"В грузинской церкви 46 епископов и более трех тысяч священников. В нашей церкви нет такой строгой иерархии, чтобы патриархия или Священный синод диктовали, что им говорить. Так что заявления одного священника, или даже епископа, это еще не голос Грузинской православной церкви", - настаивает он.

Ожидать от церкви, что она будет приветствовать проведение прайдов в Грузии, не стоит, говорит Абашидзе. Но, по его словам, ГПЦ старается быть в хороших отношениях с властями, а они демонстрируют приверженность прозападному курсу и даже внесли интеграцию Грузии в европейские и евроатлантические структуры в конституцию страны.

"Некоторые священники и высшие иерархи, как бы продолжая ЛГБТ-тему, что Запад якобы навязывает нам прайды или однополые браки, иногда впадают в критику Запада, но я не считаю, что это основной голос нашей церкви, - говорит Абашидзе. - В церкви есть очень много иерархов, священников и верующих, которые считают, что именно Запад - наш ориентир".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Антизападные заявления некоторые представители духовенства делали и раньше, но глава ГПЦ Илия II высказывался в пользу европейской интеграции Грузии

Однако в приверженности грузинских властей прозападному курсу многие сомневаются. Оппоненты властей постоянно говорят о том, что правящая партия ведет Грузию по российскому пути. Часть аналитиков соглашается с этим, отмечая, что нынешние власти скорее имитируют прозападный курс, и, похоже, готовы им пожертвовать, чтобы удержать позиции.

Еще больше скептицизма звучит по поводу поддержки прозападного вектора Грузинской православной церковью, к которой власти, как правило, особенно лояльны в предвыборный период. При этом некоторые теологи считают ГПЦ главным проводником российских интересов в Грузии.

По словам Лелы Джеджелава, одной из основательниц неправительственной организации "Центр гражданских инициатив и инноваций", в европейской интеграции церковь видит угрозу, так как это означает превращение Грузии в реально секулярное государство.

"Они считают врагами не ЛГБТ-сообщество - это только повод, а ЕС. Не потому, что ЕС защищает права ЛГБТ-сообщества, а потому, что они боятся оторваться от российского пространства и функционировать в свободной среде", - говорит Джеджелава, которая проработала около восьми лет руководителем координационного центра межрелигиозных отношений в патриархии.

По ее словам, в целом в обществе сегодня идет болезненный процесс установления новой идентичности и борьбы старой парадигмы советского человека и носителей европейских ценностей. Патриархия, как и власти, остается частью старой системы.

"С объявления христианства до сегодняшнего дня церковь была частью системы правления в соответствии с византийской моделью слияния светской и церковной власти. Даже в советский период, когда безбожие было официальной идеологией, церковь была частью правящей советской системы. Сегодня самый мощный бастион советской системы в Грузии - это как раз церковь", - говорит она.

Опора России?

Россия старается распространить свое влияние на постсоветском пространстве, в том числе в Грузии, манипулируя так называемыми традиционными ценностями, и основная роль в этом отводится Грузинской православной церкви, считает Лела Джеджелава.

При этом, по ее словам, раньше Патриарху Илие II удавалось удерживать баланс, но сегодня реальные бразды правления перешли к местоблюстителю Шио (Муджири), и церковь практически открыто начала поддерживать курс на интеграцию с Россией.

"Это пока официально и прямо не заявляет сам местоблюститель, но уже постепенно озвучивают отдельные первосвященники", - говорит Джеджелава.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В правительстве премьера Гарибашвили говорят о намерении подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, но в приверженности властей прозападному курсу многие сомневаются

В патриархии говорят, что церковь выражает свою позицию по поводу духовных ценностей, а не политических решений, и патриархия никогда не делала заявлений против выбранного грузинским населением политического вектора. Другое дело - отдельные духовные лица и первосвященники.

"Здесь могут звучать и противоречащие друг другу взгляды, и чей-то взгляд может меняться на противоположный со временем", - пишет в ответе на вопросы Би-би-си Джагмаидзе.

По его словам, сегодня в Грузии неограниченная свобода выражения, и слово "пророссийский" стало одним из эффективных ругательств. Но достаточно посмотреть на данные опросов, согласно которым 80% населения доверяет патриархии - и примерно столько же поддерживает евроинтеграцию.

