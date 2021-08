Барбра Стрейзанд: "У меня есть право петь то, что я хочу"

Марк Сэвидж

Музыкальный редактор Би-би-си

36 минут назад

Автор фото, Jason Merritt Подпись к фото, "Надо делать то, во что ты веришь, а не то, во что верят другие"

Время - после полудня. Барбра Стрейзанд расслабляется.

"Я только что выпила кофе, съела чернику, и все еще в постели, но при этом с вами разговариваю", - сообщает она мне по телефону, находясь в своем доме в Малибу. В будуаре вместе с нею ее "драгоценная малышка" Вайолет, белая и пушистая собака декоративной породы котон-де-тулеар. На заднем плане мечется секретарь, разыскивая листы бумаги с текстами песен и, одновременно, выполняя работу справочной. "А что, правда, что Джим Хенсон приходил на запись с Кермитом?" - неожиданно спрашивает Стрейзанд. Ответ, к сожалению, отрицательный. (Лягушонок Кермит, одна из самых известных кукол Маппет, созданная и озвученная Джимом Хенсоном. Примечание bbcrussian)

Стрейзанд, будучи легендой шоу-бизнеса и успешной женщиной-режиссером, прекрасно отдает себе отчет в том, какой эффект создает эта мизансцена. Но, если она с удовольствием выставляет напоказ свои лавры примадонны, то, по крайней мере, она их целиком и полностью заслужила.

Барбра Стрейзанд - одна из наиболее успешных женщин-исполнительниц всей времен. На ее счету более 145 миллионов альбомов по всему миру. Ей 79 лет и у нее 10 "Грэмми", девять "Золотых глобусов", пять "Эмми", специальный приз "Тони", 42 платиновых диска и два "Оскара". Но, что, возможно, еще важнее, - она изменила наше представление о том, какими должны быть суперзвезды.

Взять, например, ее певческий голос. Стрейзанд способна так выстроить фразу, что кажется, будто она декламирует текст, словно эти слова только что пришли ей в голову, создавая иллюзию интимности и непосредственности, что, кстати, после нее взяли на вооружение и другие артисты.

Но, пожалуй, самое главное, это то, что она изменила представление о том, какими должны быть женщины в шоу-бизнесе. Ее карьера началась в 60-х годах, и тогда ей постоянно твердили, что она слишком уродлива, чтобы стать звездой. Стрейзанд пошла наперекор всем советам, отказалась хирургически "поправить" нос, и все равно стала ведущей актрисой.

Получив "Оскара" за лучшую женскую роль в фильме "Смешная девчонка" в 1968 году, она участвовала в создании продюсерской компании First Artists, помогающей звездам делать фильмы вне системы голливудских студий. С ее помощью она сама снялась в одном из своих самых успешных фильмов "Звезда родилась". Ей нравилось, что эта ее героиня "полна феминистского духа".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Смешная девчонка", более-менее рассказывает о жизни звезды Бродвея Фанни Брайс. Она остается остается ролью, определившей дальнейшую карьеру Стрейзанд.

В 1983 году Стрейзанд стала первой женщиной, получивший приз "Золотой глобус" за лучшую режиссуру в фильме "Йентл". В нем расказывается история девушки из ортодоксальной еврейской семьи, которая после смерти своего отца раввина, переодевается в мужскую одежду, чтобы иметь возможность изучать Талмуд.

Эта награда оказалась настолько исключительным событием, что до самого недавнего времени Стрейзанд оставалась единственной женщиной, ее удостоившейся. В 2021 году "Золотой глобус" получила Хлоя Чжао за фильм "Земля кочевников".

"Я рада, что она выиграла, - говорит она о победе Чжао, - я ей послала письмо с поздравлениями".

Еще в самом начале своей карьеры 21-летняя Стрейзанд заключила соглашение с Columbia Records, в котором согласилась урезать свои гонорары в обмен на полную творческую свободу.

"Мне было все равно какие я получаю деньги, - говорит она, - Главное - это иметь возможность исполнять только те песни, которые я хотела".

Милая и дерзкая?

Соглашение это оказалось весьма полезным, и практически сразу. Лейбл хотел, чтобы ее дебютный альбом назывался "Милая и дерзкая Стрейзанд". Вместо этого он вышел, как "Альбом Барбры Стрейзанд".

"Я сказала: в чем проблема? Это действительно альбом Барбры Стрейзанд. Если вы меня видели по телевизору, то потом вы просто идете в магазин и спрашиваете, а где тут у вас альбом Барбры Стрейзанд? Это просто здравый смысл".

Двадцать два года и 13 альбомов, попавших в десятку лучших, спустя, она по-прежнему пользуется этим же соглашением, чтобы не дать лейблу взять над собой верх.

"Потом я записала "Бродвейский альбом", а они сказали:о, нет, нельзя, это совсем не поп-песни! А я ответила: но у меня есть право петь только то, что я хочу!"

"Они даже поначалу отказались мне платить, пока не были проданы где-то два с половиной миллиона. А потом он стал номером первым, и, кажется, я за него и "Грэмми" получила тоже. Надо доверять своей интуиции, если ты хоть в какой-то степени артист, то делай только то, во что ты веришь, а не то, во что верят другие".

Итак, Стрейзанд устанавливала свои правила с самого начала, с того самого дня, как впервые вышла на сцену в бродвейском шоу "Я тебе это достану по оптовой цене" в 1962 году. Одна единственная исполненная ею песня вызвала бурную овацию, которая, по словам очевидцев, продолжалась пять минут.

"Я не считала, так что просто не знаю, - сказала она в одном из интервью, где ее попросили подтвердить эту историю. - Но если поначалу мне платили 175 долларов, то на следующий день стали платить 350".

Стрейзанд обладает неплохой деловой хваткой: она не только заработала миллионы на фондовой бирже, но и владеет всеми своими эталонными записями, то, чего не удалось добиться ни Битлз, ни Принцу, ни Тейлор Свифт.

Записи эти находятся в специально созданном хранилище, где на полках до самого потолка втиснуты коробки с пленками, канистры с фильмами и бобины с телевизионными выступлениями. Именно там Стрейзанд собрала свой последний альбом Release Me 2, раскопав и отряхнув пыль с 10 малоизвестных шедевров своей 60-летней карьеры.

Альбом открывается песней Берта Бакарака и Дэвида Хэла "Be Aware", которую они написали по заказу Cтрейзанд в 1971 году для специальной телепрограммы, посвященной детской бедности и бездомности.

"Такие прекрасные слова написал Хэл Дэвид, не правда ли? "Когда твой живот полон, где-то в мире есть голодные, когда всего так много, почему кто-то голодает? Тебя это не волнует? Ты не хочешь знать, почему?" - и эти слова по-прежнему актуальны, мы и сейчас находимся все в том же положении".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Творческое сотрудничество Барри Гибба и Барбры Стрейзанд продолжается вот уже 40 лет

Правда, другие песни из этого альбома гораздо веселее. Например, дуэт с Кермитом "Rainbow connections", который она записала в 1979 году только для того, чтобы порадовать своего сына Джейсона.

"Это все было так давно, что я и забыла, что когда-то его пела", - смеется она. Запись обнаружилась только тогда, когда ее в архивах хранилища раскопал продюсер Стрейзанд Джей Ландерс. "Он сказал, смотри, ты же пела с таким количеством знаменитостей, и с Лионелем Ричи, и с Андреа Бочелли и с Селин Дион, но ни разу не пела с вечнозеленой лягушкой! И я ответила, - точно, точно, здорово!

Еще веселее оказался дуэт с Барри Гиббом If Only You Were Mine, выдержка из альбома 2005 года "Предосудительные удовольствия" (в русской версии не совсем верный вариант перевода выражения guilty pleasures, "Виновные в удовольствии"bbcrussian), в котором оба участника ведут озорной спор под веселую босанову, критикуя голоса друг друга на все лады.

"С ним было весело, - вспоминает Стрейзанд, - музыкальный ритм позволял свободу действий, можно было порезвиться. А я порезвиться люблю".

Их сотрудничество началось еще в 1981 году, когда Стрейзанд заручилась помощью звезды Би Джиз для написания и продюсирования ее 22-го альбома Guilty. В это же время она работала над сценарием "Йентл".

"Это было именно то, что мне было в то время нужно, потому что я могла спокойно писать, в то время, как он смешивал треки, - рассказывает Стрейзанд, - Потом я пела песню раз десять. Это он так хотел, потому что каждый раз, когда я пою, я пою ее по-другому".