"Как они [те, кто говорит о преобладании пророссийских настроений в церкви] сами объясняют этот математический парадокс? Когда они врут и обманывают тех, кто их финансирует?" - пишет Джагмаидзе.

Согласно данным недавнего, но проведенного до событий 5 июля опроса, патриархия по-прежнему занимает второе место в рейтингах институтов и организаций, деятельность которых жители Грузии одобряют, уступая первенство только армии и получая позитивную оценку 80% населения. 83% опрошенных поддерживают присоединение Грузии к ЕС, а 77% - к НАТО.

При этом больше половины населения считает, что, придерживаясь прозападного внешнеполитического курса, Грузия должна поддерживать отношения с Россией. За партии, которые считаются пророссийскими и часто апеллируют к теме церкви и традиций, отдать свой голос готовы не более 1-2% грузинских избирателей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 80 процентов населения Грузии, согласно опросам, позитивно оценивают работу патриархии

Но, по словам Джагмаидзе, антизападные настроения растут из-за темы прайда, которую "лучше забыть". Он объясняет рост этих настроенией тем, что население "заставляют принять аморальное как норму", в то время как церковь никогда не согласится с тем, что "демонстрация и пропаганда собственной интимной жизни какой бы то ни было группы общества соответствует христианской морали".

"Вы же считаете, что российская пропаганда говорит о том, что Запад представляет опасность для сторонников христианской морали, которые в большинстве? - пишет он. - Сторонники так называемого прайда только подтверждают содержание этой пропаганды, потому что у них абсолютно непоколебимая позиция по поводу того, где и в какой форме они должны провести это мероприятие. Они оказывают самую лучшую услугу желающим антизападных настроений".

Организаторы ЛГБТ-шествия, лозунгом которого был призыв "Выходи за солидарность", ранее отмечали, что проведение прайда не планировалось в форме фестиваля, и шествие не отличалось бы от других акций в Грузии.

"Для нас марш - это не цель, это инструмент, чтобы нашему правительству и обществу сказать, какие мы, какие у нас проблемы и что мы хотим. Мы выросли в Грузии и хорошо знаем здешний политический и культурный контекст. Поэтому это грузинский прайд, где люди просто пройдут с плакатами и своими посылами к обществу", - говорил в интервью Би-би-си еще до отмены анонсированного шествия один из основателей и активистов "Тбилиси прайда" Мико Шахдинарян.

Преступления и наказания

По словам специалиста по международным отношениям Георгия Гобронидзе, ультраправое движение не пользуется в Грузии популярностью, поэтому такие группы и их активисты становятся все более агрессивными, пытаясь продемонстрировать свою силу.

"Они стараются создать иллюзию, что делают погоду в стране, когда в реальности это не так. Главная проблема как раз в том, что когда государство слабое, создается впечатление, что они что-то из себя представляют", - говорит он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За организацию насильственных действий и нападений 5 июля до сих пор никто не задержан

Большая часть происходившего 5 июля попала на видеокамеры, но задержанных за нападения пока почти вдвое меньше, чем пострадавших. За организацию нападений до сих пор никто не задержан.

Протоиерей Спиридон Цкипуришвили - пока единственный, кто получил выговор в патриархии. По словам Джагмаидзе, других фактов, которые требовали бы реагирования церкви на действия духовных лиц, не было. Более того, есть много случаев, когда они защищали журналистов или призывали к спокойствию, говорит он.

О таких случаях говорили и пострадавшие в тот день журналисты. Но, по их словам, были и те, кто проявлял агрессию. К примеру, журналист телеканала "Формула" Рати Цверава вспоминал, что ему пытались помочь представители духовенства, когда его избивали у парламента, но агрессия началась после того, как он попытался взять комментарий у митрополита Иоанна Гамрекели, и среди нападавших были в том числе и представители церкви.

Журналистка телекомпании "Пирвели" Миранда Багатурия, которая была вместе с Лексо Лашкарава во время нападения на их съемочную группу 5 июля, говорила, что представитель духовенства потянул ее за волосы со словами: "Хоть сейчас я заставлю тебя замолчать".