"Так и получилось, что я ему полностью доверилась, и это был самый легкий из всех моих альбомов". Guilty стал самым успешным альбомом Стрейзанд, в нем были такие хиты, как Woman In Love и мелодраматический дуэт What Kind of Fool.

Автор фото, Mario Casilli Подпись к фото, Стрейзанд стала одной из наиболее успешных женщин-исполнительниц всей времен. На ее счету более 145 миллионов альбомов по всему миру.

При этом некоторые песни альбома Release Me 2, включая Sweet Forgiveness и Once You've Been In Love, были записаны с первого раза - процесс, который нравится ей больше всего.

"Я о своем голосе не особо думаю, - говорит она. - Песни из моего первого альбома я пела в небольших ночных клубах, так что знала их очень хорошо. А некоторые песни, которые я сейчас записываю, я вообще впервые пою в студии".

Она расцветает на спонтанности. Даже, если по техническим причинам ей приходится перезаписывать вокал, она старается подойти к нему по-другому.

"Каждый раз я вижу песню по-новому, - рассказывает Стрейзанд. - Я отпускаю мысли на свободу, а голос следует за ними. Вот почему продюсерам, наверное, непросто работать с моими песнями, потому что я каждый раз могу вздохнуть в другом месте. Я просто пою так, как получается в этот момент".

К своим ролям в фмльмах она подходит точно так же.

"Когда я получаю текст, я прошу сценариста дать мне самый первый вариант, потому что в нем чувствуется интуиция. В нем все идет от сердца, и я всегда с интересом смотрю на то, что же ушло из последующих версий".

Она не снималась в кино с 2012 года, Ее последним на сегодняшний день фильмом было "Проклятие моей матери" (Guilt trip), а последней режиссерской работой стаоа романтическая комедия "У зеркала два лица". Но не то, чтобы она не пыталась. Последние десять лет Стрейзанд намеревается снять фильм о любви фотографа и фотожурналиста Маргарет Бурк-Уайт и писателя Эрскина Колдуэлла. Его неоднократно анонсировали, и так же неоднократно об этих анонсах забывали. Похоже, что этот проект безнадежно застрял.

Стрейзанд говорит, что, может быть, все получится, если снимать фильм в Англии, где она работала над "Йентл" в 1982 году. От этого времени у нее остались самые прекрасные воспоминания.

"Мне нравилось работать в Англии, - вспоминает она. - Меня окружали прекрасные люди. Когда я приходила утром, то все мои "искры" (профессиональное жаргонное название электриков. Примечание bbcrussian) поедали суп из копченой пикши. И я присоединялась к их трапезе, потому что мне он очень нравился. А я им иногда приносила булочки и чай. Я считаю, что это очень правильно, делать перерыв в работе на чай".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стрейзанд получает Президентскую медаль Свободы от Барака Обамы в 2019 году

Будучи женщиной, и впервые выступая в качестве режиссера фильма, она ожидала некоторого сопротивления со стороны преимущественно мужского коллектива, и была приятно удивлена, что к ней относились с таким же уважением, как и к любым другим кинематографистам.

"А потом я сообразила, что у вас есть королева, у вас была Маргарет Тэтчер, обе очень влиятельные женщины, наделенные властью, так что для вас это было в порядке вещей".

"А вот когда я вернулась в Соединенные Штаты, там все было по-другому. Кино было мужским клубом".

Автор фото, Russell James Подпись к фото, Стрейзанд стала первой женщиной, получившй "Оскара" за оригинальную музыку к фильму. Она написала песню Evergreen к своей версии фильма "Звезда родилась"

Похоже, что выпуская альбом архивных записей и заканчивая книгу мемуаров, Стрейзанд подводит итоги своей профессиональной карьеры. Часто ли она думает о своем наследии?

"Думаю, да, думаю. Я, например, должна решить, какие университеты получат от меня гранты. И мы по-прежнему боремся с климатическими изменениями. Я еще в 1989 году дала деньги Фонду защиты окружающей среды".

"Я начала писать их от руки восемь лет назад, - говорит она о своих мемуарах, - но недавно осознала, что на этом процессе надо сосредоточиться, в чем мне помог год карантина. Сейчас они уже почти закончены".

Но у Стрейзанд есть и более личные соображения. Например, потеря отца, учителя английского языка в старшей школе. Он умер когда ей было всего 15 месяцев.